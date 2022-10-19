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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Ворскла
0:1
Первый тайм: 21'
Рух Львов
0'
16' Желтая карточка
Marko Sapuha
17' Желтая карточка
Де Паула Таллес
0:1
28' Гол
Довгий Алексей

Ход матча

16'
 
Marko Sapuha
17'
 
Де Паула Таллес
28'
0:1
Довгий Алексей
Прогнозы 117
Ворскла 92.3% (108)
X 7.7% (9)
Рух Львов 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Рух Львов
2.19
3.70
4.30
Все Коэффициенты
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
3
Зайков
Джоко
20
Кравец
Василий
6
Скляр
Александр
80
Юрченко
Владлен
11
Степанюк
Руслан
7
Олейник
Денис
16
Сулейманов
Таулан
33
Марлисон
79
Панькив
Юрий
75
Andriy
Kitela
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
73
Лях
Ростислав
6
Довгий
Алексей
63
Marko
Sapuha
11
Соломон-Отабор
Вив
30
Де
Паула
Таллес
17
Мысык
Марьян
7
Климчук
Юрий
Ворскла
Рух Львов

История личных встреч

Ворскла
Рух Львов

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олейник Денис 2 (1) 0.25
Марлисон 2 (1) 0.25
Степанюк Руслан 1 0.13
Кравчук Андрей 1 0.13
Чеснаков Владимир 1 0.13
Скляр Александр 1 0.13
Сулейманов Таулан 1 0.13
Кравец Василий 0 0
Толи Ардит 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 5 (1) 0.63
Довгий Алексей 2 0.25
Климчук Юрий 1 0.13
Дидик Роман 1 0.13
Бойчук Богдан 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 3 0
Яворский Сергей 2 0
Зайков Джоко 2 0
Ризнык Дмитрий 2 0
Челядин Артём 2 0
Пердута Игорь 0 1
Бацула Андрей 1 0
Юрченко Владлен 1 0
Сулейманов Таулан 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слюсар Денис 3 1
Vitaliy Roman 3 1
Де Паула Таллес 2 0
Соломон-Отабор Вив 2 0
Лях Ростислав 2 0
Дидик Роман 2 0
Marko Sapuha 2 0
Довгий Алексей 1 0
Белый Максим 1 0
Климчук Юрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
50%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
4
44%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

12
14
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
5
42%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
33%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Металлист - Ворскла 3:2 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Ингулец - Ворскла 0:1 Ворскла - Александрия 0:0
Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Ворскла - Верес 1:2 Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2
Рух Львов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рух Львов - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1
Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Металлист 1:2 Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 0:0 7 6 1 0 17 - 2 19
2. Шахтёр Донецк 6 5 1 0 13 - 3 16
3. Верес 8 4 2 2 11 - 9 14
4. Металлист 7 4 1 2 12 - 13 13
5. Александрия 6 4 1 1 9 - 6 13
6. Заря 7 4 1 2 16 - 13 13
7. Колос Ковалёвка 6 3 2 1 5 - 3 11
8. Металлист-1925 6 2 3 1 7 - 7 9
9. Динамо Киев 6 3 0 3 8 - 9 9
10. Рух Львов 1:0 8 2 1 5 9 - 14 7
11. Ворскла 0:1 8 2 1 5 9 - 13 7
12. Минай 7 1 3 3 5 - 7 6
13. Львов 7 1 2 4 6 - 12 5
14. Ингулец 0:0 7 0 4 3 4 - 7 4
15. Кривбасс 7 0 3 4 2 - 7 3
16. Черноморец Од 7 0 2 5 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 0:0 4 3 1 0 8 - 0 10
2. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
3. Шахтёр Донецк 4 3 1 0 6 - 2 10
4. Металлист-1925 4 2 2 0 7 - 4 8
5. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
6. Динамо Киев 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Александрия 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Металлист 3 1 1 1 5 - 9 4
9. Ворскла 0:1 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Рух Львов 1:0 4 1 0 3 6 - 7 3
11. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Ингулец 0:0 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 0:0 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
6. Заря 4 2 0 2 8 - 8 6
7. Львов 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Минай 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Рух Львов 1:0 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ингулец 0:0 4 0 4 0 2 - 2 4
11. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Ворскла 0:1 4 1 0 3 6 - 9 3
13. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Кривбасс 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Верес Пасич Геннадий 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Довгий Алексей бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Talles получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Marko Sapuha получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 117
Ворскла 92.3% (108)
X 7.7% (9)
Рух Львов 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Рух Львов
2.19
3.70
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ворскла 0:1 Рух Львов онлайн

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Прогнозы на матч Ворскла 0:1 Рух Львов

Исход игры
Ворскла
92.3% (108)
Ничья
7.7% (9)
Рух Львов
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (51)
Меньше
56.41% (66)
Обе команды забьют
Да
48.72% (57)
Нет
51.28% (60)
Популярный счёт
2:1 Ворскла
38.5% (45)
1:0 Ворскла
37.6% (44)
2:0 Ворскла
12% (14)
1:1 Ничья
6% (7)
3:1 Ворскла
3.4% (4)
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Ворскла
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