Тур: 8. Стадион: Minaj Arena.
0'
17' Желтая карточкаMarko Sapuha
17' Желтая карточкаДе Паула Таллес
0:1
28' ГолДовгий Алексей
60' Желтая карточкаAndriy Kitela
80' Желтая карточкаКозыренко Юрий
88' Желтая карточкаРунич Василий
90'+5
Ход матча
17'
17'
28'
0:1
60'
80'
88'
33
Марлисон
79
Панькив
Юрий
29
Дидик
Роман
63
Marko
Sapuha
17
Мысык
Марьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 МарлисонНападающий
- Запасные игроки
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Тотре ЭннурПолузащитник
-
77 Толи АрдитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мысык МарьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
71 Oleh Fedor
-
Главный тренер: Кучук Леонид
История личных встреч
Ворскла
Рух Львов
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.25
|Марлисон
|2 (1)
|0.25
|Степанюк Руслан
|1
|0.13
|Кравчук Андрей
|1
|0.13
|Чеснаков Владимир
|1
|0.13
|Скляр Александр
|1
|0.13
|Сулейманов Таулан
|1
|0.13
|Кравец Василий
|0
|0
|Толи Ардит
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Паула Таллес
|5 (1)
|0.63
|Довгий Алексей
|2
|0.25
|Климчук Юрий
|1
|0.13
|Дидик Роман
|1
|0.13
|Бойчук Богдан
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|3
|0
|Яворский Сергей
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Ризнык Дмитрий
|2
|0
|Челядин Артём
|2
|0
|Пердута Игорь
|0
|1
|Бацула Андрей
|1
|0
|Юрченко Владлен
|1
|0
|Сулейманов Таулан
|1
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
|Козыренко Юрий
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слюсар Денис
|3
|1
|Vitaliy Roman
|3
|1
|Де Паула Таллес
|2
|0
|Соломон-Отабор Вив
|2
|0
|Лях Ростислав
|2
|0
|Дидик Роман
|2
|0
|Marko Sapuha
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Рунич Василий
|1
|0
|Andriy Kitela
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
50%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
4
44%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
13
14
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
2
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
5
38%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Металлист - Ворскла 3:2 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Ингулец - Ворскла 0:1 Ворскла - Александрия 0:0
Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Ворскла - Верес 1:2 Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2
Рух Львов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рух Львов - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1
Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Металлист 1:2 Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|7
|6
|1
|0
|19 - 4
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|3:0
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|3.
|Верес
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Металлист
|7
|4
|1
|2
|12 - 13
|13
|5.
|Александрия
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|6.
|Заря
|7
|4
|1
|2
|16 - 13
|13
|7.
|Колос Ковалёвка
|0:3
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|8.
|Металлист-1925
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|9.
|Динамо Киев
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Рух Львов
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|11.
|Ворскла
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|12.
|Минай
|0:0
|8
|1
|4
|3
|5 - 7
|7
|13.
|Львов
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|14.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Кривбасс
|7
|0
|3
|4
|2 - 7
|3
|16.
|Черноморец Од
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|3:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|Колос Ковалёвка
|0:3
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|4.
|Металлист-1925
|0:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|6.
|Динамо Киев
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Александрия
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Металлист
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|9.
|Ворскла
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Рух Львов
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|11.
|Кривбасс
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|12.
|Минай
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Львов
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Шахтёр Донецк
|3:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Заря
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|7.
|Львов
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Минай
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ингулец
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|11.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Ворскла
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|13.
|Металлист-1925
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Колос Ковалёвка
|0:3
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|5 (2)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|4
|Минай
|Горин Олег
|5
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 3
|Рух Львов
|Слюсар Денис
|1 3
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 3
Прогнозы на матч Ворскла 0:1 Рух Львов
Исход игры
Ворскла
92.3% (108)
Ничья
7.7% (9)
Рух Львов
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (51)
Меньше
56.41% (66)
Обе команды забьют
Да
48.72% (57)
Нет
51.28% (60)
Популярный счёт
2:1 Ворскла
38.5% (45)
1:0 Ворскла
37.6% (44)
2:0 Ворскла
12% (14)
1:1 Ничья
6% (7)
3:1 Ворскла
3.4% (4)
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