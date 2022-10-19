  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Металлист-1925
0:0
Второй тайм: 51'
Минай
0'
18' Желтая карточка
Немчанинов Дмитрий
49' Желтая карточка
Курило Игорь

Ход матча

18'
 
Немчанинов Дмитрий
49'
Курило Игорь
 
Прогнозы 118
Металлист-1925 82.2% (97)
X 16.9% (20)
Минай 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Минай
3.60
3.40
3.05
Все Коэффициенты
37
Мозиль
Олег
2
Капинус
Дмитрий
17
Курило
Игорь
30
Безуглый
Никита
29
Жичиков
Максим
6
Вачиберадзе
Бека
11
Ременюк
Андрей
27
Кравченко
Дмитрий
28
Габелок
Артём
10
Русин
Ростислав
7
Пономарь
Виталий
13
Бандура
Александр
78
Valeriy
Rogozynsky
23
Немчанинов
Дмитрий
25
Горин
Олег
33
Гончар
Игорь
8
Хахлев
Алексей
44
Vadym
Vitenchuk
7
Кулиев
Эльдар
22
Yegor
Tverdokhlib
17
Nazariy
Vorobchak
77
Вишневский
Олег
Металлист-1925
Минай

История личных встреч

Металлист-1925
Минай

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПД
1:0
ПД
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.29
Борячук Андрей 2 0.29
Русин Ростислав 2 0.29
Дмитренко Владислав 1 0.14
Жичиков Максим 0 0
Курило Игорь 0 0
Ременюк Андрей 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хахлев Алексей 1 0.13
Yegor Tverdokhlib 1 0.13
Кулиев Эльдар 1 0.13
Вишневский Олег 1 0.13
Danylo Golub 1 0.13
Гончар Игорь 0 0
Горин Олег 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынюк Ярослав 3 1
Борячук Андрей 2 0
Капинус Дмитрий 0 1
Мозиль Олег 1 0
Курило Игорь 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Бичек Константин 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 5 0
Немчанинов Дмитрий 2 0
Трубочкин Иван 2 0
Гончар Игорь 2 0
Vadym Vitenchuk 2 0
Danylo Kolesnyk 2 0
Danylo Golub 2 0
Бандура Александр 0 1
Valeriy Rogozynsky 1 0
Байдал Антон 1 0
Хахлев Алексей 1 0
Кулиев Эльдар 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
25%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Металлист-1925 - Львов 2:2 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2
Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2
Минай
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Минай - Верес 1:1 Кривбасс - Минай 0:0 Минай - Динамо Киев 0:1 Минай - Львов 0:1
Ингулец - Минай 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Александрия - Минай 2:1 Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 7 6 1 0 19 - 4 19
2. Шахтёр Донецк 3:0 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Верес 8 4 2 2 11 - 9 14
4. Металлист 7 4 1 2 12 - 13 13
5. Александрия 6 4 1 1 9 - 6 13
6. Заря 7 4 1 2 16 - 13 13
7. Колос Ковалёвка 0:3 7 3 2 2 5 - 6 11
8. Металлист-1925 0:0 7 2 4 1 7 - 7 10
9. Динамо Киев 6 3 0 3 8 - 9 9
10. Рух Львов 8 2 1 5 9 - 14 7
11. Ворскла 8 2 1 5 9 - 13 7
12. Минай 0:0 8 1 4 3 5 - 7 7
13. Львов 7 1 2 4 6 - 12 5
14. Ингулец 7 0 4 3 6 - 9 4
15. Кривбасс 7 0 3 4 2 - 7 3
16. Черноморец Од 7 0 2 5 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 3:0 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Днепр-1 4 3 1 0 10 - 2 10
3. Колос Ковалёвка 0:3 4 3 1 0 4 - 0 10
4. Металлист-1925 0:0 5 2 3 0 7 - 4 9
5. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
6. Динамо Киев 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Александрия 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Металлист 3 1 1 1 5 - 9 4
9. Ворскла 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Рух Львов 4 1 0 3 6 - 7 3
11. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Минай 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Шахтёр Донецк 3:0 2 2 0 0 7 - 1 6
6. Заря 4 2 0 2 8 - 8 6
7. Львов 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Минай 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ингулец 4 0 4 0 4 - 4 4
11. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Ворскла 4 1 0 3 6 - 9 3
13. Металлист-1925 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Колос Ковалёвка 0:3 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Кривбасс 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Верес Пасич Геннадий 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    49'
    Курило Игорь получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Немчанинов Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 118
Металлист-1925 82.2% (97)
X 16.9% (20)
Минай 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Минай
3.60
3.40
3.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Металлист-1925 0:0 Минай онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Металлист-1925 0:0 Минай

Исход игры
Металлист-1925
82.2% (97)
Ничья
16.9% (20)
Минай
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.48% (38)
Меньше
67.52% (79)
Обе команды забьют
Да
46.15% (54)
Нет
53.85% (63)
Популярный счёт
1:0 Металлист-1925
41.5% (49)
2:1 Металлист-1925
28% (33)
1:1 Ничья
15.3% (18)
2:0 Металлист-1925
9.3% (11)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Металлист-1925
Минай
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 