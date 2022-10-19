Тур: 8. Стадион: Колос.
0:0
Второй тайм: 51'
Ход матча
49'
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Дудик АртёмНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Горин ОлегЗащитник
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Байдал АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Danylo Golub
-
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
История личных встреч
Металлист-1925
Минай
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.29
|Борячук Андрей
|2
|0.29
|Русин Ростислав
|2
|0.29
|Дмитренко Владислав
|1
|0.14
|Жичиков Максим
|0
|0
|Курило Игорь
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хахлев Алексей
|1
|0.13
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0.13
|Кулиев Эльдар
|1
|0.13
|Вишневский Олег
|1
|0.13
|Danylo Golub
|1
|0.13
|Гончар Игорь
|0
|0
|Горин Олег
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынюк Ярослав
|3
|1
|Борячук Андрей
|2
|0
|Капинус Дмитрий
|0
|1
|Мозиль Олег
|1
|0
|Курило Игорь
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Бичек Константин
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|5
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Трубочкин Иван
|2
|0
|Гончар Игорь
|2
|0
|Vadym Vitenchuk
|2
|0
|Danylo Kolesnyk
|2
|0
|Danylo Golub
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Valeriy Rogozynsky
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Хахлев Алексей
|1
|0
|Кулиев Эльдар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
25%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Металлист-1925 - Львов 2:2 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2
Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2
Минай
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Минай - Верес 1:1 Кривбасс - Минай 0:0 Минай - Динамо Киев 0:1 Минай - Львов 0:1
Ингулец - Минай 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Александрия - Минай 2:1 Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|7
|6
|1
|0
|19 - 4
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|3:0
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|3.
|Верес
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Металлист
|7
|4
|1
|2
|12 - 13
|13
|5.
|Александрия
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|6.
|Заря
|7
|4
|1
|2
|16 - 13
|13
|7.
|Колос Ковалёвка
|0:3
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|8.
|Металлист-1925
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|9.
|Динамо Киев
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Рух Львов
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|11.
|Ворскла
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|12.
|Минай
|0:0
|8
|1
|4
|3
|5 - 7
|7
|13.
|Львов
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|14.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Кривбасс
|7
|0
|3
|4
|2 - 7
|3
|16.
|Черноморец Од
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|3:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|Колос Ковалёвка
|0:3
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|4.
|Металлист-1925
|0:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|6.
|Динамо Киев
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Александрия
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Металлист
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|9.
|Ворскла
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Рух Львов
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|11.
|Кривбасс
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|12.
|Минай
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Львов
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Шахтёр Донецк
|3:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Заря
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|7.
|Львов
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Минай
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ингулец
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|11.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Ворскла
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|13.
|Металлист-1925
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Колос Ковалёвка
|0:3
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|5 (2)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|4
|Минай
|Горин Олег
|5
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 3
|Рух Львов
|Слюсар Денис
|1 3
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 3
Прогнозы на матч Металлист-1925 0:0 Минай
Исход игры
Металлист-1925
82.2% (97)
Ничья
16.9% (20)
Минай
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.48% (38)
Меньше
67.52% (79)
Обе команды забьют
Да
46.15% (54)
Нет
53.85% (63)
Популярный счёт
1:0 Металлист-1925
41.5% (49)
2:1 Металлист-1925
28% (33)
1:1 Ничья
15.3% (18)
2:0 Металлист-1925
9.3% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!