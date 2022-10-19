Тур: 2. Стадион: Европа-парк-Штадион.
1:1
Доп. время (2 тайм)
0'
41' Желтая карточкаФазлии Бетим
0:1
42' ГолДашнер Лукас
44' Желтая карточкаПакарада Леарт
79' Желтая карточкаАремю Афииз
79' Желтая карточкаДашнер Лукас
80' Желтая карточкаКюблер Лукас
1:1
90' ГолГинтер Маттиас
98' Желтая карточкаВиекхофф Яннес
103' Желтая карточкаИрвайн Джексон
Ход матча
41'
42'
0:1
44'
79'
79'
80'
90'
1:1
98'
103'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
21
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
29
Чон
У-Ён
25
Джигала
Адам
20
Аремю
Афииз
13
Дашнер
Лукас
- Основной состав
-
21 Атуболу НоаВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шаде КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
27 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
История личных встреч
Фрайбург
Санкт-Паули
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гинтер Маттиас
|1
|0.5
|Доан Рицу
|1
|0.5
|Шаллаи Роланд
|1
|0.5
|Кайтель Янник
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медич Яков
|2
|1
|Смит Эрик
|1
|0.5
|Дашнер Лукас
|1
|0.5
|Отто Давид
|1
|0.5
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюблер Лукас
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салиакас Манолис
|0
|1
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Пакарада Леарт
|1
|0
|Дашнер Лукас
|1
|0
|Фазлии Бетим
|1
|0
|Виекхофф Яннес
|1
|0
|Аремю Афииз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бавария - Фрайбург 5:0 Нант - Фрайбург 0:4 Герта - Фрайбург 2:2 Фрайбург - Нант 2:0
Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Ян - Санкт-Паули 2:0
Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|4 (1)
|Шальке 04
|Дрекслер Доминик
|3
|РБ Лейпциг
|Вернер Тимо
|3
|Карлсруэ
|Шлойзенер Фабиан
|3
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|3
|Санкт-Паули
|Салиакас Манолис
|1
|Штуттгарт
|Антон Вальдемар
|1
|Байройт
|Гройсс Александер
|1
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|1
|Вальдхоф
|Шнаттерер Марк
|1
Прогнозы на матч Фрайбург 1:1 Санкт-Паули
Исход игры
Фрайбург
96.7% (116)
Ничья
2.5% (3)
Санкт-Паули
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.42% (60)
Меньше
49.58% (59)
Обе команды забьют
Да
42.86% (51)
Нет
57.14% (68)
Популярный счёт
2:0 Фрайбург
39.2% (47)
2:1 Фрайбург
27.5% (33)
1:0 Фрайбург
10% (12)
3:1 Фрайбург
8.3% (10)
3:0 Фрайбург
5.8% (7)
2:2 Ничья
2.5% (3)
4:0 Фрайбург
1.7% (2)
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