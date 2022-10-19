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Германия: Кубок
2022-2023

Тур: 2. Стадион: .
Фрайбург
1:1
Доп. время (2 тайм)
Санкт-Паули
0'
41' Желтая карточка
Фазлии Бетим
0:1
42' Гол
Дашнер Лукас
44' Желтая карточка
Пакарада Леарт
79' Желтая карточка
Аремю Афииз
79' Желтая карточка
Дашнер Лукас
80' Желтая карточка
Кюблер Лукас
1:1
90' Гол
Гинтер Маттиас
98' Желтая карточка
Виекхофф Яннес
103' Желтая карточка
Ирвайн Джексон

Ход матча

41'
 
Фазлии Бетим
42'
0:1
Дашнер Лукас
44'
 
Пакарада Леарт
46'
Грегорич Михаэль
Петерсен Нильс
 
46'
Хёфлер Николас
Эггештайн Максимилиан
 
46'
Киере Даниэль-Кофи
Чон У-Ён
 
46'
Линхарт Филипп
Шлоттербек Кевен
 
57'
 
Матанович Игорь
Аменийдо Этьенн
76'
Грифо Винченцо
Вайсхаупт Ноа
 
79'
 
Аремю Афииз
79'
 
Дашнер Лукас
80'
Кюблер Лукас
 
88'
 
Отто Давид
Дашнер Лукас
90'
 
Байфус Марцель
Матанович Игорь
90'
Гинтер Маттиас
(Кайтель Янник)
1:1
91'
 
Виекхофф Яннес
Фазлии Бетим
96'
 
Эггештайн Йоханнес
Аремю Афииз
98'
 
Виекхофф Яннес
103'
 
Ирвайн Джексон

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 120
Фрайбург 96.7% (116)
X 2.5% (3)
Санкт-Паули 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Санкт-Паули
4.15
4.90
7.30
Все Коэффициенты
21
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
31
Шлоттербек
Кевен
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
14
Кайтель
Янник
42
Доан
Рицу
29
Чон
У-Ён
33
Вайсхаупт
Ноа
18
Петерсен
Нильс
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
8
Смит
Эрик
5
Фазлии
Бетим
24
Меткалф
Коннор
23
Пакарада
Леарт
20
Аремю
Афииз
7
Ирвайн
Джексон
13
Дашнер
Лукас
10
Хартель
Марсель
14
Аменийдо
Этьенн
Фрайбург
4-2-3-1
Санкт-Паули
3-3-3-1

История личных встреч

Фрайбург
Санкт-Паули

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ТМК
3:0
Б2
4:3
Б2
1:0
ТМК
0:0
Б
2:2
Б
1:3
Б2
1:2
Б2
2:0
Б2
5:0
Б2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гинтер Маттиас 1 0.5
Доан Рицу 1 0.5
Шаллаи Роланд 1 0.5
Кайтель Янник 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медич Яков 2 1
Смит Эрик 1 0.5
Дашнер Лукас 1 0.5
Отто Давид 1 0.5

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюблер Лукас 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салиакас Манолис 0 1
Ирвайн Джексон 1 0
Пакарада Леарт 1 0
Дашнер Лукас 1 0
Фазлии Бетим 1 0
Виекхофф Яннес 1 0
Аремю Афииз 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бавария - Фрайбург 5:0 Нант - Фрайбург 0:4 Герта - Фрайбург 2:2 Фрайбург - Нант 2:0
Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Ян - Санкт-Паули 2:0
Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1

Топ бомбардиров
Падерборн Пирингер Марвин 4 (1)
Шальке 04 Дрекслер Доминик 3
РБ Лейпциг Вернер Тимо 3
Карлсруэ Шлойзенер Фабиан 3
Боруссия М Тюрам Маркус 3
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Салиакас Манолис 1
Штуттгарт Антон Вальдемар 1
Байройт Гройсс Александер 1
Боруссия Д Адейеми Карим 1
Вальдхоф Шнаттерер Марк 1
Весь список
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Пакарада Леарт получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Дашнер Лукас бьет в цель!
    • Желтая карточка
      41'
      Фазлии Бетим получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Фрайбург 96.7% (116)
    X 2.5% (3)
    Санкт-Паули 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    Санкт-Паули
    4.15
    4.90
    7.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фрайбург 1:1 Санкт-Паули онлайн

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    Прогнозы на матч Фрайбург 1:1 Санкт-Паули

    Исход игры
    Фрайбург
    96.7% (116)
    Ничья
    2.5% (3)
    Санкт-Паули
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.42% (60)
    Меньше
    49.58% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (51)
    Нет
    57.14% (68)
    Популярный счёт
    2:0 Фрайбург
    39.2% (47)
    2:1 Фрайбург
    27.5% (33)
    1:0 Фрайбург
    10% (12)
    3:1 Фрайбург
    8.3% (10)
    3:0 Фрайбург
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    4:0 Фрайбург
    1.7% (2)
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    Фрайбург
    Санкт-Паули
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