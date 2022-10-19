Тур: 2. Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена.
0:2
Конец матча
0'
0:1
11' Гол в свои воротаАррей-Мби Брайт
35' Желтая карточкаКунце Фабиан
38' Желтая карточкаАзар Торган
67' Желтая карточкаБезушков Макс
0:2
71' ПенальтиБеллингем Джуд
75' Желтая карточкаДжан Эмре
85' Красная карточкаАдейеми Карим
90'+6
Ход матча
11'
0:1
35'
38'
67'
71'
0:2
75'
85'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 6
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
41 Владение мячом, % 59
30
Вейнкоф
Лео
31
Бёрнер
Юлиан
20
Дем
Янник
21
Муроя
Сэй
24
Мёнье
Тома
25
Зюле
Никлас
23
Джан
Эмре
10
Азар
Торган
19
Брандт
Юлиан
- Основной состав
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
24 Antonio Foti
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Роте ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
История личных встреч
Ганновер 96
Боруссия Д
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
23 матча
21.7%
21.7%
56.6%
5 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
8.7%
34.8%
56.5%
2 победы 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейер Максимилиан
|1
|0.5
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|2 (1)
|1
|Мален Дониэлл
|1
|0.5
|Адейеми Карим
|1
|0.5
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адейеми Карим
|0
|1
|Джан Эмре
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Арминия 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3
Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - Севилья 1:1 Боруссия Д - Бавария 2:2 Севилья - Боруссия Д 1:4
Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5 Динамо Дрезден - Боруссия Д 0:2
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|4 (1)
|Шальке 04
|Дрекслер Доминик
|3
|РБ Лейпциг
|Вернер Тимо
|3
|Карлсруэ
|Шлойзенер Фабиан
|3
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|3
|Санкт-Паули
|Салиакас Манолис
|1
|Штуттгарт
|Антон Вальдемар
|1
|Байройт
|Гройсс Александер
|1
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|1
|Вальдхоф
|Шнаттерер Марк
|1
Прогнозы на матч Ганновер 96 0:2 Боруссия Д
Исход игры
Ганновер 96
2.5% (3)
Ничья
3.3% (4)
Боруссия Д
94.2% (113)
Тотал 2.5
Больше
74.79% (89)
Меньше
25.21% (30)
Обе команды забьют
Да
70.59% (84)
Нет
29.41% (35)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
40.8% (49)
1:3 Боруссия Д
21.7% (26)
0:2 Боруссия Д
18.3% (22)
0:3 Боруссия Д
5.8% (7)
1:1 Ничья
3.3% (4)
0:1 Боруссия Д
3.3% (4)
2:1 Ганновер 96
1.7% (2)
2:3 Боруссия Д
1.7% (2)
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