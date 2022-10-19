  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Кубок 2022-2023

Германия: Кубок
2022-2023

Тур: 2. Стадион: .
Ганновер 96
0:2
Конец матча
Боруссия Д
0'
0:1
11' Гол в свои ворота
Аррей-Мби Брайт
35' Желтая карточка
Кунце Фабиан
38' Желтая карточка
Азар Торган
67' Желтая карточка
Безушков Макс
0:2
71' Пенальти
Беллингем Джуд
75' Желтая карточка
Джан Эмре
85' Красная карточка
Адейеми Карим
90'+6

Ход матча

11'
0:1
Аррей-Мби Брайт
35'
Кунце Фабиан
 
38'
 
Азар Торган
62'
 
Хуммельс Матс
Мёнье Тома
62'
 
Беллингем Джуд
Брандт Юлиан
67'
Безушков Макс
 
68'
 
Адейеми Карим
Мален Дониэлл
68'
 
Джованни Рейна
Азар Торган
71'
0:2
Беллингем Джуд
75'
 
Джан Эмре
75'
Кён Деррик
Вайдандт Хендрик
 
75'
Enzo Leopold
Кунце Фабиан
 
75'
Штольце Себастьян
Дем Янник
 
82'
Керк Себастьян
Нильсен Ховард
 
85'
 
Адейеми Карим
90'
 
Пасслак Феликс
Мукоко Юссуфа

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 41 Владение мячом, % 59
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Ганновер 96 2.5% (3)
X 3.3% (4)
Боруссия Д 94.2% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Вейнкоф
Лео
5
Нойман
Фил
31
Бёрнер
Юлиан
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
21
Муроя
Сэй
6
Кунце
Фабиан
7
Безушков
Макс
16
Нильсен
Ховард
14
Бейер
Максимилиан
9
Вайдандт
Хендрик
1
Кобель
Грегор
24
Мёнье
Тома
25
Зюле
Никлас
4
Шлоттербек
Нико
13
Геррейру
Рафаэл
23
Джан
Эмре
6
Эзкан
Салих
10
Азар
Торган
19
Брандт
Юлиан
21
Мален
Дониэлл
18
Мукоко
Юссуфа
Ганновер 96
3-4-2-1
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Ганновер 96
Боруссия Д

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

23 матча

21.7%
21.7%
56.6%
5 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

8.7%
34.8%
56.5%
2 победы 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

Б
5:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
4:2
Б
1:0
Б
2:4
Б
2:3
Б
0:1
Б
0:3
Б
1:0
Б
3:1
К
5:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:1
Б
4:1
Б
0:4
Б
4:1
Б
1:1
Б
4:4
Б
1:1
Б
1:3
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 1 0.5
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 2 (1) 1
Мален Дониэлл 1 0.5
Адейеми Карим 1 0.5

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 1 0
Безушков Макс 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адейеми Карим 0 1
Джан Эмре 1 0
Азар Торган 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Арминия 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3
Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - Севилья 1:1 Боруссия Д - Бавария 2:2 Севилья - Боруссия Д 1:4
Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5 Динамо Дрезден - Боруссия Д 0:2

Топ бомбардиров
Падерборн Пирингер Марвин 4 (1)
Шальке 04 Дрекслер Доминик 3
РБ Лейпциг Вернер Тимо 3
Карлсруэ Шлойзенер Фабиан 3
Боруссия М Тюрам Маркус 3
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Салиакас Манолис 1
Штуттгарт Антон Вальдемар 1
Байройт Гройсс Александер 1
Боруссия Д Адейеми Карим 1
Вальдхоф Шнаттерер Марк 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Азар Торган получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      35'
      Кунце Фабиан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Аррей-Мби Брайт уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Ганновер 96 2.5% (3)
    X 3.3% (4)
    Боруссия Д 94.2% (113)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ганновер 96 0:2 Боруссия Д онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Ганновер 96 0:2 Боруссия Д

    Исход игры
    Ганновер 96
    2.5% (3)
    Ничья
    3.3% (4)
    Боруссия Д
    94.2% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.79% (89)
    Меньше
    25.21% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (84)
    Нет
    29.41% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    40.8% (49)
    1:3 Боруссия Д
    21.7% (26)
    0:2 Боруссия Д
    18.3% (22)
    0:3 Боруссия Д
    5.8% (7)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    0:1 Боруссия Д
    3.3% (4)
    2:1 Ганновер 96
    1.7% (2)
    2:3 Боруссия Д
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     