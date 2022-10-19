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Германия: Кубок
2022-2023

Тур: 2. Стадион: .
Падерборн
2:2
Доп. время (2 тайм)
Вердер
0'
1:0
22' Гол
Платте Феликс
2:0
43' Гол
Sirlord Conteh
2:1
65' Гол
Биттенкорт Леонардо
68' Желтая карточка
Вайзер Митчелл
2:2
84' Гол
Вайзер Митчелл
85' Желтая карточка
Пирингер Марвин
90' Желтая карточка
Рор Максимилиан
95' Желтая карточка
Шмидт Никлас
104' Желтая карточка
Фуллкруг Никлас

Ход матча

22'
Платте Феликс
(Пирингер Марвин)
1:0
43'
Sirlord Conteh
(Юстван Юлиан)
2:0
46'
 
Бьюкенен Ли
Юнг Антони
46'
 
Шмидт Никлас
Стаге Йенс
57'
 
Динкчи Эрен
Бёрк Оливер
63'
Лайпертц Роберт
Платте Феликс
 
63'
Тачи Ричмонд
Sirlord Conteh
 
64'
 
Биттенкорт Леонардо
Шмид Романо
65'
2:1
Биттенкорт Леонардо
(Вайзер Митчелл)
68'
 
Вайзер Митчелл
74'
 
Киародиа Фабио
Штарк Никлас
80'
Муслия Флоран
Мехлем Марсель
 
83'
Хеуэр Яннис
Хюнемайер Уве
 
84'
2:2
Вайзер Митчелл
(Биттенкорт Леонардо)
85'
Пирингер Марвин
 
90'
Рор Максимилиан
 
95'
 
Шмидт Никлас
104'
 
Фуллкруг Никлас
105'
Србени Деннис
Пирингер Марвин
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 119
Падерборн 6.7% (8)
X 11.8% (14)
Вердер 81.5% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Вердер
3.90
5.28
23.99
Все Коэффициенты
17
Цингерле
Леопольд
31
Рор
Максимилиан
2
Хюнемайер
Уве
33
Marcel
Hoffmeier
8
Шалленберг
Рон
23
Обермайр
Рафаэль
10
Юстван
Юлиан
5
Мехлем
Марсель
11
Sirlord
Conteh
9
Пирингер
Марвин
36
Платте
Феликс
1
Павленка
Иржи
4
Штарк
Никлас
13
Велькович
Милош
5
Пипер
Амос
8
Вайзер
Митчелл
28
Груев
Илия
3
Юнг
Антони
20
Шмид
Романо
6
Стаге
Йенс
11
Фуллкруг
Никлас
9
Бёрк
Оливер
Падерборн
3-1-4-2
Вердер
3-3-2-2

История личных встреч

Падерборн
Вердер

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
3:4
Б2
1:4
Б
1:5
Б
0:1
Б
2:2
Б
4:0
ММ(
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирингер Марвин 4 2
Юстван Юлиан 2 1
Лайпертц Роберт 2 1
Србени Деннис 1 0.5
Платте Феликс 1 0.5
Sirlord Conteh 1 0.5
Тачи Ричмонд 1 0.5
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вайзер Митчелл 2 1
Биттенкорт Леонардо 1 0.5
Шмид Романо 1 0.5

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирингер Марвин 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайзер Митчелл 1 0
Фуллкруг Никлас 1 0
Шмидт Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

10
0
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Падерборн - Зандхаузен 3:0 Ганза - Падерборн 0:3 Падерборн - Дармштадт 1:2 Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1
Падерборн - Ян 3:0 Падерборн - Магдебург 1:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2 Галлешер - Падерборн 1:3 Падерборн - Ферль 2:2 Дармштадт - Падерборн 3:0
Вердер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вердер - Майнц 0:2 Хоффенхайм - Вердер 1:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Байер Л - Вердер 1:1
Вердер - Аугсбург 0:1 Бохум - Вердер 0:2 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1

Топ бомбардиров
Падерборн Пирингер Марвин 4 (1)
Шальке 04 Дрекслер Доминик 3
РБ Лейпциг Вернер Тимо 3
Карлсруэ Шлойзенер Фабиан 3
Боруссия М Тюрам Маркус 3
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Салиакас Манолис 1
Штуттгарт Антон Вальдемар 1
Байройт Гройсс Александер 1
Боруссия Д Адейеми Карим 1
Вальдхоф Шнаттерер Марк 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • Свисток
    108'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 105'
    Пирингер Марвин уходит с поля. Србени Деннис выходит вместо него
  • Желтая карточка
    104'
    Фуллкруг Никлас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    101'
    ГОООООЛ - Фуллкруг Никлас забивает
  • Желтая карточка
    95'
    Шмидт Никлас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Sirlord Conteh бьет в цель!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Benteler-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Падерборн 6.7% (8)
    X 11.8% (14)
    Вердер 81.5% (97)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Падерборн
    Ничья
    Вердер
    3.90
    5.28
    23.99
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Падерборн 2:2 Вердер онлайн

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    Прогнозы на матч Падерборн 2:2 Вердер

    Исход игры
    Падерборн
    6.7% (8)
    Ничья
    11.8% (14)
    Вердер
    81.5% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.59% (84)
    Меньше
    29.41% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    78.15% (93)
    Нет
    21.85% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Вердер
    58.8% (70)
    0:1 Вердер
    12.6% (15)
    1:1 Ничья
    8.4% (10)
    0:2 Вердер
    4.2% (5)
    2:1 Падерборн
    3.4% (4)
    1:3 Вердер
    2.5% (3)
    2:3 Вердер
    2.5% (3)
    1:0 Падерборн
    2.5% (3)
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