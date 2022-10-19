Тур: 2. Стадион: Бентелер Арена. Зрители: 15000
0'
1:0
22' ГолПлатте Феликс
2:0
42' ГолSirlord Conteh
2:1
65' ГолБиттенкорт Леонардо
68' Желтая карточкаВайзер Митчелл
2:2
84' ГолВайзер Митчелл
85' Желтая карточкаПирингер Марвин
90' Желтая карточкаРор Максимилиан
95' Желтая карточкаШмидт Никлас
104' Желтая карточкаФуллкруг Никлас
114' Желтая карточкаХеуэр Яннис
5 4
2:3
3:3
3:4
4:4
4:5
5:5
5:6
6:6
7:6
Ход матча
22'
1:0
42'
2:0
65'
68'
84'
85'
90'
95'
104'
114'
121'
2:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
4:4
121'
4:5
121'
5:5
121'
5:6
121'
6:6
121'
121'
7:6
Пен
5:4
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 9
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
10
Юстван
Юлиан
28
Груев
Илия
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Груев ИлияЗащитник
- Защитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бьюкенен ЛиЗащитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
История личных встреч
Падерборн
Вердер
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пирингер Марвин
|4
|2
|Юстван Юлиан
|2
|1
|Лайпертц Роберт
|2
|1
|Србени Деннис
|1
|0.5
|Платте Феликс
|1
|0.5
|Sirlord Conteh
|1
|0.5
|Тачи Ричмонд
|1
|0.5
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вайзер Митчелл
|2
|1
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.5
|Шмид Романо
|1
|0.5
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирингер Марвин
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайзер Митчелл
|1
|0
|Фуллкруг Никлас
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
10
0
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
1
8%
2
50%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Падерборн - Зандхаузен 3:0 Ганза - Падерборн 0:3 Падерборн - Дармштадт 1:2 Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1
Падерборн - Ян 3:0 Падерборн - Магдебург 1:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2 Галлешер - Падерборн 1:3 Падерборн - Ферль 2:2 Дармштадт - Падерборн 3:0
Вердер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вердер - Майнц 0:2 Хоффенхайм - Вердер 1:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Байер Л - Вердер 1:1
Вердер - Аугсбург 0:1 Бохум - Вердер 0:2 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|4 (1)
|Шальке 04
|Дрекслер Доминик
|3
|РБ Лейпциг
|Вернер Тимо
|3
|Карлсруэ
|Шлойзенер Фабиан
|3
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|3
|Санкт-Паули
|Салиакас Манолис
|1
|Штуттгарт
|Антон Вальдемар
|1
|Байройт
|Гройсс Александер
|1
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|1
|Вальдхоф
|Шнаттерер Марк
|1
Прогнозы на матч Падерборн 2:2 Вердер
Исход игры
Падерборн
6.7% (8)
Ничья
11.8% (14)
Вердер
81.5% (97)
Тотал 2.5
Больше
70.59% (84)
Меньше
29.41% (35)
Обе команды забьют
Да
78.15% (93)
Нет
21.85% (26)
Популярный счёт
1:2 Вердер
58.8% (70)
0:1 Вердер
12.6% (15)
1:1 Ничья
8.4% (10)
0:2 Вердер
4.2% (5)
2:1 Падерборн
3.4% (4)
1:3 Вердер
2.5% (3)
2:3 Вердер
2.5% (3)
1:0 Падерборн
2.5% (3)
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