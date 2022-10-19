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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
2:0
Конец матча
Гент
0'
1:0
12' Гол
Амани Жан
18' Желтая карточка
Нгадеу Майкл
21' Желтая карточка
Ван дер Хейден Сибе
56' Красная карточка
Нгадеу Майкл
2:0
82' Гол
Ванзейр Данте
90' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
90'+4
49
Морис
Антони
59
Кандусс
Исмаэль
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
2
Ниукоп
Барт
11
Саймон
Адингра
8
Амани
Жан
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
13
Ванзейр
Данте
7
Бонифасе
Виктор
1
Нарди
Поль
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
6
Овусу
Элиша
24
Кумс
Свен
25
Фортуна
Нуриу
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
29
Депуатр
Лоран
7
Хон
Хён-Сок
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-1-2
Гент
3-4-3

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Гент

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванзейр Данте 6 0.46
Саймон Адингра 5 0.38
Теума Тедди 3 (2) 0.23
Бонифасе Виктор 3 0.23
Сайкс Росс 2 0.15
Эккерт Айенса Деннис 2 (1) 0.15
Амани Жан 1 0.08
Ван дер Хейден Сибе 1 0.08
Лапуссен Лоик 1 0.08
Бёрджесс Кристиан 1 0.08
Пуэртас Кэмерон 1 0.08
Кандусс Исмаэль 1 0.08
Ниукоп Барт 0 0
Франсуа Гийом 0 0
Родригес Хосе 0 0
Линен Сенне 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 7 (2) 0.54
Хон Хён-Сок 4 0.31
Депуатр Лоран 2 0.15
Торунарига Джордан 2 (1) 0.15
Кумс Свен 1 0.08
Юльсагер Эндрю 1 0.08
Самуаз Матисс 1 0.08
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.08
Марре Сулейман 1 0.08
Тиссудали Тарик 1 0.08
Фортуна Нуриу 1 0.08
Лемайич Дарко 1 0.08
Кастро-Монтес Алессио 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе 5 0
Ниукоп Барт 4 0
Амани Жан 2 1
Линен Сенне 3 0
Родригес Хосе 2 0
Бёрджесс Кристиан 2 0
Теума Тедди 2 0
Франсуа Гийом 0 1
Эль Аззоузи Уссама 0 1
Морис Антони 1 0
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Виктор Боне 1 0
Кандусс Исмаэль 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Саймон Адингра 1 0
Зиани Илис 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 4 1
Годо Бруно 3 0
Марре Сулейман 3 0
Лемайич Дарко 2 0
Овусу Элиша 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Окуму Джозеф 0 1
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Де Сар Жюльен 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Самуаз Матисс 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
1
10%
1
9%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
40%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Забито

19
12
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
4
21%
2
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
5
26%
4
33%
61-75
5
26%
1
8%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Забито

29
23
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
8
28%
2
9%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
3
10%
4
17%
31-45
4
14%
5
22%
46-60
6
21%
6
26%
61-75
6
21%
2
9%
76-90

Пропущено

14
16
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
21%
4
25%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
3
21%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Гент
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гент - Мехелен 3:0 Юргорден - Гент 4:2 Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1
Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 13 11 1 1 33 - 12 34
2. Антверпен 12 10 0 2 24 - 11 30
3. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 27 - 16 28
4. Брюгге 12 8 1 3 23 - 12 25
5. Стандард 12 7 1 4 19 - 15 22
6. Гент 13 6 2 5 23 - 16 20
7. АХ Лёвен 13 6 2 5 23 - 23 20
8. Вестерло 13 6 1 6 23 - 26 19
9. Андерлехт 12 5 1 6 19 - 13 16
10. Шарлеруа 13 5 1 7 19 - 21 16
11. Сент-Трейден 12 4 4 4 12 - 12 16
12. Серкль Брюгге 13 4 3 6 16 - 21 15
13. Эйпен 13 4 0 9 14 - 27 12
14. Остенде 12 3 2 7 13 - 22 11
15. Мехелен 12 3 2 7 17 - 24 11
16. Кортрейк 13 3 2 8 12 - 23 11
17. Серен Юнайтед 13 3 2 8 13 - 22 11
18. Зульте-Варегем 12 2 2 8 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 1 0 18 - 6 19
2. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 5 0 1 10 - 5 15
4. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
5. Стандард 7 4 1 2 12 - 7 13
6. Брюгге 6 4 1 1 13 - 6 13
7. Гент 6 3 1 2 12 - 8 10
8. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
9. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
10. Серкль Брюгге 6 2 3 1 9 - 6 9
11. Мехелен 6 2 1 3 11 - 12 7
12. Сент-Трейден 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Шарлеруа 7 2 1 4 11 - 14 7
14. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
15. Остенде 6 2 0 4 6 - 13 6
16. Кортрейк 6 1 1 4 4 - 11 4
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 6 0 1 5 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6 5 0 1 15 - 6 15
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 17 - 11 13
3. Брюгге 6 4 0 2 10 - 6 12
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. АХ Лёвен 7 3 2 2 16 - 13 11
6. Гент 7 3 1 3 11 - 8 10
7. Серен Юнайтед 7 3 1 3 12 - 12 10
8. Шарлеруа 6 3 0 3 8 - 7 9
9. Стандард 5 3 0 2 7 - 8 9
10. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
11. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
12. Эйпен 6 2 0 4 6 - 13 6
13. Вестерло 7 2 0 5 11 - 20 6
14. Андерлехт 5 2 0 3 8 - 6 6
15. Серкль Брюгге 7 2 0 5 7 - 15 6
16. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
17. Зульте-Варегем 6 1 2 3 5 - 8 5
18. Мехелен 6 1 1 4 6 - 12 4
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  • — Выход в плей-офф 2
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Топ бомбардиров
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
Серен Юнайтед Муандилмаджи Мариус 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Гент Нгадеу Майкл 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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