Тур: 13. Стадион: Stade Joseph Marien.
2:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолАмани Жан
18' Желтая карточкаНгадеу Майкл
21' Желтая карточкаВан дер Хейден Сибе
56' Красная карточкаНгадеу Майкл
2:0
82' ГолВанзейр Данте
90' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
90'+4
Ход матча
12'
1:0
18'
56'
82'
2:0
90'
49
Морис
Антони
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
24
Кумс
Свен
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
85 Дони АрноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Гент
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванзейр Данте
|6
|0.46
|Саймон Адингра
|5
|0.38
|Теума Тедди
|3 (2)
|0.23
|Бонифасе Виктор
|3
|0.23
|Сайкс Росс
|2
|0.15
|Эккерт Айенса Деннис
|2 (1)
|0.15
|Амани Жан
|1
|0.08
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0.08
|Лапуссен Лоик
|1
|0.08
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.08
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.08
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.08
|Ниукоп Барт
|0
|0
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Родригес Хосе
|0
|0
|Линен Сенне
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|7 (2)
|0.54
|Хон Хён-Сок
|4
|0.31
|Депуатр Лоран
|2
|0.15
|Торунарига Джордан
|2 (1)
|0.15
|Кумс Свен
|1
|0.08
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.08
|Самуаз Матисс
|1
|0.08
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.08
|Марре Сулейман
|1
|0.08
|Тиссудали Тарик
|1
|0.08
|Фортуна Нуриу
|1
|0.08
|Лемайич Дарко
|1
|0.08
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хейден Сибе
|5
|0
|Ниукоп Барт
|4
|0
|Амани Жан
|2
|1
|Линен Сенне
|3
|0
|Родригес Хосе
|2
|0
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Франсуа Гийом
|0
|1
|Эль Аззоузи Уссама
|0
|1
|Морис Антони
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
|Виктор Боне
|1
|0
|Кандусс Исмаэль
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Саймон Адингра
|1
|0
|Зиани Илис
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|4
|1
|Годо Бруно
|3
|0
|Марре Сулейман
|3
|0
|Лемайич Дарко
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Окуму Джозеф
|0
|1
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
1
10%
1
9%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
40%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Забито
19
12
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
4
21%
2
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
5
26%
4
33%
61-75
5
26%
1
8%
76-90
Пропущено
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Забито
29
23
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
8
28%
2
9%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
3
10%
4
17%
31-45
4
14%
5
22%
46-60
6
21%
6
26%
61-75
6
21%
2
9%
76-90
Пропущено
14
16
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
21%
4
25%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
3
21%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Гент
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гент - Мехелен 3:0 Юргорден - Гент 4:2 Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1
Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|13
|11
|1
|1
|33 - 12
|34
|2.
|Антверпен
|12
|10
|0
|2
|24 - 11
|30
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Брюгге
|12
|8
|1
|3
|23 - 12
|25
|5.
|Стандард
|12
|7
|1
|4
|19 - 15
|22
|6.
|Гент
|13
|6
|2
|5
|23 - 16
|20
|7.
|АХ Лёвен
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|8.
|Вестерло
|13
|6
|1
|6
|23 - 26
|19
|9.
|Андерлехт
|12
|5
|1
|6
|19 - 13
|16
|10.
|Шарлеруа
|13
|5
|1
|7
|19 - 21
|16
|11.
|Сент-Трейден
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|3
|6
|16 - 21
|15
|13.
|Эйпен
|13
|4
|0
|9
|14 - 27
|12
|14.
|Остенде
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|15.
|Мехелен
|12
|3
|2
|7
|17 - 24
|11
|16.
|Кортрейк
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|3
|2
|8
|13 - 22
|11
|18.
|Зульте-Варегем
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|2.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|4.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|6.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|7.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|8.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|9.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|11.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|12.
|Сент-Трейден
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|14.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|16.
|Кортрейк
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|3.
|Брюгге
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|АХ Лёвен
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|6.
|Гент
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|7.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|8.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|9.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|11.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|12.
|Эйпен
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|13.
|Вестерло
|7
|2
|0
|5
|11 - 20
|6
|14.
|Андерлехт
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|15.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16.
|Остенде
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|18.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Серен Юнайтед
|Муандилмаджи Мариус
|9 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Гент
|Нгадеу Майкл
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 4