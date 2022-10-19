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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Брентфорд
 
Позже
Челси

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 130
Брентфорд 3.8% (5)
X 6.2% (8)
Челси 90% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Челси
4.70
3.90
1.90
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райя
Давид
16
Ми
Бен
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Пиннок
Итан
30
Расмуссен
Мадс
3
Генри
Рико
27
Янельт
Витали
8
Йенсен
Матиас
15
Ониика
Фрэнк
17
Тони
Айвен
19
Мбеумо
Брайан
1
Аррисабалага
Кепа
28
Аспиликуэта
Сесар
14
Чалоба
Трево
26
Кулибали
Калиду
32
Кукурелья
Марк
23
Галлахер
Конор
5
Жоржиньо
II
12
Лофтус-Чик
Рубен
19
Маунт
Мэйсон
18
Броя
Армандо
29
Хаверц
Кай
Брентфорд
5-3-2
Челси
4-3-3

История личных встреч

Брентфорд
Челси

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
1:4
КЛ
0:2
ПЛ
0:1
К
4:0
К
4:0
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 8 (3) 0.8
Висса Йоан 2 0.2
Мбеумо Брайан 2 0.2
Дасилва Джошуа 2 0.2
Йенсен Матиас 1 0.1
Янельт Витали 1 0.1
Ми Бен 1 0.1
Норгор Кристиан 1 0.1
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 3 0.33
Маунт Мэйсон 2 0.22
Хаверц Кай 2 0.22
Чилуэлл Бен 1 0.11
Пулишич Кристиан 1 0.11
Джеймс Рис II 1 0.11
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.11
Кулибали Калиду 1 0.11
Галлахер Конор 1 0.11
Броя Армандо 1 0.11
Жоржиньо II 1 (1) 0.11
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Ковачич Матео 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 4 0
Хикки Аарон 4 0
Ми Бен 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Баптист Шендон 1 0
Дасилва Джошуа 1 0
Томас Франк 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Калиду 2 1
Хаверц Кай 3 0
Джеймс Рис II 3 0
Галлахер Конор 1 1
Томас Тухель 1 1
Кукурелья Марк 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Силва Тьяго 1 0
Жоржиньо II 1 0
Ковачич Матео 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Чилуэлл Бен 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
8%
1
17%
1-15
4
33%
1
17%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

7
9
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
3
43%
4
44%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
5%
1
7%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
6
32%
5
33%
76-90

Пропущено

16
10
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
1
10%
1-15
6
38%
1
10%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
3
19%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Брайтон 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3
Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2 Эвертон - Брентфорд 2:3
Челси
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0
Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 33 - 10 23
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
4. Челси Заявка 9 6 1 2 15 - 10 19
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 13 - 15 16
6. Ньюкасл Заявка 10 3 6 1 17 - 9 15
7. Брайтон Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
8. Ливерпуль Заявка 9 3 4 2 21 - 12 13
9. Брентфорд Заявка 10 3 4 3 18 - 17 13
10. Кристал Пэлас Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
11. Борнмут Заявка 10 3 4 3 10 - 22 13
12. Фулхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 20 12
13. Вест Хэм Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
14. Эвертон Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
15. Лидс Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
16. Астон Вилла Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
17. Вулверхэмптон Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
18. Саутгемптон Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
19. Ноттингем Форест Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
20. Лестер Заявка 10 1 2 7 15 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 5 3 2 0 16 - 5 11
5. Брентфорд Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
7. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
9. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
10. Лидс Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
12. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
13. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 10 - 11 8
14. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
15. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
16. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
17. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
19. Лестер Заявка 5 1 2 2 7 - 5 5
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Челси Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
6. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
8. Эвертон Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Вест Хэм Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
11. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
12. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
19. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 9
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Эвертон Гордон Энтони 5
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Брентфорд" - "Челси", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gtech Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2022, осталось 2 минуты.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

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Прогнозы на матч Брентфорд - Челси

Исход игры
Брентфорд
3.8% (5)
Ничья
6.1% (8)
Челси
90.2% (119)
Тотал 2.5
Больше
62.18% (74)
Меньше
37.82% (45)
Обе команды забьют
Да
61.34% (73)
Нет
38.66% (46)
Популярный счёт
1:2 Челси
43.9% (58)
0:2 Челси
19.7% (26)
0:1 Челси
10.6% (14)
1:3 Челси
6.8% (9)
1:1 Ничья
3% (4)
0:3 Челси
2.3% (3)
0:4 Челси
1.5% (2)
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Брентфорд
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