Тур: 12. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Джиллетт Джаред
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
16
Ми
Бен
15
Ониика
Фрэнк
17
Тони
Айвен
14
Чалоба
Трево
19
Маунт
Мэйсон
18
Броя
Армандо
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
-
17 Тони АйвенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Кокс МэттьюВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонНападающий
-
18 Броя АрмандоНападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
- Запасные игроки
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брентфорд
Челси
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|8 (3)
|0.8
|Висса Йоан
|2
|0.2
|Мбеумо Брайан
|2
|0.2
|Дасилва Джошуа
|2
|0.2
|Йенсен Матиас
|1
|0.1
|Янельт Витали
|1
|0.1
|Ми Бен
|1
|0.1
|Норгор Кристиан
|1
|0.1
|Генри Рико
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|3
|0.33
|Маунт Мэйсон
|2
|0.22
|Хаверц Кай
|2
|0.22
|Чилуэлл Бен
|1
|0.11
|Пулишич Кристиан
|1
|0.11
|Джеймс Рис II
|1
|0.11
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.11
|Кулибали Калиду
|1
|0.11
|Галлахер Конор
|1
|0.11
|Броя Армандо
|1
|0.11
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.11
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Ковачич Матео
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тони Айвен
|4
|0
|Хикки Аарон
|4
|0
|Ми Бен
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Баптист Шендон
|1
|0
|Дасилва Джошуа
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Калиду
|2
|1
|Хаверц Кай
|3
|0
|Джеймс Рис II
|3
|0
|Галлахер Конор
|1
|1
|Томас Тухель
|1
|1
|Кукурелья Марк
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
8%
1
17%
1-15
4
33%
1
17%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
7
9
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
3
43%
4
44%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
5%
1
7%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
6
32%
5
33%
76-90
Пропущено
16
10
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
1
10%
1-15
6
38%
1
10%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
3
19%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Брайтон 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3
Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2 Эвертон - Брентфорд 2:3
Челси
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0
Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|33 - 10
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 10
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 10
|19
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 15
|16
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|17 - 9
|15
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|21 - 12
|13
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 17
|13
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|11.
|Борнмут
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 22
|13
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 20
|12
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|14.
|Эвертон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
|20.
|Лестер
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|15 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 5
|11
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|6.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|9.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|10.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Борнмут
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 4
|8
|13.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 11
|8
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|17.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|19.
|Лестер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 5
|5
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|9
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 18
|5
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|11.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|18.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
|Эвертон
|Гордон Энтони
|5
Прогнозы на матч Брентфорд - Челси
Исход игры
Брентфорд
3.8% (5)
Ничья
6.1% (8)
Челси
90.2% (119)
Тотал 2.5
Больше
62.18% (74)
Меньше
37.82% (45)
Обе команды забьют
Да
61.34% (73)
Нет
38.66% (46)
Популярный счёт
1:2 Челси
43.9% (58)
0:2 Челси
19.7% (26)
0:1 Челси
10.6% (14)
1:3 Челси
6.8% (9)
1:1 Ничья
3% (4)
0:3 Челси
2.3% (3)
0:4 Челси
1.5% (2)
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