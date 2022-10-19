Тур: 12. Стадион: Виталити. Главный судья: Брукс Джон
0:1
Конец матча
0'
0:1
9' ГолАдамс Че
15' Желтая карточкаПерро Ромен
43' Желтая карточкаМефам Крис
43' Желтая карточкаМэйтленд-Найлс Эйнсли
90' Желтая карточкаАрмстронг Стюарт
90'+6
Ход матча
9'
0:1
15'
43'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
13
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
- Защитник
-
14 Ротуэлл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пирсон БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Базуну ГэвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Хуан ЛариосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Уолкотт ТеоНападающий
-
18 Мара СекуНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Борнмут
Саутгемптон
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
16 матчей
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|3
|0.27
|Соланке Доминик
|2
|0.18
|Хефферсон Лерма
|2
|0.18
|Кристи Райан
|1
|0.09
|Мур Киффер
|1
|0.09
|Энтони Джейдон
|1
|0.09
|Келли Ллойд
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|3
|0.27
|Арибо Джо
|2
|0.18
|Перро Ромен
|1
|0.09
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0.09
|Армстронг Адам
|1
|0.09
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.09
|Лавия Ромео
|1
|0.09
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Белла-Котчап Армель
|0
|0
|Мара Секу
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|4
|0
|Мефам Крис
|3
|0
|Нето Мурара
|2
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Биллинг Филип
|1
|0
|Стэйси Джек
|1
|0
|Хефферсон Лерма
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Армстронг Стюарт
|2
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|2
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Арибо Джо
|1
|0
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
|Диалло Ибраима
|1
|0
|Лавия Ромео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
5
10
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
4
80%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
16
7
11 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
1
6%
5
71%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
12
11
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
17%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
4
33%
3
27%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Пропущено
21
17
15 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
6
29%
0
0%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
6
29%
4
24%
31-45
2
10%
7
41%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
2
10%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фулхэм - Борнмут 2:2 Борнмут - Лестер 2:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1
Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3 Борнмут - Фулхэм 1:1
Саутгемптон
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0
Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|33 - 10
|23
|3.
|Тоттенхэм
|0:2 Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|2:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 15
|19
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 9
|18
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 12
|16
|8.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 17
|14
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|11.
|Борнмут
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 23
|13
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 20
|12
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 12
|11
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|15.
|Эвертон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
|20.
|Лестер
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|15 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|0:2 Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|7.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|8.
|Манчестер Юнайтед
|2:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 4
|8
|13.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|14.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 11
|8
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|18.
|Лестер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 5
|5
|19.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|Манчестер Юнайтед
|2:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|9
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Тоттенхэм
|0:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|10.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 18
|5
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|18.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
Прогнозы на матч Борнмут 0:1 Саутгемптон
Исход игры
Борнмут
62.8% (76)
Ничья
28.1% (34)
Саутгемптон
9.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
40.34% (48)
Меньше
59.66% (71)
Обе команды забьют
Да
68.07% (81)
Нет
31.93% (38)
Популярный счёт
2:1 Борнмут
33.9% (41)
1:1 Ничья
27.3% (33)
1:0 Борнмут
22.3% (27)
2:0 Борнмут
5% (6)
1:2 Саутгемптон
4.1% (5)
0:1 Саутгемптон
4.1% (5)
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