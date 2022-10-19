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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Борнмут
0:1
Конец матча
Саутгемптон
0'
0:1
9' Гол
Адамс Че
15' Желтая карточка
Перро Ромен
43' Желтая карточка
Мефам Крис
43' Желтая карточка
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
90' Желтая карточка
Армстронг Стюарт
90'+6

Ход матча

9'
0:1
Адамс Че
(Перро Ромен)
15'
 
Перро Ромен
43'
Мефам Крис
 
43'
 
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
62'
Станислас Жуниор
Кристи Райан
 
64'
 
Лянко Войнович
Арибо Джо
66'
 
Армстронг Стюарт
Уокер-Питерс Кайл
77'
Ротуэлл Джо
Сенеси Маркос
 
83'
Мур Киффер
Биллинг Филип
 
83'
Дембеле Сирики
Фредерикс Райан
 
88'
 
Диалло Ибраима
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
88'
 
Хуан Лариос
Перро Ромен
88'
 
Дженепо Мусса
Армстронг Адам
90'
 
Армстронг Стюарт

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Борнмут 62.8% (76)
X 28.1% (34)
Саутгемптон 9.1% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
25
Сенеси
Маркос
6
Мефам
Крис
2
Фредерикс
Райан
16
Тавернер
Маркус
4
Кук
Льюис
10
Кристи
Райан
8
Хефферсон
Лерма
29
Биллинг
Филип
9
Соланке
Доминик
31
Базуну
Гэвин
2
Уокер-Питерс
Кайл
6
Чалета-Цар
Дуе
22
Салису
Мохаммед
15
Перро
Ромен
24
Эльюнусси
Мохамед
3
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
8
Уорд-Праус
Джеймс
7
Арибо
Джо
10
Адамс
Че
9
Армстронг
Адам
Борнмут
5-3-2
Саутгемптон
4-4-2

История личных встреч

Борнмут
Саутгемптон

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

16 матчей

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

К
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ТМС
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
КC
2:0
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 3 0.27
Соланке Доминик 2 0.18
Хефферсон Лерма 2 0.18
Кристи Райан 1 0.09
Мур Киффер 1 0.09
Энтони Джейдон 1 0.09
Келли Ллойд 0 0
Кук Льюис 0 0
Земура Джордан 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.27
Арибо Джо 2 0.18
Перро Ромен 1 0.09
Уорд-Праус Джеймс 1 0.09
Армстронг Адам 1 0.09
Уокер-Питерс Кайл 1 0.09
Лавия Ромео 1 0.09
Дженепо Мусса 0 0
Белла-Котчап Армель 0 0
Мара Секу 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 4 0
Мефам Крис 3 0
Нето Мурара 2 0
Фредерикс Райан 1 0
Кристи Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Биллинг Филип 1 0
Стэйси Джек 1 0
Хефферсон Лерма 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Земура Джордан 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Армстронг Стюарт 2 0
Уорд-Праус Джеймс 2 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Перро Ромен 1 0
Арибо Джо 1 0
Белла-Котчап Армель 1 0
Диалло Ибраима 1 0
Лавия Ромео 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

5
10
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
4
80%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

16
7
11 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
1
6%
5
71%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

12
11
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
17%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
4
33%
3
27%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Пропущено

21
17
15 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
6
29%
0
0%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
6
29%
4
24%
31-45
2
10%
7
41%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
2
10%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фулхэм - Борнмут 2:2 Борнмут - Лестер 2:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1
Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3 Борнмут - Фулхэм 1:1
Саутгемптон
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0
Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 33 - 10 23
3. Тоттенхэм 0:2 Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
4. Челси Заявка 10 6 2 2 15 - 10 20
5. Манчестер Юнайтед 2:0 Заявка 10 6 1 3 15 - 15 19
6. Ньюкасл Заявка 11 4 6 1 18 - 9 18
7. Ливерпуль Заявка 10 4 4 2 22 - 12 16
8. Брайтон Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
9. Брентфорд Заявка 11 3 5 3 18 - 17 14
10. Кристал Пэлас Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
11. Борнмут Заявка 11 3 4 4 10 - 23 13
12. Фулхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 20 12
13. Вест Хэм Заявка 11 3 2 6 9 - 12 11
14. Саутгемптон Заявка 11 3 2 6 10 - 18 11
15. Эвертон Заявка 11 2 4 5 8 - 12 10
16. Лидс Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
17. Астон Вилла Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
18. Вулверхэмптон Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
19. Ноттингем Форест Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
20. Лестер Заявка 10 1 2 7 15 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм 0:2 Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
7. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
8. Манчестер Юнайтед 2:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Лидс Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
12. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
13. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
14. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 10 - 11 8
15. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
16. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
17. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
18. Лестер Заявка 5 1 2 2 7 - 5 5
19. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
3. Манчестер Юнайтед 2:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм 0:2 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
8. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
9. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
10. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
11. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
12. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
19. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 9
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
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    Прогнозы 121
    Борнмут 62.8% (76)
    X 28.1% (34)
    Саутгемптон 9.1% (11)
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    Прогнозы на матч Борнмут 0:1 Саутгемптон

    Исход игры
    Борнмут
    62.8% (76)
    Ничья
    28.1% (34)
    Саутгемптон
    9.1% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.34% (48)
    Меньше
    59.66% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    68.07% (81)
    Нет
    31.93% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Борнмут
    33.9% (41)
    1:1 Ничья
    27.3% (33)
    1:0 Борнмут
    22.3% (27)
    2:0 Борнмут
    5% (6)
    1:2 Саутгемптон
    4.1% (5)
    0:1 Саутгемптон
    4.1% (5)
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