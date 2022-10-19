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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 29042
Брюгге
3:0
Конец матча
Сент-Трейден
0'
20' Желтая карточка
Бойя Франк
1:0
21' Гол
Ванакен Ханс
49' Желтая карточка
Нильсен Каспер
53' Желтая карточка
Ванакен Ханс
61' Желтая карточка
Хасиока Даики
63' Красная карточка
Конате Мори
2:0
66' Гол
Яремчук Роман
3:0
71' Гол
Сков-Ольсен Андреас
90'+1
22
Миньоле
Симон
6
Одои
Денис
44
Мехеле
Брэндон
28
Боята
Дедрик
17
Бьюкенен
Тейджон
14
Мейер
Бьорн
27
Нильсен
Каспер
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
70
Яремчук
Роман
32
Нуса
Антонио
12
Jo
Coppens
22
Янсенс
Вольке
37
Ляйстнер
Тони
3
Аль-Дахиль
Амин
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
6
Конате
Мори
27
Бойя
Франк
44
Брюлс
Кристиан
8
Хаяси
Даити
30
Окадзаки
Синджи
Брюгге
3-5-2
Сент-Трейден
3-5-2

История личных встреч

Брюгге
Сент-Трейден

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

23 матча

65.2%
26.1%
8.7%
15 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
6:0
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
0:1
ПДА
4:1
ЛП
2:2
ЛП
0:1
ЛП
3:0
ЛП
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 6 0.46
Сков-Ольсен Андреас 5 0.38
Нильсен Каспер 4 0.31
Ванакен Ханс 3 0.23
Яремчук Роман 2 0.15
Ланг Ноа 1 (1) 0.08
Мейер Бьорн 1 0.08
Соболь Эдуард 1 0.08
Ларин Кайл 1 0.08
Бьюкенен Тейджон 1 0.08
Сова Камаль 0 0
Хендри Джек 0 0
Нуса Антонио 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно Джанни 4 (1) 0.31
Хаяси Даити 2 0.15
Кагава Синдзи 2 (1) 0.15
Брюлс Кристиан 1 (1) 0.08
Окадзаки Синджи 1 0.08
Ляйстнер Тони 1 0.08
Бойя Франк 1 0.08
Койта Абубакари 0 0
Хасиока Даики 0 0
Ван Дессел Стан 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 3 0
Нильсен Каспер 3 0
Абакар Силла 1 1
Сков-Ольсен Андреас 2 0
Мата Клинтон 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Ванакен Ханс 1 0
Ларин Кайл 1 0
Хендри Джек 1 0
Сова Камаль 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Нуса Антонио 1 0
Мейер Бьорн 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бауэр Роберт 2 1
Конате Мори 2 1
Кагава Синдзи 3 0
Янсенс Вольке 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Бруно Джанни 2 0
Бойя Франк 2 0
Хасиока Даики 2 0
Аль-Дахиль Амин 2 0
Окадзаки Синджи 1 0
Ляйстнер Тони 1 0
Jo Coppens 1 0
Койта Абубакари 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
7%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
2
40%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
20%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

25
13
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
2
8%
2
15%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
7
28%
1
8%
31-45
6
24%
3
23%
46-60
5
20%
2
15%
61-75
3
12%
3
23%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
15%
2
14%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
2
15%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Андерлехт - Брюгге 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0
Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3
Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 13 11 1 1 33 - 12 34
2. Антверпен 12 10 0 2 24 - 11 30
3. Брюгге 13 9 1 3 26 - 12 28
4. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 27 - 16 28
5. Стандард 13 7 1 5 19 - 17 22
6. Гент 13 6 2 5 23 - 16 20
7. АХ Лёвен 13 6 2 5 23 - 23 20
8. Вестерло 13 6 1 6 23 - 26 19
9. Шарлеруа 13 5 1 7 19 - 21 16
10. Андерлехт 12 5 1 6 19 - 13 16
11. Сент-Трейден 13 4 4 5 12 - 15 16
12. Серкль Брюгге 13 4 3 6 16 - 21 15
13. Мехелен 13 4 2 7 19 - 24 14
14. Эйпен 13 4 0 9 14 - 27 12
15. Остенде 12 3 2 7 13 - 22 11
16. Кортрейк 13 3 2 8 12 - 23 11
17. Серен Юнайтед 13 3 2 8 13 - 22 11
18. Зульте-Варегем 12 2 2 8 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 1 0 18 - 6 19
2. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
3. Брюгге 7 5 1 1 16 - 6 16
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 5 0 1 10 - 5 15
5. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
6. Стандард 7 4 1 2 12 - 7 13
7. Гент 6 3 1 2 12 - 8 10
8. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
9. Мехелен 7 3 1 3 13 - 12 10
10. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
11. Серкль Брюгге 6 2 3 1 9 - 6 9
12. Сент-Трейден 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Шарлеруа 7 2 1 4 11 - 14 7
14. Остенде 6 2 0 4 6 - 13 6
15. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
16. Кортрейк 6 1 1 4 4 - 11 4
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 6 0 1 5 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6 5 0 1 15 - 6 15
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 17 - 11 13
3. Брюгге 6 4 0 2 10 - 6 12
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. АХ Лёвен 7 3 2 2 16 - 13 11
6. Гент 7 3 1 3 11 - 8 10
7. Серен Юнайтед 7 3 1 3 12 - 12 10
8. Шарлеруа 6 3 0 3 8 - 7 9
9. Стандард 6 3 0 3 7 - 10 9
10. Сент-Трейден 7 2 3 2 5 - 6 9
11. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
12. Серкль Брюгге 7 2 0 5 7 - 15 6
13. Вестерло 7 2 0 5 11 - 20 6
14. Андерлехт 5 2 0 3 8 - 6 6
15. Эйпен 6 2 0 4 6 - 13 6
16. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
17. Зульте-Варегем 6 1 2 3 5 - 8 5
18. Мехелен 6 1 1 4 6 - 12 4
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  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Гент Нгадеу Майкл 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      49'
      Нильсен Каспер получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Ванакен Ханс бьет в цель!
    • Желтая карточка
      20'
      Бойя Франк получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Брюгге 3:0 Сент-Трейден онлайн

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