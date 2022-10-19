Тур: 13. Стадион: Ян Брейдель. Зрители: 29042
3:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаБойя Франк
1:0
21' ГолВанакен Ханс
49' Желтая карточкаНильсен Каспер
53' Желтая карточкаВанакен Ханс
61' Желтая карточкаХасиока Даики
63' Красная карточкаКонате Мори
2:0
66' ГолЯремчук Роман
3:0
71' ГолСков-Ольсен Андреас
90'+1
Ход матча
20'
21'
1:0
49'
53'
61'
63'
64'
66'
2:0
71'
28
Боята
Дедрик
14
Мейер
Бьорн
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
12
Jo
Coppens
77
Бока
Эрик
27
Бойя
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
-
19 Сова КамальНападающий
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
94 Абакар Силла
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Основной состав
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
27 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
-
35 Keo Boets
-
16 Matte Smets
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
История личных встреч
Брюгге
Сент-Трейден
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
23 матча
65.2%
26.1%
8.7%
15 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|6
|0.46
|Сков-Ольсен Андреас
|5
|0.38
|Нильсен Каспер
|4
|0.31
|Ванакен Ханс
|3
|0.23
|Яремчук Роман
|2
|0.15
|Ланг Ноа
|1 (1)
|0.08
|Мейер Бьорн
|1
|0.08
|Соболь Эдуард
|1
|0.08
|Ларин Кайл
|1
|0.08
|Бьюкенен Тейджон
|1
|0.08
|Сова Камаль
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Джанни
|4 (1)
|0.31
|Хаяси Даити
|2
|0.15
|Кагава Синдзи
|2 (1)
|0.15
|Брюлс Кристиан
|1 (1)
|0.08
|Окадзаки Синджи
|1
|0.08
|Ляйстнер Тони
|1
|0.08
|Бойя Франк
|1
|0.08
|Койта Абубакари
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
|Ван Дессел Стан
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|3
|0
|Нильсен Каспер
|3
|0
|Абакар Силла
|1
|1
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Ванакен Ханс
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Сова Камаль
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Нуса Антонио
|1
|0
|Мейер Бьорн
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бауэр Роберт
|2
|1
|Конате Мори
|2
|1
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Бруно Джанни
|2
|0
|Бойя Франк
|2
|0
|Хасиока Даики
|2
|0
|Аль-Дахиль Амин
|2
|0
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Койта Абубакари
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
7%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
2
40%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
20%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Забито
25
13
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
2
8%
2
15%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
7
28%
1
8%
31-45
6
24%
3
23%
46-60
5
20%
2
15%
61-75
3
12%
3
23%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
15%
2
14%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
2
15%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Андерлехт - Брюгге 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0
Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3
Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|13
|11
|1
|1
|33 - 12
|34
|2.
|Антверпен
|12
|10
|0
|2
|24 - 11
|30
|3.
|Брюгге
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|27 - 16
|28
|5.
|Стандард
|13
|7
|1
|5
|19 - 17
|22
|6.
|Гент
|13
|6
|2
|5
|23 - 16
|20
|7.
|АХ Лёвен
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|8.
|Вестерло
|13
|6
|1
|6
|23 - 26
|19
|9.
|Шарлеруа
|13
|5
|1
|7
|19 - 21
|16
|10.
|Андерлехт
|12
|5
|1
|6
|19 - 13
|16
|11.
|Сент-Трейден
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|3
|6
|16 - 21
|15
|13.
|Мехелен
|13
|4
|2
|7
|19 - 24
|14
|14.
|Эйпен
|13
|4
|0
|9
|14 - 27
|12
|15.
|Остенде
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|16.
|Кортрейк
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|3
|2
|8
|13 - 22
|11
|18.
|Зульте-Варегем
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|2.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Брюгге
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|5.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|6.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|7.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|8.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|9.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|10.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|12.
|Сент-Трейден
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|14.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|16.
|Кортрейк
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|3.
|Брюгге
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|АХ Лёвен
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|6.
|Гент
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|7.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|8.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|9.
|Стандард
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Сент-Трейден
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|11.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|12.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|13.
|Вестерло
|7
|2
|0
|5
|11 - 20
|6
|14.
|Андерлехт
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|15.
|Эйпен
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|16.
|Остенде
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|18.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|6 (2)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Гент
|Нгадеу Майкл
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 4