Тур: 2. Стадион: Jahnstadion Regensburg.
0'
0:1
5' ГолПетерсон Кристофер
0:2
16' ГолКовнацки Давид
0:3
45' ГолИйоха Эммануэль
56' Желтая карточкаЭльведи Ян
90'+1
Ход матча
5'
16'
45'
56'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 8
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
30
Вит
Кристиан
33
Эльведи
Ян
27
Гюнтер
Лассе
29
Меес
Джошуа
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Вит КристианЗащитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
-
27 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Фабер КонрадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Minos Gouras
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Баа КвадвоПолузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Нападающий
-
-
46 Elione Neto
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
История личных встреч
Ян
Фортуна
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|1
|0.5
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0.5
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гинчек Даниэль
|2
|1
|Ковнацки Давид
|1
|0.5
|Хоффманн Андре
|1
|0.5
|Петерсон Кристофер
|1
|0.5
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.5
|Карбовник Михал
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эльведи Ян
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
2
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
2
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Ян - Гройтер Фюрт 2:2 Магдебург - Ян 1:0 Ян - Санкт-Паули 2:0
Падерборн - Ян 3:0 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Ян 4:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 - Ян 1:0 Ян - Нюрнберг 0:0 Ян - Кёльн 2:2 Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2 Фортуна Регенсбург - Ян 3:10 Вердер - Ян 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден - Ян 1:1 Ян - Гамбург 2:4
Фортуна
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фортуна - Нюрнберг 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:0 Фортуна - Арминия 4:1 Гамбург - Фортуна 2:0
Фортуна - Ганза 3:1 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|4 (1)
|Шальке 04
|Дрекслер Доминик
|3
|РБ Лейпциг
|Вернер Тимо
|3
|Карлсруэ
|Шлойзенер Фабиан
|3
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|3
|Санкт-Паули
|Салиакас Манолис
|1
|Штуттгарт
|Антон Вальдемар
|1
|Байройт
|Гройсс Александер
|1
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|1
|Вальдхоф
|Шнаттерер Марк
|1
Прогнозы на матч Ян 0:3 Фортуна
Исход игры
Ян
19.5% (23)
Ничья
28% (33)
Фортуна
52.5% (62)
Тотал 2.5
Больше
50% (59)
Меньше
50% (59)
Обе команды забьют
Да
73.73% (87)
Нет
26.27% (31)
Популярный счёт
1:2 Фортуна
33.9% (40)
1:1 Ничья
25.4% (30)
0:1 Фортуна
11.9% (14)
2:1 Ян
10.2% (12)
1:0 Ян
9.3% (11)
0:2 Фортуна
2.5% (3)
0:3 Фортуна
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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