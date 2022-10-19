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Германия: Кубок
2022-2023

Тур: 2. Стадион: .
Ян
0:3
Конец матча
Фортуна
0'
0:1
5' Гол
Петерсон Кристофер
0:2
16' Гол
Ковнацки Давид
0:3
45' Гол
Ийоха Эммануэль
56' Желтая карточка
Эльведи Ян
90'+1
1
Стоянович
Деян
30
Вит
Кристиан
33
Эльведи
Ян
24
Кеннеди
Скотт
27
Гюнтер
Лассе
14
Идризи
Бленди
8
Тальхаммер
Максимилиан
29
Меес
Джошуа
10
Калисканер
Каан
26
Макридис
Хараламбос
19
Альберс
Андреас
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
15
Обердорф
Тим
5
Кларер
Кристоф
8
Карбовник
Михал
31
Зоботка
Марсель
7
Петерсон
Кристофер
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
9
Ковнацки
Давид
19
Ийоха
Эммануэль
Ян
4-2-3-1
Фортуна
4-1-3-2

История личных встреч

Ян
Фортуна

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
4:0
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
4:3
Б2
1:0
Б3
1:2
Б3
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 1 0.5
Овусу Принс-Осеи 1 0.5
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гинчек Даниэль 2 1
Ковнацки Давид 1 0.5
Хоффманн Андре 1 0.5
Петерсон Кристофер 1 0.5
Ийоха Эммануэль 1 0.5
Карбовник Михал 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эльведи Ян 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
2
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
2
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Ян - Гройтер Фюрт 2:2 Магдебург - Ян 1:0 Ян - Санкт-Паули 2:0
Падерборн - Ян 3:0 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Ян 4:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 - Ян 1:0 Ян - Нюрнберг 0:0 Ян - Кёльн 2:2 Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2 Фортуна Регенсбург - Ян 3:10 Вердер - Ян 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден - Ян 1:1 Ян - Гамбург 2:4
Фортуна
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фортуна - Нюрнберг 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:0 Фортуна - Арминия 4:1 Гамбург - Фортуна 2:0
Фортуна - Ганза 3:1 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2

Топ бомбардиров
Падерборн Пирингер Марвин 4 (1)
Шальке 04 Дрекслер Доминик 3
РБ Лейпциг Вернер Тимо 3
Карлсруэ Шлойзенер Фабиан 3
Боруссия М Тюрам Маркус 3
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Салиакас Манолис 1
Штуттгарт Антон Вальдемар 1
Байройт Гройсс Александер 1
Боруссия Д Адейеми Карим 1
Вальдхоф Шнаттерер Марк 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Ийоха Эммануэль бьет в цель!
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    Прогнозы 118
    Ян 19.5% (23)
    X 28% (33)
    Фортуна 52.5% (62)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Ян 0:3 Фортуна

    Исход игры
    Ян
    19.5% (23)
    Ничья
    28% (33)
    Фортуна
    52.5% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (59)
    Меньше
    50% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    73.73% (87)
    Нет
    26.27% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Фортуна
    33.9% (40)
    1:1 Ничья
    25.4% (30)
    0:1 Фортуна
    11.9% (14)
    2:1 Ян
    10.2% (12)
    1:0 Ян
    9.3% (11)
    0:2 Фортуна
    2.5% (3)
    0:3 Фортуна
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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