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Германия: Кубок
2022-2023

Тур: 2. Стадион: .
Унион Берлин
2:0
Конец матча
Хайденхайм
0'
1:0
7' Гол
Пухач Тымотеуш
29' Желтая карточка
Майнка Патрик
2:0
52' Гол
Михель Свен
61' Желтая карточка
Гейпль Андреас
90' Желтая карточка
Кнохе Робин
90'+5

Ход матча

7'
Пухач Тымотеуш
(Бекер Шеральдо)
1:0
29'
 
Майнка Патрик
52'
Михель Свен
2:0
60'
 
Шиммер Штефан
Сесса Кевин
60'
 
Бурнич Дженис
Тоеркауф Норман
61'
 
Кюльветтер Кристиан
Кляйндинст Тим
61'
 
Adrian Beck
Бесте Ян-Никлас
61'
 
Гейпль Андреас
63'
Скарке Тим
Бекер Шеральдо
 
71'
Гисельман Нико
Пухач Тымотеуш
 
72'
Харагути Генки
Шефер Андраш
 
79'
 
Риттмюллер Марвин
Буш Марнон
84'
Бехренс Кевин
Михель Свен
 
85'
Торсби Мортен
Хаберер Яник
 
90'
Кнохе Робин
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 119
Унион Берлин 92.4% (110)
X 3.4% (4)
Хайденхайм 4.2% (5)
Все прогнозы
37
Грилль
Леннарт
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
6
Рюэрсон
Юлиан
26
Пухач
Тымотеуш
13
Шефер
Андраш
14
Зегуйн
Пауль
19
Хаберер
Яник
27
Бекер
Шеральдо
11
Михель
Свен
22
Айхер
Витус
33
Малони
Леннард
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
2
Буш
Марнон
8
Гейпль
Андреас
30
Тоеркауф
Норман
19
Фёренбах
Йонас
16
Сесса
Кевин
10
Кляйндинст
Тим
37
Бесте
Ян-Никлас
Унион Берлин
3-5-2
Хайденхайм
3-4-3

История личных встреч

Унион Берлин
Хайденхайм

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
4:3
Б2
0:1
ТМК
3:0
Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
0:2
Б2
3:1
Б2
3:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 1 0.5
Михель Свен 1 0.5
Пухач Тымотеуш 1 0.5
Сибачо Жордан 1 0.5
Бекер Шеральдо 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майнка Патрик 1 0.5
Adrian Beck 1 0.5

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнохе Робин 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейпль Андреас 1 0
Майнка Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1
Хайденхайм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1 Хайденхайм - Ганновер 96 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Дорфмеркинген - Хайденхайм 1:2
Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2

Топ бомбардиров
Падерборн Пирингер Марвин 4 (1)
Шальке 04 Дрекслер Доминик 3
РБ Лейпциг Вернер Тимо 3
Карлсруэ Шлойзенер Фабиан 3
Боруссия М Тюрам Маркус 3
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Салиакас Манолис 1
Штуттгарт Антон Вальдемар 1
Байройт Гройсс Александер 1
Боруссия Д Адейеми Карим 1
Вальдхоф Шнаттерер Марк 1
Весь список
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    Прогнозы 119
    Унион Берлин 92.4% (110)
    X 3.4% (4)
    Хайденхайм 4.2% (5)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Унион Берлин 2:0 Хайденхайм

    Исход игры
    Унион Берлин
    92.4% (110)
    Ничья
    3.4% (4)
    Хайденхайм
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.5% (47)
    Меньше
    60.5% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    36.13% (43)
    Нет
    63.87% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Унион Берлин
    42% (50)
    2:1 Унион Берлин
    23.5% (28)
    1:0 Унион Берлин
    14.3% (17)
    3:0 Унион Берлин
    5.9% (7)
    3:1 Унион Берлин
    5% (6)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    1:2 Хайденхайм
    2.5% (3)
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