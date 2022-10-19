0'
26' Желтая карточкаБиринделли Самуэле
0:1
45' ГолВалоти Матиа
1:1
49' ГолПерес Неуэн
2:1
68' ГолПерес Неуэн
2:2
70' ГолМолина Сальваторе
2:3
72' ГолПетанья Андреа
78' Желтая карточкаПерес Неуэн
90' Желтая карточкаНюйтинк Брэм
90' Желтая карточкаБондо Варрен
90'+5
Ход матча
45'
0:1
49'
1:1
68'
2:1
70'
72'
2:3
78'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 9
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
18
Перес
Неуэн
17
Нюйтинк
Брэм
23
Эбосс
Энцо
10
Валоти
Матиа
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Валоти МатиаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
62 Leo dos Reis
-
-
-
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
История личных встреч
Удинезе
Монца
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Неуэн
|2
|1
|Саксесс Исаак
|1
|0.5
|Делофеу Херард
|1 (1)
|0.5
|Перейра Роберто
|0
|0
|Гомеш Бету
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|2 (1)
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.5
|Петанья Андреа
|1
|0.5
|Молина Сальваторе
|1
|0.5
|Капрари Джанлука
|1 (1)
|0.5
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Неуэн
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биринделли Самуэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лацио - Удинезе 0:0 Удинезе - Аталанта 2:2 Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1
Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3
Монца
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Эмполи - Монца 1:0 Монца - Специя 2:0 Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0
Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1
|Бари
|Walid Cheddira
|6
|ФералпиСало
|Силигарди Лука
|3
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|Специя
|Стрелец Давид
|3
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|4
|Верона
|Фараони Марко
|1
|Бари
|Ботта Рубен
|1
|СПАЛ
|Альмичи Альберто
|1
|Бари
|Викари Франческо
|1
|Дженоа
|Пушкаш Георге
|1
Прогнозы на матч Удинезе 2:3 Монца
Исход игры
Удинезе
96.7% (117)
Ничья
3.3% (4)
Монца
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (60)
Меньше
50% (60)
Обе команды забьют
Да
45.83% (55)
Нет
54.17% (65)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
36.4% (44)
2:0 Удинезе
26.4% (32)
1:0 Удинезе
20.7% (25)
3:0 Удинезе
5.8% (7)
3:1 Удинезе
5% (6)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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