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Италия: Кубок
2022-2023

Удинезе
2:3
Конец матча
Монца
0'
26' Желтая карточка
Биринделли Самуэле
0:1
45' Гол
Валоти Матиа
1:1
49' Гол
Перес Неуэн
2:1
68' Гол
Перес Неуэн
2:2
70' Гол
Молина Сальваторе
2:3
72' Гол
Петанья Андреа
78' Желтая карточка
Перес Неуэн
90' Желтая карточка
Нюйтинк Брэм
90' Желтая карточка
Бондо Варрен
90'+5

Ход матча

26'
 
Биринделли Самуэле
28'
 
Марроне Лука
Палетта Габриэль
45'
0:1
Валоти Матиа
(Раноккья Филиппо)
46'
Самарджич Лазар
Яяло Мато
 
46'
Удоги Дестини
Эбоселе Фести
 
49'
Перес Неуэн
(Гомеш Бету)
1:1
56'
 
Виньято Самуэле
Мачин Хосе
56'
 
Бондо Варрен
Раноккья Филиппо
65'
Саксесс Исаак
Несторовски Илья
 
65'
Делофеу Херард
Гомеш Бету
 
65'
Перейра Роберто
Эхизибуэ Кингсли
 
68'
Перес Неуэн
(Перейра Роберто)
2:1
69'
 
Молина Сальваторе
Д'Аллесандро Марко
69'
 
Петанья Андреа
Валоти Матиа
70'
2:2
Молина Сальваторе
72'
2:3
Петанья Андреа
78'
Перес Неуэн
 
90'
Нюйтинк Брэм
 
90'
 
Бондо Варрен

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 9
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 121
Удинезе 96.7% (117)
X 3.3% (4)
Монца 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
20
Паделли
Даниэле
18
Перес
Неуэн
17
Нюйтинк
Брэм
23
Эбосс
Энцо
19
Эхизибуэ
Кингсли
2
Эбоселе
Фести
4
Ловрич
Санди
8
Яяло
Мато
5
Арслан
Толгай-Али
9
Гомеш
Бету
30
Несторовски
Илья
89
Краньо
Алессио
26
Антов
Валентин
29
Палетта
Габриэль
44
Карбони
Андреа
19
Биринделли
Самуэле
77
Д'Аллесандро
Марко
6
Ровелла
Николо
22
Раноккья
Филиппо
7
Мачин
Хосе
28
Колпани
Андреа
10
Валоти
Матиа
Удинезе
3-5-2
Монца
3-4-1-2

История личных встреч

Удинезе
Монца

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Неуэн 2 1
Саксесс Исаак 1 0.5
Делофеу Херард 1 (1) 0.5
Перейра Роберто 0 0
Гомеш Бету 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 2 (1) 1
Гюткьяр Кристиан 1 0.5
Петанья Андреа 1 0.5
Молина Сальваторе 1 0.5
Капрари Джанлука 1 (1) 0.5
Раноккья Филиппо 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Неуэн 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биринделли Самуэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лацио - Удинезе 0:0 Удинезе - Аталанта 2:2 Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1
Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3
Монца
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Эмполи - Монца 1:0 Монца - Специя 2:0 Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0
Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 6
ФералпиСало Силигарди Лука 3
Палермо Брунори Маттео 3
Специя Стрелец Давид 3
Дженоа Гудмундссон Альберт 4
Весь список

Топ нарушителей
Верона Фараони Марко 1
Бари Ботта Рубен 1
СПАЛ Альмичи Альберто 1
Бари Викари Франческо 1
Дженоа Пушкаш Георге 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 121
    Удинезе 96.7% (117)
    X 3.3% (4)
    Монца 0% (0)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Удинезе 2:3 Монца

    Исход игры
    Удинезе
    96.7% (117)
    Ничья
    3.3% (4)
    Монца
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (60)
    Меньше
    50% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    45.83% (55)
    Нет
    54.17% (65)
    Популярный счёт
    2:1 Удинезе
    36.4% (44)
    2:0 Удинезе
    26.4% (32)
    1:0 Удинезе
    20.7% (25)
    3:0 Удинезе
    5.8% (7)
    3:1 Удинезе
    5% (6)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
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