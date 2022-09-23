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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 21.
Годой Крус
0:0
Первый тайм: 13'
Бока Хуниорс
0'
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Бока Хуниорс
2.90
3.02
3.25
Все Коэффициенты
50
Родригес
Диего
II
2
Pier
Barrios
22
Gianluca
Ferrari
13
Jose
Maria
Canale
31
Franco
Negri
11
Martin
Ojeda
32
Gonzalo
Abrego
5
Nelson
Acevedo
17
Tadeo
Allende
10
Valentin
Burgoa
20
Salomon
Rodriguez
1
Росси
Агустин
57
Вейгандт
Марсело
39
Gabriel
Aranda
2
Ронкалья
Факундо
3
Сандез
Агустин
8
Фернандес
Пол
33
Alan
Varela
11
Пайеро
Мартин
10
Ромеро
Оскар
41
Luca
Langoni
38
Васкес
Луис
Годой Крус
4-3-3
Бока Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Годой Крус
Бока Хуниорс

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

22 матча

18.2%
27.3%
54.5%
4 победы 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
2:1
КДЛС
1:4
С
3:0
КДЛС
3:1
КДЛС
1:2
С
2:0
ТМК
2:3
С
4:1
П
1:1
П
2:0
П
2:3
П
3:0
П
2:2
П
1:1
П
2:1
П
3:0
ПА
1:4
ПА
1:1
ПА
2:3
ПА
1:1
ПА
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Ojeda 6 (1) 0.29
Salomon Rodriguez 6 0.29
Tadeo Allende 3 0.14
Gonzalo Abrego 2 0.1
Pier Barrios 2 0.1
Matias Ramirez 1 0.05
Enzo Larrosa 1 0.05
Guillermo Luis Ortiz 1 0.05
Cristian Chavez I 1 0.05
Бульяуде Эсекиэль 0 0
Juan Andrada 0 0
Каштру Томаш 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедетто Дарио 4 0.19
Вилья Себастьян 3 0.14
Себальос Эсекиэль 3 0.14
Luca Langoni 3 0.14
Рохо Маркос 3 (1) 0.14
Ромеро Оскар 2 0.1
Фернандес Пол 2 0.1
Васкес Луис 1 0.05
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.05
Сандез Агустин 1 0.05
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.05
Фабра Франк 0 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 0 0
Молинас Аарон 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gianluca Ferrari 6 2
Franco Negri 5 1
Juan Andrada 5 0
Nestor Breitenbruch 3 1
Pier Barrios 4 0
Nelson Acevedo 4 0
Родригес Диего II 3 0
Guillermo Luis Ortiz 1 1
Jose Maria Canale 1 1
Matias Ramirez 2 0
Martin Ojeda 2 0
Tomas Badaloni 2 0
Salomon Rodriguez 2 0
Gonzalo Abrego 2 0
Tadeo Allende 2 0
Enzo Larrosa 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабра Франк 8 0
Адвинкула Луис 7 0
Фернандес Пол 7 0
Самбрано Очандарте 6 0
Рохо Маркос 4 1
Alan Varela 4 0
Бенедетто Дарио 3 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 3 0
Себальос Эсекиэль 3 0
Сандез Агустин 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Фигаль Хорхе 2 0
Эстебан Ролон 2 0
Пайеро Мартин 2 0
Молинас Аарон 2 0
Васкес Луис 2 0
Luca Langoni 2 0
Ронкалья Факундо 1 0
Орсини Николас 1 0
Росси Агустин 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Вилья Себастьян 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Медина Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
3
23%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Пропущено

5
10
5 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
4
80%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
5
50%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
9%
4
24%
1-15
4
36%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
4
33%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
5
33%
3
25%
76-90

Забито

24
25
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
4
17%
5
20%
1-15
6
25%
2
8%
16-30
1
4%
4
16%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
5
21%
5
20%
61-75
4
17%
6
24%
76-90

Пропущено

20
22
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
6
30%
0
0%
1-15
2
10%
6
27%
16-30
4
20%
7
32%
31-45
2
10%
4
18%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
5
25%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Арсенал Саранди 1:0
Годой Крус - Бельграно 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бока Хуниорс - Уракан 0:0 Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Колон - Бока Хуниорс 1:2
Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 20 10 8 2 23 - 11 38
2. Бока Хуниорс 0:0 21 11 4 6 25 - 22 37
3. Химнасия Ла-Плата 20 10 6 4 21 - 11 36
4. Расинг Авельянеда 20 9 7 4 26 - 15 34
5. Уракан 0:1 21 8 10 3 23 - 15 34
6. Годой Крус 0:0 21 9 6 6 23 - 21 33
7. Ривер Плейт 20 9 5 6 29 - 17 32
8. Аргентинос Хуниорс 20 9 3 8 22 - 20 30
9. Атлетико Платенсе 20 7 8 5 18 - 15 29
10. Ньюэллс Олд Бойз 20 8 5 7 19 - 18 29
11. Патронато Парана 20 7 7 6 23 - 20 28
12. Банфилд 1:0 21 7 7 7 21 - 21 28
13. Тигре 20 6 9 5 28 - 24 27
14. Сан-Лоренсо 20 5 12 3 23 - 19 27
15. Эстудиантес Ла Плата 20 7 6 7 19 - 20 27
16. Барракас Централь 20 7 6 7 24 - 28 27
17. Унион Санта-Фе 19 7 5 7 21 - 24 26
18. Дефенса и Хустисия 20 6 7 7 18 - 21 25
19. Сармиенто 20 7 4 9 20 - 24 25
20. Индепендьенте Авельянеда 20 6 6 8 22 - 23 24
21. Сентраль Кордоба Росарио 19 7 3 9 23 - 25 24
22. Росарио Сентраль 20 6 6 8 15 - 19 24
23. Арсенал Саранди 20 4 11 5 21 - 22 23
24. Тальерес Кордоба 19 5 7 7 16 - 17 22
25. Колон 20 4 7 9 15 - 24 19
26. Ланус 20 3 5 12 17 - 30 14
27. Альдосиви 20 3 4 13 12 - 33 13
28. Велес Сарсфилд 19 1 10 8 19 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 9 7 2 0 14 - 2 23
2. Бока Хуниорс 0:0 11 7 2 2 17 - 12 23
3. Годой Крус 0:0 10 6 4 0 13 - 5 22
4. Атлетико Тукуман 10 6 4 0 15 - 4 22
5. Патронато Парана 11 6 4 1 13 - 5 22
6. Аргентинос Хуниорс 11 7 1 3 15 - 10 22
7. Эстудиантес Ла Плата 11 6 3 2 13 - 9 21
8. Расинг Авельянеда 10 6 3 1 17 - 6 21
9. Барракас Централь 11 6 2 3 17 - 13 20
10. Уракан 0:1 10 5 3 2 13 - 6 18
11. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 10 - 5 18
12. Тигре 10 4 5 1 14 - 7 17
13. Росарио Сентраль 10 5 2 3 8 - 7 17
14. Тальерес Кордоба 10 5 2 3 12 - 9 17
15. Ривер Плейт 9 5 1 3 14 - 8 16
16. Сентраль Кордоба Росарио 10 5 1 4 14 - 12 16
17. Арсенал Саранди 10 3 6 1 13 - 10 15
18. Дефенса и Хустисия 10 3 6 1 9 - 7 15
19. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 10 14
20. Сан-Лоренсо 11 2 8 1 14 - 12 14
21. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 10 - 12 14
22. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
23. Колон 10 3 4 3 10 - 12 13
24. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
25. Банфилд 1:0 11 2 4 5 12 - 16 10
26. Ланус 9 2 3 4 9 - 11 9
27. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
28. Альдосиви 9 2 1 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 1:0 10 5 3 2 9 - 5 18
2. Ривер Плейт 11 4 4 3 15 - 9 16
3. Атлетико Тукуман 10 4 4 2 8 - 7 16
4. Уракан 0:1 11 3 7 1 10 - 9 16
5. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 1 4 10 - 11 16
6. Бока Хуниорс 0:0 10 4 2 4 8 - 10 14
7. Сан-Лоренсо 9 3 4 2 9 - 7 13
8. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 9 - 9 13
9. Химнасия Ла-Плата 11 3 4 4 7 - 9 13
10. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 11 - 12 12
11. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 13 - 15 12
12. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
13. Годой Крус 0:0 11 3 2 6 10 - 16 11
14. Сармиенто 11 3 2 6 8 - 14 11
15. Дефенса и Хустисия 10 3 1 6 9 - 14 10
16. Тигре 10 2 4 4 14 - 17 10
17. Аргентинос Хуниорс 9 2 2 5 7 - 10 8
18. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
19. Арсенал Саранди 10 1 5 4 8 - 12 8
20. Росарио Сентраль 10 1 4 5 7 - 12 7
21. Барракас Централь 9 1 4 4 7 - 15 7
22. Эстудиантес Ла Плата 9 1 3 5 6 - 11 6
23. Колон 10 1 3 6 5 - 12 6
24. Велес Сарсфилд 11 0 6 5 12 - 19 6
25. Патронато Парана 9 1 3 5 10 - 15 6
26. Альдосиви 11 1 3 7 5 - 20 6
27. Ланус 11 1 2 8 8 - 19 5
28. Тальерес Кордоба 9 0 5 4 4 - 8 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (3)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Merolla 10
Уракан Сото Гильермо 1 8
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 9
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Бока Хуниорс
2.90
3.02
3.25
Все Коэффициенты
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