Тур: 21.
0:0
Первый тайм: 13'
0'
31
Franco
Negri
11
Martin
Ojeda
33
Alan
Varela
10
Ромеро
Оскар
41
Luca
Langoni
38
Васкес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Franco NegriЗащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Juan PintadoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Matias Soria
-
-
-
-
36 Bruno Sosa
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
-
41 Luca LangoniНападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
35 Nahuel Genez
-
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
История личных встреч
Годой Крус
Бока Хуниорс
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
22 матча
18.2%
27.3%
54.5%
4 победы 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Ojeda
|6 (1)
|0.29
|Salomon Rodriguez
|6
|0.29
|Tadeo Allende
|3
|0.14
|Gonzalo Abrego
|2
|0.1
|Pier Barrios
|2
|0.1
|Matias Ramirez
|1
|0.05
|Enzo Larrosa
|1
|0.05
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0.05
|Cristian Chavez I
|1
|0.05
|Бульяуде Эсекиэль
|0
|0
|Juan Andrada
|0
|0
|Каштру Томаш
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедетто Дарио
|4
|0.19
|Вилья Себастьян
|3
|0.14
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.14
|Luca Langoni
|3
|0.14
|Рохо Маркос
|3 (1)
|0.14
|Ромеро Оскар
|2
|0.1
|Фернандес Пол
|2
|0.1
|Васкес Луис
|1
|0.05
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.05
|Сандез Агустин
|1
|0.05
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.05
|Фабра Франк
|0
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gianluca Ferrari
|6
|2
|Franco Negri
|5
|1
|Juan Andrada
|5
|0
|Nestor Breitenbruch
|3
|1
|Pier Barrios
|4
|0
|Nelson Acevedo
|4
|0
|Родригес Диего II
|3
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|1
|Jose Maria Canale
|1
|1
|Matias Ramirez
|2
|0
|Martin Ojeda
|2
|0
|Tomas Badaloni
|2
|0
|Salomon Rodriguez
|2
|0
|Gonzalo Abrego
|2
|0
|Tadeo Allende
|2
|0
|Enzo Larrosa
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабра Франк
|8
|0
|Адвинкула Луис
|7
|0
|Фернандес Пол
|7
|0
|Самбрано Очандарте
|6
|0
|Рохо Маркос
|4
|1
|Alan Varela
|4
|0
|Бенедетто Дарио
|3
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|3
|0
|Себальос Эсекиэль
|3
|0
|Сандез Агустин
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Фигаль Хорхе
|2
|0
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Пайеро Мартин
|2
|0
|Молинас Аарон
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Luca Langoni
|2
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Вилья Себастьян
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
3
23%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
2
15%
2
25%
76-90
Пропущено
5
10
5 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
4
80%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
5
50%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
11
17
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
9%
4
24%
1-15
4
36%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
2
18%
4
24%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
4
33%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
5
33%
3
25%
76-90
Забито
24
25
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
4
17%
5
20%
1-15
6
25%
2
8%
16-30
1
4%
4
16%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
5
21%
5
20%
61-75
4
17%
6
24%
76-90
Пропущено
20
22
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
6
30%
0
0%
1-15
2
10%
6
27%
16-30
4
20%
7
32%
31-45
2
10%
4
18%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
5
25%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Арсенал Саранди 1:0
Годой Крус - Бельграно 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бока Хуниорс - Уракан 0:0 Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Колон - Бока Хуниорс 1:2
Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|20
|10
|8
|2
|23 - 11
|38
|2.
|Бока Хуниорс
|0:0
|21
|11
|4
|6
|25 - 22
|37
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|10
|6
|4
|21 - 11
|36
|4.
|Расинг Авельянеда
|20
|9
|7
|4
|26 - 15
|34
|5.
|Уракан
|0:1
|21
|8
|10
|3
|23 - 15
|34
|6.
|Годой Крус
|0:0
|21
|9
|6
|6
|23 - 21
|33
|7.
|Ривер Плейт
|20
|9
|5
|6
|29 - 17
|32
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|3
|8
|22 - 20
|30
|9.
|Атлетико Платенсе
|20
|7
|8
|5
|18 - 15
|29
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|8
|5
|7
|19 - 18
|29
|11.
|Патронато Парана
|20
|7
|7
|6
|23 - 20
|28
|12.
|Банфилд
|1:0
|21
|7
|7
|7
|21 - 21
|28
|13.
|Тигре
|20
|6
|9
|5
|28 - 24
|27
|14.
|Сан-Лоренсо
|20
|5
|12
|3
|23 - 19
|27
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|20
|7
|6
|7
|19 - 20
|27
|16.
|Барракас Централь
|20
|7
|6
|7
|24 - 28
|27
|17.
|Унион Санта-Фе
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|18.
|Дефенса и Хустисия
|20
|6
|7
|7
|18 - 21
|25
|19.
|Сармиенто
|20
|7
|4
|9
|20 - 24
|25
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|20
|6
|6
|8
|22 - 23
|24
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|19
|7
|3
|9
|23 - 25
|24
|22.
|Росарио Сентраль
|20
|6
|6
|8
|15 - 19
|24
|23.
|Арсенал Саранди
|20
|4
|11
|5
|21 - 22
|23
|24.
|Тальерес Кордоба
|19
|5
|7
|7
|16 - 17
|22
|25.
|Колон
|20
|4
|7
|9
|15 - 24
|19
|26.
|Ланус
|20
|3
|5
|12
|17 - 30
|14
|27.
|Альдосиви
|20
|3
|4
|13
|12 - 33
|13
|28.
|Велес Сарсфилд
|19
|1
|10
|8
|19 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|7
|2
|0
|14 - 2
|23
|2.
|Бока Хуниорс
|0:0
|11
|7
|2
|2
|17 - 12
|23
|3.
|Годой Крус
|0:0
|10
|6
|4
|0
|13 - 5
|22
|4.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|15 - 4
|22
|5.
|Патронато Парана
|11
|6
|4
|1
|13 - 5
|22
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|8.
|Расинг Авельянеда
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|9.
|Барракас Централь
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|10.
|Уракан
|0:1
|10
|5
|3
|2
|13 - 6
|18
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|10 - 5
|18
|12.
|Тигре
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|13.
|Росарио Сентраль
|10
|5
|2
|3
|8 - 7
|17
|14.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|15.
|Ривер Плейт
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|17.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|18.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|19.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|20.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|8
|1
|14 - 12
|14
|21.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|23.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|25.
|Банфилд
|1:0
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|26.
|Ланус
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|28.
|Альдосиви
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|1:0
|10
|5
|3
|2
|9 - 5
|18
|2.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|3.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|4
|2
|8 - 7
|16
|4.
|Уракан
|0:1
|11
|3
|7
|1
|10 - 9
|16
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|0:0
|10
|4
|2
|4
|8 - 10
|14
|7.
|Сан-Лоренсо
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|8.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|3
|4
|4
|7 - 9
|13
|10.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|12.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|13.
|Годой Крус
|0:0
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|14.
|Сармиенто
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|15.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|16.
|Тигре
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|19.
|Арсенал Саранди
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|20.
|Росарио Сентраль
|10
|1
|4
|5
|7 - 12
|7
|21.
|Барракас Централь
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|23.
|Колон
|10
|1
|3
|6
|5 - 12
|6
|24.
|Велес Сарсфилд
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|25.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|26.
|Альдосиви
|11
|1
|3
|7
|5 - 20
|6
|27.
|Ланус
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|28.
|Тальерес Кордоба
|9
|0
|5
|4
|4 - 8
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (3)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|9
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|9