Тур: 21.
0:1
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаФернандес Пол
0:1
40' ГолLuca Langoni
68' Желтая карточкаPier Barrios
75' Желтая карточкаMaximiliano Zalazar
87' Желтая карточкаJose Maria Canale
88' Желтая карточкаMartin Ojeda
88' Желтая карточкаСандез Агустин
90' Желтая карточкаЭстебан Ролон
90' Желтая карточкаGabriel Aranda
90'+7
Ход матча
39'
40'
0:1
68'
88'
88'
90'
90'
31
Franco
Negri
11
Martin
Ojeda
33
Alan
Varela
10
Ромеро
Оскар
41
Luca
Langoni
38
Васкес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Franco NegriЗащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Juan PintadoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Matias Soria
-
-
-
-
36 Bruno Sosa
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
-
41 Luca LangoniНападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
35 Nahuel Genez
-
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
История личных встреч
Годой Крус
Бока Хуниорс
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
22 матча
18.2%
27.3%
54.5%
4 победы 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Ojeda
|6 (1)
|0.29
|Salomon Rodriguez
|6
|0.29
|Tadeo Allende
|3
|0.14
|Gonzalo Abrego
|2
|0.1
|Pier Barrios
|2
|0.1
|Matias Ramirez
|1
|0.05
|Enzo Larrosa
|1
|0.05
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0.05
|Cristian Chavez I
|1
|0.05
|Бульяуде Эсекиэль
|0
|0
|Juan Andrada
|0
|0
|Каштру Томаш
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедетто Дарио
|4
|0.19
|Luca Langoni
|4
|0.19
|Вилья Себастьян
|3
|0.14
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.14
|Рохо Маркос
|3 (1)
|0.14
|Ромеро Оскар
|2
|0.1
|Фернандес Пол
|2
|0.1
|Васкес Луис
|1
|0.05
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.05
|Сандез Агустин
|1
|0.05
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.05
|Фабра Франк
|0
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gianluca Ferrari
|6
|2
|Franco Negri
|5
|1
|Pier Barrios
|5
|0
|Juan Andrada
|5
|0
|Nestor Breitenbruch
|3
|1
|Nelson Acevedo
|4
|0
|Jose Maria Canale
|2
|1
|Родригес Диего II
|3
|0
|Martin Ojeda
|3
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|1
|Matias Ramirez
|2
|0
|Tomas Badaloni
|2
|0
|Salomon Rodriguez
|2
|0
|Gonzalo Abrego
|2
|0
|Tadeo Allende
|2
|0
|Enzo Larrosa
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабра Франк
|8
|0
|Фернандес Пол
|8
|0
|Адвинкула Луис
|7
|0
|Самбрано Очандарте
|6
|0
|Рохо Маркос
|4
|1
|Alan Varela
|4
|0
|Сандез Агустин
|4
|0
|Бенедетто Дарио
|3
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|3
|0
|Эстебан Ролон
|3
|0
|Себальос Эсекиэль
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Фигаль Хорхе
|2
|0
|Пайеро Мартин
|2
|0
|Молинас Аарон
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Luca Langoni
|2
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Вилья Себастьян
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Gabriel Aranda
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
3
23%
1
11%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
2
15%
2
22%
76-90
Пропущено
6
10
6 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
4
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
33%
5
50%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
11
17
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
9%
4
24%
1-15
4
36%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
2
18%
4
24%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
4
33%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
5
33%
3
25%
76-90
Забито
24
26
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
4
17%
5
19%
1-15
6
25%
2
8%
16-30
1
4%
5
19%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
5
21%
5
19%
61-75
4
17%
6
23%
76-90
Пропущено
21
22
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
6
29%
0
0%
1-15
2
10%
6
27%
16-30
5
24%
7
32%
31-45
2
10%
4
18%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
5
24%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Арсенал Саранди 1:0
Годой Крус - Бельграно 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бока Хуниорс - Уракан 0:0 Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Колон - Бока Хуниорс 1:2
Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|21
|12
|3
|6
|26 - 22
|39
|2.
|Атлетико Тукуман
|20
|10
|8
|2
|23 - 11
|38
|3.
|Уракан
|21
|9
|10
|2
|26 - 15
|37
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|10
|6
|4
|21 - 11
|36
|5.
|Расинг Авельянеда
|20
|9
|7
|4
|26 - 15
|34
|6.
|Годой Крус
|21
|9
|5
|7
|23 - 22
|32
|7.
|Ривер Плейт
|20
|9
|5
|6
|29 - 17
|32
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|3
|8
|22 - 20
|30
|9.
|Атлетико Платенсе
|20
|7
|8
|5
|18 - 15
|29
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|8
|5
|7
|19 - 18
|29
|11.
|Патронато Парана
|20
|7
|7
|6
|23 - 20
|28
|12.
|Тигре
|20
|6
|9
|5
|28 - 24
|27
|13.
|Сан-Лоренсо
|20
|5
|12
|3
|23 - 19
|27
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|20
|7
|6
|7
|19 - 20
|27
|15.
|Барракас Централь
|20
|7
|6
|7
|24 - 28
|27
|16.
|Унион Санта-Фе
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|17.
|Дефенса и Хустисия
|20
|6
|7
|7
|18 - 21
|25
|18.
|Банфилд
|21
|6
|7
|8
|21 - 24
|25
|19.
|Сармиенто
|20
|7
|4
|9
|20 - 24
|25
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|20
|6
|6
|8
|22 - 23
|24
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|19
|7
|3
|9
|23 - 25
|24
|22.
|Росарио Сентраль
|20
|6
|6
|8
|15 - 19
|24
|23.
|Арсенал Саранди
|20
|4
|11
|5
|21 - 22
|23
|24.
|Тальерес Кордоба
|19
|5
|7
|7
|16 - 17
|22
|25.
|Колон
|20
|4
|7
|9
|15 - 24
|19
|26.
|Ланус
|20
|3
|5
|12
|17 - 30
|14
|27.
|Альдосиви
|20
|3
|4
|13
|12 - 33
|13
|28.
|Велес Сарсфилд
|19
|1
|10
|8
|19 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|7
|2
|0
|14 - 2
|23
|2.
|Бока Хуниорс
|11
|7
|2
|2
|17 - 12
|23
|3.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|15 - 4
|22
|4.
|Патронато Парана
|11
|6
|4
|1
|13 - 5
|22
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|6.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|7.
|Годой Крус
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|9.
|Расинг Авельянеда
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|10.
|Барракас Централь
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|10 - 5
|18
|12.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|13.
|Тигре
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|14.
|Росарио Сентраль
|10
|5
|2
|3
|8 - 7
|17
|15.
|Ривер Плейт
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|17.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|18.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|19.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|20.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|8
|1
|14 - 12
|14
|21.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|23.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|25.
|Банфилд
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|26.
|Ланус
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|28.
|Альдосиви
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|4
|2
|8 - 7
|16
|2.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|3.
|Уракан
|11
|3
|7
|1
|10 - 9
|16
|4.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|6.
|Банфилд
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Сан-Лоренсо
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|8.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|3
|4
|4
|7 - 9
|13
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|13.
|Годой Крус
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|14.
|Сармиенто
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|15.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|16.
|Тигре
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|19.
|Арсенал Саранди
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|20.
|Росарио Сентраль
|10
|1
|4
|5
|7 - 12
|7
|21.
|Барракас Централь
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|23.
|Колон
|10
|1
|3
|6
|5 - 12
|6
|24.
|Велес Сарсфилд
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|25.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|26.
|Альдосиви
|11
|1
|3
|7
|5 - 20
|6
|27.
|Ланус
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|28.
|Тальерес Кордоба
|9
|0
|5
|4
|4 - 8
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (3)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|9
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|9