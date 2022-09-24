Тур: 21.
1:1
Второй тайм: 47'
0'
7' Желтая карточкаAxel Rodriguez
22' Желтая карточкаJulian Alejo Lopez
1:0
34' ГолGabriel Alanis
1:1
45' ГолJonathan Herrera1
45' Желтая карточкаУнсаин Луис
Ход матча
34'
1:0
45'
45'
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
33
Tomas
Galvan
11
Gaston
Togni
22
Raul
Lozano
27
Juan
Guasone
32
Franco
Leys
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Tomas GalvanПолузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
23 Tomas Sives
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Raul LozanoЗащитник
- Защитник
-
27 Juan GuasoneЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Охеда СерхиоЗащитник
-
11 Matias PardoПолузащитник
-
-
40 Justo Giani
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Патронато Парана
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gaston Togni
|2
|0.1
|Риос Андрес
|2
|0.1
|Manuel Duarte
|2
|0.1
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.1
|Facundo Gutierrez
|2 (1)
|0.1
|Adonis Frias
|2 (1)
|0.1
|Gabriel Alanis
|1
|0.05
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.05
|Пиццини Франсиско
|1
|0.05
|Lucas Albertengo
|1
|0.05
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.05
|Raul Loaiza
|1
|0.05
|Tomas Galvan
|1
|0.05
|Walter Bou
|0
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|4 (1)
|0.19
|Jonas Acevedo
|3
|0.14
|Axel Rodriguez
|3
|0.14
|Sebastian Medina
|3
|0.14
|Marcelo Estigarribia2
|2
|0.1
|Justo Giani
|1
|0.05
|Nicolas Castro1
|1
|0.05
|Lucas Kruspzky
|1
|0.05
|Facundo Cobos
|1
|0.05
|Raul Lozano
|1
|0.05
|Alexander Sosa
|1
|0.05
|Carlos Quintana
|1
|0.05
|Diego Garcia VI
|1
|0.05
|Francisco Alvarez1
|1
|0.05
|Franco Leys
|0
|0
|Juan Guasone
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Gutierrez
|6
|1
|Риос Андрес
|3
|1
|Кардона Томас
|4
|0
|Nazareno Colombo
|4
|0
|Gabriel Alanis
|2
|1
|Унсаин Луис
|3
|0
|Сото Алексис
|3
|0
|Adonis Frias
|3
|0
|Julian Alejo Lopez
|3
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|1
|Agustin Fontana
|2
|0
|Juan Rodriguez2
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
|Tomas Galvan
|1
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мосевич Леонель
|7
|1
|Nicolas Castro1
|5
|1
|Axel Rodriguez
|5
|0
|Raul Lozano
|5
|0
|Francisco Alvarez1
|3
|1
|Jorge Valdez II
|1
|2
|Jonas Acevedo
|4
|0
|Franco Leys
|3
|0
|Tiago Banega
|3
|0
|Alexander Sosa
|3
|0
|Sebastian Medina
|3
|0
|Diego Garcia VI
|1
|1
|Carlos Quintana
|2
|0
|Facundo Cobos
|2
|0
|Justo Giani
|2
|0
|Juan Guasone
|2
|0
|Marcelo Estigarribia2
|0
|1
|Lucas Kruspzky
|1
|0
|Охеда Серхио
|1
|0
|Matias Pardo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
15 Не забивали 15
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
1
11%
5
45%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
14%
3
21%
1-15
3
43%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
43%
3
21%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
22%
1
7%
1-15
3
33%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
33%
5
36%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
14
4
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
2
50%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
18
25
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
2
11%
2
8%
1-15
5
28%
4
16%
16-30
1
6%
4
16%
31-45
4
22%
10
40%
46-60
4
22%
3
12%
61-75
2
11%
2
8%
76-90
Пропущено
21
18
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 12
1
5%
5
28%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
5
24%
3
17%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
6
29%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1
Патронато Парана
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Патронато Парана - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Патронато Парана - Тигре 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Патронато Парана - Альдосиви 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|21
|12
|3
|6
|26 - 22
|39
|2.
|Атлетико Тукуман
|20
|10
|8
|2
|23 - 11
|38
|3.
|Уракан
|21
|9
|10
|2
|26 - 15
|37
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|10
|6
|4
|21 - 11
|36
|5.
|Расинг Авельянеда
|20
|9
|7
|4
|26 - 15
|34
|6.
|Годой Крус
|21
|9
|5
|7
|23 - 22
|32
|7.
|Ривер Плейт
|20
|9
|5
|6
|29 - 17
|32
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|3
|8
|22 - 20
|30
|9.
|Патронато Парана
|1:1
|21
|7
|8
|6
|24 - 21
|29
|10.
|Атлетико Платенсе
|20
|7
|8
|5
|18 - 15
|29
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|8
|5
|7
|19 - 18
|29
|12.
|Сармиенто
|1:0
|21
|8
|4
|9
|21 - 24
|28
|13.
|Тигре
|20
|6
|9
|5
|28 - 24
|27
|14.
|Сан-Лоренсо
|20
|5
|12
|3
|23 - 19
|27
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|20
|7
|6
|7
|19 - 20
|27
|16.
|Барракас Централь
|20
|7
|6
|7
|24 - 28
|27
|17.
|Унион Санта-Фе
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|18.
|Дефенса и Хустисия
|1:1
|21
|6
|8
|7
|19 - 22
|26
|19.
|Банфилд
|21
|6
|7
|8
|21 - 24
|25
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|20
|6
|6
|8
|22 - 23
|24
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|19
|7
|3
|9
|23 - 25
|24
|22.
|Росарио Сентраль
|20
|6
|6
|8
|15 - 19
|24
|23.
|Арсенал Саранди
|0:1
|21
|4
|11
|6
|21 - 23
|23
|24.
|Тальерес Кордоба
|19
|5
|7
|7
|16 - 17
|22
|25.
|Колон
|20
|4
|7
|9
|15 - 24
|19
|26.
|Ланус
|20
|3
|5
|12
|17 - 30
|14
|27.
|Альдосиви
|20
|3
|4
|13
|12 - 33
|13
|28.
|Велес Сарсфилд
|19
|1
|10
|8
|19 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|7
|2
|0
|14 - 2
|23
|2.
|Бока Хуниорс
|11
|7
|2
|2
|17 - 12
|23
|3.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|15 - 4
|22
|4.
|Патронато Парана
|1:1
|11
|6
|4
|1
|13 - 5
|22
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|6.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|7.
|Годой Крус
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|9.
|Расинг Авельянеда
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|10.
|Барракас Централь
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|10 - 5
|18
|12.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|13.
|Сармиенто
|1:0
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|14.
|Тигре
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|15.
|Росарио Сентраль
|10
|5
|2
|3
|8 - 7
|17
|16.
|Ривер Плейт
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|18.
|Дефенса и Хустисия
|1:1
|11
|3
|7
|1
|10 - 8
|16
|19.
|Арсенал Саранди
|0:1
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|20.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|8
|1
|14 - 12
|14
|21.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|23.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|25.
|Банфилд
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|26.
|Ланус
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|28.
|Альдосиви
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|11
|3
|7
|1
|10 - 9
|16
|2.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|4.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|5.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|4
|2
|8 - 7
|16
|6.
|Банфилд
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Сан-Лоренсо
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|8.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|3
|4
|4
|7 - 9
|13
|10.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|12.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|13.
|Годой Крус
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|14.
|Сармиенто
|1:0
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|15.
|Дефенса и Хустисия
|1:1
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|16.
|Тигре
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|19.
|Арсенал Саранди
|0:1
|11
|1
|5
|5
|8 - 13
|8
|20.
|Росарио Сентраль
|10
|1
|4
|5
|7 - 12
|7
|21.
|Барракас Централь
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|22.
|Патронато Парана
|1:1
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|24.
|Колон
|10
|1
|3
|6
|5 - 12
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|26.
|Альдосиви
|11
|1
|3
|7
|5 - 20
|6
|27.
|Тальерес Кордоба
|9
|0
|5
|4
|4 - 8
|5
|28.
|Ланус
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (3)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|9
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|9