  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 21.
Дефенса и Хустисия
1:1
Второй тайм: 47'
Патронато Парана
0'
7' Желтая карточка
Axel Rodriguez
22' Желтая карточка
Julian Alejo Lopez
1:0
34' Гол
Gabriel Alanis
1:1
45' Гол
Jonathan Herrera1
45' Желтая карточка
Унсаин Луис

Ход матча

7'
 
Axel Rodriguez
22'
Julian Alejo Lopez
 
34'
Gabriel Alanis
(Gaston Togni)
1:0
45'
1:1
Jonathan Herrera1
45'
Унсаин Луис
 
46'
 
Justo Giani
Jonas Acevedo
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Патронато Парана
2.55
3.34
3.55
Все Коэффициенты
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
8
Julian
Alejo
Lopez
34
Manuel
Duarte
17
Gabriel
Alanis
33
Tomas
Galvan
11
Gaston
Togni
9
Nicolas
Fernandez
I
20
Facundo
Altamirano
22
Raul
Lozano
5
Мосевич
Леонель
27
Juan
Guasone
28
Facundo
Cobos
8
Jonas
Acevedo
32
Franco
Leys
6
Tiago
Banega
21
Sebastian
Medina
9
Jonathan
Herrera1
29
Axel
Rodriguez
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Патронато Парана
4-4-2

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Патронато Парана

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
3:3
ЛП
1:0
КДМЭП
2:1
С
2:0
С
2:0
С
1:0
П
1:2
НБ
1:1
НБ
3:2
НБ
0:2
НБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaston Togni 2 0.1
Риос Андрес 2 0.1
Manuel Duarte 2 0.1
Nicolas Fernandez I 2 0.1
Facundo Gutierrez 2 (1) 0.1
Adonis Frias 2 (1) 0.1
Gabriel Alanis 1 0.05
Nicolas Tripicchio 1 0.05
Пиццини Франсиско 1 0.05
Lucas Albertengo 1 0.05
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.05
Raul Loaiza 1 0.05
Tomas Galvan 1 0.05
Walter Bou 0 0
Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 4 (1) 0.19
Jonas Acevedo 3 0.14
Axel Rodriguez 3 0.14
Sebastian Medina 3 0.14
Marcelo Estigarribia2 2 0.1
Justo Giani 1 0.05
Nicolas Castro1 1 0.05
Lucas Kruspzky 1 0.05
Facundo Cobos 1 0.05
Raul Lozano 1 0.05
Alexander Sosa 1 0.05
Carlos Quintana 1 0.05
Diego Garcia VI 1 0.05
Francisco Alvarez1 1 0.05
Franco Leys 0 0
Juan Guasone 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 6 1
Риос Андрес 3 1
Кардона Томас 4 0
Nazareno Colombo 4 0
Gabriel Alanis 2 1
Унсаин Луис 3 0
Сото Алексис 3 0
Adonis Frias 3 0
Julian Alejo Lopez 3 0
Nicolas Tripicchio 1 1
Agustin Fontana 2 0
Juan Rodriguez2 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Nicolas Fernandez I 1 0
Raul Loaiza 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Lautaro Tomas Escalante 1 0
Lucas Souto 1 0
Manuel Duarte 1 0
Tomas Galvan 1 0
Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мосевич Леонель 7 1
Nicolas Castro1 5 1
Axel Rodriguez 5 0
Raul Lozano 5 0
Francisco Alvarez1 3 1
Jorge Valdez II 1 2
Jonas Acevedo 4 0
Franco Leys 3 0
Tiago Banega 3 0
Alexander Sosa 3 0
Sebastian Medina 3 0
Diego Garcia VI 1 1
Carlos Quintana 2 0
Facundo Cobos 2 0
Justo Giani 2 0
Juan Guasone 2 0
Marcelo Estigarribia2 0 1
Lucas Kruspzky 1 0
Охеда Серхио 1 0
Matias Pardo 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
15 Не забивали 15
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
1
11%
5
45%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
2
22%
1
9%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
14%
3
21%
1-15
3
43%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
43%
3
21%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
22%
1
7%
1-15
3
33%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
33%
5
36%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

14
4
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
2
50%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

18
25
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
2
11%
2
8%
1-15
5
28%
4
16%
16-30
1
6%
4
16%
31-45
4
22%
10
40%
46-60
4
22%
3
12%
61-75
2
11%
2
8%
76-90

Пропущено

21
18
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 12
1
5%
5
28%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
5
24%
3
17%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
6
29%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1
Патронато Парана
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Патронато Парана - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Патронато Парана - Тигре 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Патронато Парана - Альдосиви 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 21 12 3 6 26 - 22 39
2. Атлетико Тукуман 20 10 8 2 23 - 11 38
3. Уракан 21 9 10 2 26 - 15 37
4. Химнасия Ла-Плата 20 10 6 4 21 - 11 36
5. Расинг Авельянеда 20 9 7 4 26 - 15 34
6. Годой Крус 21 9 5 7 23 - 22 32
7. Ривер Плейт 20 9 5 6 29 - 17 32
8. Аргентинос Хуниорс 20 9 3 8 22 - 20 30
9. Патронато Парана 1:1 21 7 8 6 24 - 21 29
10. Атлетико Платенсе 20 7 8 5 18 - 15 29
11. Ньюэллс Олд Бойз 20 8 5 7 19 - 18 29
12. Сармиенто 1:0 21 8 4 9 21 - 24 28
13. Тигре 20 6 9 5 28 - 24 27
14. Сан-Лоренсо 20 5 12 3 23 - 19 27
15. Эстудиантес Ла Плата 20 7 6 7 19 - 20 27
16. Барракас Централь 20 7 6 7 24 - 28 27
17. Унион Санта-Фе 19 7 5 7 21 - 24 26
18. Дефенса и Хустисия 1:1 21 6 8 7 19 - 22 26
19. Банфилд 21 6 7 8 21 - 24 25
20. Индепендьенте Авельянеда 20 6 6 8 22 - 23 24
21. Сентраль Кордоба Росарио 19 7 3 9 23 - 25 24
22. Росарио Сентраль 20 6 6 8 15 - 19 24
23. Арсенал Саранди 0:1 21 4 11 6 21 - 23 23
24. Тальерес Кордоба 19 5 7 7 16 - 17 22
25. Колон 20 4 7 9 15 - 24 19
26. Ланус 20 3 5 12 17 - 30 14
27. Альдосиви 20 3 4 13 12 - 33 13
28. Велес Сарсфилд 19 1 10 8 19 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 9 7 2 0 14 - 2 23
2. Бока Хуниорс 11 7 2 2 17 - 12 23
3. Атлетико Тукуман 10 6 4 0 15 - 4 22
4. Патронато Парана 1:1 11 6 4 1 13 - 5 22
5. Аргентинос Хуниорс 11 7 1 3 15 - 10 22
6. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
7. Годой Крус 10 6 3 1 13 - 6 21
8. Эстудиантес Ла Плата 11 6 3 2 13 - 9 21
9. Расинг Авельянеда 10 6 3 1 17 - 6 21
10. Барракас Централь 11 6 2 3 17 - 13 20
11. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 10 - 5 18
12. Тальерес Кордоба 10 5 2 3 12 - 9 17
13. Сармиенто 1:0 10 5 2 3 13 - 10 17
14. Тигре 10 4 5 1 14 - 7 17
15. Росарио Сентраль 10 5 2 3 8 - 7 17
16. Ривер Плейт 9 5 1 3 14 - 8 16
17. Сентраль Кордоба Росарио 10 5 1 4 14 - 12 16
18. Дефенса и Хустисия 1:1 11 3 7 1 10 - 8 16
19. Арсенал Саранди 0:1 10 3 6 1 13 - 10 15
20. Сан-Лоренсо 11 2 8 1 14 - 12 14
21. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 10 - 12 14
22. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
23. Колон 10 3 4 3 10 - 12 13
24. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
25. Банфилд 11 2 4 5 12 - 16 10
26. Ланус 9 2 3 4 9 - 11 9
27. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
28. Альдосиви 9 2 1 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 11 3 7 1 10 - 9 16
2. Ривер Плейт 11 4 4 3 15 - 9 16
3. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 1 4 10 - 11 16
4. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
5. Атлетико Тукуман 10 4 4 2 8 - 7 16
6. Банфилд 10 4 3 3 9 - 8 15
7. Сан-Лоренсо 9 3 4 2 9 - 7 13
8. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 9 - 9 13
9. Химнасия Ла-Плата 11 3 4 4 7 - 9 13
10. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 11 - 12 12
11. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 13 - 15 12
12. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
13. Годой Крус 11 3 2 6 10 - 16 11
14. Сармиенто 1:0 11 3 2 6 8 - 14 11
15. Дефенса и Хустисия 1:1 10 3 1 6 9 - 14 10
16. Тигре 10 2 4 4 14 - 17 10
17. Аргентинос Хуниорс 9 2 2 5 7 - 10 8
18. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
19. Арсенал Саранди 0:1 11 1 5 5 8 - 13 8
20. Росарио Сентраль 10 1 4 5 7 - 12 7
21. Барракас Централь 9 1 4 4 7 - 15 7
22. Патронато Парана 1:1 10 1 4 5 11 - 16 7
23. Эстудиантес Ла Плата 9 1 3 5 6 - 11 6
24. Колон 10 1 3 6 5 - 12 6
25. Велес Сарсфилд 11 0 6 5 12 - 19 6
26. Альдосиви 11 1 3 7 5 - 20 6
27. Тальерес Кордоба 9 0 5 4 4 - 8 5
28. Ланус 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (3)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Merolla 10
Уракан Сото Гильермо 1 8
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 9
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    51'
    Унсаин Луис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Хонатан Эррера бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Габриэль Аланис бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Патронато Парана
2.55
3.34
3.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дефенса и Хустисия 1:1 Патронато Парана онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Дефенса и Хустисия
Патронато Парана
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 