Тур: 21.
0:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаСукулини Бруно
45' Желтая карточкаБорха Мигель
49' Желтая карточкаКаско Милтон
58' Желтая карточкаМартинес Эктор
64' Желтая карточкаКаталан Матиас
71' Желтая карточкаСимон Сантьяго
90' Желтая карточкаДиас Энцо Эрнан
0:1
90' ГолОртегоса Диего
90'+6
Ход матча
22'
45'
49'
58'
64'
71'
90'
90'
0:1
20
Каско
Милтон
16
Pablo
Solari
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
38
Годой
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Pablo SolariПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Годой МатиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Джакон ХуанНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Хавьер Марсело Гандолфи
История личных встреч
Ривер Плейт
Тальерес Кордоба
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|4
|0.19
|Pablo Solari
|4
|0.19
|Альварес Хулиан
|3
|0.14
|Lucas Beltrain
|3
|0.14
|Палавесино Агустин
|2
|0.1
|Де ла Крус Николас
|2
|0.1
|Суарес Матиас
|2
|0.1
|Ромеро Брайан
|2
|0.1
|Маммана Эмануэль
|2
|0.1
|Парадела Хосе
|1
|0.05
|Зидан Энцо
|1
|0.05
|Сукулини Бруно
|1
|0.05
|Пирес Леандро
|1
|0.05
|Пинола Хавьер II
|1
|0.05
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарро Родриго
|3
|0.15
|Валойес Диего
|3 (2)
|0.15
|Каталан Матиас
|2
|0.1
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0.1
|Пиццини Франсиско
|1
|0.05
|Майкл Сантос
|1
|0.05
|Jose Romero
|1
|0.05
|Lucas Suarez II
|1
|0.05
|Джиротти Федерико
|1
|0.05
|Ортегоса Диего
|1
|0.05
|Годой Матиас
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|5
|1
|Эррера Марсело II
|4
|1
|Перес Энцо
|5
|0
|Каско Милтон
|4
|0
|Борха Мигель
|4
|0
|Симон Сантьяго
|4
|0
|Пинола Хавьер II
|3
|0
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|1
|Диас Пауло
|2
|0
|Pablo Solari
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Суарес Матиас
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Энцо Эрнан
|7
|1
|Рафа II
|5
|2
|Каталан Матиас
|5
|0
|Валойес Диего
|4
|0
|Годой Матиас
|4
|0
|Гарро Родриго
|4
|0
|Эррера Гидо
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Matias Esquivel
|3
|0
|Мартино Анджело
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Малатини Хулиан
|2
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Буффарини Хулио
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
4
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
2
14%
1
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
2
50%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
22%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
7%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
5
33%
2
17%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
5
56%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Забито
29
16
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 9
7 Не забивали 9
3
10%
3
19%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
5
17%
3
19%
31-45
1
3%
4
25%
46-60
8
28%
0
0%
61-75
7
24%
4
25%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
0
0%
1
6%
1-15
4
22%
3
17%
16-30
4
22%
4
22%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
7
39%
1
6%
61-75
3
17%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 4:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0
Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|21
|12
|3
|6
|26 - 22
|39
|2.
|Атлетико Тукуман
|20
|10
|8
|2
|23 - 11
|38
|3.
|Уракан
|21
|9
|10
|2
|26 - 15
|37
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|10
|6
|4
|21 - 11
|36
|5.
|Расинг Авельянеда
|20
|9
|7
|4
|26 - 15
|34
|6.
|Годой Крус
|21
|9
|5
|7
|23 - 22
|32
|7.
|Ривер Плейт
|21
|9
|5
|7
|29 - 18
|32
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|3
|8
|22 - 20
|30
|9.
|Атлетико Платенсе
|20
|7
|8
|5
|18 - 15
|29
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|8
|5
|7
|19 - 18
|29
|11.
|Дефенса и Хустисия
|21
|7
|7
|7
|20 - 22
|28
|12.
|Патронато Парана
|21
|7
|7
|7
|24 - 22
|28
|13.
|Сармиенто
|21
|8
|4
|9
|22 - 24
|28
|14.
|Тигре
|20
|6
|9
|5
|28 - 24
|27
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|20
|7
|6
|7
|19 - 20
|27
|16.
|Сан-Лоренсо
|21
|5
|12
|4
|23 - 21
|27
|17.
|Барракас Централь
|20
|7
|6
|7
|24 - 28
|27
|18.
|Унион Санта-Фе
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|19.
|Тальерес Кордоба
|20
|6
|7
|7
|17 - 17
|25
|20.
|Банфилд
|21
|6
|7
|8
|21 - 24
|25
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|20
|6
|6
|8
|22 - 23
|24
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|19
|7
|3
|9
|23 - 25
|24
|23.
|Росарио Сентраль
|20
|6
|6
|8
|15 - 19
|24
|24.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|11
|6
|21 - 24
|23
|25.
|Колон
|20
|4
|7
|9
|15 - 24
|19
|26.
|Ланус
|21
|4
|5
|12
|19 - 30
|17
|27.
|Альдосиви
|20
|3
|4
|13
|12 - 33
|13
|28.
|Велес Сарсфилд
|19
|1
|10
|8
|19 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|7
|2
|0
|14 - 2
|23
|2.
|Бока Хуниорс
|11
|7
|2
|2
|17 - 12
|23
|3.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|15 - 4
|22
|4.
|Патронато Парана
|11
|6
|4
|1
|13 - 5
|22
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|6.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|7.
|Годой Крус
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|9.
|Расинг Авельянеда
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|10.
|Барракас Централь
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|10 - 5
|18
|12.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|13.
|Тигре
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|14.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|15.
|Росарио Сентраль
|10
|5
|2
|3
|8 - 7
|17
|16.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|17.
|Ривер Плейт
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|19.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|20.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|21.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|8
|1
|14 - 12
|14
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|23.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|25.
|Ланус
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|26.
|Банфилд
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|28.
|Альдосиви
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|11
|3
|7
|1
|10 - 9
|16
|2.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|4.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|5.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|4
|2
|8 - 7
|16
|6.
|Банфилд
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|8.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|3
|4
|4
|7 - 9
|13
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|13.
|Годой Крус
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|14.
|Сармиенто
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|15.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|16.
|Тигре
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|17.
|Тальерес Кордоба
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|18.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|21.
|Росарио Сентраль
|10
|1
|4
|5
|7 - 12
|7
|22.
|Барракас Централь
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|24.
|Колон
|10
|1
|3
|6
|5 - 12
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|26.
|Патронато Парана
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|27.
|Альдосиви
|11
|1
|3
|7
|5 - 20
|6
|28.
|Ланус
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (3)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|9
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|9