  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 21.
Ривер Плейт
0:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
22' Желтая карточка
Сукулини Бруно
45' Желтая карточка
Борха Мигель
49' Желтая карточка
Каско Милтон
58' Желтая карточка
Мартинес Эктор
64' Желтая карточка
Каталан Матиас
71' Желтая карточка
Симон Сантьяго
90' Желтая карточка
Диас Энцо Эрнан
0:1
90' Гол
Ортегоса Диего
90'+6
33
Центурион
Эзекиль
20
Каско
Милтон
23
Маммана
Эмануэль
22
Пинола
Хавьер
II
6
Мартинес
Эктор
II
5
Сукулини
Бруно
16
Pablo
Solari
31
Симон
Сантьяго
8
Палавесино
Агустин
21
Барко
Эсекьель
9
Борха
Мигель
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
2
Рафа
II
15
Диас
Энцо
Эрнан
18
Вильягра
Родриго
17
Олива
Кристиан
7
Валойес
Диего
16
Гарро
Родриго
19
Пиццини
Франсиско
38
Годой
Матиас
Ривер Плейт
4-1-4-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Тальерес Кордоба

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:2
С
0:1
С
0:2
С
4:0
П
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 4 0.19
Pablo Solari 4 0.19
Альварес Хулиан 3 0.14
Lucas Beltrain 3 0.14
Палавесино Агустин 2 0.1
Де ла Крус Николас 2 0.1
Суарес Матиас 2 0.1
Ромеро Брайан 2 0.1
Маммана Эмануэль 2 0.1
Парадела Хосе 1 0.05
Зидан Энцо 1 0.05
Сукулини Бруно 1 0.05
Пирес Леандро 1 0.05
Пинола Хавьер II 1 0.05
Кинтеро Хуан 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Барко Эсекьель 0 0
Мартинес Эктор II 0 0
Эррера Марсело II 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарро Родриго 3 0.15
Валойес Диего 3 (2) 0.15
Каталан Матиас 2 0.1
Диас Энцо Эрнан 2 0.1
Пиццини Франсиско 1 0.05
Майкл Сантос 1 0.05
Jose Romero 1 0.05
Lucas Suarez II 1 0.05
Джиротти Федерико 1 0.05
Ортегоса Диего 1 0.05
Годой Матиас 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 5 1
Эррера Марсело II 4 1
Перес Энцо 5 0
Каско Милтон 4 0
Борха Мигель 4 0
Симон Сантьяго 4 0
Пинола Хавьер II 3 0
Де ла Крус Николас 3 0
Rodrigo Aliendro 1 1
Диас Пауло 2 0
Pablo Solari 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Суарес Матиас 1 0
Пирес Леандро 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Армани Франко 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Гомес Элиас 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Энцо Эрнан 7 1
Рафа II 5 2
Каталан Матиас 5 0
Валойес Диего 4 0
Годой Матиас 4 0
Гарро Родриго 4 0
Эррера Гидо 3 0
Франко Алан 3 0
Matias Esquivel 3 0
Мартино Анджело 2 0
Вильягра Родриго 2 0
Малатини Хулиан 2 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Буффарини Хулио 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Santiago Toloza 1 0
Pedro Caixinha 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
4
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
2
14%
1
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
2
50%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
22%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
7%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
5
33%
2
17%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
5
56%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Забито

29
16
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 9
7 Не забивали 9
3
10%
3
19%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
5
17%
3
19%
31-45
1
3%
4
25%
46-60
8
28%
0
0%
61-75
7
24%
4
25%
76-90

Пропущено

18
18
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
0
0%
1
6%
1-15
4
22%
3
17%
16-30
4
22%
4
22%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
7
39%
1
6%
61-75
3
17%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 4:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0
Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 21 12 3 6 26 - 22 39
2. Атлетико Тукуман 20 10 8 2 23 - 11 38
3. Уракан 21 9 10 2 26 - 15 37
4. Химнасия Ла-Плата 20 10 6 4 21 - 11 36
5. Расинг Авельянеда 20 9 7 4 26 - 15 34
6. Годой Крус 21 9 5 7 23 - 22 32
7. Ривер Плейт 21 9 5 7 29 - 18 32
8. Аргентинос Хуниорс 20 9 3 8 22 - 20 30
9. Атлетико Платенсе 20 7 8 5 18 - 15 29
10. Ньюэллс Олд Бойз 20 8 5 7 19 - 18 29
11. Дефенса и Хустисия 21 7 7 7 20 - 22 28
12. Патронато Парана 21 7 7 7 24 - 22 28
13. Сармиенто 21 8 4 9 22 - 24 28
14. Тигре 20 6 9 5 28 - 24 27
15. Эстудиантес Ла Плата 20 7 6 7 19 - 20 27
16. Сан-Лоренсо 21 5 12 4 23 - 21 27
17. Барракас Централь 20 7 6 7 24 - 28 27
18. Унион Санта-Фе 19 7 5 7 21 - 24 26
19. Тальерес Кордоба 20 6 7 7 17 - 17 25
20. Банфилд 21 6 7 8 21 - 24 25
21. Индепендьенте Авельянеда 20 6 6 8 22 - 23 24
22. Сентраль Кордоба Росарио 19 7 3 9 23 - 25 24
23. Росарио Сентраль 20 6 6 8 15 - 19 24
24. Арсенал Саранди 21 4 11 6 21 - 24 23
25. Колон 20 4 7 9 15 - 24 19
26. Ланус 21 4 5 12 19 - 30 17
27. Альдосиви 20 3 4 13 12 - 33 13
28. Велес Сарсфилд 19 1 10 8 19 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 9 7 2 0 14 - 2 23
2. Бока Хуниорс 11 7 2 2 17 - 12 23
3. Атлетико Тукуман 10 6 4 0 15 - 4 22
4. Патронато Парана 11 6 4 1 13 - 5 22
5. Аргентинос Хуниорс 11 7 1 3 15 - 10 22
6. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
7. Годой Крус 10 6 3 1 13 - 6 21
8. Эстудиантес Ла Плата 11 6 3 2 13 - 9 21
9. Расинг Авельянеда 10 6 3 1 17 - 6 21
10. Барракас Централь 11 6 2 3 17 - 13 20
11. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 10 - 5 18
12. Дефенса и Хустисия 11 4 6 1 11 - 8 18
13. Тигре 10 4 5 1 14 - 7 17
14. Тальерес Кордоба 10 5 2 3 12 - 9 17
15. Росарио Сентраль 10 5 2 3 8 - 7 17
16. Сармиенто 10 5 2 3 14 - 10 17
17. Ривер Плейт 10 5 1 4 14 - 9 16
18. Сентраль Кордоба Росарио 10 5 1 4 14 - 12 16
19. Арсенал Саранди 10 3 6 1 13 - 10 15
20. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 10 - 12 14
21. Сан-Лоренсо 11 2 8 1 14 - 12 14
22. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
23. Колон 10 3 4 3 10 - 12 13
24. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
25. Ланус 10 3 3 4 11 - 11 12
26. Банфилд 11 2 4 5 12 - 16 10
27. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
28. Альдосиви 9 2 1 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 11 3 7 1 10 - 9 16
2. Ривер Плейт 11 4 4 3 15 - 9 16
3. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 1 4 10 - 11 16
4. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
5. Атлетико Тукуман 10 4 4 2 8 - 7 16
6. Банфилд 10 4 3 3 9 - 8 15
7. Сан-Лоренсо 10 3 4 3 9 - 9 13
8. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 9 - 9 13
9. Химнасия Ла-Плата 11 3 4 4 7 - 9 13
10. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 13 - 15 12
11. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 11 - 12 12
12. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
13. Годой Крус 11 3 2 6 10 - 16 11
14. Сармиенто 11 3 2 6 8 - 14 11
15. Дефенса и Хустисия 10 3 1 6 9 - 14 10
16. Тигре 10 2 4 4 14 - 17 10
17. Тальерес Кордоба 10 1 5 4 5 - 8 8
18. Арсенал Саранди 11 1 5 5 8 - 14 8
19. Аргентинос Хуниорс 9 2 2 5 7 - 10 8
20. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
21. Росарио Сентраль 10 1 4 5 7 - 12 7
22. Барракас Централь 9 1 4 4 7 - 15 7
23. Эстудиантес Ла Плата 9 1 3 5 6 - 11 6
24. Колон 10 1 3 6 5 - 12 6
25. Велес Сарсфилд 11 0 6 5 12 - 19 6
26. Патронато Парана 10 1 3 6 11 - 17 6
27. Альдосиви 11 1 3 7 5 - 20 6
28. Ланус 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (3)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Merolla 10
Уракан Сото Гильермо 1 8
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 9
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Борха Мигель получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Сукулини Бруно получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     