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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 21.
Индепендьенте Авельянеда
1:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
14' Желтая карточка
Гарро Хуан Фернандо
20' Желтая карточка
Марконе Иван
27' Желтая карточка
Дитта Вильер
1:0
62' Гол
Бенегас Леандро
67' Желтая карточка
Damian Batallini
89' Желтая карточка
Сфорца Хуан
90'+7
13
Milton
Alvarez
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
4
Элисальде
Эдгар
23
Марконе
Иван
29
Lucas
Daniel
Romero
7
Damian
Batallini
27
Tomas
Pozzo
20
Rodrigo
Marquez
18
Бенегас
Леандро
17
Моралес
Лаутаро
25
Веласкес
Виктор
2
Лема
Кристиан
4
Дитта
Вильер
3
Лусиано
Мартин
20
Julian
Fernandez
II
13
Сфорца
Хуан
7
Гарро
Хуан
Фернандо
30
Феррейра
Кристиан
I
18
Агирре
Брайан
9
Гарсия
Хуан
Мануэль
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
55.6%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 10 побед

19 матчей

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:2
С
2:3
С
2:2
С
0:1
П
2:4
П
2:3
ТМ(
0:0
П
1:3
П
0:0
П
1:2
ПА
1:1
ПА
4:0
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
4:1
ПА
1:0
ПА
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Miguel Fernandez 7 (1) 0.33
Бенегас Леандро 6 0.29
Lucas Daniel Romero 3 0.14
Damian Batallini 2 0.1
Инсаурральде Хуан 1 0.05
Виго Алекс 1 0.05
Феррейра Факундо 1 0.05
Alan Sonora 1 0.05
Lucas Rodriguez I 1 0.05
Sergio Barreto 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сордо Рамиро 4 0.19
Гарсия Хуан Мануэль 3 0.14
Гарро Хуан Фернандо 2 0.1
Перес Пабло II 2 0.1
Реаско Джоркаефф 1 0.05
Веласкес Виктор 1 0.05
Дитта Вильер 1 0.05
Бальци Гилермо 1 0.05
Франциско Гонсалес I 0 0
Якоб Томас 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Miguel Fernandez 7 0
Sergio Barreto 7 0
Lucas Rodriguez I 6 0
Марконе Иван 5 0
Виго Алекс 4 0
Бенегас Леандро 3 0
Lucas Daniel Romero 3 0
Damian Batallini 3 0
Элисальде Эдгар 3 0
Феррейра Факундо 1 1
Инсаурральде Хуан 2 0
Joaquin Laso 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Касарес Хуан 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Rodrigo Marquez 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дитта Вильер 9 0
Сфорца Хуан 6 0
Перес Пабло II 5 0
Лема Кристиан 3 1
Julian Fernandez II 4 0
Лусиано Мартин 4 0
Бальци Гилермо 2 1
Гарсия Хуан Мануэль 3 0
Armando Mendez 3 0
Сордо Рамиро 3 0
Якоб Томас 3 0
Моралес Лаутаро 2 0
Фунес Насарено 0 1
Гарро Хуан Фернандо 1 0
Веласкес Виктор 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Захир Факундо Мансиллья 1 0
Чинголани Лусиано 1 0
Агирре Брайан 1 0
Портилльо Маркос 1 0
Эспонда Марсело 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
10%
1
13%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
3
30%
3
38%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
5
36%
61-75
4
50%
4
29%
76-90

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
2
15%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
38%
3
43%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
13%
2
22%
1-15
4
27%
2
22%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
7
47%
3
33%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

23
15
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 6
4 Не забивали 9
3
13%
4
27%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
6
26%
4
27%
31-45
5
22%
3
20%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
3
13%
1
7%
76-90

Пропущено

23
23
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 14
3
13%
3
13%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
7
30%
3
13%
46-60
3
13%
6
26%
61-75
4
17%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0
Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 21 12 3 6 26 - 22 39
2. Атлетико Тукуман 20 10 8 2 23 - 11 38
3. Уракан 21 9 10 2 26 - 15 37
4. Химнасия Ла-Плата 20 10 6 4 21 - 11 36
5. Расинг Авельянеда 20 9 7 4 26 - 15 34
6. Годой Крус 21 9 5 7 23 - 22 32
7. Ривер Плейт 21 9 5 7 29 - 18 32
8. Аргентинос Хуниорс 20 9 3 8 22 - 20 30
9. Атлетико Платенсе 20 7 8 5 18 - 15 29
10. Ньюэллс Олд Бойз 21 8 5 8 19 - 19 29
11. Патронато Парана 21 7 7 7 24 - 22 28
12. Сармиенто 21 8 4 9 22 - 24 28
13. Дефенса и Хустисия 21 7 7 7 20 - 22 28
14. Тигре 20 6 9 5 28 - 24 27
15. Индепендьенте Авельянеда 21 7 6 8 23 - 23 27
16. Сан-Лоренсо 21 5 12 4 23 - 21 27
17. Эстудиантес Ла Плата 20 7 6 7 19 - 20 27
18. Барракас Централь 20 7 6 7 24 - 28 27
19. Унион Санта-Фе 19 7 5 7 21 - 24 26
20. Тальерес Кордоба 20 6 7 7 17 - 17 25
21. Банфилд 21 6 7 8 21 - 24 25
22. Сентраль Кордоба Росарио 19 7 3 9 23 - 25 24
23. Росарио Сентраль 20 6 6 8 15 - 19 24
24. Арсенал Саранди 21 4 11 6 21 - 24 23
25. Колон 20 4 7 9 15 - 24 19
26. Ланус 21 4 5 12 19 - 30 17
27. Альдосиви 20 3 4 13 12 - 33 13
28. Велес Сарсфилд 19 1 10 8 19 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 9 7 2 0 14 - 2 23
2. Бока Хуниорс 11 7 2 2 17 - 12 23
3. Атлетико Тукуман 10 6 4 0 15 - 4 22
4. Патронато Парана 11 6 4 1 13 - 5 22
5. Аргентинос Хуниорс 11 7 1 3 15 - 10 22
6. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
7. Годой Крус 10 6 3 1 13 - 6 21
8. Эстудиантес Ла Плата 11 6 3 2 13 - 9 21
9. Расинг Авельянеда 10 6 3 1 17 - 6 21
10. Барракас Централь 11 6 2 3 17 - 13 20
11. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 10 - 5 18
12. Дефенса и Хустисия 11 4 6 1 11 - 8 18
13. Тальерес Кордоба 10 5 2 3 12 - 9 17
14. Сармиенто 10 5 2 3 14 - 10 17
15. Тигре 10 4 5 1 14 - 7 17
16. Росарио Сентраль 10 5 2 3 8 - 7 17
17. Ривер Плейт 10 5 1 4 14 - 9 16
18. Сентраль Кордоба Росарио 10 5 1 4 14 - 12 16
19. Арсенал Саранди 10 3 6 1 13 - 10 15
20. Индепендьенте Авельянеда 10 4 3 3 10 - 8 15
21. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 10 - 12 14
22. Сан-Лоренсо 11 2 8 1 14 - 12 14
23. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
24. Колон 10 3 4 3 10 - 12 13
25. Ланус 10 3 3 4 11 - 11 12
26. Банфилд 11 2 4 5 12 - 16 10
27. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
28. Альдосиви 9 2 1 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 10 4 4 2 8 - 7 16
2. Ривер Плейт 11 4 4 3 15 - 9 16
3. Уракан 11 3 7 1 10 - 9 16
4. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
5. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 1 5 10 - 12 16
6. Банфилд 10 4 3 3 9 - 8 15
7. Сан-Лоренсо 10 3 4 3 9 - 9 13
8. Химнасия Ла-Плата 11 3 4 4 7 - 9 13
9. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 9 - 9 13
10. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 13 - 15 12
11. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 11 - 12 12
12. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
13. Годой Крус 11 3 2 6 10 - 16 11
14. Сармиенто 11 3 2 6 8 - 14 11
15. Дефенса и Хустисия 10 3 1 6 9 - 14 10
16. Тигре 10 2 4 4 14 - 17 10
17. Аргентинос Хуниорс 9 2 2 5 7 - 10 8
18. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
19. Тальерес Кордоба 10 1 5 4 5 - 8 8
20. Арсенал Саранди 11 1 5 5 8 - 14 8
21. Росарио Сентраль 10 1 4 5 7 - 12 7
22. Барракас Централь 9 1 4 4 7 - 15 7
23. Эстудиантес Ла Плата 9 1 3 5 6 - 11 6
24. Колон 10 1 3 6 5 - 12 6
25. Велес Сарсфилд 11 0 6 5 12 - 19 6
26. Патронато Парана 10 1 3 6 11 - 17 6
27. Альдосиви 11 1 3 7 5 - 20 6
28. Ланус 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (3)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Merolla 10
Уракан Сото Гильермо 1 8
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 9
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Дитта Вильер получил желтую карточку от судьи
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