Тур: 21.
1:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаГарро Хуан Фернандо
20' Желтая карточкаМарконе Иван
27' Желтая карточкаДитта Вильер
1:0
62' ГолБенегас Леандро
67' Желтая карточкаDamian Batallini
89' Желтая карточкаСфорца Хуан
90'+7
Ход матча
20'
27'
62'
1:0
67'
89'
28
Виго
Алекс
23
Марконе
Иван
27
Tomas
Pozzo
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Tomas PozzoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
10 Alan Sonora
-
26 Zarza
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тогнарельи Густаво
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
55.6%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 10 побед
19 матчей
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Miguel Fernandez
|7 (1)
|0.33
|Бенегас Леандро
|6
|0.29
|Lucas Daniel Romero
|3
|0.14
|Damian Batallini
|2
|0.1
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.05
|Виго Алекс
|1
|0.05
|Феррейра Факундо
|1
|0.05
|Alan Sonora
|1
|0.05
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.05
|Sergio Barreto
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сордо Рамиро
|4
|0.19
|Гарсия Хуан Мануэль
|3
|0.14
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|0.1
|Перес Пабло II
|2
|0.1
|Реаско Джоркаефф
|1
|0.05
|Веласкес Виктор
|1
|0.05
|Дитта Вильер
|1
|0.05
|Бальци Гилермо
|1
|0.05
|Франциско Гонсалес I
|0
|0
|Якоб Томас
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Miguel Fernandez
|7
|0
|Sergio Barreto
|7
|0
|Lucas Rodriguez I
|6
|0
|Марконе Иван
|5
|0
|Виго Алекс
|4
|0
|Бенегас Леандро
|3
|0
|Lucas Daniel Romero
|3
|0
|Damian Batallini
|3
|0
|Элисальде Эдгар
|3
|0
|Феррейра Факундо
|1
|1
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Joaquin Laso
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Касарес Хуан
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Rodrigo Marquez
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дитта Вильер
|9
|0
|Сфорца Хуан
|6
|0
|Перес Пабло II
|5
|0
|Лема Кристиан
|3
|1
|Julian Fernandez II
|4
|0
|Лусиано Мартин
|4
|0
|Бальци Гилермо
|2
|1
|Гарсия Хуан Мануэль
|3
|0
|Armando Mendez
|3
|0
|Сордо Рамиро
|3
|0
|Якоб Томас
|3
|0
|Моралес Лаутаро
|2
|0
|Фунес Насарено
|0
|1
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0
|Веласкес Виктор
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0
|Чинголани Лусиано
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
|Портилльо Маркос
|1
|0
|Эспонда Марсело
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
10%
1
13%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
3
30%
3
38%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
5
36%
61-75
4
50%
4
29%
76-90
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
2
15%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
38%
3
43%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Пропущено
15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
13%
2
22%
1-15
4
27%
2
22%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
7
47%
3
33%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
23
15
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 6
4 Не забивали 9
3
13%
4
27%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
6
26%
4
27%
31-45
5
22%
3
20%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
3
13%
1
7%
76-90
Пропущено
23
23
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 14
3
13%
3
13%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
7
30%
3
13%
46-60
3
13%
6
26%
61-75
4
17%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0
Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|21
|12
|3
|6
|26 - 22
|39
|2.
|Атлетико Тукуман
|20
|10
|8
|2
|23 - 11
|38
|3.
|Уракан
|21
|9
|10
|2
|26 - 15
|37
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|10
|6
|4
|21 - 11
|36
|5.
|Расинг Авельянеда
|20
|9
|7
|4
|26 - 15
|34
|6.
|Годой Крус
|21
|9
|5
|7
|23 - 22
|32
|7.
|Ривер Плейт
|21
|9
|5
|7
|29 - 18
|32
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|3
|8
|22 - 20
|30
|9.
|Атлетико Платенсе
|20
|7
|8
|5
|18 - 15
|29
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|8
|5
|8
|19 - 19
|29
|11.
|Патронато Парана
|21
|7
|7
|7
|24 - 22
|28
|12.
|Сармиенто
|21
|8
|4
|9
|22 - 24
|28
|13.
|Дефенса и Хустисия
|21
|7
|7
|7
|20 - 22
|28
|14.
|Тигре
|20
|6
|9
|5
|28 - 24
|27
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|21
|7
|6
|8
|23 - 23
|27
|16.
|Сан-Лоренсо
|21
|5
|12
|4
|23 - 21
|27
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|20
|7
|6
|7
|19 - 20
|27
|18.
|Барракас Централь
|20
|7
|6
|7
|24 - 28
|27
|19.
|Унион Санта-Фе
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|20.
|Тальерес Кордоба
|20
|6
|7
|7
|17 - 17
|25
|21.
|Банфилд
|21
|6
|7
|8
|21 - 24
|25
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|19
|7
|3
|9
|23 - 25
|24
|23.
|Росарио Сентраль
|20
|6
|6
|8
|15 - 19
|24
|24.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|11
|6
|21 - 24
|23
|25.
|Колон
|20
|4
|7
|9
|15 - 24
|19
|26.
|Ланус
|21
|4
|5
|12
|19 - 30
|17
|27.
|Альдосиви
|20
|3
|4
|13
|12 - 33
|13
|28.
|Велес Сарсфилд
|19
|1
|10
|8
|19 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|7
|2
|0
|14 - 2
|23
|2.
|Бока Хуниорс
|11
|7
|2
|2
|17 - 12
|23
|3.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|15 - 4
|22
|4.
|Патронато Парана
|11
|6
|4
|1
|13 - 5
|22
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|6.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|7.
|Годой Крус
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|9.
|Расинг Авельянеда
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|10.
|Барракас Централь
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|10 - 5
|18
|12.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|13.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|14.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|15.
|Тигре
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|16.
|Росарио Сентраль
|10
|5
|2
|3
|8 - 7
|17
|17.
|Ривер Плейт
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|19.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|21.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|22.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|8
|1
|14 - 12
|14
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|24.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|25.
|Ланус
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|26.
|Банфилд
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|28.
|Альдосиви
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|4
|2
|8 - 7
|16
|2.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|3.
|Уракан
|11
|3
|7
|1
|10 - 9
|16
|4.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|1
|5
|10 - 12
|16
|6.
|Банфилд
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|3
|4
|4
|7 - 9
|13
|9.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|13.
|Годой Крус
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|14.
|Сармиенто
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|15.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|16.
|Тигре
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|19.
|Тальерес Кордоба
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|20.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|21.
|Росарио Сентраль
|10
|1
|4
|5
|7 - 12
|7
|22.
|Барракас Централь
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|24.
|Колон
|10
|1
|3
|6
|5 - 12
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|26.
|Патронато Парана
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|27.
|Альдосиви
|11
|1
|3
|7
|5 - 20
|6
|28.
|Ланус
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (3)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|9
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|9