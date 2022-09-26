Тур: 21.
0:3
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаРамос Гонсало
44' Желтая карточкаMario Lopez
51' Желтая карточкаFabio Pereyra
54' Желтая карточкаСерро Франсиско
0:1
59' ГолHernan Lopez
0:2
64' ГолHernan Lopez
0:3
81' ГолHernan Lopez
90'+3
Ход матча
33'
44'
51'
54'
59'
64'
0:2
81'
25
Девекки
Хосе
17
Мели
Сесар
50
Бритес
Элиас
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Нападающий
-
50 Бритес ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
77 Куэста Хуан
-
-
-
Главный тренер: Leandro Somoza
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Jose AmadoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
11 Deian Veron
-
14 Abel Bustos
-
Главный тренер: Abel Balbo
История личных встреч
Альдосиви
Сентраль Кордоба Росарио
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|4 (1)
|0.19
|Масиэль Леандро
|2
|0.1
|Braian Martinez
|1
|0.05
|Риос Андрес
|1
|0.05
|Сильва Сантьяго I
|1
|0.05
|Куэста Хуан
|1
|0.05
|Бульсен Патрисио
|1
|0.05
|Bautista Kociubinski
|1
|0.05
|Мели Сесар
|0
|0
|Fernando Roman Villalba
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Алекс
|6 (4)
|0.3
|Renzo Lopez
|5
|0.25
|Hernan Lopez
|4
|0.2
|Риано Клаудио
|3
|0.15
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.1
|Jesus Soraire
|2
|0.1
|Christian Torres
|2
|0.1
|Deian Veron
|1
|0.05
|Jose Amado
|1
|0.05
|Рамирес Иван
|0
|0
|Калински Энсо
|0
|0
|Lucas Besozzi
|0
|0
Карточки
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валентини Николас
|5
|1
|Бульсен Патрисио
|3
|2
|Серро Франсиско
|5
|0
|Масиэль Леандро
|5
|0
|Santiago Laquidain
|3
|1
|Иритьер Хавьер
|4
|0
|Bautista Kociubinski
|4
|0
|Rufino Lucero
|4
|0
|Иньигес Эмануэль
|2
|1
|Мартинес Томас
|2
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Mario Lopez
|2
|0
|Сильва Сантьяго I
|2
|0
|Эскобар Ян
|2
|0
|Масьель Эмануэль
|2
|0
|Индакоэча Хоакин
|2
|0
|Fernando Roman Villalba
|2
|0
|Каутеруссио Мартин
|0
|1
|Миерс Маркос
|1
|0
|Мели Сесар
|1
|0
|Леканда Томас
|1
|0
|Matias Morello
|1
|0
|Facundo De La Vega
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калински Энсо
|5
|0
|Jesus Soraire
|5
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|5
|0
|Fabio Pereyra
|5
|0
|Paulo Fabian Lima
|2
|1
|Deian Veron
|2
|1
|Тоселли Кристофер
|3
|0
|Рамирес Иван
|3
|0
|Matias Di Benedetto
|3
|0
|Jonathan Bay
|3
|0
|Nicolas Linares
|3
|0
|Риано Клаудио
|2
|0
|Ригамонти Сесар
|2
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Abel Bustos
|0
|1
|Рамос Гонсало
|1
|0
|Hernan Lopez
|1
|0
|Renzo Lopez
|1
|0
|Lautaro Montoya
|1
|0
|Alan Barrionuevo
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
4
44%
2
17%
61-75
2
22%
5
42%
76-90
Пропущено
14
13
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
7%
5
38%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
5
36%
2
15%
61-75
4
29%
3
23%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 11
1
17%
2
14%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
4
29%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
1
17%
4
29%
76-90
Пропущено
19
12
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
11%
1
8%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
5
26%
2
17%
31-45
3
16%
5
42%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
2
11%
3
25%
76-90
Забито
15
26
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 9
11 Не забивали 5
2
13%
2
8%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
2
13%
6
23%
46-60
5
33%
5
19%
61-75
3
20%
9
35%
76-90
Пропущено
33
25
13 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 12
3
9%
6
24%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
6
18%
4
16%
31-45
5
15%
6
24%
46-60
9
27%
2
8%
61-75
6
18%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Альдосиви
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Арсенал Саранди - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Сармиенто 1:2
Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Уракан 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Ланус - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 3:0 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:0
Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 3:0 Реал Пилар - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентино Де Мерло 2:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|21
|11
|8
|2
|26 - 12
|41
|2.
|Бока Хуниорс
|21
|12
|3
|6
|26 - 22
|39
|3.
|Расинг Авельянеда
|21
|10
|7
|4
|28 - 16
|37
|4.
|Уракан
|21
|9
|10
|2
|26 - 15
|37
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|10
|6
|5
|21 - 12
|36
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|10
|3
|8
|26 - 20
|33
|7.
|Годой Крус
|21
|9
|5
|7
|23 - 22
|32
|8.
|Ривер Плейт
|21
|9
|5
|7
|29 - 18
|32
|9.
|Тигре
|21
|7
|9
|5
|29 - 24
|30
|10.
|Атлетико Платенсе
|21
|7
|9
|5
|19 - 16
|30
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|8
|5
|8
|19 - 19
|29
|12.
|Сармиенто
|21
|8
|4
|9
|22 - 24
|28
|13.
|Дефенса и Хустисия
|21
|7
|7
|7
|20 - 22
|28
|14.
|Патронато Парана
|21
|7
|7
|7
|24 - 22
|28
|15.
|Сан-Лоренсо
|21
|5
|12
|4
|23 - 21
|27
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|20
|8
|3
|9
|26 - 25
|27
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|21
|7
|6
|8
|23 - 23
|27
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|21
|7
|6
|8
|20 - 23
|27
|19.
|Барракас Централь
|21
|7
|6
|8
|24 - 29
|27
|20.
|Унион Санта-Фе
|20
|7
|5
|8
|22 - 26
|26
|21.
|Банфилд
|21
|6
|7
|8
|21 - 24
|25
|22.
|Росарио Сентраль
|21
|6
|7
|8
|16 - 20
|25
|23.
|Тальерес Кордоба
|20
|6
|7
|7
|17 - 17
|25
|24.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|11
|6
|21 - 24
|23
|25.
|Колон
|21
|4
|7
|10
|15 - 28
|19
|26.
|Ланус
|21
|4
|5
|12
|19 - 30
|17
|27.
|Велес Сарсфилд
|20
|2
|10
|8
|20 - 27
|16
|28.
|Альдосиви
|21
|3
|4
|14
|12 - 36
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|18 - 5
|25
|2.
|Расинг Авельянеда
|11
|7
|3
|1
|19 - 7
|24
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|4.
|Бока Хуниорс
|11
|7
|2
|2
|17 - 12
|23
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|6.
|Патронато Парана
|11
|6
|4
|1
|13 - 5
|22
|7.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|8.
|Годой Крус
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|10.
|Барракас Централь
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|10 - 5
|18
|12.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|13.
|Росарио Сентраль
|11
|5
|3
|3
|9 - 8
|18
|14.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|15.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|16.
|Тигре
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|17.
|Ривер Плейт
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|19.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|21.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|22.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|8
|1
|14 - 12
|14
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|24.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|25.
|Ланус
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|27.
|Банфилд
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|28.
|Альдосиви
|10
|2
|1
|7
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|2.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|3.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|4
|2
|8 - 7
|16
|4.
|Уракан
|11
|3
|7
|1
|10 - 9
|16
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|1
|5
|10 - 12
|16
|6.
|Банфилд
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|8.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|9.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|3
|4
|4
|7 - 9
|13
|11.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|13.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|15.
|Сармиенто
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|2
|5
|11 - 10
|11
|17.
|Годой Крус
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|18.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|19.
|Тальерес Кордоба
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|20.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|21.
|Росарио Сентраль
|10
|1
|4
|5
|7 - 12
|7
|22.
|Барракас Централь
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|1
|3
|6
|7 - 14
|6
|24.
|Патронато Парана
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|25.
|Альдосиви
|11
|1
|3
|7
|5 - 20
|6
|26.
|Колон
|10
|1
|3
|6
|5 - 12
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|28.
|Ланус
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|9