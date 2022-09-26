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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 21.
Альдосиви
0:3
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
0'
33' Желтая карточка
Рамос Гонсало
44' Желтая карточка
Mario Lopez
51' Желтая карточка
Fabio Pereyra
54' Желтая карточка
Серро Франсиско
0:1
59' Гол
Hernan Lopez
0:2
64' Гол
Hernan Lopez
0:3
81' Гол
Hernan Lopez
90'+3
25
Девекки
Хосе
36
Индакоэча
Хоакин
2
Mario
Lopez
13
Валентини
Николас
3
Эскобар
Ян
33
Масиэль
Леандро
18
Серро
Франсиско
29
Braian
Martinez
17
Мели
Сесар
49
Facundo
Tobares
50
Бритес
Элиас
23
Ригамонти
Сесар
36
Jose
Amado
2
Fabio
Pereyra
6
Franco
Sbutoni
13
Lautaro
Montoya
8
Jesus
Soraire
27
Nicolas
Linares
10
Hernan
Lopez
18
Рамос
Гонсало
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
52
Торрес
Кристиан
Альдосиви
4-3-1-2
Сентраль Кордоба Росарио
4-2-3-1

История личных встреч

Альдосиви
Сентраль Кордоба Росарио

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛП
1:2
С
0:2
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 4 (1) 0.19
Масиэль Леандро 2 0.1
Braian Martinez 1 0.05
Риос Андрес 1 0.05
Сильва Сантьяго I 1 0.05
Куэста Хуан 1 0.05
Бульсен Патрисио 1 0.05
Bautista Kociubinski 1 0.05
Мели Сесар 0 0
Fernando Roman Villalba 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Алекс 6 (4) 0.3
Renzo Lopez 5 0.25
Hernan Lopez 4 0.2
Риано Клаудио 3 0.15
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.1
Jesus Soraire 2 0.1
Christian Torres 2 0.1
Deian Veron 1 0.05
Jose Amado 1 0.05
Рамирес Иван 0 0
Калински Энсо 0 0
Lucas Besozzi 0 0

Карточки

Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валентини Николас 5 1
Бульсен Патрисио 3 2
Серро Франсиско 5 0
Масиэль Леандро 5 0
Santiago Laquidain 3 1
Иритьер Хавьер 4 0
Bautista Kociubinski 4 0
Rufino Lucero 4 0
Иньигес Эмануэль 2 1
Мартинес Томас 2 0
Девекки Хосе 2 0
Mario Lopez 2 0
Сильва Сантьяго I 2 0
Эскобар Ян 2 0
Масьель Эмануэль 2 0
Индакоэча Хоакин 2 0
Fernando Roman Villalba 2 0
Каутеруссио Мартин 0 1
Миерс Маркос 1 0
Мели Сесар 1 0
Леканда Томас 1 0
Matias Morello 1 0
Facundo De La Vega 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калински Энсо 5 0
Jesus Soraire 5 0
Francisco Gonzalez Metilli 5 0
Fabio Pereyra 5 0
Paulo Fabian Lima 2 1
Deian Veron 2 1
Тоселли Кристофер 3 0
Рамирес Иван 3 0
Matias Di Benedetto 3 0
Jonathan Bay 3 0
Nicolas Linares 3 0
Риано Клаудио 2 0
Ригамонти Сесар 2 0
Franco Sbutoni 2 0
Abel Bustos 0 1
Рамос Гонсало 1 0
Hernan Lopez 1 0
Renzo Lopez 1 0
Lautaro Montoya 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Ramon Cansinos 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
4
44%
2
17%
61-75
2
22%
5
42%
76-90

Пропущено

14
13
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
7%
5
38%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
5
36%
2
15%
61-75
4
29%
3
23%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 11
1
17%
2
14%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
4
29%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
1
17%
4
29%
76-90

Пропущено

19
12
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
11%
1
8%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
5
26%
2
17%
31-45
3
16%
5
42%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
2
11%
3
25%
76-90

Забито

15
26
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 9
11 Не забивали 5
2
13%
2
8%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
2
13%
6
23%
46-60
5
33%
5
19%
61-75
3
20%
9
35%
76-90

Пропущено

33
25
13 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 12
3
9%
6
24%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
6
18%
4
16%
31-45
5
15%
6
24%
46-60
9
27%
2
8%
61-75
6
18%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Альдосиви
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Арсенал Саранди - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Сармиенто 1:2
Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Уракан 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Ланус - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 3:0 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:0
Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 3:0 Реал Пилар - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентино Де Мерло 2:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 21 11 8 2 26 - 12 41
2. Бока Хуниорс 21 12 3 6 26 - 22 39
3. Расинг Авельянеда 21 10 7 4 28 - 16 37
4. Уракан 21 9 10 2 26 - 15 37
5. Химнасия Ла-Плата 21 10 6 5 21 - 12 36
6. Аргентинос Хуниорс 21 10 3 8 26 - 20 33
7. Годой Крус 21 9 5 7 23 - 22 32
8. Ривер Плейт 21 9 5 7 29 - 18 32
9. Тигре 21 7 9 5 29 - 24 30
10. Атлетико Платенсе 21 7 9 5 19 - 16 30
11. Ньюэллс Олд Бойз 21 8 5 8 19 - 19 29
12. Сармиенто 21 8 4 9 22 - 24 28
13. Дефенса и Хустисия 21 7 7 7 20 - 22 28
14. Патронато Парана 21 7 7 7 24 - 22 28
15. Сан-Лоренсо 21 5 12 4 23 - 21 27
16. Сентраль Кордоба Росарио 20 8 3 9 26 - 25 27
17. Индепендьенте Авельянеда 21 7 6 8 23 - 23 27
18. Эстудиантес Ла Плата 21 7 6 8 20 - 23 27
19. Барракас Централь 21 7 6 8 24 - 29 27
20. Унион Санта-Фе 20 7 5 8 22 - 26 26
21. Банфилд 21 6 7 8 21 - 24 25
22. Росарио Сентраль 21 6 7 8 16 - 20 25
23. Тальерес Кордоба 20 6 7 7 17 - 17 25
24. Арсенал Саранди 21 4 11 6 21 - 24 23
25. Колон 21 4 7 10 15 - 28 19
26. Ланус 21 4 5 12 19 - 30 17
27. Велес Сарсфилд 20 2 10 8 20 - 27 16
28. Альдосиви 21 3 4 14 12 - 36 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 18 - 5 25
2. Расинг Авельянеда 11 7 3 1 19 - 7 24
3. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
4. Бока Хуниорс 11 7 2 2 17 - 12 23
5. Аргентинос Хуниорс 11 7 1 3 15 - 10 22
6. Патронато Парана 11 6 4 1 13 - 5 22
7. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
8. Годой Крус 10 6 3 1 13 - 6 21
9. Эстудиантес Ла Плата 11 6 3 2 13 - 9 21
10. Барракас Централь 11 6 2 3 17 - 13 20
11. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 10 - 5 18
12. Дефенса и Хустисия 11 4 6 1 11 - 8 18
13. Росарио Сентраль 11 5 3 3 9 - 8 18
14. Сармиенто 10 5 2 3 14 - 10 17
15. Тальерес Кордоба 10 5 2 3 12 - 9 17
16. Тигре 10 4 5 1 14 - 7 17
17. Ривер Плейт 10 5 1 4 14 - 9 16
18. Сентраль Кордоба Росарио 10 5 1 4 14 - 12 16
19. Арсенал Саранди 10 3 6 1 13 - 10 15
20. Индепендьенте Авельянеда 10 4 3 3 10 - 8 15
21. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 10 - 12 14
22. Сан-Лоренсо 11 2 8 1 14 - 12 14
23. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
24. Колон 11 3 4 4 10 - 16 13
25. Ланус 10 3 3 4 11 - 11 12
26. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 8 - 8 10
27. Банфилд 11 2 4 5 12 - 16 10
28. Альдосиви 10 2 1 7 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
2. Ривер Плейт 11 4 4 3 15 - 9 16
3. Атлетико Тукуман 10 4 4 2 8 - 7 16
4. Уракан 11 3 7 1 10 - 9 16
5. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 1 5 10 - 12 16
6. Банфилд 10 4 3 3 9 - 8 15
7. Сан-Лоренсо 10 3 4 3 9 - 9 13
8. Тигре 11 3 4 4 15 - 17 13
9. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 9 - 9 13
10. Химнасия Ла-Плата 11 3 4 4 7 - 9 13
11. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 9 - 11 12
12. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 13 - 15 12
13. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Сентраль Кордоба Росарио 10 3 2 5 12 - 13 11
15. Сармиенто 11 3 2 6 8 - 14 11
16. Аргентинос Хуниорс 10 3 2 5 11 - 10 11
17. Годой Крус 11 3 2 6 10 - 16 11
18. Дефенса и Хустисия 10 3 1 6 9 - 14 10
19. Тальерес Кордоба 10 1 5 4 5 - 8 8
20. Арсенал Саранди 11 1 5 5 8 - 14 8
21. Росарио Сентраль 10 1 4 5 7 - 12 7
22. Барракас Централь 10 1 4 5 7 - 16 7
23. Эстудиантес Ла Плата 10 1 3 6 7 - 14 6
24. Патронато Парана 10 1 3 6 11 - 17 6
25. Альдосиви 11 1 3 7 5 - 20 6
26. Колон 10 1 3 6 5 - 12 6
27. Велес Сарсфилд 11 0 6 5 12 - 19 6
28. Ланус 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Уракан Сото Гильермо 1 8
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 9
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Марио Лопес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Gonzalo Rios получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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