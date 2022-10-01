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Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 22.
Тигре
3:0
Конец матча
Альдосиви
0'
1:0
15' Гол
Blas Armoa
2:0
19' Гол
Mateo Retegui
21' Желтая карточка
Mario Lopez
39' Желтая карточка
Мели Сесар
3:0
61' Гол
Mateo Retegui
70' Желтая карточка
Иньигес Эмануэль
90'+1
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
10
Меносси
Лукас
42
Фернандес
Игнасио
16
Кастро
Алексис
11
Колидио
Факундо
32
Mateo
Retegui
18
Blas
Armoa
25
Девекки
Хосе
21
Иньигес
Эмануэль
2
Mario
Lopez
13
Валентини
Николас
3
Эскобар
Ян
50
Бритес
Элиас
39
Matias
Morello
17
Мели
Сесар
33
Масиэль
Леандро
49
Facundo
Tobares
7
Каутеруссио
Мартин
Тигре
4-3-3
Альдосиви
4-3-1-2

История личных встреч

Тигре
Альдосиви

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
1:0
С
0:2
П
1:1
П
2:0
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Retegui 15 (4) 0.68
Колидио Факундо 4 0.18
Blas Armoa 4 0.18
Кастро Алексис 2 0.09
Кабрера Виктор 2 0.09
Меносси Лукас 1 0.05
Diego Sosa 1 0.05
Ijiel Protti 1 0.05
Lucas Blondel 1 0.05
Sebastian Prieto 0 0
Фернандес Игнасио 0 0
Cristian Zabala 0 0
Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 4 (1) 0.18
Масиэль Леандро 2 0.09
Braian Martinez 1 0.05
Риос Андрес 1 0.05
Сильва Сантьяго I 1 0.05
Куэста Хуан 1 0.05
Бульсен Патрисио 1 0.05
Bautista Kociubinski 1 0.05
Мели Сесар 0 0
Fernando Roman Villalba 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрера Виктор 7 1
Brian Abel Luciatti 2 2
Lucas Blondel 5 0
Фернандес Игнасио 4 0
Mateo Retegui 4 0
Меносси Лукас 3 0
Ijiel Protti 3 0
Cristian Zabala 3 0
Кастро Алексис 2 0
Sebastian Prieto 2 0
Nicolas Demartini 2 0
Martin Ortega 2 0
Колидио Факундо 0 1
Diego Sosa 1 0
Гальмарини Мартин 1 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валентини Николас 5 1
Бульсен Патрисио 3 2
Серро Франсиско 5 0
Масиэль Леандро 5 0
Иньигес Эмануэль 3 1
Santiago Laquidain 3 1
Иритьер Хавьер 4 0
Bautista Kociubinski 4 0
Rufino Lucero 4 0
Mario Lopez 3 0
Мартинес Томас 2 0
Девекки Хосе 2 0
Мели Сесар 2 0
Сильва Сантьяго I 2 0
Эскобар Ян 2 0
Масьель Эмануэль 2 0
Индакоэча Хоакин 2 0
Fernando Roman Villalba 2 0
Каутеруссио Мартин 0 1
Миерс Маркос 1 0
Леканда Томас 1 0
Matias Morello 1 0
Facundo De La Vega 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
6
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
4
24%
1
17%
1-15
6
35%
1
17%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
3
18%
1
17%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
1
6%
1
17%
76-90

Пропущено

7
22
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
14%
3
14%
1-15
2
29%
4
18%
16-30
1
14%
5
23%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
14%
5
23%
61-75
2
29%
2
9%
76-90

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
4
27%
4
44%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Пропущено

17
14
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
18%
1
7%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
2
12%
5
36%
61-75
3
18%
4
29%
76-90

Забито

32
15
17 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 12
6
19%
2
13%
1-15
8
25%
1
7%
16-30
3
9%
2
13%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
6
19%
5
33%
61-75
5
16%
3
20%
76-90

Пропущено

24
36
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 17
4
17%
4
11%
1-15
4
17%
5
14%
16-30
4
17%
6
17%
31-45
4
17%
5
14%
46-60
3
13%
10
28%
61-75
5
21%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:1
Ланус - Тигре 1:2 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Колон - Тигре 2:1 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Тигре - Депортиво Мадрин 3:3 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Тигре 1:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Тигре 5:3
Альдосиви
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0
Альдосиви - Сармиенто 1:2 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Уракан 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Ланус - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 21 11 8 2 26 - 12 41
2. Бока Хуниорс 21 12 3 6 26 - 22 39
3. Химнасия Ла-Плата 22 10 7 5 22 - 13 37
4. Расинг Авельянеда 21 10 7 4 28 - 16 37
5. Уракан 21 9 10 2 26 - 15 37
6. Тигре 22 8 9 5 32 - 24 33
7. Аргентинос Хуниорс 21 10 3 8 26 - 20 33
8. Годой Крус 21 9 5 7 23 - 22 32
9. Ривер Плейт 21 9 5 7 29 - 18 32
10. Атлетико Платенсе 21 7 9 5 19 - 16 30
11. Ньюэллс Олд Бойз 21 8 5 8 19 - 19 29
12. Сармиенто 21 8 4 9 22 - 24 28
13. Барракас Централь 22 7 7 8 25 - 30 28
14. Патронато Парана 21 7 7 7 24 - 22 28
15. Дефенса и Хустисия 21 7 7 7 20 - 22 28
16. Сан-Лоренсо 21 5 12 4 23 - 21 27
17. Сентраль Кордоба Росарио 20 8 3 9 26 - 25 27
18. Индепендьенте Авельянеда 21 7 6 8 23 - 23 27
19. Эстудиантес Ла Плата 22 7 6 9 22 - 27 27
20. Унион Санта-Фе 20 7 5 8 22 - 26 26
21. Банфилд 21 6 7 8 21 - 24 25
22. Росарио Сентраль 21 6 7 8 16 - 20 25
23. Тальерес Кордоба 20 6 7 7 17 - 17 25
24. Арсенал Саранди 21 4 11 6 21 - 24 23
25. Колон 22 5 7 10 19 - 30 22
26. Ланус 21 4 5 12 19 - 30 17
27. Велес Сарсфилд 20 2 10 8 20 - 27 16
28. Альдосиви 22 3 4 15 12 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 18 - 5 25
2. Расинг Авельянеда 11 7 3 1 19 - 7 24
3. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
4. Бока Хуниорс 11 7 2 2 17 - 12 23
5. Патронато Парана 11 6 4 1 13 - 5 22
6. Аргентинос Хуниорс 11 7 1 3 15 - 10 22
7. Барракас Централь 12 6 3 3 18 - 14 21
8. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
9. Годой Крус 10 6 3 1 13 - 6 21
10. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
11. Тигре 11 5 5 1 17 - 7 20
12. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 10 - 5 18
13. Росарио Сентраль 11 5 3 3 9 - 8 18
14. Дефенса и Хустисия 11 4 6 1 11 - 8 18
15. Тальерес Кордоба 10 5 2 3 12 - 9 17
16. Сармиенто 10 5 2 3 14 - 10 17
17. Ривер Плейт 10 5 1 4 14 - 9 16
18. Сентраль Кордоба Росарио 10 5 1 4 14 - 12 16
19. Арсенал Саранди 10 3 6 1 13 - 10 15
20. Индепендьенте Авельянеда 10 4 3 3 10 - 8 15
21. Сан-Лоренсо 11 2 8 1 14 - 12 14
22. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 10 - 12 14
23. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
24. Колон 11 3 4 4 10 - 16 13
25. Ланус 10 3 3 4 11 - 11 12
26. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 8 - 8 10
27. Банфилд 11 2 4 5 12 - 16 10
28. Альдосиви 10 2 1 7 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 4 4 3 15 - 9 16
2. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
3. Атлетико Тукуман 10 4 4 2 8 - 7 16
4. Уракан 11 3 7 1 10 - 9 16
5. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 1 5 10 - 12 16
6. Банфилд 10 4 3 3 9 - 8 15
7. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 10 14
8. Сан-Лоренсо 10 3 4 3 9 - 9 13
9. Тигре 11 3 4 4 15 - 17 13
10. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 9 - 9 13
11. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 9 - 11 12
12. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 13 - 15 12
13. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Аргентинос Хуниорс 10 3 2 5 11 - 10 11
15. Сентраль Кордоба Росарио 10 3 2 5 12 - 13 11
16. Годой Крус 11 3 2 6 10 - 16 11
17. Сармиенто 11 3 2 6 8 - 14 11
18. Дефенса и Хустисия 10 3 1 6 9 - 14 10
19. Колон 11 2 3 6 9 - 14 9
20. Тальерес Кордоба 10 1 5 4 5 - 8 8
21. Арсенал Саранди 11 1 5 5 8 - 14 8
22. Росарио Сентраль 10 1 4 5 7 - 12 7
23. Барракас Централь 10 1 4 5 7 - 16 7
24. Эстудиантес Ла Плата 10 1 3 6 7 - 14 6
25. Патронато Парана 10 1 3 6 11 - 17 6
26. Альдосиви 12 1 3 8 5 - 23 6
27. Велес Сарсфилд 11 0 6 5 12 - 19 6
28. Ланус 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Уракан Сото Гильермо 1 8
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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