Тур: 22.
0'
1:0
15' ГолBlas Armoa
2:0
19' ГолMateo Retegui
21' Желтая карточкаMario Lopez
39' Желтая карточкаМели Сесар
3:0
61' ГолMateo Retegui
70' Желтая карточкаИньигес Эмануэль
90'+1
Ход матча
15'
1:0
19'
21'
39'
61'
70'
18
Blas
Armoa
25
Девекки
Хосе
50
Бритес
Элиас
17
Мели
Сесар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Blas ArmoaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
30 Brian Leizza
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Бритес ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
77 Куэста Хуан
-
-
-
-
Главный тренер: Leandro Somoza
История личных встреч
Тигре
Альдосиви
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Retegui
|15 (4)
|0.68
|Колидио Факундо
|4
|0.18
|Blas Armoa
|4
|0.18
|Кастро Алексис
|2
|0.09
|Кабрера Виктор
|2
|0.09
|Меносси Лукас
|1
|0.05
|Diego Sosa
|1
|0.05
|Ijiel Protti
|1
|0.05
|Lucas Blondel
|1
|0.05
|Sebastian Prieto
|0
|0
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Cristian Zabala
|0
|0
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|4 (1)
|0.18
|Масиэль Леандро
|2
|0.09
|Braian Martinez
|1
|0.05
|Риос Андрес
|1
|0.05
|Сильва Сантьяго I
|1
|0.05
|Куэста Хуан
|1
|0.05
|Бульсен Патрисио
|1
|0.05
|Bautista Kociubinski
|1
|0.05
|Мели Сесар
|0
|0
|Fernando Roman Villalba
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрера Виктор
|7
|1
|Brian Abel Luciatti
|2
|2
|Lucas Blondel
|5
|0
|Фернандес Игнасио
|4
|0
|Mateo Retegui
|4
|0
|Меносси Лукас
|3
|0
|Ijiel Protti
|3
|0
|Cristian Zabala
|3
|0
|Кастро Алексис
|2
|0
|Sebastian Prieto
|2
|0
|Nicolas Demartini
|2
|0
|Martin Ortega
|2
|0
|Колидио Факундо
|0
|1
|Diego Sosa
|1
|0
|Гальмарини Мартин
|1
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валентини Николас
|5
|1
|Бульсен Патрисио
|3
|2
|Серро Франсиско
|5
|0
|Масиэль Леандро
|5
|0
|Иньигес Эмануэль
|3
|1
|Santiago Laquidain
|3
|1
|Иритьер Хавьер
|4
|0
|Bautista Kociubinski
|4
|0
|Rufino Lucero
|4
|0
|Mario Lopez
|3
|0
|Мартинес Томас
|2
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Мели Сесар
|2
|0
|Сильва Сантьяго I
|2
|0
|Эскобар Ян
|2
|0
|Масьель Эмануэль
|2
|0
|Индакоэча Хоакин
|2
|0
|Fernando Roman Villalba
|2
|0
|Каутеруссио Мартин
|0
|1
|Миерс Маркос
|1
|0
|Леканда Томас
|1
|0
|Matias Morello
|1
|0
|Facundo De La Vega
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
6
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
4
24%
1
17%
1-15
6
35%
1
17%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
3
18%
1
17%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
1
6%
1
17%
76-90
Пропущено
7
22
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
14%
3
14%
1-15
2
29%
4
18%
16-30
1
14%
5
23%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
14%
5
23%
61-75
2
29%
2
9%
76-90
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
4
27%
4
44%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Пропущено
17
14
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
18%
1
7%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
2
12%
5
36%
61-75
3
18%
4
29%
76-90
Забито
32
15
17 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 12
6
19%
2
13%
1-15
8
25%
1
7%
16-30
3
9%
2
13%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
6
19%
5
33%
61-75
5
16%
3
20%
76-90
Пропущено
24
36
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 17
4
17%
4
11%
1-15
4
17%
5
14%
16-30
4
17%
6
17%
31-45
4
17%
5
14%
46-60
3
13%
10
28%
61-75
5
21%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:1
Ланус - Тигре 1:2 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Колон - Тигре 2:1 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Тигре - Депортиво Мадрин 3:3 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Тигре 1:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Тигре 5:3
Альдосиви
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0
Альдосиви - Сармиенто 1:2 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Уракан 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Ланус - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|21
|11
|8
|2
|26 - 12
|41
|2.
|Бока Хуниорс
|21
|12
|3
|6
|26 - 22
|39
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|10
|7
|5
|22 - 13
|37
|4.
|Расинг Авельянеда
|21
|10
|7
|4
|28 - 16
|37
|5.
|Уракан
|21
|9
|10
|2
|26 - 15
|37
|6.
|Тигре
|22
|8
|9
|5
|32 - 24
|33
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|10
|3
|8
|26 - 20
|33
|8.
|Годой Крус
|21
|9
|5
|7
|23 - 22
|32
|9.
|Ривер Плейт
|21
|9
|5
|7
|29 - 18
|32
|10.
|Атлетико Платенсе
|21
|7
|9
|5
|19 - 16
|30
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|8
|5
|8
|19 - 19
|29
|12.
|Сармиенто
|21
|8
|4
|9
|22 - 24
|28
|13.
|Барракас Централь
|22
|7
|7
|8
|25 - 30
|28
|14.
|Патронато Парана
|21
|7
|7
|7
|24 - 22
|28
|15.
|Дефенса и Хустисия
|21
|7
|7
|7
|20 - 22
|28
|16.
|Сан-Лоренсо
|21
|5
|12
|4
|23 - 21
|27
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|20
|8
|3
|9
|26 - 25
|27
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|21
|7
|6
|8
|23 - 23
|27
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|7
|6
|9
|22 - 27
|27
|20.
|Унион Санта-Фе
|20
|7
|5
|8
|22 - 26
|26
|21.
|Банфилд
|21
|6
|7
|8
|21 - 24
|25
|22.
|Росарио Сентраль
|21
|6
|7
|8
|16 - 20
|25
|23.
|Тальерес Кордоба
|20
|6
|7
|7
|17 - 17
|25
|24.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|11
|6
|21 - 24
|23
|25.
|Колон
|22
|5
|7
|10
|19 - 30
|22
|26.
|Ланус
|21
|4
|5
|12
|19 - 30
|17
|27.
|Велес Сарсфилд
|20
|2
|10
|8
|20 - 27
|16
|28.
|Альдосиви
|22
|3
|4
|15
|12 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|18 - 5
|25
|2.
|Расинг Авельянеда
|11
|7
|3
|1
|19 - 7
|24
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|4.
|Бока Хуниорс
|11
|7
|2
|2
|17 - 12
|23
|5.
|Патронато Парана
|11
|6
|4
|1
|13 - 5
|22
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Барракас Централь
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|8.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|9.
|Годой Крус
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|11.
|Тигре
|11
|5
|5
|1
|17 - 7
|20
|12.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|10 - 5
|18
|13.
|Росарио Сентраль
|11
|5
|3
|3
|9 - 8
|18
|14.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|15.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|16.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|17.
|Ривер Плейт
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|19.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|21.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|8
|1
|14 - 12
|14
|22.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|24.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|25.
|Ланус
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|27.
|Банфилд
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|28.
|Альдосиви
|10
|2
|1
|7
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|2.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|3.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|4
|2
|8 - 7
|16
|4.
|Уракан
|11
|3
|7
|1
|10 - 9
|16
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|1
|5
|10 - 12
|16
|6.
|Банфилд
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|8.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|10.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|11.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|13.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|2
|5
|11 - 10
|11
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|16.
|Годой Крус
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|17.
|Сармиенто
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|18.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|19.
|Колон
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|20.
|Тальерес Кордоба
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|21.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|22.
|Росарио Сентраль
|10
|1
|4
|5
|7 - 12
|7
|23.
|Барракас Централь
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|24.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|1
|3
|6
|7 - 14
|6
|25.
|Патронато Парана
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|26.
|Альдосиви
|12
|1
|3
|8
|5 - 23
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|28.
|Ланус
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|9