Тур: 22.
0:1
Конец матча
0'
0:1
15' ГолГарсия Хуан Мануэль
30' Желтая карточкаFranco Calderon
43' Желтая карточкаJuan Portillo
55' Желтая карточкаГарсия Хуан Мануэль
78' Желтая карточкаЛусиано Мартин
90'+7
Ход матча
15'
30'
43'
78'
55
Якоб
Томас
13
Сфорца
Хуан
26
Сордо
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
26 Leonel Bucca
-
34 Kevin Zenon
-
-
32 Nicolas Paz
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Якоб ТомасПолузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
-
26 Сордо РамироНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Тогнарельи Густаво
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Ньюэллс Олд Бойз
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алвес Хонатан
|3 (1)
|0.14
|Daniel Juarez
|3 (1)
|0.14
|Bryan Castrillon
|2
|0.1
|Junior Marabel
|2
|0.1
|Imanol Machuca
|2
|0.1
|Полента Диего
|1
|0.05
|Facundo Aguero
|1
|0.05
|Mauro Luna Diale
|1
|0.05
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.05
|Kevin Zenon
|1
|0.05
|Franco Troyansky
|1 (1)
|0.05
|Tomas Gonzalez
|1
|0.05
|Emanuel Britez
|1
|0.05
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.05
|Mariano Peralta
|1
|0.05
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Federico Vera
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Хуан Мануэль
|4
|0.18
|Сордо Рамиро
|4
|0.18
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|0.09
|Перес Пабло II
|2
|0.09
|Реаско Джоркаефф
|1
|0.05
|Веласкес Виктор
|1
|0.05
|Дитта Вильер
|1
|0.05
|Бальци Гилермо
|1
|0.05
|Франциско Гонсалес I
|0
|0
|Якоб Томас
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Portillo
|8
|1
|Juan Ignacio Nardoni
|5
|0
|Franco Calderon
|3
|1
|Полента Диего
|4
|0
|Imanol Machuca
|4
|0
|Алвес Хонатан
|3
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|3
|0
|Santiago Mele
|1
|1
|Tomas Gonzalez
|2
|0
|Корвалан Клаудио
|2
|0
|Mauro Luna Diale
|2
|0
|Federico Vera
|2
|0
|Enzo Roldan
|2
|0
|Lucas Esquivel
|2
|0
|Bryan Castrillon
|2
|0
|Emanuel Britez
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Facundo Aguero
|1
|0
|Junior Marabel
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
|Francisco Gerometta
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|Mariano Peralta
|1
|0
|Leonel Bucca
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дитта Вильер
|9
|0
|Сфорца Хуан
|6
|0
|Перес Пабло II
|5
|0
|Лусиано Мартин
|5
|0
|Лема Кристиан
|3
|1
|Гарсия Хуан Мануэль
|4
|0
|Julian Fernandez II
|4
|0
|Бальци Гилермо
|2
|1
|Armando Mendez
|3
|0
|Сордо Рамиро
|3
|0
|Якоб Томас
|3
|0
|Моралес Лаутаро
|2
|0
|Фунес Насарено
|0
|1
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0
|Веласкес Виктор
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0
|Чинголани Лусиано
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
|Портилльо Маркос
|1
|0
|Эспонда Марсело
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Пропущено
13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
5
36%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
3
25%
3
43%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Забито
22
16
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
3
14%
5
31%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
1
5%
4
25%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
8
36%
1
6%
76-90
Пропущено
27
23
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 14
2
7%
3
13%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
6
22%
6
26%
61-75
8
30%
30%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0
Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Насьональ Монтевидео 1:2 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Насьональ Монтевидео - Унион Санта-Фе 2:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|21
|11
|8
|2
|26 - 12
|41
|2.
|Расинг Авельянеда
|22
|11
|7
|4
|32 - 19
|40
|3.
|Бока Хуниорс
|21
|12
|3
|6
|26 - 22
|39
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|10
|7
|5
|22 - 13
|37
|5.
|Уракан
|21
|9
|10
|2
|26 - 15
|37
|6.
|Тигре
|22
|8
|9
|5
|32 - 24
|33
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|10
|3
|8
|26 - 20
|33
|8.
|Годой Крус
|21
|9
|5
|7
|23 - 22
|32
|9.
|Ривер Плейт
|21
|9
|5
|7
|29 - 18
|32
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|9
|5
|8
|20 - 19
|32
|11.
|Атлетико Платенсе
|21
|7
|9
|5
|19 - 16
|30
|12.
|Сармиенто
|21
|8
|4
|9
|22 - 24
|28
|13.
|Барракас Централь
|22
|7
|7
|8
|25 - 30
|28
|14.
|Патронато Парана
|21
|7
|7
|7
|24 - 22
|28
|15.
|Дефенса и Хустисия
|21
|7
|7
|7
|20 - 22
|28
|16.
|Сан-Лоренсо
|21
|5
|12
|4
|23 - 21
|27
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|20
|8
|3
|9
|26 - 25
|27
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|21
|7
|6
|8
|23 - 23
|27
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|7
|6
|9
|22 - 27
|27
|20.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|5
|9
|22 - 27
|26
|21.
|Банфилд
|21
|6
|7
|8
|21 - 24
|25
|22.
|Росарио Сентраль
|22
|6
|7
|9
|19 - 24
|25
|23.
|Тальерес Кордоба
|20
|6
|7
|7
|17 - 17
|25
|24.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|11
|6
|21 - 24
|23
|25.
|Колон
|22
|5
|7
|10
|19 - 30
|22
|26.
|Ланус
|21
|4
|5
|12
|19 - 30
|17
|27.
|Велес Сарсфилд
|20
|2
|10
|8
|20 - 27
|16
|28.
|Альдосиви
|22
|3
|4
|15
|12 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|2.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|18 - 5
|25
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|4.
|Бока Хуниорс
|11
|7
|2
|2
|17 - 12
|23
|5.
|Патронато Парана
|11
|6
|4
|1
|13 - 5
|22
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Барракас Централь
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|8.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|9.
|Годой Крус
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|11.
|Тигре
|11
|5
|5
|1
|17 - 7
|20
|12.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|10 - 5
|18
|13.
|Росарио Сентраль
|11
|5
|3
|3
|9 - 8
|18
|14.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|15.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|16.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|17.
|Ривер Плейт
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|19.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|21.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|8
|1
|14 - 12
|14
|22.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|24.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|25.
|Ланус
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|27.
|Банфилд
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|28.
|Альдосиви
|10
|2
|1
|7
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|2.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|3.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|4
|2
|8 - 7
|16
|4.
|Уракан
|11
|3
|7
|1
|10 - 9
|16
|5.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|6.
|Банфилд
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|8.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|10.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|11.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|13.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|2
|5
|11 - 10
|11
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|16.
|Годой Крус
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|17.
|Сармиенто
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|18.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|19.
|Колон
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|20.
|Тальерес Кордоба
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|21.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|22.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|23.
|Барракас Централь
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|24.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|1
|3
|6
|7 - 14
|6
|25.
|Патронато Парана
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|26.
|Альдосиви
|12
|1
|3
|8
|5 - 23
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|28.
|Ланус
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|1 8
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6