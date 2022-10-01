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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 22.
Унион Санта-Фе
0:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
0:1
15' Гол
Гарсия Хуан Мануэль
30' Желтая карточка
Franco Calderon
43' Желтая карточка
Juan Portillo
55' Желтая карточка
Гарсия Хуан Мануэль
78' Желтая карточка
Лусиано Мартин
90'+7
77
Santiago
Mele
14
Francisco
Gerometta
2
Franco
Calderon
23
Полента
Диего
37
Lucas
Esquivel
39
Imanol
Machuca
28
Juan
Portillo
10
Martin
Ezequiel
Canete
7
Mauro
Luna
Diale
22
Junior
Marabel
17
Bryan
Castrillon
17
Моралес
Лаутаро
14
Armando
Mendez
2
Лема
Кристиан
25
Веласкес
Виктор
3
Лусиано
Мартин
8
Перес
Пабло
II
55
Якоб
Томас
13
Сфорца
Хуан
26
Сордо
Рамиро
9
Гарсия
Хуан
Мануэль
30
Феррейра
Кристиан
I
Унион Санта-Фе
4-3-3
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Ньюэллс Олд Бойз

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
П
2:1
П
1:1
П
2:0
П
5:0
П
2:2
П
3:1
ПА
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алвес Хонатан 3 (1) 0.14
Daniel Juarez 3 (1) 0.14
Bryan Castrillon 2 0.1
Junior Marabel 2 0.1
Imanol Machuca 2 0.1
Полента Диего 1 0.05
Facundo Aguero 1 0.05
Mauro Luna Diale 1 0.05
Martin Ezequiel Canete 1 0.05
Kevin Zenon 1 0.05
Franco Troyansky 1 (1) 0.05
Tomas Gonzalez 1 0.05
Emanuel Britez 1 0.05
Juan Ignacio Nardoni 1 0.05
Mariano Peralta 1 0.05
Lucas Esquivel 0 0
Federico Vera 0 0
Enzo Roldan 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Хуан Мануэль 4 0.18
Сордо Рамиро 4 0.18
Гарро Хуан Фернандо 2 0.09
Перес Пабло II 2 0.09
Реаско Джоркаефф 1 0.05
Веласкес Виктор 1 0.05
Дитта Вильер 1 0.05
Бальци Гилермо 1 0.05
Франциско Гонсалес I 0 0
Якоб Томас 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 8 1
Juan Ignacio Nardoni 5 0
Franco Calderon 3 1
Полента Диего 4 0
Imanol Machuca 4 0
Алвес Хонатан 3 0
Sebastian Emanuel Moyano 3 0
Santiago Mele 1 1
Tomas Gonzalez 2 0
Корвалан Клаудио 2 0
Mauro Luna Diale 2 0
Federico Vera 2 0
Enzo Roldan 2 0
Lucas Esquivel 2 0
Bryan Castrillon 2 0
Emanuel Britez 1 0
Franco Troyansky 1 0
Facundo Aguero 1 0
Junior Marabel 1 0
Daniel Juarez 1 0
Francisco Gerometta 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Mariano Peralta 1 0
Leonel Bucca 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дитта Вильер 9 0
Сфорца Хуан 6 0
Перес Пабло II 5 0
Лусиано Мартин 5 0
Лема Кристиан 3 1
Гарсия Хуан Мануэль 4 0
Julian Fernandez II 4 0
Бальци Гилермо 2 1
Armando Mendez 3 0
Сордо Рамиро 3 0
Якоб Томас 3 0
Моралес Лаутаро 2 0
Фунес Насарено 0 1
Гарро Хуан Фернандо 1 0
Веласкес Виктор 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Захир Факундо Мансиллья 1 0
Чинголани Лусиано 1 0
Агирре Брайан 1 0
Портилльо Маркос 1 0
Эспонда Марсело 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
5
36%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
3
25%
3
43%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Забито

22
16
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
3
14%
5
31%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
1
5%
4
25%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
8
36%
1
6%
76-90

Пропущено

27
23
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 14
2
7%
3
13%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
6
22%
6
26%
61-75
8
30%
30%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0
Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Насьональ Монтевидео 1:2 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Насьональ Монтевидео - Унион Санта-Фе 2:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 21 11 8 2 26 - 12 41
2. Расинг Авельянеда 22 11 7 4 32 - 19 40
3. Бока Хуниорс 21 12 3 6 26 - 22 39
4. Химнасия Ла-Плата 22 10 7 5 22 - 13 37
5. Уракан 21 9 10 2 26 - 15 37
6. Тигре 22 8 9 5 32 - 24 33
7. Аргентинос Хуниорс 21 10 3 8 26 - 20 33
8. Годой Крус 21 9 5 7 23 - 22 32
9. Ривер Плейт 21 9 5 7 29 - 18 32
10. Ньюэллс Олд Бойз 22 9 5 8 20 - 19 32
11. Атлетико Платенсе 21 7 9 5 19 - 16 30
12. Сармиенто 21 8 4 9 22 - 24 28
13. Барракас Централь 22 7 7 8 25 - 30 28
14. Патронато Парана 21 7 7 7 24 - 22 28
15. Дефенса и Хустисия 21 7 7 7 20 - 22 28
16. Сан-Лоренсо 21 5 12 4 23 - 21 27
17. Сентраль Кордоба Росарио 20 8 3 9 26 - 25 27
18. Индепендьенте Авельянеда 21 7 6 8 23 - 23 27
19. Эстудиантес Ла Плата 22 7 6 9 22 - 27 27
20. Унион Санта-Фе 21 7 5 9 22 - 27 26
21. Банфилд 21 6 7 8 21 - 24 25
22. Росарио Сентраль 22 6 7 9 19 - 24 25
23. Тальерес Кордоба 20 6 7 7 17 - 17 25
24. Арсенал Саранди 21 4 11 6 21 - 24 23
25. Колон 22 5 7 10 19 - 30 22
26. Ланус 21 4 5 12 19 - 30 17
27. Велес Сарсфилд 20 2 10 8 20 - 27 16
28. Альдосиви 22 3 4 15 12 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
2. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 18 - 5 25
3. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
4. Бока Хуниорс 11 7 2 2 17 - 12 23
5. Патронато Парана 11 6 4 1 13 - 5 22
6. Аргентинос Хуниорс 11 7 1 3 15 - 10 22
7. Барракас Централь 12 6 3 3 18 - 14 21
8. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
9. Годой Крус 10 6 3 1 13 - 6 21
10. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
11. Тигре 11 5 5 1 17 - 7 20
12. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 10 - 5 18
13. Росарио Сентраль 11 5 3 3 9 - 8 18
14. Дефенса и Хустисия 11 4 6 1 11 - 8 18
15. Тальерес Кордоба 10 5 2 3 12 - 9 17
16. Сармиенто 10 5 2 3 14 - 10 17
17. Ривер Плейт 10 5 1 4 14 - 9 16
18. Сентраль Кордоба Росарио 10 5 1 4 14 - 12 16
19. Арсенал Саранди 10 3 6 1 13 - 10 15
20. Индепендьенте Авельянеда 10 4 3 3 10 - 8 15
21. Сан-Лоренсо 11 2 8 1 14 - 12 14
22. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 13 14
23. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
24. Колон 11 3 4 4 10 - 16 13
25. Ланус 10 3 3 4 11 - 11 12
26. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 8 - 8 10
27. Банфилд 11 2 4 5 12 - 16 10
28. Альдосиви 10 2 1 7 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
2. Ривер Плейт 11 4 4 3 15 - 9 16
3. Атлетико Тукуман 10 4 4 2 8 - 7 16
4. Уракан 11 3 7 1 10 - 9 16
5. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
6. Банфилд 10 4 3 3 9 - 8 15
7. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 10 14
8. Сан-Лоренсо 10 3 4 3 9 - 9 13
9. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 9 - 9 13
10. Тигре 11 3 4 4 15 - 17 13
11. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 9 - 11 12
12. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 13 - 15 12
13. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Аргентинос Хуниорс 10 3 2 5 11 - 10 11
15. Сентраль Кордоба Росарио 10 3 2 5 12 - 13 11
16. Годой Крус 11 3 2 6 10 - 16 11
17. Сармиенто 11 3 2 6 8 - 14 11
18. Дефенса и Хустисия 10 3 1 6 9 - 14 10
19. Колон 11 2 3 6 9 - 14 9
20. Тальерес Кордоба 10 1 5 4 5 - 8 8
21. Арсенал Саранди 11 1 5 5 8 - 14 8
22. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
23. Барракас Централь 10 1 4 5 7 - 16 7
24. Эстудиантес Ла Плата 10 1 3 6 7 - 14 6
25. Патронато Парана 10 1 3 6 11 - 17 6
26. Альдосиви 12 1 3 8 5 - 23 6
27. Велес Сарсфилд 11 0 6 5 12 - 19 6
28. Ланус 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Унион Санта-Фе Juan Portillo 1 8
Уракан Сото Гильермо 1 8
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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