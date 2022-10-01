Тур: 22.
4:3
Конец матча
0'
1:0
8' ГолCarlos Alcaraz
18' Желтая карточкаСигали Леонардо
1:1
19' ГолFacundo Almada
1:2
24' ГолFacundo Buonanotte
1:3
34' ГолAlejo Veliz
48' Желтая карточкаJuan Caceres
58' Желтая карточкаБроун Хорхе
2:3
65' ГолEmiliano Vecchio
3:3
68' ГолРомеро Максимильяно
80' Желтая карточкаМена Эухенио
4:3
90' ГолМорено Анибал
90' Желтая карточкаМорено Анибал
90' Желтая карточкаJuan Cruz Cerrudo
90'+7
Ход матча
8'
1:0
18'
19'
1:1
24'
34'
1:3
48'
58'
65'
2:3
68'
80'
90'
4:3
90'
34
Мура
Факундо
11
Jose
Gomez
I
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Jose Gomez IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Alejo VelizНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Росарио Сентраль
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
17 матчей
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|8
|0.36
|Matias Rojas II
|3
|0.14
|Carlos Alcaraz
|3
|0.14
|Emiliano Vecchio
|2
|0.09
|Jonathan David Gomez
|2
|0.09
|Ауче Габриэль
|2
|0.09
|Ромеро Максимильяно
|2
|0.09
|Чанкалай Томас
|2
|0.09
|Сигали Леонардо
|1
|0.05
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0.05
|Gonzalo Piovi
|1
|0.05
|Fabricio Dominguez
|1
|0.05
|Морено Анибал
|1
|0.05
|Карбонеро Йохан
|1
|0.05
|Nicolas Oroz
|0
|0
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Мена Эухенио
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Мура Факундо
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alejo Veliz
|4
|0.18
|Facundo Buonanotte
|3
|0.14
|Gaspar Servio
|3 (3)
|0.14
|Gino Infantino
|2
|0.09
|Franco Farias
|2
|0.09
|Christian Baez
|1
|0.05
|Victor Malcorra
|1
|0.05
|Facundo Almada
|1
|0.05
|Alan Marinelli
|1
|0.05
|Kevin Ortiz
|1
|0.05
|Lautaro Blanco
|0
|0
|Монтойя Вальтер
|0
|0
|Damian Alberto Martinez
|0
|0
|Jhonatan Candia
|0
|0
|Juan Rodriguez2
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|6
|1
|Мена Эухенио
|6
|1
|Морено Анибал
|7
|0
|Инсуа Эмилиано
|6
|0
|Enzo Copetti
|6
|0
|Чанкалай Томас
|2
|2
|Jonathan David Gomez
|5
|0
|Кардона Эдвин
|4
|0
|Мура Факундо
|4
|0
|Leonel Ariel Miranda
|3
|0
|Matias Rojas II
|3
|0
|Ариас Габриэль
|1
|1
|Карбонеро Йохан
|1
|1
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Carlos Alcaraz
|0
|1
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
|Maico Quiroz
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateo Tanlongo
|6
|1
|Christian Baez
|5
|0
|Damian Alberto Martinez
|5
|0
|Gino Infantino
|4
|0
|Lautaro Blanco
|4
|0
|Alejo Veliz
|4
|0
|Facundo Buonanotte
|4
|0
|Francis Mac Allister
|3
|0
|Facundo Almada
|3
|0
|Gaspar Servio
|2
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Alan Marinelli
|2
|0
|Franco Farias
|2
|0
|Kevin Ortiz
|2
|0
|Juan Cruz Cerrudo
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|1
|Броун Хорхе
|1
|0
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Gustavo Ramirez IV
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
11
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
3
14%
2
18%
1-15
2
10%
3
27%
16-30
4
19%
2
18%
31-45
2
10%
1
9%
46-60
5
24%
3
27%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
4
27%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
4
27%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
4
44%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Забито
30
20
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
6 Не забивали 8
4
13%
2
10%
1-15
4
13%
5
25%
16-30
6
20%
4
20%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
6
20%
4
20%
61-75
6
20%
4
20%
76-90
Пропущено
21
23
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
1
5%
6
26%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
5
24%
2
9%
46-60
5
24%
2
9%
61-75
3
14%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0
Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|21
|11
|8
|2
|26 - 12
|41
|2.
|Расинг Авельянеда
|22
|11
|7
|4
|32 - 19
|40
|3.
|Бока Хуниорс
|21
|12
|3
|6
|26 - 22
|39
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|10
|7
|5
|22 - 13
|37
|5.
|Уракан
|21
|9
|10
|2
|26 - 15
|37
|6.
|Тигре
|22
|8
|9
|5
|32 - 24
|33
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|10
|3
|8
|26 - 20
|33
|8.
|Годой Крус
|21
|9
|5
|7
|23 - 22
|32
|9.
|Ривер Плейт
|21
|9
|5
|7
|29 - 18
|32
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|9
|5
|8
|20 - 19
|32
|11.
|Атлетико Платенсе
|21
|7
|9
|5
|19 - 16
|30
|12.
|Сармиенто
|21
|8
|4
|9
|22 - 24
|28
|13.
|Барракас Централь
|22
|7
|7
|8
|25 - 30
|28
|14.
|Патронато Парана
|21
|7
|7
|7
|24 - 22
|28
|15.
|Дефенса и Хустисия
|21
|7
|7
|7
|20 - 22
|28
|16.
|Сан-Лоренсо
|21
|5
|12
|4
|23 - 21
|27
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|20
|8
|3
|9
|26 - 25
|27
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|21
|7
|6
|8
|23 - 23
|27
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|7
|6
|9
|22 - 27
|27
|20.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|5
|9
|22 - 27
|26
|21.
|Банфилд
|21
|6
|7
|8
|21 - 24
|25
|22.
|Росарио Сентраль
|22
|6
|7
|9
|19 - 24
|25
|23.
|Тальерес Кордоба
|20
|6
|7
|7
|17 - 17
|25
|24.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|11
|6
|21 - 24
|23
|25.
|Колон
|22
|5
|7
|10
|19 - 30
|22
|26.
|Ланус
|21
|4
|5
|12
|19 - 30
|17
|27.
|Велес Сарсфилд
|20
|2
|10
|8
|20 - 27
|16
|28.
|Альдосиви
|22
|3
|4
|15
|12 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|2.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|18 - 5
|25
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|4.
|Бока Хуниорс
|11
|7
|2
|2
|17 - 12
|23
|5.
|Патронато Парана
|11
|6
|4
|1
|13 - 5
|22
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Барракас Централь
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|8.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|9.
|Годой Крус
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|11.
|Тигре
|11
|5
|5
|1
|17 - 7
|20
|12.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|10 - 5
|18
|13.
|Росарио Сентраль
|11
|5
|3
|3
|9 - 8
|18
|14.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|15.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|16.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|17.
|Ривер Плейт
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|19.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|21.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|8
|1
|14 - 12
|14
|22.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|24.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|25.
|Ланус
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|27.
|Банфилд
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|28.
|Альдосиви
|10
|2
|1
|7
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|2.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|3.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|4
|2
|8 - 7
|16
|4.
|Уракан
|11
|3
|7
|1
|10 - 9
|16
|5.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|6.
|Банфилд
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|8.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|10.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|11.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|13.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|2
|5
|11 - 10
|11
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|16.
|Годой Крус
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|17.
|Сармиенто
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|18.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|19.
|Колон
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|20.
|Тальерес Кордоба
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|21.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|22.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|23.
|Барракас Централь
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|24.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|1
|3
|6
|7 - 14
|6
|25.
|Патронато Парана
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|26.
|Альдосиви
|12
|1
|3
|8
|5 - 23
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|28.
|Ланус
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|1 8
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6