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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 22.
Расинг Авельянеда
4:3
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
1:0
8' Гол
Carlos Alcaraz
18' Желтая карточка
Сигали Леонардо
1:1
19' Гол
Facundo Almada
1:2
24' Гол
Facundo Buonanotte
1:3
34' Гол
Alejo Veliz
48' Желтая карточка
Juan Caceres
58' Желтая карточка
Броун Хорхе
2:3
65' Гол
Emiliano Vecchio
3:3
68' Гол
Ромеро Максимильяно
80' Желтая карточка
Мена Эухенио
4:3
90' Гол
Морено Анибал
90' Желтая карточка
Морено Анибал
90' Желтая карточка
Juan Cruz Cerrudo
90'+7
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
5
Мена
Эухенио
11
Jose
Gomez
I
29
Морено
Анибал
22
Carlos
Alcaraz
10
Matias
Rojas
II
15
Ромеро
Максимильяно
7
Ауче
Габриэль
19
Броун
Хорхе
32
Facundo
Almada
6
Комар
Хуан
21
Juan
Rodriguez2
38
Fernando
Ivan
Rodriguez
5
Francis
Mac
Allister
40
Facundo
Buonanotte
45
Kevin
Ortiz
27
Gino
Infantino
3
Lautaro
Blanco
24
Alejo
Veliz
Расинг Авельянеда
4-3-3
Росарио Сентраль
4-1-4-1

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Росарио Сентраль

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

17 матчей

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
1:0
С
1:1
ТДВ
1:0
С
2:0
С
0:2
П
4:1
КА
1:0
П
0:1
П
0:3
П
0:0
П
1:1
ПА
3:0
ПА
1:0
ПА
0:1
ПА
4:1
ПА
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 8 0.36
Matias Rojas II 3 0.14
Carlos Alcaraz 3 0.14
Emiliano Vecchio 2 0.09
Jonathan David Gomez 2 0.09
Ауче Габриэль 2 0.09
Ромеро Максимильяно 2 0.09
Чанкалай Томас 2 0.09
Сигали Леонардо 1 0.05
Leonel Ariel Miranda 1 0.05
Gonzalo Piovi 1 0.05
Fabricio Dominguez 1 0.05
Морено Анибал 1 0.05
Карбонеро Йохан 1 0.05
Nicolas Oroz 0 0
Инсуа Эмилиано 0 0
Мена Эухенио 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Мура Факундо 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alejo Veliz 4 0.18
Facundo Buonanotte 3 0.14
Gaspar Servio 3 (3) 0.14
Gino Infantino 2 0.09
Franco Farias 2 0.09
Christian Baez 1 0.05
Victor Malcorra 1 0.05
Facundo Almada 1 0.05
Alan Marinelli 1 0.05
Kevin Ortiz 1 0.05
Lautaro Blanco 0 0
Монтойя Вальтер 0 0
Damian Alberto Martinez 0 0
Jhonatan Candia 0 0
Juan Rodriguez2 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 6 1
Мена Эухенио 6 1
Морено Анибал 7 0
Инсуа Эмилиано 6 0
Enzo Copetti 6 0
Чанкалай Томас 2 2
Jonathan David Gomez 5 0
Кардона Эдвин 4 0
Мура Факундо 4 0
Leonel Ariel Miranda 3 0
Matias Rojas II 3 0
Ариас Габриэль 1 1
Карбонеро Йохан 1 1
Gonzalo Piovi 2 0
Carlos Alcaraz 0 1
Ауче Габриэль 1 0
Juan Caceres 1 0
Maico Quiroz 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Tanlongo 6 1
Christian Baez 5 0
Damian Alberto Martinez 5 0
Gino Infantino 4 0
Lautaro Blanco 4 0
Alejo Veliz 4 0
Facundo Buonanotte 4 0
Francis Mac Allister 3 0
Facundo Almada 3 0
Gaspar Servio 2 0
Victor Malcorra 2 0
Alan Marinelli 2 0
Franco Farias 2 0
Kevin Ortiz 2 0
Juan Cruz Cerrudo 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Броун Хорхе 1 0
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Gustavo Ramirez IV 1 0
Juan Rodriguez2 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
11
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
3
14%
2
18%
1-15
2
10%
3
27%
16-30
4
19%
2
18%
31-45
2
10%
1
9%
46-60
5
24%
3
27%
61-75
5
24%
0
0%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
4
27%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
4
27%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
4
44%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Забито

30
20
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
6 Не забивали 8
4
13%
2
10%
1-15
4
13%
5
25%
16-30
6
20%
4
20%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
6
20%
4
20%
61-75
6
20%
4
20%
76-90

Пропущено

21
23
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
1
5%
6
26%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
5
24%
2
9%
46-60
5
24%
2
9%
61-75
3
14%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0
Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 21 11 8 2 26 - 12 41
2. Расинг Авельянеда 22 11 7 4 32 - 19 40
3. Бока Хуниорс 21 12 3 6 26 - 22 39
4. Химнасия Ла-Плата 22 10 7 5 22 - 13 37
5. Уракан 21 9 10 2 26 - 15 37
6. Тигре 22 8 9 5 32 - 24 33
7. Аргентинос Хуниорс 21 10 3 8 26 - 20 33
8. Годой Крус 21 9 5 7 23 - 22 32
9. Ривер Плейт 21 9 5 7 29 - 18 32
10. Ньюэллс Олд Бойз 22 9 5 8 20 - 19 32
11. Атлетико Платенсе 21 7 9 5 19 - 16 30
12. Сармиенто 21 8 4 9 22 - 24 28
13. Барракас Централь 22 7 7 8 25 - 30 28
14. Патронато Парана 21 7 7 7 24 - 22 28
15. Дефенса и Хустисия 21 7 7 7 20 - 22 28
16. Сан-Лоренсо 21 5 12 4 23 - 21 27
17. Сентраль Кордоба Росарио 20 8 3 9 26 - 25 27
18. Индепендьенте Авельянеда 21 7 6 8 23 - 23 27
19. Эстудиантес Ла Плата 22 7 6 9 22 - 27 27
20. Унион Санта-Фе 21 7 5 9 22 - 27 26
21. Банфилд 21 6 7 8 21 - 24 25
22. Росарио Сентраль 22 6 7 9 19 - 24 25
23. Тальерес Кордоба 20 6 7 7 17 - 17 25
24. Арсенал Саранди 21 4 11 6 21 - 24 23
25. Колон 22 5 7 10 19 - 30 22
26. Ланус 21 4 5 12 19 - 30 17
27. Велес Сарсфилд 20 2 10 8 20 - 27 16
28. Альдосиви 22 3 4 15 12 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
2. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 18 - 5 25
3. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
4. Бока Хуниорс 11 7 2 2 17 - 12 23
5. Патронато Парана 11 6 4 1 13 - 5 22
6. Аргентинос Хуниорс 11 7 1 3 15 - 10 22
7. Барракас Централь 12 6 3 3 18 - 14 21
8. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
9. Годой Крус 10 6 3 1 13 - 6 21
10. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
11. Тигре 11 5 5 1 17 - 7 20
12. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 10 - 5 18
13. Росарио Сентраль 11 5 3 3 9 - 8 18
14. Дефенса и Хустисия 11 4 6 1 11 - 8 18
15. Тальерес Кордоба 10 5 2 3 12 - 9 17
16. Сармиенто 10 5 2 3 14 - 10 17
17. Ривер Плейт 10 5 1 4 14 - 9 16
18. Сентраль Кордоба Росарио 10 5 1 4 14 - 12 16
19. Арсенал Саранди 10 3 6 1 13 - 10 15
20. Индепендьенте Авельянеда 10 4 3 3 10 - 8 15
21. Сан-Лоренсо 11 2 8 1 14 - 12 14
22. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 13 14
23. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
24. Колон 11 3 4 4 10 - 16 13
25. Ланус 10 3 3 4 11 - 11 12
26. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 8 - 8 10
27. Банфилд 11 2 4 5 12 - 16 10
28. Альдосиви 10 2 1 7 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
2. Ривер Плейт 11 4 4 3 15 - 9 16
3. Атлетико Тукуман 10 4 4 2 8 - 7 16
4. Уракан 11 3 7 1 10 - 9 16
5. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
6. Банфилд 10 4 3 3 9 - 8 15
7. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 10 14
8. Сан-Лоренсо 10 3 4 3 9 - 9 13
9. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 9 - 9 13
10. Тигре 11 3 4 4 15 - 17 13
11. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 9 - 11 12
12. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 13 - 15 12
13. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Аргентинос Хуниорс 10 3 2 5 11 - 10 11
15. Сентраль Кордоба Росарио 10 3 2 5 12 - 13 11
16. Годой Крус 11 3 2 6 10 - 16 11
17. Сармиенто 11 3 2 6 8 - 14 11
18. Дефенса и Хустисия 10 3 1 6 9 - 14 10
19. Колон 11 2 3 6 9 - 14 9
20. Тальерес Кордоба 10 1 5 4 5 - 8 8
21. Арсенал Саранди 11 1 5 5 8 - 14 8
22. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
23. Барракас Централь 10 1 4 5 7 - 16 7
24. Эстудиантес Ла Плата 10 1 3 6 7 - 14 6
25. Патронато Парана 10 1 3 6 11 - 17 6
26. Альдосиви 12 1 3 8 5 - 23 6
27. Велес Сарсфилд 11 0 6 5 12 - 19 6
28. Ланус 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Унион Санта-Фе Juan Portillo 1 8
Уракан Сото Гильермо 1 8
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
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