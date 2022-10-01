Тур: 22.
0:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаRodrigo Contreras
26' Желтая карточкаTomas Galvan
46' Желтая карточкаAdonis Frias
74' Желтая карточкаFranco Baldassarra
80' Желтая карточкаGaston Suso
86' Желтая карточкаСото Алексис
90'+3
Ход матча
26'
46'
80'
86'
79
Ayrton
Costa
21
Ivan
Gomez
10
Сарате
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
-
10 Сарате МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Tomas GalvanПолузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Дефенса и Хустисия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Morgantini
|2
|0.09
|Juan Esquivel
|2
|0.09
|Бенитес Хорхе
|2
|0.09
|Ayrton Costa
|2
|0.09
|Vicente Taborda
|2
|0.09
|Сарате Мауро
|2 (2)
|0.09
|Rodrigo Contreras
|1
|0.05
|Ivan Gomez
|1
|0.05
|Alexis Sabella
|1
|0.05
|Mauro Bogado
|1
|0.05
|Horacio Tijanovich
|1
|0.05
|Ramiro Hernandez
|1
|0.05
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.05
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
|Sebastian Guerrero
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gaston Togni
|2
|0.09
|Риос Андрес
|2
|0.09
|Manuel Duarte
|2
|0.09
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.09
|Facundo Gutierrez
|2 (1)
|0.09
|Adonis Frias
|2 (1)
|0.09
|Gabriel Alanis
|1
|0.05
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.05
|Пиццини Франсиско
|1
|0.05
|Lucas Albertengo
|1
|0.05
|Отормин Леандро
|1
|0.05
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.05
|Raul Loaiza
|1
|0.05
|Tomas Galvan
|1
|0.05
|Walter Bou
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Villalba
|7
|1
|Gaston Suso
|7
|0
|Rodrigo Contreras
|6
|0
|Federico Gino
|5
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|3
|1
|Ayrton Costa
|3
|1
|Horacio Tijanovich
|4
|0
|Ramiro Hernandez
|2
|1
|Сарате Мауро
|3
|0
|Juan Pablo Pignani
|3
|0
|Mauro Bogado
|1
|1
|Ivan Gomez
|2
|0
|Ignacio Schor
|2
|0
|Carlo Lattanzio
|0
|1
|Бенитес Хорхе
|1
|0
|Marcos Ledesma
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
|Vicente Taborda
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Gutierrez
|6
|1
|Сото Алексис
|5
|0
|Риос Андрес
|3
|1
|Кардона Томас
|4
|0
|Adonis Frias
|4
|0
|Nazareno Colombo
|4
|0
|Gabriel Alanis
|2
|1
|Унсаин Луис
|3
|0
|Julian Alejo Lopez
|3
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|1
|Agustin Fontana
|2
|0
|Tomas Galvan
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Пропущено
4
14
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 10
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
25%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
25%
3
21%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Пропущено
11
8
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
18%
1
13%
1-15
3
27%
3
38%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
38%
76-90
Забито
20
20
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
1
5%
2
10%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
6
30%
2
10%
31-45
4
20%
4
20%
46-60
3
15%
4
20%
61-75
6
30%
3
15%
76-90
Пропущено
15
22
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 17
3
20%
1
5%
1-15
4
27%
5
23%
16-30
2
13%
6
27%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
2
13%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0
Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0
Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|21
|11
|8
|2
|26 - 12
|41
|2.
|Расинг Авельянеда
|22
|11
|7
|4
|32 - 19
|40
|3.
|Бока Хуниорс
|21
|12
|3
|6
|26 - 22
|39
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|10
|7
|5
|22 - 13
|37
|5.
|Уракан
|21
|9
|10
|2
|26 - 15
|37
|6.
|Тигре
|22
|8
|9
|5
|32 - 24
|33
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|10
|3
|8
|26 - 20
|33
|8.
|Годой Крус
|21
|9
|5
|7
|23 - 22
|32
|9.
|Ривер Плейт
|21
|9
|5
|7
|29 - 18
|32
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|9
|5
|8
|20 - 19
|32
|11.
|Атлетико Платенсе
|22
|7
|10
|5
|19 - 16
|31
|12.
|Сармиенто
|22
|8
|5
|9
|22 - 24
|29
|13.
|Дефенса и Хустисия
|22
|7
|8
|7
|20 - 22
|29
|14.
|Барракас Централь
|22
|7
|7
|8
|25 - 30
|28
|15.
|Патронато Парана
|21
|7
|7
|7
|24 - 22
|28
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|21
|8
|4
|9
|26 - 25
|28
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|7
|6
|9
|22 - 27
|27
|18.
|Сан-Лоренсо
|21
|5
|12
|4
|23 - 21
|27
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|21
|7
|6
|8
|23 - 23
|27
|20.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|5
|9
|22 - 27
|26
|21.
|Банфилд
|21
|6
|7
|8
|21 - 24
|25
|22.
|Росарио Сентраль
|22
|6
|7
|9
|19 - 24
|25
|23.
|Тальерес Кордоба
|20
|6
|7
|7
|17 - 17
|25
|24.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|11
|6
|21 - 24
|23
|25.
|Колон
|22
|5
|7
|10
|19 - 30
|22
|26.
|Ланус
|21
|4
|5
|12
|19 - 30
|17
|27.
|Велес Сарсфилд
|20
|2
|10
|8
|20 - 27
|16
|28.
|Альдосиви
|22
|3
|4
|15
|12 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|2.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|18 - 5
|25
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|4.
|Бока Хуниорс
|11
|7
|2
|2
|17 - 12
|23
|5.
|Патронато Парана
|11
|6
|4
|1
|13 - 5
|22
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Барракас Централь
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|8.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|9.
|Годой Крус
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|11.
|Тигре
|11
|5
|5
|1
|17 - 7
|20
|12.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|7
|1
|10 - 5
|19
|13.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|14.
|Росарио Сентраль
|11
|5
|3
|3
|9 - 8
|18
|15.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|17.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|18.
|Ривер Плейт
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|19.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|21.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|22.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|8
|1
|14 - 12
|14
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|24.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|25.
|Ланус
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|27.
|Банфилд
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|28.
|Альдосиви
|10
|2
|1
|7
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|2.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|4
|2
|8 - 7
|16
|3.
|Уракан
|11
|3
|7
|1
|10 - 9
|16
|4.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|5.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|6.
|Банфилд
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|8.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|10.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|11.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|13.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Сармиенто
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|16.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|2
|5
|11 - 10
|11
|18.
|Годой Крус
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|19.
|Колон
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|20.
|Тальерес Кордоба
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|21.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|22.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|23.
|Барракас Централь
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|24.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|1
|3
|6
|7 - 14
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|26.
|Патронато Парана
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|27.
|Альдосиви
|12
|1
|3
|8
|5 - 23
|6
|28.
|Ланус
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|1 8
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6