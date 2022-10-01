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Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 22.
Атлетико Платенсе
0:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
18' Желтая карточка
Rodrigo Contreras
26' Желтая карточка
Tomas Galvan
46' Желтая карточка
Adonis Frias
74' Желтая карточка
Franco Baldassarra
80' Желтая карточка
Gaston Suso
86' Желтая карточка
Сото Алексис
90'+3
22
Marcos
Ledesma
20
Franco
Camargo
2
Ramiro
Hernandez
6
Gaston
Suso
79
Ayrton
Costa
7
Horacio
Tijanovich
8
Mauro
Bogado
21
Ivan
Gomez
10
Сарате
Мауро
27
Rodrigo
Contreras
92
Бенитес
Хорхе
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
8
Julian
Alejo
Lopez
5
Facundo
Gutierrez
17
Gabriel
Alanis
33
Tomas
Galvan
11
Gaston
Togni
9
Nicolas
Fernandez
I
Атлетико Платенсе
4-4-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Дефенса и Хустисия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
2:1
НБ
4:1
НБ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Morgantini 2 0.09
Juan Esquivel 2 0.09
Бенитес Хорхе 2 0.09
Ayrton Costa 2 0.09
Vicente Taborda 2 0.09
Сарате Мауро 2 (2) 0.09
Rodrigo Contreras 1 0.05
Ivan Gomez 1 0.05
Alexis Sabella 1 0.05
Mauro Bogado 1 0.05
Horacio Tijanovich 1 0.05
Ramiro Hernandez 1 0.05
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.05
Juan Infante 0 0
Ignacio Schor 0 0
Sebastian Guerrero 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaston Togni 2 0.09
Риос Андрес 2 0.09
Manuel Duarte 2 0.09
Nicolas Fernandez I 2 0.09
Facundo Gutierrez 2 (1) 0.09
Adonis Frias 2 (1) 0.09
Gabriel Alanis 1 0.05
Nicolas Tripicchio 1 0.05
Пиццини Франсиско 1 0.05
Lucas Albertengo 1 0.05
Отормин Леандро 1 0.05
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.05
Raul Loaiza 1 0.05
Tomas Galvan 1 0.05
Walter Bou 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Villalba 7 1
Gaston Suso 7 0
Rodrigo Contreras 6 0
Federico Gino 5 0
Haibrany Ruiz Diaz 3 1
Ayrton Costa 3 1
Horacio Tijanovich 4 0
Ramiro Hernandez 2 1
Сарате Мауро 3 0
Juan Pablo Pignani 3 0
Mauro Bogado 1 1
Ivan Gomez 2 0
Ignacio Schor 2 0
Carlo Lattanzio 0 1
Бенитес Хорхе 1 0
Marcos Ledesma 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Juan Infante 1 0
Alexis Sabella 1 0
Franco Baldassarra 1 0
Vicente Taborda 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 6 1
Сото Алексис 5 0
Риос Андрес 3 1
Кардона Томас 4 0
Adonis Frias 4 0
Nazareno Colombo 4 0
Gabriel Alanis 2 1
Унсаин Луис 3 0
Julian Alejo Lopez 3 0
Nicolas Tripicchio 1 1
Agustin Fontana 2 0
Tomas Galvan 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Nicolas Fernandez I 1 0
Raul Loaiza 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Lautaro Tomas Escalante 1 0
Lucas Souto 1 0
Manuel Duarte 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 10
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
25%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
25%
3
21%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

11
8
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
18%
1
13%
1-15
3
27%
3
38%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
38%
76-90

Забито

20
20
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
1
5%
2
10%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
6
30%
2
10%
31-45
4
20%
4
20%
46-60
3
15%
4
20%
61-75
6
30%
3
15%
76-90

Пропущено

15
22
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 17
3
20%
1
5%
1-15
4
27%
5
23%
16-30
2
13%
6
27%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
2
13%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0
Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0
Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 21 11 8 2 26 - 12 41
2. Расинг Авельянеда 22 11 7 4 32 - 19 40
3. Бока Хуниорс 21 12 3 6 26 - 22 39
4. Химнасия Ла-Плата 22 10 7 5 22 - 13 37
5. Уракан 21 9 10 2 26 - 15 37
6. Тигре 22 8 9 5 32 - 24 33
7. Аргентинос Хуниорс 21 10 3 8 26 - 20 33
8. Годой Крус 21 9 5 7 23 - 22 32
9. Ривер Плейт 21 9 5 7 29 - 18 32
10. Ньюэллс Олд Бойз 22 9 5 8 20 - 19 32
11. Атлетико Платенсе 22 7 10 5 19 - 16 31
12. Сармиенто 22 8 5 9 22 - 24 29
13. Дефенса и Хустисия 22 7 8 7 20 - 22 29
14. Барракас Централь 22 7 7 8 25 - 30 28
15. Патронато Парана 21 7 7 7 24 - 22 28
16. Сентраль Кордоба Росарио 21 8 4 9 26 - 25 28
17. Эстудиантес Ла Плата 22 7 6 9 22 - 27 27
18. Сан-Лоренсо 21 5 12 4 23 - 21 27
19. Индепендьенте Авельянеда 21 7 6 8 23 - 23 27
20. Унион Санта-Фе 21 7 5 9 22 - 27 26
21. Банфилд 21 6 7 8 21 - 24 25
22. Росарио Сентраль 22 6 7 9 19 - 24 25
23. Тальерес Кордоба 20 6 7 7 17 - 17 25
24. Арсенал Саранди 21 4 11 6 21 - 24 23
25. Колон 22 5 7 10 19 - 30 22
26. Ланус 21 4 5 12 19 - 30 17
27. Велес Сарсфилд 20 2 10 8 20 - 27 16
28. Альдосиви 22 3 4 15 12 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
2. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 18 - 5 25
3. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
4. Бока Хуниорс 11 7 2 2 17 - 12 23
5. Патронато Парана 11 6 4 1 13 - 5 22
6. Аргентинос Хуниорс 11 7 1 3 15 - 10 22
7. Барракас Централь 12 6 3 3 18 - 14 21
8. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
9. Годой Крус 10 6 3 1 13 - 6 21
10. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
11. Тигре 11 5 5 1 17 - 7 20
12. Атлетико Платенсе 12 4 7 1 10 - 5 19
13. Дефенса и Хустисия 11 4 6 1 11 - 8 18
14. Росарио Сентраль 11 5 3 3 9 - 8 18
15. Сармиенто 10 5 2 3 14 - 10 17
16. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
17. Тальерес Кордоба 10 5 2 3 12 - 9 17
18. Ривер Плейт 10 5 1 4 14 - 9 16
19. Арсенал Саранди 10 3 6 1 13 - 10 15
20. Индепендьенте Авельянеда 10 4 3 3 10 - 8 15
21. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 13 14
22. Сан-Лоренсо 11 2 8 1 14 - 12 14
23. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
24. Колон 11 3 4 4 10 - 16 13
25. Ланус 10 3 3 4 11 - 11 12
26. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 8 - 8 10
27. Банфилд 11 2 4 5 12 - 16 10
28. Альдосиви 10 2 1 7 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
2. Атлетико Тукуман 10 4 4 2 8 - 7 16
3. Уракан 11 3 7 1 10 - 9 16
4. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
5. Ривер Плейт 11 4 4 3 15 - 9 16
6. Банфилд 10 4 3 3 9 - 8 15
7. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 10 14
8. Сан-Лоренсо 10 3 4 3 9 - 9 13
9. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 9 - 9 13
10. Тигре 11 3 4 4 15 - 17 13
11. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 9 - 11 12
12. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 13 - 15 12
13. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Сармиенто 12 3 3 6 8 - 14 12
15. Сентраль Кордоба Росарио 10 3 2 5 12 - 13 11
16. Дефенса и Хустисия 11 3 2 6 9 - 14 11
17. Аргентинос Хуниорс 10 3 2 5 11 - 10 11
18. Годой Крус 11 3 2 6 10 - 16 11
19. Колон 11 2 3 6 9 - 14 9
20. Тальерес Кордоба 10 1 5 4 5 - 8 8
21. Арсенал Саранди 11 1 5 5 8 - 14 8
22. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
23. Барракас Централь 10 1 4 5 7 - 16 7
24. Эстудиантес Ла Плата 10 1 3 6 7 - 14 6
25. Велес Сарсфилд 11 0 6 5 12 - 19 6
26. Патронато Парана 10 1 3 6 11 - 17 6
27. Альдосиви 12 1 3 8 5 - 23 6
28. Ланус 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Унион Санта-Фе Juan Portillo 1 8
Уракан Сото Гильермо 1 8
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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