Тур: 22.
0:0
Конец матча
0'
54' Желтая карточкаJesus Soraire
61' Желтая карточкаLautaro Montoya
86' Желтая карточкаEmiliano Mendez
0:0
90' Не забитый пенальтиМартинес Алекс
90'+8
Ход матча
54'
61'
86'
90'
0:0
10
Hernan
Lopez
19
Кастро
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Jose Amado
-
11 Deian Veron
-
-
14 Abel Bustos
-
Главный тренер: Abel Balbo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Josue AyalaВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Jean Rosso
-
-
21 Julian Brea
-
-
28 Joaquin Gho
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Сармиенто
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Алекс
|6 (4)
|0.29
|Renzo Lopez
|5
|0.24
|Hernan Lopez
|4
|0.19
|Риано Клаудио
|3
|0.14
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.1
|Jesus Soraire
|2
|0.1
|Christian Torres
|2
|0.1
|Deian Veron
|1
|0.05
|Jose Amado
|1
|0.05
|Рамирес Иван
|0
|0
|Калински Энсо
|0
|0
|Lucas Besozzi
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисандро Лопес III
|6
|0.27
|Jonathan Torres
|4 (3)
|0.18
|Javier Fabian Toledo
|3 (2)
|0.14
|Luciano Gondou
|2 (1)
|0.09
|Guido Mainero
|1
|0.05
|Sergio Quiroga
|1
|0.05
|Yair Arismendi
|1
|0.05
|Franco Quinteros
|1
|0.05
|Nicolas Femia
|1
|0.05
|Federico Andueza
|1
|0.05
|Мартинес Фернардо
|0
|0
|Гастон Сауро
|0
|0
|Кастро Лукас
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesus Soraire
|6
|0
|Калински Энсо
|5
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|5
|0
|Fabio Pereyra
|5
|0
|Paulo Fabian Lima
|2
|1
|Deian Veron
|2
|1
|Тоселли Кристофер
|3
|0
|Рамирес Иван
|3
|0
|Matias Di Benedetto
|3
|0
|Jonathan Bay
|3
|0
|Nicolas Linares
|3
|0
|Риано Клаудио
|2
|0
|Ригамонти Сесар
|2
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Lautaro Montoya
|2
|0
|Abel Bustos
|0
|1
|Рамос Гонсало
|1
|0
|Hernan Lopez
|1
|0
|Renzo Lopez
|1
|0
|Alan Barrionuevo
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|8
|0
|Federico Rasmussen
|6
|1
|Кастро Лукас
|7
|0
|Franco Quinteros
|3
|1
|Javier Fabian Toledo
|4
|0
|Jonathan Torres
|4
|0
|Manuel Guanini
|4
|0
|Guido Mainero
|4
|0
|Federico Andueza
|2
|1
|Гастон Сауро
|3
|0
|Gonzalo Bettini
|3
|0
|Julian Brea
|3
|0
|Мартинес Фернардо
|2
|0
|Luis Yamil Garnier
|2
|0
|Лисандро Лопес III
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|David Gallardo
|1
|0
|Yair Arismendi
|1
|0
|Jean Rosso
|1
|0
|Sebastian Meza
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
|Federico Paradela
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
4
29%
2
22%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
5
42%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
25%
5
38%
76-90
Забито
12
13
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
3
23%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
5
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
3
23%
4
36%
76-90
Забито
26
22
6 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
6
27%
16-30
2
8%
6
27%
31-45
6
23%
5
23%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
9
35%
3
14%
76-90
Пропущено
25
24
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
6
24%
2
8%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
4
16%
2
8%
31-45
6
24%
4
17%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
6
24%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 3:0
Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 3:0 Реал Пилар - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентино Де Мерло 2:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0
Сармиенто
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0
Альдосиви - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Годой Крус 1:2 Уракан - Сармиенто 4:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|21
|11
|8
|2
|26 - 12
|41
|2.
|Расинг Авельянеда
|22
|11
|7
|4
|32 - 19
|40
|3.
|Бока Хуниорс
|21
|12
|3
|6
|26 - 22
|39
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|10
|7
|5
|22 - 13
|37
|5.
|Уракан
|21
|9
|10
|2
|26 - 15
|37
|6.
|Тигре
|22
|8
|9
|5
|32 - 24
|33
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|10
|3
|8
|26 - 20
|33
|8.
|Годой Крус
|21
|9
|5
|7
|23 - 22
|32
|9.
|Ривер Плейт
|21
|9
|5
|7
|29 - 18
|32
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|9
|5
|8
|20 - 19
|32
|11.
|Атлетико Платенсе
|22
|7
|10
|5
|19 - 16
|31
|12.
|Сармиенто
|22
|8
|5
|9
|22 - 24
|29
|13.
|Дефенса и Хустисия
|22
|7
|8
|7
|20 - 22
|29
|14.
|Барракас Централь
|22
|7
|7
|8
|25 - 30
|28
|15.
|Патронато Парана
|21
|7
|7
|7
|24 - 22
|28
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|21
|8
|4
|9
|26 - 25
|28
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|7
|6
|9
|22 - 27
|27
|18.
|Сан-Лоренсо
|21
|5
|12
|4
|23 - 21
|27
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|21
|7
|6
|8
|23 - 23
|27
|20.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|5
|9
|22 - 27
|26
|21.
|Банфилд
|21
|6
|7
|8
|21 - 24
|25
|22.
|Росарио Сентраль
|22
|6
|7
|9
|19 - 24
|25
|23.
|Тальерес Кордоба
|20
|6
|7
|7
|17 - 17
|25
|24.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|11
|6
|21 - 24
|23
|25.
|Колон
|22
|5
|7
|10
|19 - 30
|22
|26.
|Ланус
|21
|4
|5
|12
|19 - 30
|17
|27.
|Велес Сарсфилд
|20
|2
|10
|8
|20 - 27
|16
|28.
|Альдосиви
|22
|3
|4
|15
|12 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|2.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|18 - 5
|25
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|4.
|Бока Хуниорс
|11
|7
|2
|2
|17 - 12
|23
|5.
|Патронато Парана
|11
|6
|4
|1
|13 - 5
|22
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Барракас Централь
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|8.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|9.
|Годой Крус
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|11.
|Тигре
|11
|5
|5
|1
|17 - 7
|20
|12.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|7
|1
|10 - 5
|19
|13.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|14.
|Росарио Сентраль
|11
|5
|3
|3
|9 - 8
|18
|15.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|17.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|18.
|Ривер Плейт
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|19.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|21.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|22.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|8
|1
|14 - 12
|14
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|24.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|25.
|Ланус
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|27.
|Банфилд
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|28.
|Альдосиви
|10
|2
|1
|7
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|2.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|4
|2
|8 - 7
|16
|3.
|Уракан
|11
|3
|7
|1
|10 - 9
|16
|4.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|5.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|6.
|Банфилд
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|8.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|10.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|11.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|13.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Сармиенто
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|16.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|2
|5
|11 - 10
|11
|18.
|Годой Крус
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|19.
|Колон
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|20.
|Тальерес Кордоба
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|21.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|22.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|23.
|Барракас Централь
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|24.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|1
|3
|6
|7 - 14
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|26.
|Патронато Парана
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|27.
|Альдосиви
|12
|1
|3
|8
|5 - 23
|6
|28.
|Ланус
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|1 8
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6