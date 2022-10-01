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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 22.
Сентраль Кордоба Росарио
0:0
Конец матча
Сармиенто
0'
54' Желтая карточка
Jesus Soraire
61' Желтая карточка
Lautaro Montoya
86' Желтая карточка
Emiliano Mendez
0:0
90' Не забитый пенальти
Мартинес Алекс
90'+8
23
Ригамонти
Сесар
5
Рамирес
Иван
20
Matias
Di
Benedetto
6
Franco
Sbutoni
13
Lautaro
Montoya
10
Hernan
Lopez
8
Jesus
Soraire
27
Nicolas
Linares
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
7
Мартинес
Алекс
52
Торрес
Кристиан
24
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
23
Federico
Rasmussen
14
David
Gallardo
52
Emiliano
Mendez
19
Кастро
Лукас
26
Yair
Arismendi
7
Лисандро
Лопес
III
32
Luciano
Gondou
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Сармиенто
4-4-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Сармиенто

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
1:3
ПБНПО
0:0
ПБНПО
1:1
ПБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Алекс 6 (4) 0.29
Renzo Lopez 5 0.24
Hernan Lopez 4 0.19
Риано Клаудио 3 0.14
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.1
Jesus Soraire 2 0.1
Christian Torres 2 0.1
Deian Veron 1 0.05
Jose Amado 1 0.05
Рамирес Иван 0 0
Калински Энсо 0 0
Lucas Besozzi 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисандро Лопес III 6 0.27
Jonathan Torres 4 (3) 0.18
Javier Fabian Toledo 3 (2) 0.14
Luciano Gondou 2 (1) 0.09
Guido Mainero 1 0.05
Sergio Quiroga 1 0.05
Yair Arismendi 1 0.05
Franco Quinteros 1 0.05
Nicolas Femia 1 0.05
Federico Andueza 1 0.05
Мартинес Фернардо 0 0
Гастон Сауро 0 0
Кастро Лукас 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesus Soraire 6 0
Калински Энсо 5 0
Francisco Gonzalez Metilli 5 0
Fabio Pereyra 5 0
Paulo Fabian Lima 2 1
Deian Veron 2 1
Тоселли Кристофер 3 0
Рамирес Иван 3 0
Matias Di Benedetto 3 0
Jonathan Bay 3 0
Nicolas Linares 3 0
Риано Клаудио 2 0
Ригамонти Сесар 2 0
Franco Sbutoni 2 0
Lautaro Montoya 2 0
Abel Bustos 0 1
Рамос Гонсало 1 0
Hernan Lopez 1 0
Renzo Lopez 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Ramon Cansinos 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 8 0
Federico Rasmussen 6 1
Кастро Лукас 7 0
Franco Quinteros 3 1
Javier Fabian Toledo 4 0
Jonathan Torres 4 0
Manuel Guanini 4 0
Guido Mainero 4 0
Federico Andueza 2 1
Гастон Сауро 3 0
Gonzalo Bettini 3 0
Julian Brea 3 0
Мартинес Фернардо 2 0
Luis Yamil Garnier 2 0
Лисандро Лопес III 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Гарсия Мануэль 1 0
Sergio Quiroga 1 0
David Gallardo 1 0
Yair Arismendi 1 0
Jean Rosso 1 0
Sebastian Meza 1 0
Luciano Gondou 1 0
Federico Paradela 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
4
29%
2
22%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
5
42%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
25%
5
38%
76-90

Забито

12
13
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
3
23%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
5
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
3
23%
4
36%
76-90

Забито

26
22
6 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
6
27%
16-30
2
8%
6
27%
31-45
6
23%
5
23%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
9
35%
3
14%
76-90

Пропущено

25
24
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
6
24%
2
8%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
4
16%
2
8%
31-45
6
24%
4
17%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
6
24%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 3:0
Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 3:0 Реал Пилар - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентино Де Мерло 2:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0
Сармиенто
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0
Альдосиви - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Годой Крус 1:2 Уракан - Сармиенто 4:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 21 11 8 2 26 - 12 41
2. Расинг Авельянеда 22 11 7 4 32 - 19 40
3. Бока Хуниорс 21 12 3 6 26 - 22 39
4. Химнасия Ла-Плата 22 10 7 5 22 - 13 37
5. Уракан 21 9 10 2 26 - 15 37
6. Тигре 22 8 9 5 32 - 24 33
7. Аргентинос Хуниорс 21 10 3 8 26 - 20 33
8. Годой Крус 21 9 5 7 23 - 22 32
9. Ривер Плейт 21 9 5 7 29 - 18 32
10. Ньюэллс Олд Бойз 22 9 5 8 20 - 19 32
11. Атлетико Платенсе 22 7 10 5 19 - 16 31
12. Сармиенто 22 8 5 9 22 - 24 29
13. Дефенса и Хустисия 22 7 8 7 20 - 22 29
14. Барракас Централь 22 7 7 8 25 - 30 28
15. Патронато Парана 21 7 7 7 24 - 22 28
16. Сентраль Кордоба Росарио 21 8 4 9 26 - 25 28
17. Эстудиантес Ла Плата 22 7 6 9 22 - 27 27
18. Сан-Лоренсо 21 5 12 4 23 - 21 27
19. Индепендьенте Авельянеда 21 7 6 8 23 - 23 27
20. Унион Санта-Фе 21 7 5 9 22 - 27 26
21. Банфилд 21 6 7 8 21 - 24 25
22. Росарио Сентраль 22 6 7 9 19 - 24 25
23. Тальерес Кордоба 20 6 7 7 17 - 17 25
24. Арсенал Саранди 21 4 11 6 21 - 24 23
25. Колон 22 5 7 10 19 - 30 22
26. Ланус 21 4 5 12 19 - 30 17
27. Велес Сарсфилд 20 2 10 8 20 - 27 16
28. Альдосиви 22 3 4 15 12 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 12 8 3 1 23 - 10 27
2. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 18 - 5 25
3. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
4. Бока Хуниорс 11 7 2 2 17 - 12 23
5. Патронато Парана 11 6 4 1 13 - 5 22
6. Аргентинос Хуниорс 11 7 1 3 15 - 10 22
7. Барракас Централь 12 6 3 3 18 - 14 21
8. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
9. Годой Крус 10 6 3 1 13 - 6 21
10. Эстудиантес Ла Плата 12 6 3 3 15 - 13 21
11. Тигре 11 5 5 1 17 - 7 20
12. Атлетико Платенсе 12 4 7 1 10 - 5 19
13. Дефенса и Хустисия 11 4 6 1 11 - 8 18
14. Росарио Сентраль 11 5 3 3 9 - 8 18
15. Сармиенто 10 5 2 3 14 - 10 17
16. Сентраль Кордоба Росарио 11 5 2 4 14 - 12 17
17. Тальерес Кордоба 10 5 2 3 12 - 9 17
18. Ривер Плейт 10 5 1 4 14 - 9 16
19. Арсенал Саранди 10 3 6 1 13 - 10 15
20. Индепендьенте Авельянеда 10 4 3 3 10 - 8 15
21. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 13 14
22. Сан-Лоренсо 11 2 8 1 14 - 12 14
23. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
24. Колон 11 3 4 4 10 - 16 13
25. Ланус 10 3 3 4 11 - 11 12
26. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 8 - 8 10
27. Банфилд 11 2 4 5 12 - 16 10
28. Альдосиви 10 2 1 7 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 1 5 11 - 12 19
2. Атлетико Тукуман 10 4 4 2 8 - 7 16
3. Уракан 11 3 7 1 10 - 9 16
4. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
5. Ривер Плейт 11 4 4 3 15 - 9 16
6. Банфилд 10 4 3 3 9 - 8 15
7. Химнасия Ла-Плата 12 3 5 4 8 - 10 14
8. Сан-Лоренсо 10 3 4 3 9 - 9 13
9. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 9 - 9 13
10. Тигре 11 3 4 4 15 - 17 13
11. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 9 - 11 12
12. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 13 - 15 12
13. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Сармиенто 12 3 3 6 8 - 14 12
15. Сентраль Кордоба Росарио 10 3 2 5 12 - 13 11
16. Дефенса и Хустисия 11 3 2 6 9 - 14 11
17. Аргентинос Хуниорс 10 3 2 5 11 - 10 11
18. Годой Крус 11 3 2 6 10 - 16 11
19. Колон 11 2 3 6 9 - 14 9
20. Тальерес Кордоба 10 1 5 4 5 - 8 8
21. Арсенал Саранди 11 1 5 5 8 - 14 8
22. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
23. Барракас Централь 10 1 4 5 7 - 16 7
24. Эстудиантес Ла Плата 10 1 3 6 7 - 14 6
25. Велес Сарсфилд 11 0 6 5 12 - 19 6
26. Патронато Парана 10 1 3 6 11 - 17 6
27. Альдосиви 12 1 3 8 5 - 23 6
28. Ланус 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Унион Санта-Фе Juan Portillo 1 8
Уракан Сото Гильермо 1 8
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Весь список
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  • 48'
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