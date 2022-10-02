Тур: 22.
0:1
Второй тайм: 61'
0'
0:1
3' ГолJavier Vallejo
9' Желтая карточкаПерес Дамиан
24' Желтая карточкаJavier Vallejo
43' Желтая карточкаЭлисальде Эдгар
45' Желтая карточкаGonzalo Goni
Ход матча
3'
0:1
9'
24'
43'
45'
14
Gonzalo
Goni
15
Перес
Дамиан
30
Mauro
Pitton
28
Виго
Алекс
10
Alan
Sonora
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
30 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
31 Ivan Cabrera
-
-
-
-
-
18 Julian Navas
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
27 Tomas Pozzo
-
26 Zarza
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Арсенал Саранди
Индепендьенте Авельянеда
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Colman
|4
|0.18
|Facundo Kruspzky
|4
|0.18
|Sebastian Lomonaco
|3 (2)
|0.14
|Mauro Pitton
|2
|0.09
|Alexander Diaz
|2 (1)
|0.09
|Cristian Chimino
|1
|0.05
|Lucas Suarez II
|1
|0.05
|Gonzalo Goni
|1
|0.05
|Leonel Picco
|1
|0.05
|Ignacio Gariglio
|1
|0.05
|William Machado
|1
|0.05
|Перес Дамиан
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Miguel Fernandez
|7 (1)
|0.32
|Бенегас Леандро
|6
|0.27
|Lucas Daniel Romero
|3
|0.14
|Damian Batallini
|2
|0.09
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.05
|Виго Алекс
|1
|0.05
|Феррейра Факундо
|1
|0.05
|Alan Sonora
|1
|0.05
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.05
|Javier Vallejo
|1
|0.05
|Sergio Barreto
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
Карточки
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Chimino
|7
|1
|Dardo Federico Miloc
|8
|0
|Перес Дамиан
|7
|0
|Alejandro Medina I
|4
|0
|Gustavo Canto
|3
|0
|Julian Navas
|3
|0
|Leonel Picco
|3
|0
|Mauro Pitton
|2
|0
|Braian Rivero
|2
|0
|Gonzalo Goni
|2
|0
|Cristian Colman
|1
|0
|Juan Apaolaza
|1
|0
|Alexander Diaz
|1
|0
|Leonardo Marchi
|1
|0
|Ignacio Gariglio
|1
|0
|Facundo Kruspzky
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Miguel Fernandez
|7
|0
|Sergio Barreto
|7
|0
|Lucas Rodriguez I
|6
|0
|Марконе Иван
|5
|0
|Элисальде Эдгар
|4
|0
|Виго Алекс
|4
|0
|Бенегас Леандро
|3
|0
|Lucas Daniel Romero
|3
|0
|Damian Batallini
|3
|0
|Феррейра Факундо
|1
|1
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Joaquin Laso
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Касарес Хуан
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Rodrigo Marquez
|1
|0
|Javier Vallejo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
7%
2
15%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
5
38%
31-45
5
33%
2
15%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Пропущено
8
15
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
4
27%
16-30
3
38%
1
7%
31-45
2
25%
7
47%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
21%
1
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
2
14%
4
50%
76-90
Забито
23
23
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
1
4%
3
13%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
7
30%
6
26%
31-45
7
30%
5
22%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
4
17%
3
13%
76-90
Пропущено
22
23
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
4
18%
3
13%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
5
23%
2
9%
31-45
6
27%
7
30%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
3
14%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 2:2
Годой Крус - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Уракан 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Колон - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|21
|11
|8
|2
|26 - 12
|41
|2.
|Расинг Авельянеда
|22
|11
|7
|4
|32 - 19
|40
|3.
|Бока Хуниорс
|21
|12
|3
|6
|26 - 22
|39
|4.
|Уракан
|22
|9
|10
|3
|26 - 16
|37
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|10
|7
|5
|22 - 13
|37
|6.
|Тигре
|22
|8
|9
|5
|32 - 24
|33
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|10
|3
|8
|26 - 20
|33
|8.
|Годой Крус
|22
|9
|6
|7
|24 - 23
|33
|9.
|Ривер Плейт
|21
|9
|5
|7
|29 - 18
|32
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|9
|5
|8
|20 - 19
|32
|11.
|Атлетико Платенсе
|22
|7
|10
|5
|19 - 16
|31
|12.
|Сан-Лоренсо
|22
|6
|12
|4
|24 - 21
|30
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|22
|8
|6
|8
|24 - 23
|30
|14.
|Сармиенто
|22
|8
|5
|9
|22 - 24
|29
|15.
|Дефенса и Хустисия
|22
|7
|8
|7
|20 - 22
|29
|16.
|Патронато Парана
|21
|7
|7
|7
|24 - 22
|28
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|21
|8
|4
|9
|26 - 25
|28
|18.
|Барракас Централь
|22
|7
|7
|8
|25 - 30
|28
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|7
|6
|9
|22 - 27
|27
|20.
|Банфилд
|22
|6
|8
|8
|22 - 25
|26
|21.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|5
|9
|22 - 27
|26
|22.
|Росарио Сентраль
|22
|6
|7
|9
|19 - 24
|25
|23.
|Тальерес Кордоба
|20
|6
|7
|7
|17 - 17
|25
|24.
|Арсенал Саранди
|0:1
|22
|4
|11
|7
|21 - 25
|23
|25.
|Колон
|22
|5
|7
|10
|19 - 30
|22
|26.
|Ланус
|21
|4
|5
|12
|19 - 30
|17
|27.
|Велес Сарсфилд
|20
|2
|10
|8
|20 - 27
|16
|28.
|Альдосиви
|22
|3
|4
|15
|12 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|2.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|18 - 5
|25
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|4.
|Бока Хуниорс
|11
|7
|2
|2
|17 - 12
|23
|5.
|Патронато Парана
|11
|6
|4
|1
|13 - 5
|22
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Барракас Централь
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|8.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|9.
|Годой Крус
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|11.
|Тигре
|11
|5
|5
|1
|17 - 7
|20
|12.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|7
|1
|10 - 5
|19
|13.
|Росарио Сентраль
|11
|5
|3
|3
|9 - 8
|18
|14.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|15.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|16.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|18.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|19.
|Ривер Плейт
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|21.
|Арсенал Саранди
|0:1
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|22.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|24.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|25.
|Ланус
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|26.
|Банфилд
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|27.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|28.
|Альдосиви
|10
|2
|1
|7
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|2.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|3.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|4
|2
|8 - 7
|16
|4.
|Уракан
|12
|3
|7
|2
|10 - 10
|16
|5.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|6.
|Банфилд
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|9.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|10.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|11.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|12.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|13.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Годой Крус
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|15.
|Сармиенто
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|2
|5
|11 - 10
|11
|19.
|Колон
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|20.
|Тальерес Кордоба
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|21.
|Арсенал Саранди
|0:1
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|22.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|23.
|Барракас Централь
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|24.
|Патронато Парана
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|1
|3
|6
|7 - 14
|6
|26.
|Альдосиви
|12
|1
|3
|8
|5 - 23
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|28.
|Ланус
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|1 8
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8