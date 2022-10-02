Тур: 22.
0:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолJavier Vallejo
9' Желтая карточкаПерес Дамиан
24' Желтая карточкаJavier Vallejo
43' Желтая карточкаЭлисальде Эдгар
45' Желтая карточкаGonzalo Goni
86' Желтая карточкаJoaquin Laso
87' Желтая карточкаDamian Batallini
87' Желтая карточкаBraian Rivero
90' Желтая карточкаSergio Barreto
90'+6
Ход матча
3'
0:1
9'
24'
43'
45'
86'
87'
87'
90'
14
Gonzalo
Goni
15
Перес
Дамиан
30
Mauro
Pitton
28
Виго
Алекс
10
Alan
Sonora
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
30 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
31 Ivan Cabrera
-
-
-
-
-
18 Julian Navas
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
27 Tomas Pozzo
-
26 Zarza
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Арсенал Саранди
Индепендьенте Авельянеда
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Colman
|4
|0.18
|Facundo Kruspzky
|4
|0.18
|Sebastian Lomonaco
|3 (2)
|0.14
|Mauro Pitton
|2
|0.09
|Alexander Diaz
|2 (1)
|0.09
|Cristian Chimino
|1
|0.05
|Lucas Suarez II
|1
|0.05
|Gonzalo Goni
|1
|0.05
|Leonel Picco
|1
|0.05
|Ignacio Gariglio
|1
|0.05
|William Machado
|1
|0.05
|Перес Дамиан
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Miguel Fernandez
|7 (1)
|0.32
|Бенегас Леандро
|6
|0.27
|Lucas Daniel Romero
|3
|0.14
|Damian Batallini
|2
|0.09
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.05
|Виго Алекс
|1
|0.05
|Феррейра Факундо
|1
|0.05
|Alan Sonora
|1
|0.05
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.05
|Javier Vallejo
|1
|0.05
|Sergio Barreto
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
Карточки
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Chimino
|7
|1
|Dardo Federico Miloc
|8
|0
|Перес Дамиан
|7
|0
|Alejandro Medina I
|4
|0
|Gustavo Canto
|3
|0
|Braian Rivero
|3
|0
|Julian Navas
|3
|0
|Leonel Picco
|3
|0
|Mauro Pitton
|2
|0
|Gonzalo Goni
|2
|0
|Cristian Colman
|1
|0
|Juan Apaolaza
|1
|0
|Alexander Diaz
|1
|0
|Leonardo Marchi
|1
|0
|Ignacio Gariglio
|1
|0
|Facundo Kruspzky
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sergio Barreto
|8
|0
|Leandro Miguel Fernandez
|7
|0
|Lucas Rodriguez I
|6
|0
|Марконе Иван
|5
|0
|Damian Batallini
|4
|0
|Элисальде Эдгар
|4
|0
|Виго Алекс
|4
|0
|Бенегас Леандро
|3
|0
|Joaquin Laso
|3
|0
|Lucas Daniel Romero
|3
|0
|Феррейра Факундо
|1
|1
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Касарес Хуан
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Rodrigo Marquez
|1
|0
|Javier Vallejo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 11
1
7%
3
21%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
5
36%
31-45
5
33%
2
14%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Пропущено
9
15
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
22%
2
13%
1-15
1
11%
4
27%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
2
22%
7
47%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
21%
1
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
2
14%
4
50%
76-90
Забито
23
24
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 13
9 Не забивали 4
1
4%
4
17%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
7
30%
6
25%
31-45
7
30%
5
21%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
4
17%
3
13%
76-90
Пропущено
23
23
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
5
22%
3
13%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
5
22%
2
9%
31-45
6
26%
7
30%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
3
13%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 2:2
Годой Крус - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Уракан 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Колон - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|21
|11
|8
|2
|26 - 12
|41
|2.
|Расинг Авельянеда
|22
|11
|7
|4
|32 - 19
|40
|3.
|Бока Хуниорс
|21
|12
|3
|6
|26 - 22
|39
|4.
|Уракан
|22
|9
|10
|3
|26 - 16
|37
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|10
|7
|5
|22 - 13
|37
|6.
|Тигре
|22
|8
|9
|5
|32 - 24
|33
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|10
|3
|8
|26 - 20
|33
|8.
|Годой Крус
|22
|9
|6
|7
|24 - 23
|33
|9.
|Ривер Плейт
|21
|9
|5
|7
|29 - 18
|32
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|9
|5
|8
|20 - 19
|32
|11.
|Атлетико Платенсе
|22
|7
|10
|5
|19 - 16
|31
|12.
|Сан-Лоренсо
|22
|6
|12
|4
|24 - 21
|30
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|22
|8
|6
|8
|24 - 23
|30
|14.
|Сармиенто
|22
|8
|5
|9
|22 - 24
|29
|15.
|Дефенса и Хустисия
|22
|7
|8
|7
|20 - 22
|29
|16.
|Патронато Парана
|21
|7
|7
|7
|24 - 22
|28
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|21
|8
|4
|9
|26 - 25
|28
|18.
|Барракас Централь
|22
|7
|7
|8
|25 - 30
|28
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|7
|6
|9
|22 - 27
|27
|20.
|Банфилд
|22
|6
|8
|8
|22 - 25
|26
|21.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|5
|9
|22 - 27
|26
|22.
|Росарио Сентраль
|22
|6
|7
|9
|19 - 24
|25
|23.
|Тальерес Кордоба
|20
|6
|7
|7
|17 - 17
|25
|24.
|Арсенал Саранди
|22
|4
|11
|7
|21 - 25
|23
|25.
|Колон
|22
|5
|7
|10
|19 - 30
|22
|26.
|Ланус
|21
|4
|5
|12
|19 - 30
|17
|27.
|Велес Сарсфилд
|20
|2
|10
|8
|20 - 27
|16
|28.
|Альдосиви
|22
|3
|4
|15
|12 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|2.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|18 - 5
|25
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|4.
|Бока Хуниорс
|11
|7
|2
|2
|17 - 12
|23
|5.
|Патронато Парана
|11
|6
|4
|1
|13 - 5
|22
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Барракас Централь
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|8.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|9.
|Годой Крус
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|11.
|Тигре
|11
|5
|5
|1
|17 - 7
|20
|12.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|7
|1
|10 - 5
|19
|13.
|Росарио Сентраль
|11
|5
|3
|3
|9 - 8
|18
|14.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|15.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|16.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|18.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|19.
|Ривер Плейт
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|21.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|22.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|24.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|25.
|Ланус
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|26.
|Банфилд
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|27.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|28.
|Альдосиви
|10
|2
|1
|7
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|2.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|3.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|4
|2
|8 - 7
|16
|4.
|Уракан
|12
|3
|7
|2
|10 - 10
|16
|5.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|6.
|Банфилд
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|9.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|10.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|11.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|12.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|13.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Годой Крус
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|15.
|Сармиенто
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|2
|5
|11 - 10
|11
|19.
|Колон
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|20.
|Тальерес Кордоба
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|21.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|22.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|23.
|Барракас Централь
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|24.
|Патронато Парана
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|1
|3
|6
|7 - 14
|6
|26.
|Альдосиви
|12
|1
|3
|8
|5 - 23
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|28.
|Ланус
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|1 8
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8