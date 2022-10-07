Тур: 8. Стадион: Эль-Садар. Главный судья: Ортис Мигель
0'
0:1
28' ГолКлюйверт Джастин
35' Желтая карточкаГаттузо Дженнаро
38' Желтая карточкаГильямон Уго
0:2
54' ГолДьякаби Муктар
57' Желтая карточкаМориба Илайкс
0:2
57' Не забитый пенальтиАвила Эсекьель
69' Красная карточкаУнаи Гарсия
0:2
70' Не забитый пенальтиКавани Эдинсон
73' Желтая карточкаМуса Юнус
Ход матча
28'
35'
38'
54'
0:2
57'
57'
0:2
69'
70'
0:2
73'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 6
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
22
Орос
Аймар
16
Гомес
Мойсес
18
Кике
Гарсия
24
Джюмарт
Эрай
14
Гайя
Хосе
16
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Орос АймарПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Вратарь
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Джюмарт ЭрайЗащитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Дуро УгоНападающий
-
29 Перес ФранНападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Осасуна
Валенсия
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед
24 матча
20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
12.5%
54.2%
33.3%
3 победы 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.2%
16.7%
54.1%
7 побед 4 ничьи 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|3 (1)
|0.38
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.25
|Орос Аймар
|2 (1)
|0.25
|Гарсия Рубен
|1
|0.13
|Брашанац Дарко
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Абдессамад Эззалзули
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильехо Самуэль
|2
|0.25
|Дьякаби Муктар
|2
|0.25
|Алмейда Андре IV
|1
|0.13
|Лато Тони
|1
|0.13
|Габриэль Паулиста
|1
|0.13
|Нико Гонсалес
|1
|0.13
|Джюмарт Эрай
|1
|0.13
|Клюйверт Джастин
|1
|0.13
|Дуро Уго
|1
|0.13
|Андре Маркос
|1
|0.13
|Лино Сэмуел
|1
|0.13
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.13
|Гильямон Уго
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Кавани Эдинсон
|0
|0
|Гайя Хосе
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Давид III
|4
|1
|Унаи Гарсия
|3
|1
|Авила Эсекьель
|2
|1
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Брашанац Дарко
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Торро Лукас
|1
|0
|Эррера Серхио
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
|Кике Гарсия
|1
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Орос Аймар
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мориба Илайкс
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Корреа Тьерри
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Андре Маркос
|1
|1
|Кастильехо Самуэль
|2
|0
|Дьякаби Муктар
|2
|0
|Муса Юнус
|2
|0
|Гильямон Уго
|2
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Перес Фран
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1
Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1
Валенсия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1
Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 1
|19
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 7
|19
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 4
|16
|4.
|Бетис
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|6.
|Валенсия
|2:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 7
|13
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|8.
|Осасуна
|0:2 Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 2
|12
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|11.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|Жирона
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|16.
|Севилья
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|18.
|Альмерия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 14
|4
|20.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Валенсия
|2:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Осасуна
|0:2 Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Жирона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|11.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Севилья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Осасуна
|0:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Валенсия
|2:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|15.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Бетис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 3
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|4
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|Кадис
|Алехо Иван
|4
Прогнозы на матч Осасуна 0:2 Валенсия
Исход игры
Осасуна
32.8% (43)
Ничья
38.2% (50)
Валенсия
29% (38)
Тотал 2.5
Больше
45.76% (54)
Меньше
54.24% (64)
Обе команды забьют
Да
84.75% (100)
Нет
15.25% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (46)
1:2 Валенсия
21.4% (28)
2:1 Осасуна
18.3% (24)
1:0 Осасуна
9.2% (12)
0:1 Валенсия
2.3% (3)
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