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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Осасуна
0:2
Второй тайм: 75'
Валенсия
0'
0:1
28' Гол
Клюйверт Джастин
35' Желтая карточка
Гаттузо Дженнаро
38' Желтая карточка
Гильямон Уго
0:2
54' Гол
Дьякаби Муктар
57' Желтая карточка
Мориба Илайкс
0:2
57' Не забитый пенальти
Авила Эсекьель
69' Красная карточка
Унаи Гарсия
0:2
70' Не забитый пенальти
Кавани Эдинсон
73' Желтая карточка
Муса Юнус

Ход матча

28'
0:1
Клюйверт Джастин
(Кавани Эдинсон)
35'
 
Гаттузо Дженнаро
38'
 
Гильямон Уго
46'
Пенья Рубен
Видаль Начо
 
46'
Санчес Мануэль
Эрнандес Аридане
 
53'
Авила Эсекьель
Гомес Мойсес
 
54'
0:2
Дьякаби Муктар
57'
 
Мориба Илайкс
57'
Авила Эсекьель
0:2
62'
 
Муса Юнус
Гильямон Уго
63'
Гарсия Рубен
Орос Аймар
 
69'
Унаи Гарсия
 
70'
0:2
Кавани Эдинсон
72'
Брашанац Дарко
Абдессамад Эззалзули
 
73'
 
Муса Юнус
74'
 
Фулкье Димитри
Клюйверт Джастин
74'
 
Лато Тони
Мориба Илайкс
74'
 
Дуро Уго
Кавани Эдинсон

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 131
Осасуна 32.8% (43)
X 38.2% (50)
Валенсия 29% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Валенсия
9.50
3.38
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
23
Эрнандес
Аридане
3
Круз
Хуан
6
Торро
Лукас
7
Монкайола
Хон
12
Абдессамад
Эззалзули
22
Орос
Аймар
16
Гомес
Мойсес
18
Кике
Гарсия
25
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
24
Джюмарт
Эрай
12
Дьякаби
Муктар
14
Гайя
Хосе
18
Алмейда
Андре
IV
6
Гильямон
Уго
8
Мориба
Илайкс
9
Клюйверт
Джастин
7
Кавани
Эдинсон
16
Лино
Сэмуел
Осасуна
4-2-3-1
Валенсия
4-3-3

История личных встреч

Осасуна
Валенсия

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед

24 матча

20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

12.5%
54.2%
33.3%
3 победы 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.2%
16.7%
54.1%
7 побед 4 ничьи 13 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:4
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
П
4:1
П
3:3
П
1:1
П
3:0
П
4:0
КК
2:1
КК
0:2
П
0:1
П
4:0
П
1:1
П
1:0
П
3:3
П
3:0
П
1:3
П
1:0
П
1:0
ПД
3:0
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 3 (1) 0.38
Кике Гарсия 2 (1) 0.25
Орос Аймар 2 (1) 0.25
Гарсия Рубен 1 0.13
Брашанац Дарко 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Пенья Рубен 0 0
Абдессамад Эззалзули 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильехо Самуэль 2 0.25
Дьякаби Муктар 2 0.25
Алмейда Андре IV 1 0.13
Лато Тони 1 0.13
Габриэль Паулиста 1 0.13
Нико Гонсалес 1 0.13
Джюмарт Эрай 1 0.13
Клюйверт Джастин 1 0.13
Дуро Уго 1 0.13
Андре Маркос 1 0.13
Лино Сэмуел 1 0.13
Солер Карлос 1 (1) 0.13
Гильямон Уго 0 0
Муса Юнус 0 0
Кавани Эдинсон 0 0
Гайя Хосе 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 4 1
Унаи Гарсия 3 1
Авила Эсекьель 2 1
Гомес Мойсес 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Брашанац Дарко 1 0
Будимир Анте 1 0
Торро Лукас 1 0
Эррера Серхио 1 0
Круз Хуан 1 0
Пенья Рубен 1 0
Кике Гарсия 1 0
Видаль Начо 1 0
Монкайола Хон 1 0
Орос Аймар 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Абдессамад Эззалзули 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мориба Илайкс 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Андре Маркос 1 1
Кастильехо Самуэль 2 0
Дьякаби Муктар 2 0
Муса Юнус 2 0
Гильямон Уго 2 0
Васкес Хесус 1 0
Перес Фран 1 0
Лино Сэмуел 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1
Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1
Валенсия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1
Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 19 - 1 19
2. Реал Мадрид Заявка 7 6 1 0 18 - 7 19
3. Атлетик Б Заявка 7 5 1 1 16 - 4 16
4. Бетис Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
5. Атлетико М Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
6. Валенсия 2:0 Заявка 8 4 1 3 14 - 7 13
7. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 11 13
8. Осасуна 0:2 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 10 - 2 12
10. Райо Вальекано Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
11. Сельта Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
13. Жирона Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
14. Вальядолид Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
16. Севилья Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
17. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
18. Альмерия Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
19. Кадис Заявка 7 1 1 5 1 - 14 4
20. Эльче Заявка 7 0 1 6 3 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия 2:0 Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна 0:2 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Райо Вальекано Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
11. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
14. Атлетико М Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Севилья Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20. Кадис Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 5 - 1 8
6. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
7. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Осасуна 0:2 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Валенсия 2:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
14. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16. Бетис Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
18. Жирона Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Атлетико М Мората Альваро 4
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Барселона Бускетс Серхио 1 3
Райо Вальекано Трехо Оскар 4
Хетафе Аленья Карлес 4
Кадис Алехо Иван 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Джюмарт Эрай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 47'
      Команда Валенсия имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Осасуна: 51%, Валенсия: 49%.
    • 46'
      Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Джюмарт Эрай выиграл воздушное противоборство у Кике Гарсия.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Монкайола Хон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 45'
      Кике Гарсия создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      45'
      Корреа Тьерри наказан за толчок Abdessamad Ezzalzouli
    • 45'
      Контроль мяча: Осасуна: 49%, Валенсия: 51%.
    • 44'
      Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Илайш Мориба пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем
    • 44'
      Клюйверт Джастин из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 44'
      Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 42'
      Кике Гарсия выиграл воздушное противоборство у Джюмарт Эрай.
    • Травма, повреждение
      42'
      Джюмарт Эрай возвращается на поле.
    • Офсайд
      41'
      Лино Сэмуел из команды Валенсия в офсайде
    • 41'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 40'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      40'
      Ох, нехорошо это выглядит. Джюмарт Эрай получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 40'
      Контроль мяча: Осасуна: 49%, Валенсия: 51%.
    • Травма, повреждение
      39'
      Джюмарт Эрай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      39'
      Гомес Мойсес из команды Осасуна подал угловой слева.
    • Желтая карточка
      38'
      Судья подбегает и показывает Уго Гильямон из команды Валенсия отложенную желтую карточку за фол.
    • 38'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 38'
      Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      37'
      Уго Гильямон из команды Валенсия фолит на Торро Лукас, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 37'
      Круз Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Корреа Тьерри выиграл воздушное противоборство у Кике Гарсия.
    • 36'
      Осасуна контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      35'
      Рефери не любит споров - именно за это Дженнаро Гаттузо сейчас получил желтую
    • Фол, нарушение
      35'
      Клюйверт Джастин наказан за толчок Круз Хуан
    • 35'
      Круз Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Осасуна: 46%, Валенсия: 54%.
    • 34'
      Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Осасуна контролирует мяч.
    • 33'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 33'
      Валенсия контролирует мяч.
    • 33'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 32'
      Кавани Эдинсон не смог попасть в створ ударом издали
    • 32'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 32'
      Алмейда Андре IV из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Дьякаби Муктар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 31'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 31'
      Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 30'
      Гайя Хосе не смог попасть в створ ударом издали
    • 30'
      Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Осасуна: 49%, Валенсия: 51%.
    • 30'
      Осасуна контролирует мяч.
    • 30'
      Илайш Мориба выиграл воздушное противоборство у Унаи Гарсия.
    • 29'
      Джюмарт Эрай выиграл воздушное противоборство у Кике Гарсия.
    • 29'
      Команда Валенсия забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 28'
      Лино Сэмуел сделал ключевой пас для гола!
    • 28'
      Кавани Эдинсон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Клюйверт Джастин забивает с левой ноги!
    • 28'
      Кавани Эдинсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Гайя Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      27'
      Лино Сэмуел из команды Валенсия в офсайде
    • 26'
      Эрнандес Аридане из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Торро Лукас из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Уго Гильямон
    • 26'
      Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Видаль Начо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Эррера Серхио ошибается в защите.
    • 25'
      Контроль мяча: Осасуна: 54%, Валенсия: 46%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Эрнандес Аридане наказан за толчок Кавани Эдинсон
    • 24'
      Хорошую попытку сделал Кике Гарсия. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 24'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 24'
      Унаи Гарсия ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Игрок из команды Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 24'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 23'
      Abdessamad Ezzalzouli выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 23'
      Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Кике Гарсия из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      22'
      Гайя Хосе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Корреа Тьерри нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      21'
      Гайя Хосе из команды Валенсия разыграл угловой с левого угла.
    • 21'
      Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Эррера Серхио из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Осасуна: 55%, Валенсия: 45%.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Видаль Начо из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Лино Сэмуел
    • 19'
      Валенсия контролирует мяч.
    • 19'
      Лино Сэмуел выиграл воздушное противоборство у Эрнандес Аридане.
    • 18'
      Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Унаи Гарсия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Валенсия начинает контратаку
    • 18'
      Лино Сэмуел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Матч возобновлен
    • 17'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      17'
      Корреа Тьерри из команды Валенсия опасно и грубо сыграл. Орос Аймар пострадал.
    • 17'
      Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Осасуна: 61%, Валенсия: 39%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 14'
      Осасуна контролирует мяч.
    • 14'
      Джюмарт Эрай из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Илайш Мориба из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Abdessamad Ezzalzouli
    • 13'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Орос Аймар из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Алмейда Андре IV
    • 12'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 12'
      Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      11'
      Джюмарт Эрай наказан за толчок Кике Гарсия
    • 11'
      Осасуна контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Осасуна: 53%, Валенсия: 47%.
    • 9'
      Лино Сэмуел нанес удар головой, но Серхио Эррера спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      9'
      Гайя Хосе из команды Валенсия подал угловой слева.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Валенсия
    • 8'
      Кике Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 8'
      Abdessamad Ezzalzouli создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Орос Аймар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Гайя Хосе из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Abdessamad Ezzalzouli
    • 6'
      Круз Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 6'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 5'
      Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Осасуна: 57%, Валенсия: 43%.
    • 5'
      Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Осасуна контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Abdessamad Ezzalzouli из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Лино Сэмуел
    • Угловой
      4'
      Abdessamad Ezzalzouli из команды Осасуна разыграл угловой с правого угла.
    • 3'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Уго Гильямон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Илайш Мориба из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Abdessamad Ezzalzouli
    • 1'
      Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Валенсия начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 131
    Осасуна 32.8% (43)
    X 38.2% (50)
    Валенсия 29% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Валенсия
    9.50
    3.38
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Осасуна 0:2 Валенсия

    Исход игры
    Осасуна
    32.8% (43)
    Ничья
    38.2% (50)
    Валенсия
    29% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.76% (54)
    Меньше
    54.24% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    84.75% (100)
    Нет
    15.25% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.1% (46)
    1:2 Валенсия
    21.4% (28)
    2:1 Осасуна
    18.3% (24)
    1:0 Осасуна
    9.2% (12)
    0:1 Валенсия
    2.3% (3)
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    Валенсия
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