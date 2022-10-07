Юнус Муса - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Илайш Мориба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Рефери не любит споров - именно за это Илайш Мориба сейчас получил желтую

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Тактическая замена. Уго Гильямон уходит с поля и его заменяет Юнус Муса

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Abdessamad Ezzalzouli выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Команда Валенсия имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

45' Кике Гарсия создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Корреа Тьерри наказан за толчок Abdessamad Ezzalzouli

44' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Илайш Мориба пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

44' Клюйверт Джастин из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновится спорным мячом

40' Ох, нехорошо это выглядит. Джюмарт Эрай получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Джюмарт Эрай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

38' Судья подбегает и показывает Уго Гильямон из команды Валенсия отложенную желтую карточку за фол.

38' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Уго Гильямон из команды Валенсия фолит на Торро Лукас , но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

37' Круз Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Рефери не любит споров - именно за это Дженнаро Гаттузо сейчас получил желтую

35' Круз Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Осасуна

32' Кавани Эдинсон не смог попасть в створ ударом издали

31' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Осасуна

30' Гайя Хосе не смог попасть в створ ударом издали

30' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Илайш Мориба выиграл воздушное противоборство у Унаи Гарсия

29' Команда Валенсия забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

28' Г О О О О Л - Клюйверт Джастин забивает с левой ноги!

28' Кавани Эдинсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Гайя Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Хорошую попытку сделал Кике Гарсия . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Игрок из команды Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

23' Abdessamad Ezzalzouli выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Гайя Хосе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

18' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Унаи Гарсия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Лино Сэмуел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Осасуна

13' Судья сигнализирует, что Илайш Мориба из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Abdessamad Ezzalzouli

13' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Лино Сэмуел нанес удар головой, но Серхио Эррера спокойно отбил мяч.

9' Удар от ворот произведет Валенсия

8' Кике Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Abdessamad Ezzalzouli создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Орос Аймар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Круз Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Abdessamad Ezzalzouli из команды Осасуна разыграл угловой с правого угла.

3' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Уго Гильямон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Судья сигнализирует, что Илайш Мориба из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Abdessamad Ezzalzouli

1' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Валенсия начинает с центра поля