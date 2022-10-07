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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Осасуна
1:2
Конец матча
Валенсия
0'
0:1
28' Гол
Клюйверт Джастин
35' Желтая карточка
Гаттузо Дженнаро
38' Желтая карточка
Гильямон Уго
0:2
54' Гол
Дьякаби Муктар
57' Желтая карточка
Мориба Илайкс
0:2
57' Не забитый пенальти
Авила Эсекьель
64' Желтая карточка
Торро Лукас
69' Красная карточка
Унаи Гарсия
0:2
70' Не забитый пенальти
Кавани Эдинсон
73' Желтая карточка
Муса Юнус
79' Желтая карточка
Джюмарт Эрай
83' Желтая карточка
Брашанац Дарко
84' Желтая карточка
Дьякаби Муктар
90' Вторая желтая карточка
Дьякаби Муктар
1:2
90' Гол
Брашанац Дарко
90' Красная карточка
Пенья Рубен
90' Желтая карточка
Эррера Серхио
90'+7

Ход матча

28'
0:1
Клюйверт Джастин
(Кавани Эдинсон)
35'
 
Гаттузо Дженнаро
38'
 
Гильямон Уго
46'
Пенья Рубен
Видаль Начо
 
46'
Санчес Мануэль
Эрнандес Аридане
 
53'
Авила Эсекьель
Гомес Мойсес
 
54'
0:2
Дьякаби Муктар
57'
 
Мориба Илайкс
57'
Авила Эсекьель
0:2
62'
 
Муса Юнус
Гильямон Уго
63'
Гарсия Рубен
Орос Аймар
 
64'
Торро Лукас
 
69'
Унаи Гарсия
 
70'
0:2
Кавани Эдинсон
72'
Брашанац Дарко
Абдессамад Эззалзули
 
73'
 
Муса Юнус
74'
 
Фулкье Димитри
Клюйверт Джастин
74'
 
Дуро Уго
Кавани Эдинсон
75'
 
Лато Тони
Мориба Илайкс
79'
 
Джюмарт Эрай
83'
Брашанац Дарко
 
84'
 
Дьякаби Муктар
86'
 
Габриэль Паулиста
Дьякаби Муктар
90'
 
Дьякаби Муктар
90'
Брашанац Дарко
1:2
90'
Пенья Рубен
 
90'
Эррера Серхио
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 2 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 131
Осасуна 32.8% (43)
X 38.2% (50)
Валенсия 29% (38)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
23
Эрнандес
Аридане
3
Круз
Хуан
6
Торро
Лукас
7
Монкайола
Хон
12
Абдессамад
Эззалзули
22
Орос
Аймар
16
Гомес
Мойсес
18
Кике
Гарсия
25
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
24
Джюмарт
Эрай
12
Дьякаби
Муктар
14
Гайя
Хосе
18
Алмейда
Андре
IV
6
Гильямон
Уго
8
Мориба
Илайкс
9
Клюйверт
Джастин
7
Кавани
Эдинсон
16
Лино
Сэмуел
Осасуна
4-2-3-1
Валенсия
4-3-3

История личных встреч

Осасуна
Валенсия

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед

24 матча

20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

12.5%
54.2%
33.3%
3 победы 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.2%
16.7%
54.1%
7 побед 4 ничьи 13 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:4
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
П
4:1
П
3:3
П
1:1
П
3:0
П
4:0
КК
2:1
КК
0:2
П
0:1
П
4:0
П
1:1
П
1:0
П
3:3
П
3:0
П
1:3
П
1:0
П
1:0
ПД
3:0
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 3 (1) 0.38
Кике Гарсия 2 (1) 0.25
Орос Аймар 2 (1) 0.25
Гарсия Рубен 1 0.13
Брашанац Дарко 1 0.13
Унаи Гарсия 0 0
Пенья Рубен 0 0
Абдессамад Эззалзули 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильехо Самуэль 2 0.25
Дьякаби Муктар 2 0.25
Алмейда Андре IV 1 0.13
Лато Тони 1 0.13
Габриэль Паулиста 1 0.13
Нико Гонсалес 1 0.13
Джюмарт Эрай 1 0.13
Клюйверт Джастин 1 0.13
Дуро Уго 1 0.13
Андре Маркос 1 0.13
Лино Сэмуел 1 0.13
Солер Карлос 1 (1) 0.13
Гильямон Уго 0 0
Муса Юнус 0 0
Кавани Эдинсон 0 0
Гайя Хосе 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 4 1
Унаи Гарсия 3 1
Авила Эсекьель 2 1
Пенья Рубен 1 1
Брашанац Дарко 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Торро Лукас 2 0
Эррера Серхио 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Круз Хуан 1 0
Кике Гарсия 1 0
Видаль Начо 1 0
Монкайола Хон 1 0
Орос Аймар 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Абдессамад Эззалзули 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 3 1
Джюмарт Эрай 2 1
Мориба Илайкс 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Муса Юнус 3 0
Андре Маркос 1 1
Кастильехо Самуэль 2 0
Гильямон Уго 2 0
Васкес Хесус 1 0
Перес Фран 1 0
Лино Сэмуел 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
4
27%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1
Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1
Валенсия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1
Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 19 - 1 19
2. Реал Мадрид Заявка 7 6 1 0 18 - 7 19
3. Атлетик Б Заявка 7 5 1 1 16 - 4 16
4. Бетис Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
5. Атлетико М Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
6. Валенсия Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
7. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 11 13
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 10 - 2 12
10. Райо Вальекано Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
11. Сельта Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
13. Жирона Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
14. Вальядолид Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
16. Севилья Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
17. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
18. Альмерия Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
19. Кадис Заявка 7 1 1 5 1 - 14 4
20. Эльче Заявка 7 0 1 6 3 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Райо Вальекано Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
11. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
14. Атлетико М Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Севилья Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20. Кадис Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 5 - 1 8
6. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
7. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
14. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16. Бетис Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
18. Жирона Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Атлетико М Мората Альваро 4
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Барселона Бускетс Серхио 1 3
Осасуна Унаи Гарсия 1 3
Валенсия Дьякаби Муктар 1 3
Райо Вальекано Трехо Оскар 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 95'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Осасуна будет все-таки засчитан.
  • 95'
    Контроль мяча: Осасуна: 48%, Валенсия: 52%.
  • Описание гола
    94'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 94'
    Гарсия Рубен сделал ключевой пас для гола!
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О Л - Брашанац Дарко забивает ударом с правой ноги!
  • 93'
    Гарсия Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Фол, нарушение
    93'
    Джюмарт Эрай наказан за толчок Кике Гарсия
  • 93'
    Гайя Хосе пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Джюмарт Эрай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 47'
      Команда Валенсия имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Осасуна: 51%, Валенсия: 49%.
    • 46'
      Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Джюмарт Эрай выиграл воздушное противоборство у Кике Гарсия.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Монкайола Хон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 45'
      Кике Гарсия создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      45'
      Корреа Тьерри наказан за толчок Abdessamad Ezzalzouli
    • 45'
      Контроль мяча: Осасуна: 49%, Валенсия: 51%.
    • 44'
      Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Илайш Мориба пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем
    • 44'
      Клюйверт Джастин из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 44'
      Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 42'
      Кике Гарсия выиграл воздушное противоборство у Джюмарт Эрай.
    • Травма, повреждение
      42'
      Джюмарт Эрай возвращается на поле.
    • Офсайд
      41'
      Лино Сэмуел из команды Валенсия в офсайде
    • 41'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 40'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      40'
      Ох, нехорошо это выглядит. Джюмарт Эрай получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 40'
      Контроль мяча: Осасуна: 49%, Валенсия: 51%.
    • Травма, повреждение
      39'
      Джюмарт Эрай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      39'
      Гомес Мойсес из команды Осасуна подал угловой слева.
    • Желтая карточка
      38'
      Судья подбегает и показывает Уго Гильямон из команды Валенсия отложенную желтую карточку за фол.
    • 38'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 38'
      Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      37'
      Уго Гильямон из команды Валенсия фолит на Торро Лукас, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 37'
      Круз Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Корреа Тьерри выиграл воздушное противоборство у Кике Гарсия.
    • 36'
      Осасуна контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      35'
      Рефери не любит споров - именно за это Дженнаро Гаттузо сейчас получил желтую
    • Фол, нарушение
      35'
      Клюйверт Джастин наказан за толчок Круз Хуан
    • 35'
      Круз Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Осасуна: 46%, Валенсия: 54%.
    • 34'
      Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Осасуна контролирует мяч.
    • 33'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 33'
      Валенсия контролирует мяч.
    • 33'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 32'
      Кавани Эдинсон не смог попасть в створ ударом издали
    • 32'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 32'
      Алмейда Андре IV из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Дьякаби Муктар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 31'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 31'
      Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 30'
      Гайя Хосе не смог попасть в створ ударом издали
    • 30'
      Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Осасуна: 49%, Валенсия: 51%.
    • 30'
      Осасуна контролирует мяч.
    • 30'
      Илайш Мориба выиграл воздушное противоборство у Унаи Гарсия.
    • 29'
      Джюмарт Эрай выиграл воздушное противоборство у Кике Гарсия.
    • 29'
      Команда Валенсия забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 28'
      Лино Сэмуел сделал ключевой пас для гола!
    • 28'
      Кавани Эдинсон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Клюйверт Джастин забивает с левой ноги!
    • 28'
      Кавани Эдинсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Гайя Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      27'
      Лино Сэмуел из команды Валенсия в офсайде
    • 26'
      Эрнандес Аридане из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Торро Лукас из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Алмейда Андре IV
    • 26'
      Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Видаль Начо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Эррера Серхио ошибается в защите.
    • 25'
      Контроль мяча: Осасуна: 54%, Валенсия: 46%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Эрнандес Аридане наказан за толчок Кавани Эдинсон
    • 24'
      Хорошую попытку сделал Кике Гарсия. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 24'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 24'
      Унаи Гарсия ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Игрок из команды Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 24'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 23'
      Abdessamad Ezzalzouli выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 23'
      Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Кике Гарсия из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      22'
      Гайя Хосе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Корреа Тьерри нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      21'
      Гайя Хосе из команды Валенсия разыграл угловой с левого угла.
    • 21'
      Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Эррера Серхио из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Осасуна: 55%, Валенсия: 45%.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Видаль Начо из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Лино Сэмуел
    • 19'
      Валенсия контролирует мяч.
    • 19'
      Лино Сэмуел выиграл воздушное противоборство у Эрнандес Аридане.
    • 18'
      Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Унаи Гарсия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Валенсия начинает контратаку
    • 18'
      Лино Сэмуел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Матч возобновлен
    • 17'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      17'
      Корреа Тьерри из команды Валенсия опасно и грубо сыграл. Орос Аймар пострадал.
    • 17'
      Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Осасуна: 61%, Валенсия: 39%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 14'
      Осасуна контролирует мяч.
    • 14'
      Джюмарт Эрай из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Илайш Мориба из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Abdessamad Ezzalzouli
    • 13'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Орос Аймар из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Алмейда Андре IV
    • 12'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 12'
      Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      11'
      Джюмарт Эрай наказан за толчок Кике Гарсия
    • 11'
      Осасуна контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Осасуна: 53%, Валенсия: 47%.
    • 9'
      Лино Сэмуел нанес удар головой, но Серхио Эррера спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      9'
      Гайя Хосе из команды Валенсия подал угловой слева.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Валенсия
    • 8'
      Кике Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 8'
      Abdessamad Ezzalzouli создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Орос Аймар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Гайя Хосе из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Abdessamad Ezzalzouli
    • 6'
      Круз Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 6'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 5'
      Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Осасуна: 57%, Валенсия: 43%.
    • 5'
      Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Осасуна контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Abdessamad Ezzalzouli из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Лино Сэмуел
    • Угловой
      4'
      Abdessamad Ezzalzouli из команды Осасуна разыграл угловой с правого угла.
    • 3'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Уго Гильямон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Илайш Мориба из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Abdessamad Ezzalzouli
    • 1'
      Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Валенсия начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 131
    Осасуна 32.8% (43)
    X 38.2% (50)
    Валенсия 29% (38)
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    Прогнозы на матч Осасуна 1:2 Валенсия

    Исход игры
    Осасуна
    32.8% (43)
    Ничья
    38.2% (50)
    Валенсия
    29% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.76% (54)
    Меньше
    54.24% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    84.75% (100)
    Нет
    15.25% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.1% (46)
    1:2 Валенсия
    21.4% (28)
    2:1 Осасуна
    18.3% (24)
    1:0 Осасуна
    9.2% (12)
    0:1 Валенсия
    2.3% (3)
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