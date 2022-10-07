Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Юнус Муса из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

88' Гарсия Рубен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Удар от ворот произведет Валенсия

87' Круз Хуан наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

87' Авила Эсекьель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Гарсия Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Ох, нехорошо это выглядит. Дьякаби Муктар получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Матч возобновлен

84' Судье надоело, что Дьякаби Муктар тянет время и он наказал его горчичником

84' Дьякаби Муктар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Гарсия Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Рефери не любит споров - именно за это Брашанац Дарко сейчас получил желтую

82' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Осасуна

80' Удар от ворот произведет Валенсия

79' Джюмарт Эрай получает желтую карточку за неспортивное поведение

78' Алмейда Андре IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Пенья Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Валенсия

77' Авила Эсекьель нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

77' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Удар от ворот произведет Валенсия

75' Тактическая замена. Илайш Мориба уходит с поля и его заменяет Лато Тони

74' Гарсия Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Юнус Муса - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

73' Кике Гарсия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Осасуна

72' Тактическая замена. Abdessamad Ezzalzouli уходит с поля и его заменяет Брашанац Дарко

72' Кавани Эдинсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Клюйверт Джастин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Дьякаби Муктар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Хорошую попытку сделал Клюйверт Джастин . Удар в створ, но вратарь начеку

70' ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Кавани Эдинсон пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!

69' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Унаи Гарсия удален с поля!

69' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Пенья Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Abdessamad Ezzalzouli выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Матч возобновится спорным мячом

66' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

65' Гарсия Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

64' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Рефери не любит споров - именно за это Торро Лукас сейчас получил желтую

63' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

62' Авила Эсекьель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Тактическая замена. Уго Гильямон уходит с поля и его заменяет Юнус Муса

61' Уго Гильямон выиграл воздушное противоборство у Орос Аймар

61' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Авила Эсекьель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Авила Эсекьель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Дьякаби Муктар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

59' Удар от ворот произведет Осасуна

59' Лино Сэмуел наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

59' Клюйверт Джастин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Валенсия

57' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Авила Эсекьель бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

57' Рефери не любит споров - именно за это Илайш Мориба сейчас получил желтую

56' ПЕНАЛЬТИ - Уго Гильямон из команды Валенсия привез своей команде пенальти за опасную игру против Кике Гарсия

56' Илайш Мориба из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Унаи Гарсия плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

54' Г О О О О Л - Дьякаби Муктар первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

54' Клюйверт Джастин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Клюйверт Джастин из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Назначен штрафной. Пострадал Уго Гильямон, его свалил Торро Лукас

52' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Лино Сэмуел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

49' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Илайш Мориба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Хорошую попытку сделал Лино Сэмуел . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Гайя Хосе из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля