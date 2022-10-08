79' Бебе Тьягу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Матч возобновлен

79' Тактическая замена. Туре Эль Билал уходит с поля и его заменяет Largie Ramazani

77' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

76' Посо Алехандро из команды Альмерия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

76' Эмбарба Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Эмбарба Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Команда Райо Вальекано фактически перестала играть и ждет финального свистка.

72' Робертоне Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Комесанья Санти получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Комесанья Санти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Samu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Samu из команды Альмерия получает желтую после опасной игры.

66' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Альмерия

66' Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Samu

65' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

64' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

64' Эли Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

62' Трехо Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Бабич Срджян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Альмерия

61' Мендес Убулан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Робертоне Лукас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Матч возобновлен

58' Эмбарба Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Валентин Оскар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Альмерия

55' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

54' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Акиеме Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Мендес Убулан получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Мендес Убулан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Сегодняшная посещаемость составляет 10783 болельщиков

49' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

48' Балью Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Удар от ворот произведет Альмерия

46' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Валентин Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля