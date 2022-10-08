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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 10783 Главный судья: Гонсалес Пабло
Альмерия
3:1
Второй тайм: 84'
Райо Вальекано
0'
1:0
8' Гол
Робертоне Лукас
2:0
17' Гол
Бабич Срджян
3:0
39' Гол
Туре Эль Билал
45' Желтая карточка
Санчес Сальвадор
57' Желтая карточка
Валентин Оскар
67' Желтая карточка
Саму Гарсия
70' Желтая карточка
Эмбарба Адриан
3:1
81' Гол
Катена Алехандро

Ход матча

8'
Робертоне Лукас
(Эмбарба Адриан)
1:0
17'
Бабич Срджян
(Эмбарба Адриан)
2:0
39'
Туре Эль Билал
(Мелеро Гонсало)
3:0
45'
 
Санчес Сальвадор
46'
 
Фалькао Радамель
Санчес Сальвадор
46'
 
Валентин Оскар
Лежён Флорьян
46'
 
Комесанья Санти
Сисс Пате
57'
 
Валентин Оскар
66'
Саму Гарсия
Баптистао Лео
 
66'
Посо Алехандро
Мелеро Гонсало
 
67'
Саму Гарсия
 
70'
Эмбарба Адриан
 
72'
 
Бебе Тьягу
Трехо Оскар
79'
Рамазани Ларжи
Туре Эль Билал
 
79'
Эгуарас Иниго
Робертоне Лукас
 
81'
3:1
Катена Алехандро
(Паласон Иси)

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 5
  • 4 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 122
Альмерия 15.6% (19)
X 38.5% (47)
Райо Вальекано 45.9% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Альмерия
Ничья
Райо Вальекано
3.46
3.30
93.33
Все Коэффициенты
13
Мартинес
Фернардо
24
Мендес
Убулан
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджян
15
Акиеме
Серхио
6
Де
ла
Ос
Сесар
5
Робертоне
Лукас
12
Баптистао
Лео
3
Мелеро
Гонсало
10
Эмбарба
Адриан
9
Туре
Эль
Билал
13
Лопес
Диего
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
17
Лопес
Унаи
21
Сисс
Пате
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
14
Санчес
Сальвадор
34
Камелло
Серхио
Альмерия
4-2-3-1
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Альмерия
Райо Вальекано

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

15 матчей

33.3%
6.7%
60%
5 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

История матчей

С
0:1
С
0:1
С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
1:0
С
1:0
КК
0:2
С
3:0
П
2:0
П
0:1
П
3:1
П
0:1
КК
3:0
КК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Умар Садик 2 0.25
Рамазани Ларжи 2 0.25
Робертоне Лукас 1 0.13
Бабич Срджян 1 0.13
Туре Эль Билал 1 0.13
Эмбарба Адриан 0 0
Эгуарас Иниго 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Посо Алехандро 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 2 0.25
Трехо Оскар 1 0.13
Лопес Унаи 1 0.13
Камелло Серхио 1 0.13
Фалькао Радамель 1 0.13
Лежён Флорьян 1 0.13
Сисс Пате 1 0.13
Гарсия Альваро Ривера 0 0
Гарсия Франсиско III 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайки 4 0
Саму Гарсия 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Баптистао Лео 2 0
Эгуарас Иниго 2 0
Де ла Ос Сесар 2 0
Акиеме Серхио 2 0
Робертоне Лукас 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Соуза Диего II 1 0
Эли Родриго 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Санчес Курро 1 0
Брандарис Хуан 1 0
Умар Садик 1 0
Рамазани Ларжи 1 0
Марко Милованович I 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 4 0
Валентин Оскар 4 0
Лежён Флорьян 2 1
Димитриевски Столе 3 0
Сисс Пате 3 0
Фалькао Радамель 1 0
Балью Иван 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Санчес Сальвадор 1 0
Комесанья Санти 1 0
Катена Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
9%
2
20%
1-15
5
45%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетик Б - Альмерия 4:0 Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0
Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2 Альмерия - Спортинг Хихон 1:0 Вальядолид - Альмерия 2:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Эльче 2:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Валенсия 2:1
Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 19 - 1 19
2. Реал Мадрид Заявка 7 6 1 0 18 - 7 19
3. Атлетик Б Заявка 7 5 1 1 16 - 4 16
4. Бетис Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
5. Атлетико М Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
6. Валенсия Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
7. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 11 13
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 10 - 2 12
10. Райо Вальекано 1:3 Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
11. Сельта Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
13. Жирона Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
14. Вальядолид Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
15. Альмерия 3:1 Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
16. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
17. Севилья Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
19. Кадис Заявка 7 1 1 5 1 - 14 4
20. Эльче Заявка 7 0 1 6 3 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Альмерия 3:1 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Райо Вальекано 1:3 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
10. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
12. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
14. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Атлетико М Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
16. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
17. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Севилья Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20. Кадис Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 5 - 1 8
6. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
7. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Райо Вальекано 1:3 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
14. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16. Бетис Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
18. Жирона Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Альмерия 3:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Атлетико М Мората Альваро 4
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Барселона Бускетс Серхио 1 3
Осасуна Унаи Гарсия 1 3
Валенсия Дьякаби Муктар 1 3
Райо Вальекано Трехо Оскар 4
Весь список
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    Прогнозы 122
    Альмерия 15.6% (19)
    X 38.5% (47)
    Райо Вальекано 45.9% (56)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Райо Вальекано
    3.46
    3.30
    93.33
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    Прогнозы на матч Альмерия 3:1 Райо Вальекано

    Исход игры
    Альмерия
    15.6% (19)
    Ничья
    38.5% (47)
    Райо Вальекано
    45.9% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.97% (33)
    Меньше
    72.03% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    61.02% (72)
    Нет
    38.98% (46)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.8% (40)
    0:1 Райо Вальекано
    24.6% (30)
    1:2 Райо Вальекано
    18% (22)
    1:0 Альмерия
    7.4% (9)
    2:1 Альмерия
    7.4% (9)
    0:0 Ничья
    4.1% (5)
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    Райо Вальекано
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