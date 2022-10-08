Тур: 8. Стадион: Хуэгос Медитерранеос. Зрители: 10783 Главный судья: Гонсалес Пабло
3:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолРобертоне Лукас
2:0
17' ГолБабич Срджян
3:0
39' ГолТуре Эль Билал
45' Желтая карточкаСанчес Сальвадор
57' Желтая карточкаВалентин Оскар
66' Желтая карточкаСаму Гарсия
70' Желтая карточкаЭмбарба Адриан
3:1
81' ГолКатена Алехандро
87' Вторая желтая карточкаЭмбарба Адриан
90' Желтая карточкаРамазани Ларжи
90'+9
Ход матча
8'
17'
2:0
39'
3:0
45'
57'
66'
70'
81'
3:1
87'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 6
-
4 Офсайды 4
-
21 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджян
13
Лопес
Диего
20
Балью
Иван
17
Лопес
Унаи
21
Сисс
Пате
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
-
22 Бабич СрджянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Саму ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Соуза ДиегоНападающий
-
14 ЛазароНападающий
-
2 Кайки
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Чаваррия ПепЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
11 Нтекья РандиПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Альмерия
Райо Вальекано
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
15 матчей
33.3%
6.7%
60%
5 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Умар Садик
|2
|0.25
|Рамазани Ларжи
|2
|0.25
|Робертоне Лукас
|1
|0.13
|Бабич Срджян
|1
|0.13
|Туре Эль Билал
|1
|0.13
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Эгуарас Иниго
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Посо Алехандро
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|2
|0.25
|Трехо Оскар
|1
|0.13
|Лопес Унаи
|1
|0.13
|Камелло Серхио
|1
|0.13
|Фалькао Радамель
|1
|0.13
|Лежён Флорьян
|1
|0.13
|Катена Алехандро
|1
|0.13
|Сисс Пате
|1
|0.13
|Гарсия Альваро Ривера
|0
|0
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайки
|4
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|1
|Саму Гарсия
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Баптистао Лео
|2
|0
|Эгуарас Иниго
|2
|0
|Де ла Ос Сесар
|2
|0
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Робертоне Лукас
|2
|0
|Рамазани Ларжи
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Соуза Диего II
|1
|0
|Эли Родриго
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Брандарис Хуан
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|4
|0
|Валентин Оскар
|4
|0
|Лежён Флорьян
|2
|1
|Димитриевски Столе
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0
|Санчес Сальвадор
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
7
9
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
2
29%
2
22%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
8%
3
23%
1-15
5
42%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
3
25%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетик Б - Альмерия 4:0 Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0
Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2 Альмерия - Спортинг Хихон 1:0 Вальядолид - Альмерия 2:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Эльче 2:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Валенсия 2:1
Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 1
|19
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 7
|19
|3.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 4
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|5.
|Бетис
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|6.
|Валенсия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|8.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 2
|12
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|11.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|Жирона
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|15.
|Альмерия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|16.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|17.
|Севилья
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 14
|4
|20.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Жирона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|17.
|Севилья
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|18.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|6.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Севилья
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|15.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Бетис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 3
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 3
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 3
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|4
Прогнозы на матч Альмерия 3:1 Райо Вальекано
Исход игры
Альмерия
15.6% (19)
Ничья
38.5% (47)
Райо Вальекано
45.9% (56)
Тотал 2.5
Больше
27.97% (33)
Меньше
72.03% (85)
Обе команды забьют
Да
61.02% (72)
Нет
38.98% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (40)
0:1 Райо Вальекано
24.6% (30)
1:2 Райо Вальекано
18% (22)
1:0 Альмерия
7.4% (9)
2:1 Альмерия
7.4% (9)
0:0 Ничья
4.1% (5)
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