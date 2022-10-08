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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Севилья
0:0
Первый тайм: 3'
Атлетик Б
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Прогнозы 121
Севилья 38.8% (47)
X 32.2% (39)
Атлетик Б 28.9% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Атлетик Б
3.51
3.57
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дмитрович
Марко
2
Монтьель
Гонсало
14
Ньянзу
Танги
23
Маркан
Маркос
3
Теллес
Алекс
6
Гудель
Неманья
8
Хордан
Хоан
24
Гомес
Алехандро
22
Иско
Аларкон
21
Торрес
Оливер
5
Дольберг
Каспер
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
15
Лекуе
Иньиго
14
Гарсия
Дани
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
7
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
Севилья
4-2-3-1
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Севилья
Атлетик Б

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

38 матчей

47.4%
10.5%
42.1%
18 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
36.8%
31.6%
12 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

36.8%
28.9%
34.3%
14 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ТМК
0:1
ТМС
2:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
П
2:0
КК
0:1
П
2:0
КК
1:3
П
2:0
П
1:0
П
1:0
П
3:1
П
3:1
ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:2
П
2:0
П
2:0
П
1:0
П
3:1
П
1:1
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
1:2
П
2:0
П
4:3
П
0:0
П
0:4
КК
3:0
П
1:2
КК
2:1
П
4:0
ПД
4:1
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кармона Хосе Анхель 2 0.29
Торрес Оливер 2 0.29
Ламела Эрик 1 0.14
Рекик Карим 1 0.14
Мир Рафа 1 0.14
Гомес Алехандро 0 0
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Нико 3 0.43
Беренгер Алекс 3 0.43
Уильямс Иньяки 3 0.43
Сансет Ойян 3 (1) 0.43
Гурусета Горка 2 0.29
Весга Микель 1 (1) 0.14
Де Маркос Оскар 0 0
Гарсия Дани 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Йерай Альварес 0 0
Морсильо Хон 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 2 1
Акунья Маркос 2 1
Иско Аларкон 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Фернандо Режес 2 0
Дилейни Томас 2 0
Гудель Неманья 2 0
Теллес Алекс 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Гомес Алехандро 1 0
Навас Хесус 1 0
Окампос Лукас 1 0
Рекик Карим 1 0
Буну Яссин 1 0
Хордан Хоан 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Ромеро Иван 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йерай Альварес 2 0
Муньяин Икер 1 0
Де Маркос Оскар 1 0
Юри Берчиче 1 0
Гарсия Дани 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Венседор Унай 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
8
6 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
3
50%
2
25%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

7
15
6 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
3
43%
3
20%
1-15
2
29%
4
27%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
8%
2
40%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0
Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1
Атлетик Б
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетик Б - Альмерия 4:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1
Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 19 - 1 19
2. Реал Мадрид Заявка 7 6 1 0 18 - 7 19
3. Атлетик Б 0:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 4 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
5. Бетис Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
6. Валенсия Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
7. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 11 13
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 10 - 2 12
10. Райо Вальекано Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
11. Сельта Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
13. Жирона Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
14. Вальядолид Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
15. Альмерия Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
16. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
17. Севилья 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 13 6
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
19. Кадис Заявка 7 1 1 5 1 - 14 4
20. Эльче Заявка 7 0 1 6 3 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
10. Райо Вальекано Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
11. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
12. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
13. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
16. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
17. Севилья 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20. Кадис Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 5 - 1 8
6. Атлетик Б 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
7. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Севилья 0:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
14. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16. Бетис Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Атлетико М Мората Альваро 4
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Барселона Бускетс Серхио 1 3
Осасуна Унаи Гарсия 1 3
Валенсия Дьякаби Муктар 1 3
Райо Вальекано Трехо Оскар 4
Весь список
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    Прогнозы 121
    Севилья 38.8% (47)
    X 32.2% (39)
    Атлетик Б 28.9% (35)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Атлетик Б
    3.51
    3.57
    3.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Севилья 0:0 Атлетик Б

    Исход игры
    Севилья
    39% (46)
    Ничья
    33.1% (39)
    Атлетик Б
    28% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (51)
    Меньше
    55.26% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    75.44% (86)
    Нет
    24.56% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.7% (35)
    2:1 Севилья
    22% (26)
    1:2 Атлетик Б
    14.4% (17)
    1:0 Севилья
    7.6% (9)
    0:1 Атлетик Б
    6.8% (8)
    2:0 Севилья
    5.9% (7)
    0:2 Атлетик Б
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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    Севилья
    Атлетик Б
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