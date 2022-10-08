Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Рауль Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Удар от ворот произведет Севилья

88' Тактическая замена. Нико Уильямс уходит с поля и его заменяет Морсильо Хон

88' Оооо... вот это был удар! Уильямс Иньяки должен был забить с этой позиции.

87' Рауль Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.

86' Удар от ворот произведет Севилья

86' Рефери не любит споров - именно за это Хорхе Сампаоли сейчас получил желтую

85' Уильямс Иньяки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Де Маркос Оскар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Муньяин Икер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Хорошую попытку сделал Нико Уильямс. Удар в створ, но вратарь начеку

80' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Ламела Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Эррера Андер пробует нанести удар издали, но Марко Дмитрович держит все под контролем

75' Гомес Алехандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Тактическая замена. Беренгер Алекс уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

73' Г О О О О Л - Весга Микель первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

72' Акунья Маркос совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

71' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Гомес Алехандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Муньяин Икер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

67' Акунья Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Йерай Альварес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Нико Уильямс ослабляет давление, выбив мяч.

65' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновлен

63' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

63' Нико Уильямс из команды Атлетик Б в офсайде

63' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Севилья

60' Оооо... вот это был удар! Нико Уильямс должен был забить с этой позиции.

60' Нико Уильямс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Кармона Хосе Анхель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

56' Удар от ворот произведет Севилья

56' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

55' Муньяин Икер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Удар от ворот произведет Севилья

53' Лекуе Иньиго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Удар от ворот произведет Севилья

52' Муньяин Икер не смог попасть в створ ударом издали

51' Удар от ворот произведет Севилья

50' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

48' Удар от ворот произведет Севилья