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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Севилья
1:1
Конец матча
Атлетик Б
0'
1:0
4' Гол
Торрес Оливер
38' Желтая карточка
Иско Аларкон
39' Желтая карточка
Теллес Алекс
58' Желтая карточка
Кармона Хосе Анхель
72' Желтая карточка
Акунья Маркос
1:1
73' Гол
Весга Микель
86' Желтая карточка
Хорхе Сампаоли
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Эррера Андер
90' Красная карточка
Эррера Андер
90'+7

Ход матча

4'
Торрес Оливер
(Дольберг Каспер)
1:0
38'
Иско Аларкон
 
39'
Теллес Алекс
 
56'
Акунья Маркос
Хордан Хоан
 
56'
Кармона Хосе Анхель
Ньянзу Танги
 
56'
 
Весга Микель
Гарсия Дани
56'
 
Эррера Андер
Сансет Ойян
58'
Кармона Хосе Анхель
 
61'
Эн-Несири Юссеф
Дольберг Каспер
 
61'
Ламела Эрик
Иско Аларкон
 
71'
Дилейни Томас
Теллес Алекс
 
72'
Акунья Маркос
 
73'
1:1
Весга Микель
74'
 
Гарсия Рауль
Беренгер Алекс
86'
Хорхе Сампаоли
 
88'
 
Морсильо Хон
Уильямс Нико
90'
 
Эррера Андер
90'
 
Эррера Андер

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 4
  • 19 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Севилья 38.8% (47)
X 32.2% (39)
Атлетик Б 28.9% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дмитрович
Марко
2
Монтьель
Гонсало
14
Ньянзу
Танги
23
Маркан
Маркос
3
Теллес
Алекс
6
Гудель
Неманья
8
Хордан
Хоан
24
Гомес
Алехандро
22
Иско
Аларкон
21
Торрес
Оливер
5
Дольберг
Каспер
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
15
Лекуе
Иньиго
14
Гарсия
Дани
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
7
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
Севилья
4-2-3-1
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Севилья
Атлетик Б

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

38 матчей

47.4%
10.5%
42.1%
18 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
36.8%
31.6%
12 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

36.8%
28.9%
34.3%
14 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ТМК
0:1
ТМС
2:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
П
2:0
КК
0:1
П
2:0
КК
1:3
П
2:0
П
1:0
П
1:0
П
3:1
П
3:1
ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:2
П
2:0
П
2:0
П
1:0
П
3:1
П
1:1
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
1:2
П
2:0
П
4:3
П
0:0
П
0:4
КК
3:0
П
1:2
КК
2:1
П
4:0
ПД
4:1
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Оливер 3 0.38
Кармона Хосе Анхель 2 0.25
Ламела Эрик 1 0.13
Рекик Карим 1 0.13
Мир Рафа 1 0.13
Гомес Алехандро 0 0
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Дольберг Каспер 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Нико 3 0.38
Беренгер Алекс 3 0.38
Уильямс Иньяки 3 0.38
Сансет Ойян 3 (1) 0.38
Весга Микель 2 (1) 0.25
Гурусета Горка 2 0.25
Де Маркос Оскар 0 0
Гарсия Дани 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Йерай Альварес 0 0
Морсильо Хон 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 3 1
Иско Аларкон 4 0
Кармона Хосе Анхель 4 0
Ламела Эрик 2 1
Теллес Алекс 3 0
Фернандо Режес 2 0
Дилейни Томас 2 0
Гудель Неманья 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Гомес Алехандро 1 0
Навас Хесус 1 0
Окампос Лукас 1 0
Рекик Карим 1 0
Буну Яссин 1 0
Хордан Хоан 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Ромеро Иван 1 0
Хорхе Сампаоли 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йерай Альварес 2 0
Эррера Андер 0 1
Муньяин Икер 1 0
Де Маркос Оскар 1 0
Юри Берчиче 1 0
Гарсия Дани 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Венседор Унай 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
8
6 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
50%
2
25%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

8
16
7 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
4
50%
3
19%
1-15
2
25%
4
25%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
13%
3
19%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
1
7%
3
50%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
4
29%
1
17%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0
Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1
Атлетик Б
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетик Б - Альмерия 4:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1
Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 8 7 1 0 19 - 7 22
2. Барселона Заявка 7 6 1 0 19 - 1 19
3. Атлетик Б Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
5. Бетис Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
6. Валенсия Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
7. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 11 13
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 10 - 2 12
10. Райо Вальекано Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
11. Сельта Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
13. Жирона Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
14. Вальядолид Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
15. Альмерия Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
16. Хетафе 0:1 Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
17. Севилья Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
19. Кадис Заявка 7 1 1 5 1 - 14 4
20. Эльче Заявка 7 0 1 6 3 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Реал Мадрид 1:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
10. Райо Вальекано Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
11. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
12. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
13. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14. Хетафе 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
16. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
17. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20. Кадис Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 5 - 1 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
14. Хетафе 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16. Бетис Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Атлетико М Мората Альваро 4
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Барселона Бускетс Серхио 1 3
Севилья Акунья Маркос 1 3
Осасуна Унаи Гарсия 1 3
Валенсия Дьякаби Муктар 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      91'
      Акунья Маркос из команды Севилья заходит слишком далеко, он валит Уильямс Иньяки.
    • 90'
      Контроль мяча: Севилья: 47%, Атлетик Б: 53%.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Удар от ворот произведет Севилья
    • 89'
      Рауль Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 89'
      Морсильо Хон из команды Атлетик Б своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Севилья 38.8% (47)
    X 32.2% (39)
    Атлетик Б 28.9% (35)
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    Прогнозы на матч Севилья 1:1 Атлетик Б

    Исход игры
    Севилья
    38.8% (47)
    Ничья
    32.2% (39)
    Атлетик Б
    28.9% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.83% (52)
    Меньше
    55.17% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (87)
    Нет
    25% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.9% (35)
    2:1 Севилья
    22.3% (27)
    1:2 Атлетик Б
    14% (17)
    1:0 Севилья
    7.4% (9)
    0:1 Атлетик Б
    6.6% (8)
    2:0 Севилья
    5.8% (7)
    0:2 Атлетик Б
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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