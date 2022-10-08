Тур: 8. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Главный судья: Гиль Хесус
0'
1:0
4' ГолТоррес Оливер
38' Желтая карточкаИско Аларкон
39' Желтая карточкаТеллес Алекс
58' Желтая карточкаКармона Хосе Анхель
72' Желтая карточкаАкунья Маркос
1:1
73' ГолВесга Микель
86' Желтая карточкаХорхе Сампаоли
90' Undefined phrase: football_event_Эррера Андер
90' Красная карточкаЭррера Андер
90'+7
Ход матча
4'
1:0
38'
39'
72'
73'
1:1
86'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 4
-
19 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
14
Ньянзу
Танги
22
Иско
Аларкон
15
Лекуе
Иньиго
14
Гарсия
Дани
11
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
-
29 Салас КикеЗащитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
16 Навас ХесусПолузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Янузай АднанНападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
23 Эррера АндерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Севилья
Атлетик Б
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
38 матчей
47.4%
10.5%
42.1%
18 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
36.8%
31.6%
12 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
36.8%
28.9%
34.3%
14 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Оливер
|3
|0.38
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.25
|Ламела Эрик
|1
|0.13
|Рекик Карим
|1
|0.13
|Мир Рафа
|1
|0.13
|Гомес Алехандро
|0
|0
|Иско Аларкон
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Нико
|3
|0.38
|Беренгер Алекс
|3
|0.38
|Уильямс Иньяки
|3
|0.38
|Сансет Ойян
|3 (1)
|0.38
|Весга Микель
|2 (1)
|0.25
|Гурусета Горка
|2
|0.25
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Йерай Альварес
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|3
|1
|Иско Аларкон
|4
|0
|Кармона Хосе Анхель
|4
|0
|Ламела Эрик
|2
|1
|Теллес Алекс
|3
|0
|Фернандо Режес
|2
|0
|Дилейни Томас
|2
|0
|Гудель Неманья
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Гомес Алехандро
|1
|0
|Навас Хесус
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
|Хорхе Сампаоли
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йерай Альварес
|2
|0
|Эррера Андер
|0
|1
|Муньяин Икер
|1
|0
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Гарсия Дани
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Венседор Унай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
6
8
6 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
50%
2
25%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
8
16
7 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
4
50%
3
19%
1-15
2
25%
4
25%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
13%
3
19%
76-90
Пропущено
14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
1
7%
3
50%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
4
29%
1
17%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0
Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1
Атлетик Б
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетик Б - Альмерия 4:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1
Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 7
|22
|2.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 1
|19
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|5.
|Бетис
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|6.
|Валенсия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|8.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 2
|12
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|11.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|Жирона
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|15.
|Альмерия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|16.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|17.
|Севилья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 14
|4
|20.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|6.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Жирона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|17.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|15.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Бетис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 3
|Севилья
|Акунья Маркос
|1 3
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 3
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 3
Прогнозы на матч Севилья 1:1 Атлетик Б
Исход игры
Севилья
38.8% (47)
Ничья
32.2% (39)
Атлетик Б
28.9% (35)
Тотал 2.5
Больше
44.83% (52)
Меньше
55.17% (64)
Обе команды забьют
Да
75% (87)
Нет
25% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.9% (35)
2:1 Севилья
22.3% (27)
1:2 Атлетик Б
14% (17)
1:0 Севилья
7.4% (9)
0:1 Атлетик Б
6.6% (8)
2:0 Севилья
5.8% (7)
0:2 Атлетик Б
4.1% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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