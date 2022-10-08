Тур: 8. Стадион: Колизеум Альфонсо Перес. Главный судья: Матеу Лаос Антонио
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
13
Лунин
Андрей
10
Модрич
Лука
21
Родриго
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 РодригоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хетафе
Реал Мадрид
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
100%
5 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
100%
0 побед 0 ничьих 22 победы
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 15 побед
28 матчей
14.3%
7.1%
78.6%
4 победы 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
7.1%
39.3%
53.6%
2 победы 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|2
|0.29
|Альварес Гастон
|2
|0.29
|Дамиан Суарес
|1
|0.14
|Майораль Борха
|1
|0.14
|Аленья Карлес
|1
|0.14
|Иглесиас Хуан
|1
|0.14
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|5
|0.71
|Родриго
|3
|0.43
|Вальверде Федерико
|3
|0.43
|Бензема Карим
|3 (1)
|0.43
|Алаба Давид
|1
|0.14
|Модрич Лука
|1
|0.14
|Рюдигер Антонио
|1
|0.14
|Васкес Лукас
|1
|0.14
|Чуамени Орельен
|0
|0
|Кроос Тони
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|4
|0
|Дьене Даконам
|3
|0
|Анхилери Фабрисио
|1
|1
|Арамбарри Мауро
|1
|1
|Милья Луис
|1
|1
|Митрович Стефан
|2
|0
|Унал Энес
|2
|0
|Дуарте Домингуш
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Сория Давид
|1
|0
|Дамиан Суарес
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алаба Давид
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
18
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
3
17%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
2
22%
4
22%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
1
11%
5
28%
61-75
2
22%
4
22%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
3
21%
1
14%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хетафе - Вальядолид 2:3 Осасуна - Хетафе 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1
Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0
Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 7
|22
|2.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 1
|19
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|5.
|Бетис
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|6.
|Валенсия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|8.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 2
|12
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|11.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|Жирона
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|15.
|Альмерия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|16.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|17.
|Севилья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 14
|4
|20.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|6.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Жирона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|17.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|15.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Бетис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 3
|Севилья
|Акунья Маркос
|1 3
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 3
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 3
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
Хетафе
3.8% (5)
Ничья
3.1% (4)
Реал Мадрид
93.1% (122)
Тотал 2.5
Больше
64.35% (74)
Меньше
35.65% (41)
Обе команды забьют
Да
60.87% (70)
Нет
39.13% (45)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
29% (38)
1:2 Реал Мадрид
28.2% (37)
1:3 Реал Мадрид
19.1% (25)
0:3 Реал Мадрид
3.1% (4)
2:1 Хетафе
2.3% (3)
1:4 Реал Мадрид
1.5% (2)
0:1 Реал Мадрид
1.5% (2)
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