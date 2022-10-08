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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Хетафе
0:0
Первый тайм: 3'
Реал Мадрид
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 131
Хетафе 3.8% (5)
X 3.1% (4)
Реал Мадрид 93.1% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Реал Мадрид
7.64
6.65
4.32
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
6
Дуарте
Домингуш
23
Митрович
Стефан
22
Дамиан
Суарес
3
Анхилери
Фабрисио
11
Аленья
Карлес
5
Милья
Луис
16
Альгобия
Анхель
19
Майораль
Борха
10
Унал
Энес
13
Лунин
Андрей
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
22
Рюдигер
Антонио
4
Алаба
Давид
10
Модрич
Лука
18
Чуамени
Орельен
12
Камавинга
Эдуардо
15
Вальверде
Федерико
21
Родриго
20
Винисиус
Жуниор
Хетафе
5-3-2
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Хетафе
Реал Мадрид

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
100%
5 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

100%
0 побед 0 ничьих 22 победы

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 15 побед

28 матчей

14.3%
7.1%
78.6%
4 победы 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

7.1%
39.3%
53.6%
2 победы 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ТМС
6:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:3
П
0:0
П
2:0
П
3:1
П
1:2
П
1:5
П
4:1
П
7:3
П
0:3
П
0:3
П
4:1
П
4:0
П
2:1
П
0:1
П
4:2
П
4:0
П
2:3
П
2:4
П
2:0
П
3:2
П
3:1
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 2 0.29
Альварес Гастон 2 0.29
Дамиан Суарес 1 0.14
Майораль Борха 1 0.14
Аленья Карлес 1 0.14
Иглесиас Хуан 1 0.14
Дуарте Домингуш 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 5 0.71
Родриго 3 0.43
Вальверде Федерико 3 0.43
Бензема Карим 3 (1) 0.43
Алаба Давид 1 0.14
Модрич Лука 1 0.14
Рюдигер Антонио 1 0.14
Васкес Лукас 1 0.14
Чуамени Орельен 0 0
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Себальос Дани 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 4 0
Дьене Даконам 3 0
Анхилери Фабрисио 1 1
Арамбарри Мауро 1 1
Милья Луис 1 1
Митрович Стефан 2 0
Унал Энес 2 0
Дуарте Домингуш 2 0
Майораль Борха 2 0
Сория Давид 1 0
Дамиан Суарес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алаба Давид 2 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Менди Ферлан 2 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
18
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
3
17%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
2
22%
4
22%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
1
11%
5
28%
61-75
2
22%
4
22%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
3
21%
1
14%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хетафе - Вальядолид 2:3 Осасуна - Хетафе 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1
Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0
Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 8 7 1 0 19 - 7 22
2. Барселона Заявка 7 6 1 0 19 - 1 19
3. Атлетик Б Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
5. Бетис Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
6. Валенсия Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
7. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 11 13
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 10 - 2 12
10. Райо Вальекано Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
11. Сельта Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
13. Жирона Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
14. Вальядолид Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
15. Альмерия Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
16. Хетафе 0:1 Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
17. Севилья Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
19. Кадис Заявка 7 1 1 5 1 - 14 4
20. Эльче Заявка 7 0 1 6 3 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Реал Мадрид 1:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
10. Райо Вальекано Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
11. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
12. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
13. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14. Хетафе 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
16. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
17. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20. Кадис Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 5 - 1 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
14. Хетафе 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16. Бетис Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Атлетико М Мората Альваро 4
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Барселона Бускетс Серхио 1 3
Севилья Акунья Маркос 1 3
Осасуна Унаи Гарсия 1 3
Валенсия Дьякаби Муктар 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Сория заставил нервничать болельщиков. Чуть он заигрался с мячом, и Родриго в падении едва не перехватил вынос вратаря "Хетафе". 
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! МИЛИТАО! 0:1!

    После второго углового счёт открыт. Модрич навесил на ближнюю штангу, где Милитао в окружении троих опекунов с близкого расстояния пробил в цель. 
  • Угловой
    3'
    После навеса Модрича мяч вновь был выбит защитниками хозяев на угловой. 
  • Угловой
    3'
    "Реал" в ответ зарабатывает угловой. 
  • 1'
    "Хетафе" сразу постарался убежать в быструю атаку. Суарес справа бежал в штрафной и пытался сделать пас на Унала, но его перехватили. 
  • Первый тайм начался
    Поединок стартовал! 
  • До матча
  • Добрый вечер! Сегодня у нас практически мадридское дерби. "Хетафе" из пригорода столицы принимает "Реал", и за этим поединком с вами следить буду я, Роман Андреев. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Реал Мадрид

Исход игры
Хетафе
3.8% (5)
Ничья
3.1% (4)
Реал Мадрид
93.1% (122)
Тотал 2.5
Больше
64.35% (74)
Меньше
35.65% (41)
Обе команды забьют
Да
60.87% (70)
Нет
39.13% (45)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
29% (38)
1:2 Реал Мадрид
28.2% (37)
1:3 Реал Мадрид
19.1% (25)
0:3 Реал Мадрид
3.1% (4)
2:1 Хетафе
2.3% (3)
1:4 Реал Мадрид
1.5% (2)
0:1 Реал Мадрид
1.5% (2)
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