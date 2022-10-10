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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Писарро Валентин
Эльче
1:0
Перерыв
Мальорка
0'
0:0
12' Не забитый пенальти
Мурики Ведат
1:0
15' Гол
Понсе Эсекель
15' Желтая карточка
Понсе Эсекель
45' Желтая карточка
Хавьер Агирре

Ход матча

12'
0:0
Мурики Ведат
15'
Понсе Эсекель
(Гумбау Херард)
1:0
15'
Понсе Эсекель
 
45'
 
Хавьер Агирре

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 129
Эльче 24% (31)
X 50.4% (65)
Мальорка 25.6% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Мальорка
3.36
3.40
2.65
Все Коэффициенты
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
5
Верду
Гонсало
6
Бигас
Педро
17
Фернандес
Хосан
23
Клерк
Карлос
21
Маскарель
Омар
20
Гумбау
Херард
8
Гутьеррес
Хосе
18
Рохер
Марти
19
Понсе
Эсекель
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
3
Куфре
Бриан
12
Баба
Иддрису
4
Руис
Иньиго
10
Санчес
Антонио
19
Ли
Кан
Ин
7
Мурики
Ведат
Эльче
5-3-2
Мальорка
3-4-2-1

История личных встреч

Эльче
Мальорка

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:2
С
1:1
С
1:1
СБ
0:0
СБ
2:0
С
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 2 0.25
Бое Лукас 1 0.13
Кольядо Алекс 1 0.13
Гумбау Херард 0 0
Рохер Марти 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 3 0.38
Ли Кан Ин 1 0.13
Маффео Пабло 1 0.13
Раильо Антонио 1 0.13
Родригес Даниэль 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Бигас Педро 2 0
Мохика Хоан 2 0
Понсе Эсекель 2 0
Милья Пере 2 0
Роко Энсо 2 0
Моренте Тете 2 0
Верду Гонсало 0 1
Нванкво Джон 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Фидель Чавес 1 0
Клерк Карлос 1 0
Рохер Марти 1 0
Бадия Эдгар 1 0
Маскарель Омар 1 0
Бое Лукас 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Лирола Поль 1 0
Диего Гонсалес VII 1 0
Кина Домингуш 1 0
Фернандес Николас 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Антонио 4 0
Гренье Клеман 3 0
Коста Хауме 3 0
Батталья Родриго 3 0
Вальент Мартин 3 0
Копете Хосе 3 0
Родригес Даниэль 2 0
Маффео Пабло 2 0
Раильо Антонио 2 0
Ли Кан Ин 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Настасич Матия 1 0
Руис Иньиго 1 0
Мурики Ведат 1 0
Хавьер Агирре 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

12
4
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

17
8
12 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
6%
1
13%
1-15
5
29%
29%
1
13%
16-30
6
35%
1
13%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
18%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Райо Вальекано - Эльче 2:1 Барселона - Эльче 3:0 Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0
Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0
Мальорка
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1
Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 8 7 1 0 20 - 1 22
2. Реал Мадрид Заявка 8 7 1 0 19 - 7 22
3. Атлетик Б Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
5. Бетис Заявка 8 5 1 2 10 - 5 16
6. Реал Сосьедад Заявка 8 5 1 2 13 - 11 16
7. Валенсия Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 8 3 3 2 10 - 3 12
10. Райо Вальекано Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
11. Сельта Заявка 8 3 1 4 9 - 14 10
12. Мальорка 0:1 Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
13. Вальядолид Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
14. Жирона Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
15. Альмерия Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
16. Хетафе Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
17. Севилья Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Эспаньол Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
19. Кадис Заявка 8 1 2 5 3 - 16 5
20. Эльче 1:0 Заявка 8 1 1 6 4 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
3. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
5. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
9. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
11. Райо Вальекано Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
12. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
13. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
14. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
15. Эльче 1:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
16. Мальорка 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
17. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
20. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
11. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Мальорка 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
16. Сельта Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче 1:0 Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Эспаньол Хоселу Санмартин 8
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Севилья Акунья Маркос 1 3
Осасуна Унаи Гарсия 1 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Эльче имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Эльче: 40%, Мальорка: 60%.
  • Желтая карточка
    49'
    Рефери не любит споров - именно за это Хавьер Агирре сейчас получил желтую
  • 48'
    Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Бигас Педро успешно блокирует удар.
  • 48'
    Куфре Бриан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Судья
      Начало матча отложено.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Эльче 24% (31)
    X 50.4% (65)
    Мальорка 25.6% (33)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эльче
    Ничья
    Мальорка
    3.36
    3.40
    2.65
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эльче 1:0 Мальорка онлайн

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    Прогнозы на матч Эльче 1:0 Мальорка

    Исход игры
    Эльче
    24% (31)
    Ничья
    50.4% (65)
    Мальорка
    25.6% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    17.5% (21)
    Меньше
    82.5% (99)
    Обе команды забьют
    Да
    60.83% (73)
    Нет
    39.17% (47)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.3% (52)
    0:1 Мальорка
    14.7% (19)
    1:0 Эльче
    12.4% (16)
    2:1 Эльче
    7.8% (10)
    1:2 Мальорка
    7.8% (10)
    0:0 Ничья
    5.4% (7)
    2:0 Эльче
    2.3% (3)
    0:2 Мальорка
    1.6% (2)
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    Эльче
    Мальорка
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