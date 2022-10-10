Тур: 8. Стадион: Мартинес Валеро. Главный судья: Писарро Валентин
0'
0:0
12' Не забитый пенальтиМурики Ведат
1:0
15' ГолПонсе Эсекель
15' Желтая карточкаПонсе Эсекель
45' Желтая карточкаХавьер Агирре
Ход матча
12'
0:0
15'
1:0
15'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
13
Бадия
Эдгар
23
Клерк
Карлос
18
Рохер
Марти
15
Маффео
Пабло
12
Баба
Иддрису
19
Ли
Кан
Ин
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Рохер МартиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Лопес ХесусВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Лирола ПольЗащитник
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамос Джейми
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эльче
Мальорка
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понсе Эсекель
|2
|0.25
|Бое Лукас
|1
|0.13
|Кольядо Алекс
|1
|0.13
|Гумбау Херард
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|3
|0.38
|Ли Кан Ин
|1
|0.13
|Маффео Пабло
|1
|0.13
|Раильо Антонио
|1
|0.13
|Родригес Даниэль
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Бигас Педро
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Понсе Эсекель
|2
|0
|Милья Пере
|2
|0
|Роко Энсо
|2
|0
|Моренте Тете
|2
|0
|Верду Гонсало
|0
|1
|Нванкво Джон
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Фидель Чавес
|1
|0
|Клерк Карлос
|1
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Бадия Эдгар
|1
|0
|Маскарель Омар
|1
|0
|Бое Лукас
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Диего Гонсалес VII
|1
|0
|Кина Домингуш
|1
|0
|Фернандес Николас
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Антонио
|4
|0
|Гренье Клеман
|3
|0
|Коста Хауме
|3
|0
|Батталья Родриго
|3
|0
|Вальент Мартин
|3
|0
|Копете Хосе
|3
|0
|Родригес Даниэль
|2
|0
|Маффео Пабло
|2
|0
|Раильо Антонио
|2
|0
|Ли Кан Ин
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Хавьер Агирре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
12
4
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
25%
1
25%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
17
8
12 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
6%
1
13%
1-15
5
29%
29%
1
13%
16-30
6
35%
1
13%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
18%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Райо Вальекано - Эльче 2:1 Барселона - Эльче 3:0 Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0
Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0
Мальорка
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1
Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 1
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 7
|22
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|5.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 11
|16
|7.
|Валенсия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|8.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 3
|12
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|11.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|12.
|Мальорка
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|Жирона
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|15.
|Альмерия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|16.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|17.
|Севилья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 16
|5
|20.
|Эльче
|1:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|5.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|9.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Жирона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|15.
|Эльче
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|16.
|Мальорка
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|17.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|11.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Мальорка
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|16.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Эльче
|1:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|8
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Севилья
|Акунья Маркос
|1 3
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 3
Прогнозы на матч Эльче 1:0 Мальорка
Исход игры
Эльче
24% (31)
Ничья
50.4% (65)
Мальорка
25.6% (33)
Тотал 2.5
Больше
17.5% (21)
Меньше
82.5% (99)
Обе команды забьют
Да
60.83% (73)
Нет
39.17% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (52)
0:1 Мальорка
14.7% (19)
1:0 Эльче
12.4% (16)
2:1 Эльче
7.8% (10)
1:2 Мальорка
7.8% (10)
0:0 Ничья
5.4% (7)
2:0 Эльче
2.3% (3)
0:2 Мальорка
1.6% (2)
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