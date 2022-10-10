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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Писарро Валентин
Эльче
1:1
Конец матча
Мальорка
0'
0:0
12' Не забитый пенальти
Мурики Ведат
1:0
15' Гол
Понсе Эсекель
15' Желтая карточка
Понсе Эсекель
45' Желтая карточка
Хавьер Агирре
59' Желтая карточка
Гонсалес Джованни
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Бое Лукас
61' Красная карточка
Бое Лукас
70' Желтая карточка
Верду Гонсало
1:1
71' Пенальти
Мурики Ведат
73' Желтая карточка
Гренье Клеман
73' Желтая карточка
Маскарель Омар
78' Желтая карточка
Раильо Антонио
80' Желтая карточка
Бигас Педро
85' Красная карточка
Мурики Ведат
87' Желтая карточка
Райкович Предраг
90' Желтая карточка
Батталья Родриго
90'+11

Ход матча

12'
0:0
Мурики Ведат
15'
Понсе Эсекель
(Гумбау Херард)
1:0
15'
Понсе Эсекель
 
45'
 
Хавьер Агирре
57'
Бое Лукас
Понсе Эсекель
 
57'
Лирола Поль
Фернандес Хосан
 
59'
 
Гонсалес Джованни
60'
Бое Лукас
 
61'
Бое Лукас
 
61'
 
Гренье Клеман
Баба Иддрису
61'
 
Дьедью Амат
Санчес Антонио
63'
Фернандес Николас
Клерк Карлос
 
64'
 
Анхель Луис
Копете Хосе
70'
Верду Гонсало
 
71'
1:1
Мурики Ведат
73'
 
Гренье Клеман
73'
Маскарель Омар
 
76'
Милья Пере
Паласиос Элибельтон
 
76'
Кина Домингуш
Гутьеррес Хосе
 
78'
 
Раильо Антонио
80'
Бигас Педро
 
85'
 
Мурики Ведат
87'
 
Райкович Предраг
90'
 
Родригес Даниэль
Ли Кан Ин
90'
 
Батталья Родриго
Руис Иньиго
90'
 
Батталья Родриго

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Эльче 24% (31)
X 50.4% (65)
Мальорка 25.6% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
5
Верду
Гонсало
6
Бигас
Педро
17
Фернандес
Хосан
23
Клерк
Карлос
21
Маскарель
Омар
20
Гумбау
Херард
8
Гутьеррес
Хосе
18
Рохер
Марти
19
Понсе
Эсекель
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
3
Куфре
Бриан
12
Баба
Иддрису
4
Руис
Иньиго
10
Санчес
Антонио
19
Ли
Кан
Ин
7
Мурики
Ведат
Эльче
5-3-2
Мальорка
3-4-2-1

История личных встреч

Эльче
Мальорка

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:2
С
1:1
С
1:1
СБ
0:0
СБ
2:0
С
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 2 0.25
Бое Лукас 1 0.13
Кольядо Алекс 1 0.13
Гумбау Херард 0 0
Рохер Марти 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 4 (1) 0.5
Ли Кан Ин 1 0.13
Маффео Пабло 1 0.13
Раильо Антонио 1 0.13
Родригес Даниэль 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бигас Педро 3 0
Гумбау Херард 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Бое Лукас 1 1
Верду Гонсало 1 1
Маскарель Омар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Понсе Эсекель 2 0
Милья Пере 2 0
Роко Энсо 2 0
Моренте Тете 2 0
Нванкво Джон 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Фидель Чавес 1 0
Клерк Карлос 1 0
Рохер Марти 1 0
Бадия Эдгар 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Лирола Поль 1 0
Диего Гонсалес VII 1 0
Кина Домингуш 1 0
Фернандес Николас 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гренье Клеман 4 0
Батталья Родриго 4 0
Санчес Антонио 4 0
Коста Хауме 3 0
Вальент Мартин 3 0
Раильо Антонио 3 0
Копете Хосе 3 0
Мурики Ведат 1 1
Родригес Даниэль 2 0
Маффео Пабло 2 0
Ли Кан Ин 2 0
Хавьер Агирре 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Настасич Матия 1 0
Руис Иньиго 1 0
Райкович Предраг 1 0
Гонсалес Джованни 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
50%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

12
4
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

18
9
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
6%
2
22%
1-15
5
28%
1
11%
16-30
6
33%
1
11%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
3
17%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Райо Вальекано - Эльче 2:1 Барселона - Эльче 3:0 Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0
Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0
Мальорка
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1
Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 8 7 1 0 20 - 1 22
2. Реал Мадрид Заявка 8 7 1 0 19 - 7 22
3. Атлетик Б Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
5. Бетис Заявка 8 5 1 2 10 - 5 16
6. Реал Сосьедад Заявка 8 5 1 2 13 - 11 16
7. Валенсия Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 8 3 3 2 10 - 3 12
10. Райо Вальекано Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
11. Сельта Заявка 8 3 1 4 9 - 14 10
12. Мальорка Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
13. Вальядолид Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
14. Жирона Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
15. Альмерия Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
16. Хетафе Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
17. Севилья Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Эспаньол Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
19. Кадис Заявка 8 1 2 5 3 - 16 5
20. Эльче Заявка 8 0 2 6 4 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
3. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
5. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
9. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
11. Райо Вальекано Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
12. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
13. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
14. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
16. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
20. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
16. Сельта Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Эспаньол Хоселу Санмартин 8
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Севилья Акунья Маркос 1 3
Осасуна Унаи Гарсия 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 101'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Эльче: 40%, Мальорка: 60%.
  • Угловой
    100'
    Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 100'
    Верду Гонсало пробил со штрафного прямо в стенку
  • Желтая карточка
    99'
    Рефери не любит споров - именно за это Батталья Родриго сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    99'
    Судья сигнализирует, что Вальент Мартин из команды Мальорка поставил подножку. Пострадал Рохер Марти
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Судья
      Начало матча отложено.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Эльче 24% (31)
    X 50.4% (65)
    Мальорка 25.6% (33)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Эльче 1:1 Мальорка онлайн

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    Прогнозы на матч Эльче 1:1 Мальорка

    Исход игры
    Эльче
    24% (31)
    Ничья
    50.4% (65)
    Мальорка
    25.6% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    17.5% (21)
    Меньше
    82.5% (99)
    Обе команды забьют
    Да
    60.83% (73)
    Нет
    39.17% (47)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.3% (52)
    0:1 Мальорка
    14.7% (19)
    1:0 Эльче
    12.4% (16)
    2:1 Эльче
    7.8% (10)
    1:2 Мальорка
    7.8% (10)
    0:0 Ничья
    5.4% (7)
    2:0 Эльче
    2.3% (3)
    0:2 Мальорка
    1.6% (2)
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