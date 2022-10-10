Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Эльче имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Рефери не любит споров - именно за это Хавьер Агирре сейчас получил желтую

48' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Ли Кан Ин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Антонио Санчес наказан за толчок Верду Гонсало

32' Ли Кан Ин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

28' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Бигас Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Гумбау Херард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Удар от ворот произведет Эльче

19' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

18' Удар от ворот произведет Эльче

18' Баба Иддрису не смог попасть в створ ударом издали

18' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Понсе Эсекель снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

13' Удар от ворот произведет Эльче

13' Оооо... вот это был удар! Копете Хосе должен был забить с этой позиции.

13' Копете Хосе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Мурики Ведат из команды Мальорка пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.

11' После проверки VAR судья изменил решение - Мальорка пробьет пенальти!

10' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

9' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Антонио Санчес наказан за толчок Рохер Марти

8' Антонио Санчес из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Клерк Карлос из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Матч возобновлен

4' Маскарель Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Мурики Ведат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Удар от ворот произведет Эльче

1' Хорошую попытку сделал Мурики Ведат . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.