Тур: 8. Стадион: Мартинес Валеро. Главный судья: Писарро Валентин
0'
0:0
12' Не забитый пенальтиМурики Ведат
1:0
15' ГолПонсе Эсекель
15' Желтая карточкаПонсе Эсекель
45' Желтая карточкаХавьер Агирре
59' Желтая карточкаГонсалес Джованни
60' Undefined phrase: football_event_Бое Лукас
61' Красная карточкаБое Лукас
70' Желтая карточкаВерду Гонсало
1:1
71' ПенальтиМурики Ведат
73' Желтая карточкаГренье Клеман
73' Желтая карточкаМаскарель Омар
78' Желтая карточкаРаильо Антонио
80' Желтая карточкаБигас Педро
85' Красная карточкаМурики Ведат
87' Желтая карточкаРайкович Предраг
90' Желтая карточкаБатталья Родриго
90'+11
Ход матча
12'
0:0
15'
1:0
15'
45'
60'
61'
70'
71'
1:1
73'
73'
78'
80'
85'
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
13
Бадия
Эдгар
23
Клерк
Карлос
18
Рохер
Марти
15
Маффео
Пабло
12
Баба
Иддрису
19
Ли
Кан
Ин
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Рохер МартиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Лопес ХесусВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Лирола ПольЗащитник
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамос Джейми
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эльче
Мальорка
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понсе Эсекель
|2
|0.25
|Бое Лукас
|1
|0.13
|Кольядо Алекс
|1
|0.13
|Гумбау Херард
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|4 (1)
|0.5
|Ли Кан Ин
|1
|0.13
|Маффео Пабло
|1
|0.13
|Раильо Антонио
|1
|0.13
|Родригес Даниэль
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бигас Педро
|3
|0
|Гумбау Херард
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Бое Лукас
|1
|1
|Верду Гонсало
|1
|1
|Маскарель Омар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Понсе Эсекель
|2
|0
|Милья Пере
|2
|0
|Роко Энсо
|2
|0
|Моренте Тете
|2
|0
|Нванкво Джон
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Фидель Чавес
|1
|0
|Клерк Карлос
|1
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Бадия Эдгар
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Диего Гонсалес VII
|1
|0
|Кина Домингуш
|1
|0
|Фернандес Николас
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гренье Клеман
|4
|0
|Батталья Родриго
|4
|0
|Санчес Антонио
|4
|0
|Коста Хауме
|3
|0
|Вальент Мартин
|3
|0
|Раильо Антонио
|3
|0
|Копете Хосе
|3
|0
|Мурики Ведат
|1
|1
|Родригес Даниэль
|2
|0
|Маффео Пабло
|2
|0
|Ли Кан Ин
|2
|0
|Хавьер Агирре
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
50%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
12
4
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
25%
1
25%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
18
9
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
6%
2
22%
1-15
5
28%
1
11%
16-30
6
33%
1
11%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
3
17%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Райо Вальекано - Эльче 2:1 Барселона - Эльче 3:0 Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0
Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0
Мальорка
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1
Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 1
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 7
|22
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|5.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 11
|16
|7.
|Валенсия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|8.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 3
|12
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|11.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|Жирона
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|15.
|Альмерия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|16.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|17.
|Севилья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 16
|5
|20.
|Эльче
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|5.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|9.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Жирона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|14.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|16.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|8
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Севилья
|Акунья Маркос
|1 3
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 3
Прогнозы на матч Эльче 1:1 Мальорка
Исход игры
Эльче
24% (31)
Ничья
50.4% (65)
Мальорка
25.6% (33)
Тотал 2.5
Больше
17.5% (21)
Меньше
82.5% (99)
Обе команды забьют
Да
60.83% (73)
Нет
39.17% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (52)
0:1 Мальорка
14.7% (19)
1:0 Эльче
12.4% (16)
2:1 Эльче
7.8% (10)
1:2 Мальорка
7.8% (10)
0:0 Ничья
5.4% (7)
2:0 Эльче
2.3% (3)
0:2 Мальорка
1.6% (2)
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