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Италия: Кубок
2022-2023

Кремонезе
0:0
Второй тайм: 46'
Модена
0'
9' Желтая карточка
Маньино Лука
22' Вторая желтая карточка
Маньино Лука
36' Желтая карточка
Де Майо Себастьян

Ход матча

9'
 
Маньино Лука
22'
 
Маньино Лука
36'
 
Де Майо Себастьян
46'
 
Дьяв Давиде
Бонфанти Николас

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 116
Кремонезе 81% (94)
X 16.4% (19)
Модена 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Модена
3.80
4.00
4.30
Все Коэффициенты
45
Сарр
Мухамаду
18
Гильоне
Паоло
4
Айву
Эмануэль
5
Васкес
Хоан
33
Кваглиата
Джакомо
23
Акелла
Кристиан
32
Эскаланте
Гонсало
7
Баэс
Хайме
62
Миланезе
Томмазо
10
Буонаюто
Кристиан
74
Цаджу
Франк
12
Секулин
Андреа
96
Shady
Oukhadda
28
Де
Майо
Себастьян
77
Matteo
Piacentini
3
Понси
Фабио
7
Edoardo
Duca
6
Маньино
Лука
33
Ренцетти
Франческо
8
Мости
Никола
9
Бонфанти
Николас
19
Romeo
Giovannini
Кремонезе
4-2-3-1
Модена
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 1 0.5
Кваглиата Джакомо 1 0.5
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мости Никола 2 0.67
Фальчинелли Диего 1 0.33
Tomasso Silvestri 1 0.33
Дьяв Давиде 1 0.33
Маньино Лука 1 0.33

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маньино Лука 1 1
Де Майо Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4
Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - СПАЛ 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1
Модена
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0
Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0 Модена - Мателика 3:0

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 6
ФералпиСало Силигарди Лука 3
Палермо Брунори Маттео 3
Специя Стрелец Давид 3
Дженоа Гудмундссон Альберт 4
Весь список

Топ нарушителей
Модена Маньино Лука 1 1
Верона Фараони Марко 1
Модена Де Майо Себастьян 1
Бари Ботта Рубен 1
Удинезе Делофеу Херард 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Де Майо Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Маньино Лука получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    9'
    Маньино Лука получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 116
Кремонезе 81% (94)
X 16.4% (19)
Модена 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Модена
3.80
4.00
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кремонезе 0:0 Модена онлайн

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Прогнозы на матч Кремонезе 0:0 Модена

Исход игры
Кремонезе
80.5% (95)
Ничья
16.9% (20)
Модена
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.68% (48)
Меньше
59.32% (70)
Обе команды забьют
Да
55.93% (66)
Нет
44.07% (52)
Популярный счёт
1:0 Кремонезе
37.3% (44)
2:1 Кремонезе
36.4% (43)
1:1 Ничья
15.3% (18)
2:0 Кремонезе
5.1% (6)
1:2 Модена
1.7% (2)
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