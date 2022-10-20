0'
9' Желтая карточкаМаньино Лука
22' Вторая желтая карточкаМаньино Лука
36' Желтая карточкаДе Майо Себастьян
50' Желтая карточкаВаскес Хоан
1:0
77' ГолОкереке Давид
2:0
84' ГолАфена-Гьян Феликс
88' Желтая карточкаБуонаюто Кристиан
2:1
89' ПенальтиДьяв Давиде
2:2
90' ГолДьяв Давиде
98' Желтая карточкаАрмеллино Марко
98' Желтая карточкаЭскаланте Гонсало
3:2
111' ГолСерникола Леонардо
4:2
120' ГолСерникола Леонардо
Ход матча
9'
22'
50'
77'
84'
89'
2:1
90'
2:2
98'
111'
120'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 10
-
14 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
61 Владение мячом, % 39
74
Цаджу
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Окереке Давид
|2
|1
|Кваглиата Джакомо
|1
|0.5
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0.5
|Аскасибар Сантьяго
|0
|0
|Буонаюто Кристиан
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|3 (1)
|1
|Мости Никола
|2
|0.67
|Фальчинелли Диего
|1
|0.33
|Tomasso Silvestri
|1
|0.33
|Маньино Лука
|1
|0.33
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Хоан
|1
|0
|Эскаланте Гонсало
|1
|0
|Буонаюто Кристиан
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маньино Лука
|1
|1
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Армеллино Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
100%
76-90
2
33%
0
0%
91-120
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
2
33%
0
0%
91-120
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
0
0%
2
29%
91-120
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4
Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - СПАЛ 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1
Модена
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0
Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0 Модена - Мателика 3:0
|Бари
|Walid Cheddira
|6
|ФералпиСало
|Силигарди Лука
|3
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|Специя
|Стрелец Давид
|3
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|4
|Модена
|Маньино Лука
|1 1
|Верона
|Фараони Марко
|1
|Сампдория
|Ринкон Томас
|1
|Модена
|Де Майо Себастьян
|1
|Бари
|Ботта Рубен
|1
Прогнозы на матч Кремонезе 4:2 Модена
Исход игры
Кремонезе
80.5% (95)
Ничья
16.9% (20)
Модена
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.68% (48)
Меньше
59.32% (70)
Обе команды забьют
Да
55.93% (66)
Нет
44.07% (52)
Популярный счёт
1:0 Кремонезе
37.3% (44)
2:1 Кремонезе
36.4% (43)
1:1 Ничья
15.3% (18)
2:0 Кремонезе
5.1% (6)
1:2 Модена
1.7% (2)
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