  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Кубок 2022-2023

Италия: Кубок
2022-2023

Кремонезе
4:2
Итог доп. времени
Модена
0'
9' Желтая карточка
Маньино Лука
22' Вторая желтая карточка
Маньино Лука
36' Желтая карточка
Де Майо Себастьян
50' Желтая карточка
Васкес Хоан
1:0
77' Гол
Окереке Давид
2:0
84' Гол
Афена-Гьян Феликс
88' Желтая карточка
Буонаюто Кристиан
2:1
89' Пенальти
Дьяв Давиде
2:2
90' Гол
Дьяв Давиде
98' Желтая карточка
Армеллино Марко
98' Желтая карточка
Эскаланте Гонсало
3:2
111' Гол
Серникола Леонардо
4:2
120' Гол
Серникола Леонардо

Ход матча

9'
 
Маньино Лука
22'
 
Маньино Лука
36'
 
Де Майо Себастьян
46'
 
Дьяв Давиде
Бонфанти Николас
50'
Васкес Хоан
 
58'
Аскасибар Сантьяго
Акелла Кристиан
 
58'
Окереке Давид
Баэс Хайме
 
58'
Хендри Джек
Гильоне Паоло
 
61'
 
Армеллино Марко
Romeo Giovannini
61'
 
Марсура Давиде
Ренцетти Франческо
68'
Афена-Гьян Феликс
Миланезе Томмазо
 
74'
 
Antonio Pergreffi
Edoardo Duca
74'
 
Джерли Фабио
Мости Никола
77'
Окереке Давид
(Буонаюто Кристиан)
1:0
78'
Серникола Леонардо
Васкес Хоан
 
84'
Афена-Гьян Феликс
2:0
88'
Буонаюто Кристиан
 
89'
2:1
Дьяв Давиде
90'
2:2
Дьяв Давиде
98'
 
Армеллино Марко
98'
Эскаланте Гонсало
 
98'
 
Фальчинелли Диего
Дьяв Давиде
105'
Кастаньетти Микеле
Буонаюто Кристиан
 
111'
Серникола Леонардо
(Аскасибар Сантьяго)
3:2
120'
Серникола Леонардо
(Аскасибар Сантьяго)
4:2

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 10
  • 14 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 118
Кремонезе 80.5% (95)
X 16.9% (20)
Модена 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
45
Сарр
Мухамаду
18
Гильоне
Паоло
4
Айву
Эмануэль
5
Васкес
Хоан
33
Кваглиата
Джакомо
23
Акелла
Кристиан
32
Эскаланте
Гонсало
7
Баэс
Хайме
62
Миланезе
Томмазо
10
Буонаюто
Кристиан
74
Цаджу
Франк
12
Секулин
Андреа
96
Shady
Oukhadda
28
Де
Майо
Себастьян
77
Matteo
Piacentini
3
Понси
Фабио
7
Edoardo
Duca
6
Маньино
Лука
33
Ренцетти
Франческо
8
Мости
Никола
9
Бонфанти
Николас
19
Romeo
Giovannini
Кремонезе
4-2-3-1
Модена
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Серникола Леонардо 2 1
Окереке Давид 2 1
Кваглиата Джакомо 1 0.5
Афена-Гьян Феликс 1 0.5
Аскасибар Сантьяго 0 0
Буонаюто Кристиан 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 3 (1) 1
Мости Никола 2 0.67
Фальчинелли Диего 1 0.33
Tomasso Silvestri 1 0.33
Маньино Лука 1 0.33

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Хоан 1 0
Эскаланте Гонсало 1 0
Буонаюто Кристиан 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маньино Лука 1 1
Де Майо Себастьян 1 0
Армеллино Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
100%
76-90
2
33%
0
0%
91-120

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
2
33%
0
0%
91-120

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4
Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - СПАЛ 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1
Модена
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0
Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0 Модена - Мателика 3:0

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 6
ФералпиСало Силигарди Лука 3
Палермо Брунори Маттео 3
Специя Стрелец Давид 3
Дженоа Гудмундссон Альберт 4
Весь список

Топ нарушителей
Модена Маньино Лука 1 1
Верона Фараони Марко 1
Сампдория Ринкон Томас 1
Модена Де Майо Себастьян 1
Бари Ботта Рубен 1
Весь список
  • Желтая карточка
    98'
    Эскаланте Гонсало получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    98'
    Армеллино Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Де Майо Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Маньино Лука получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      9'
      Маньино Лука получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Кремонезе 80.5% (95)
    X 16.9% (20)
    Модена 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Кремонезе 4:2 Модена онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Кремонезе 4:2 Модена

    Исход игры
    Кремонезе
    80.5% (95)
    Ничья
    16.9% (20)
    Модена
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.68% (48)
    Меньше
    59.32% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    55.93% (66)
    Нет
    44.07% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Кремонезе
    37.3% (44)
    2:1 Кремонезе
    36.4% (43)
    1:1 Ничья
    15.3% (18)
    2:0 Кремонезе
    5.1% (6)
    1:2 Модена
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     