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Италия: Кубок
2022-2023

Сампдория
2:2
Итог после пенальти
9
8
Асколи

Ход матча

10'
Верре Валерио
(Сабири Абдельхамид)
1:0
33'
1:1
Коллоколо Микеле
(Боттегин Эрик)
45'
Ринкон Томас
 
46'
Джуричич Филип
Пуссетто Игнасио
 
46'
Вильяр Гонсало
Ринкон Томас
 
46'
Капуто Франческо
Квальярелла Фабио
 
58'
 
Бидуи Софьян
Мендеш Педру
58'
 
Гондо Седрик
Лунгой Кристофер
65'
Габбьядини Маноло
Сабири Абдельхамид
 
73'
Йепес Жерар
 
74'
Лерис Мехди
Йепес Жерар
 
78'
 
Тавчар Аляж
82'
 
Эрамо Мирко
Джоване Самуэль
82'
 
Донати Франческо
Адьяпонг Клод
82'
 
Фальцерано Марчелло
Коллоколо Микеле
91'
Ауджелло Томмазо
Амионе Бруно
 
101'
Конти Андреа
 
105'
 
Кваранта Данило
Simone Giordano
110'
1:2
Донати Франческо
(Гондо Седрик)
112'
 
Эрамо Мирко
118'
Капуто Франческо
(Ауджелло Томмазо)
2:2
121'
Габбьядини Маноло
3:2
121'
3:3
Боттегин Эрик
121'
Вильяр Гонсало
3:3
121'
3:4
Эрамо Мирко
121'
Джуричич Филип
4:4
121'
4:4
Фаласко Никола
121'
Капуто Франческо
4:4
121'
4:5
Гондо Седрик
121'
Верре Валерио
5:5
121'
5:5
Калигара Фабрицио
122'
Ауджелло Томмазо
6:5
122'
6:6
Фальцерано Марчелло
122'
Конти Андреа
7:6
122'
7:7
Бидуи Софьян
122'
Лерис Мехди
8:7
122'
8:8
Донати Франческо
122'
Мурру Никола
9:8
122'
9:9
Кваранта Данило
122'
Феррари Алекс
10:9
122'
10:10
Тавчар Аляж
123'
Контини Никита
11:10
123'
11:10
Гуарна Энрико
Пен
9:8

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 1
  • 5 Офсайды 1
  • 26 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 119
Сампдория 94.1% (112)
X 5% (6)
Асколи 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
22
Контини
Никита
13
Конти
Андреа
25
Феррари
Алекс
2
Амионе
Бруно
29
Мурру
Никола
11
Сабири
Абдельхамид
8
Ринкон
Томас
28
Йепес
Жерар
5
Верре
Валерио
18
Пуссетто
Игнасио
27
Квальярелла
Фабио
13
Гуарна
Энрико
44
Тавчар
Аляж
33
Боттегин
Эрик
54
Фаласко
Никола
17
Адьяпонг
Клод
21
Simone
Giordano
18
Коллоколо
Микеле
32
Джоване
Самуэль
8
Калигара
Фабрицио
7
Лунгой
Кристофер
90
Мендеш
Педру
Сампдория
4-4-2
Асколи
3-5-2

История личных встреч

Сампдория
Асколи

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
0:0
СB
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабири Абдельхамид 1 (1) 0.5
Капуто Франческо 1 0.5
Верре Валерио 1 0.5
Ауджелло Томмазо 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фальцерано Марчелло 1 0.5
Коллоколо Микеле 1 0.5
Шарич Дарио 1 0.5
Донати Франческо 1 0.5
Боттегин Эрик 0 0
Гондо Седрик 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конти Андреа 1 0
Ринкон Томас 1 0
Йепес Жерар 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрамо Мирко 1 0
Тавчар Аляж 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
1
25%
91-120

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
1
50%
1
20%
91-120

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
1
25%
91-120

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
1
50%
1
20%
91-120

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сампдория - Рома 0:1 Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1
Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2
Асколи
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3
Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 6
ФералпиСало Силигарди Лука 3
Палермо Брунори Маттео 3
Специя Стрелец Давид 3
Дженоа Гудмундссон Альберт 4
Весь список

Топ нарушителей
Модена Маньино Лука 1 1
Верона Фараони Марко 1
Сампдория Конти Андреа 1
Сампдория Ринкон Томас 1
Модена Де Майо Себастьян 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      48'
      Ринкон Томас получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Коллоколо Микеле бьет в цель!
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Верре Валерио бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 119
    Сампдория 94.1% (112)
    X 5% (6)
    Асколи 0.8% (1)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Сампдория 2:2 Асколи

    Исход игры
    Сампдория
    94.1% (112)
    Ничья
    5% (6)
    Асколи
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.97% (44)
    Меньше
    63.03% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    39.5% (47)
    Нет
    60.5% (72)
    Популярный счёт
    1:0 Сампдория
    30.3% (36)
    2:0 Сампдория
    27.7% (33)
    2:1 Сампдория
    27.7% (33)
    3:1 Сампдория
    6.7% (8)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    3:0 Сампдория
    1.7% (2)
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