0'
1:0
10' ГолВерре Валерио
1:1
33' ГолКоллоколо Микеле
45' Желтая карточкаРинкон Томас
73' Желтая карточкаЙепес Жерар
78' Желтая карточкаТавчар Аляж
101' Желтая карточкаКонти Андреа
1:2
110' ГолДонати Франческо
112' Желтая карточкаЭрамо Мирко
2:2
118' ГолКапуто Франческо
9 8
3:3
3:3
3:4
4:4
4:4
4:4
4:5
5:5
6:5
7:6
7:7
8:7
8:8
9:8
9:9
10:9
10:10
11:10
11:10
Ход матча
10'
33'
45'
73'
78'
101'
110'
1:2
112'
118'
121'
121'
3:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
4:4
121'
4:4
121'
4:4
121'
4:5
121'
5:5
121'
122'
6:5
122'
122'
7:6
122'
7:7
122'
8:7
122'
8:8
122'
9:8
122'
9:9
122'
10:9
122'
10:10
123'
11:10
123'
11:10
Пен
9:8
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
11 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
26 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
13
Конти
Андреа
29
Мурру
Никола
28
Йепес
Жерар
44
Тавчар
Аляж
90
Мендеш
Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Конти АндреаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
-
Главный тренер: Букки Кристиан
История личных встреч
Сампдория
Асколи
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сабири Абдельхамид
|1 (1)
|0.5
|Капуто Франческо
|1
|0.5
|Верре Валерио
|1
|0.5
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.5
|Коллоколо Микеле
|1
|0.5
|Шарич Дарио
|1
|0.5
|Донати Франческо
|1
|0.5
|Боттегин Эрик
|0
|0
|Гондо Седрик
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конти Андреа
|1
|0
|Ринкон Томас
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрамо Мирко
|1
|0
|Тавчар Аляж
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
1
25%
91-120
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
1
50%
1
20%
91-120
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
1
25%
91-120
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
1
50%
1
20%
91-120
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сампдория - Рома 0:1 Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1
Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2
Асколи
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3
Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0
|Бари
|Walid Cheddira
|6
|ФералпиСало
|Силигарди Лука
|3
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|Специя
|Стрелец Давид
|3
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|4
|Модена
|Маньино Лука
|1 1
|Верона
|Фараони Марко
|1
|Сампдория
|Конти Андреа
|1
|Сампдория
|Ринкон Томас
|1
|Модена
|Де Майо Себастьян
|1
Прогнозы на матч Сампдория 2:2 Асколи
Исход игры
Сампдория
94.1% (112)
Ничья
5% (6)
Асколи
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.97% (44)
Меньше
63.03% (75)
Обе команды забьют
Да
39.5% (47)
Нет
60.5% (72)
Популярный счёт
1:0 Сампдория
30.3% (36)
2:0 Сампдория
27.7% (33)
2:1 Сампдория
27.7% (33)
3:1 Сампдория
6.7% (8)
1:1 Ничья
4.2% (5)
3:0 Сампдория
1.7% (2)
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