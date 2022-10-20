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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Антверпен
1:0
Перерыв
Остенде
0'
1:0
3' Гол
Де Лат Ричи
19' Желтая карточка
Девале Сибен
30' Желтая карточка
Роша Кенни

Ход матча

3'
Де Лат Ричи
(Янссен Винсент)
1:0
19'
 
Девале Сибен
30'
 
Роша Кенни
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Остенде
1.58
7.63
7.50
Все Коэффициенты
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
16
Геркенс
Питер
8
Юсуф
Альхассан
14
Стенгс
Келвин
24
Эккеленкамп
Юрген
10
Баликвиша
Мишель-Анже
18
Янссен
Винсент
1
Филлипс
Диллон
2
Урогиде
Осазе
33
Танье
Антон
3
Медли
Зех
18
Сакамото
Тацухиро
29
Д'Хасе
Робби
16
Девале
Сибен
10
Роша
Кенни
14
Dapo
Mebude
8
Макгихан
Кэмерон
68
Амброз
Тьерри
Антверпен
4-2-3-1
Остенде
3-4-2-1

История личных встреч

Антверпен
Остенде

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

26 матчей

46.2%
19.2%
34.6%
12 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
3:0
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
0:2
ПДА
2:0
ПДА
3:1
ПДА
3:3
ПДА
0:0
ПДА
3:4
К
0:2
ТМК
2:3
К
0:2
БВЛ
0:2
БВЛ
2:1
2ЙК
1:0
2ЙК
1:1
2ЙК
1:3
2ЙК
1:0
2ЙК
1:2
2ЙК
0:3
2ЙК
3:1
2ЙК
2:1
2ЙК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 7 (3) 0.54
Фрай Микаэль 4 (2) 0.31
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.23
Алдервейрельд Тоби 2 0.15
Геркенс Питер 1 0.08
Наингголан Раджа 1 0.08
Де Лат Ричи 1 0.08
Миёши Коджи 1 0.08
Винс Сэмюэл 1 0.08
Скотт Кристофер 1 0.08
Валенсия Энтони 1 0.08
Эккеленкамп Юрген 0 0
Стенгс Келвин 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Пачо Вильям 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амброз Тьерри 3 (1) 0.23
Атанга Давид 3 0.23
Бэтцнер Ник 2 0.15
Хорнби Фрэйзер 2 0.15
Д'Хасе Робби 1 0.08
Медли Зех 1 0.08
Матам Тео Ндика 1 0.08
Сакамото Тацухиро 0 0
Боонен Инди 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 3 0
Янссен Винсент 3 0
Наингголан Раджа 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Арун Фарис 1 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Геркенс Питер 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бутез Жан 1 0
Алмейда Динис 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Батай Йелле 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Муйя Арбнор 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Кенни 6 0
Альбанезе Алессандро 1 2
Амброз Тьерри 4 0
Медли Зех 4 0
Урогиде Осазе 3 0
Кателарис Фанос 1 1
Амаде Альфонс 2 0
Атанга Давид 0 1
Макгихан Кэмерон 1 0
Гейе Махтар 1 0
Девале Сибен 1 0
Сакамото Тацухиро 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Mohamed Berte 1 0
Andy Musayev 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
7
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
20%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
20%
4
57%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
29%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

7
13
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
4
57%
1
8%
1-15
1
14%
4
31%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
14%
4
31%
76-90

Забито

22
13
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
5
23%
3
23%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
7
32%
1
8%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
4
18%
5
38%
76-90

Пропущено

13
22
10 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
5
38%
1
5%
1-15
3
23%
4
18%
16-30
2
15%
4
18%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
1
8%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Стандард - Антверпен 3:0 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Кортрейк - Антверпен 2:1 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1
Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2
Остенде
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Остенде - Генк 1:2 Валансьен - Остенде 0:1
Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 13 11 1 1 33 - 12 34
2. Антверпен 1:0 13 11 0 2 25 - 11 33
3. Брюгге 13 9 1 3 26 - 12 28
4. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 27 - 16 28
5. Стандард 13 7 1 5 19 - 17 22
6. Гент 13 6 2 5 23 - 16 20
7. АХ Лёвен 13 6 2 5 23 - 23 20
8. Вестерло 13 6 1 6 23 - 26 19
9. Шарлеруа 13 5 1 7 19 - 21 16
10. Андерлехт 12 5 1 6 19 - 13 16
11. Сент-Трейден 13 4 4 5 12 - 15 16
12. Серкль Брюгге 13 4 3 6 16 - 21 15
13. Мехелен 13 4 2 7 19 - 24 14
14. Эйпен 13 4 0 9 14 - 27 12
15. Остенде 0:1 13 3 2 8 13 - 23 11
16. Кортрейк 13 3 2 8 12 - 23 11
17. Серен Юнайтед 13 3 2 8 13 - 22 11
18. Зульте-Варегем 12 2 2 8 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 1:0 7 7 0 0 17 - 5 21
2. Генк 7 6 1 0 18 - 6 19
3. Брюгге 7 5 1 1 16 - 6 16
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 5 0 1 10 - 5 15
5. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
6. Стандард 7 4 1 2 12 - 7 13
7. Гент 6 3 1 2 12 - 8 10
8. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
9. Мехелен 7 3 1 3 13 - 12 10
10. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
11. Серкль Брюгге 6 2 3 1 9 - 6 9
12. Сент-Трейден 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Шарлеруа 7 2 1 4 11 - 14 7
14. Остенде 0:1 6 2 0 4 6 - 13 6
15. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
16. Кортрейк 6 1 1 4 4 - 11 4
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 6 0 1 5 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6 5 0 1 15 - 6 15
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 17 - 11 13
3. Брюгге 6 4 0 2 10 - 6 12
4. Антверпен 1:0 6 4 0 2 8 - 6 12
5. АХ Лёвен 7 3 2 2 16 - 13 11
6. Гент 7 3 1 3 11 - 8 10
7. Серен Юнайтед 7 3 1 3 12 - 12 10
8. Шарлеруа 6 3 0 3 8 - 7 9
9. Стандард 6 3 0 3 7 - 10 9
10. Сент-Трейден 7 2 3 2 5 - 6 9
11. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
12. Серкль Брюгге 7 2 0 5 7 - 15 6
13. Вестерло 7 2 0 5 11 - 20 6
14. Андерлехт 5 2 0 3 8 - 6 6
15. Эйпен 6 2 0 4 6 - 13 6
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Остенде 0:1 7 1 2 4 7 - 10 5
18. Мехелен 6 1 1 4 6 - 12 4
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Топ бомбардиров
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Остенде Роша Кенни 6
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Гент Нгадеу Майкл 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Роша Кенни получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Девале Сибен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Де Лат Ричи бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Остенде
1.58
7.63
7.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Антверпен 1:0 Остенде онлайн

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