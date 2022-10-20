Тур: 13. Стадион: Босуил. Зрители: 16649
0'
1:0
3' ГолДе Лат Ричи
19' Желтая карточкаДевале Сибен
30' Желтая карточкаРоша Кенни
2:0
52' ГолЭккеленкамп Юрген
3:0
79' ГолФрай Микаэль
88' Желтая карточкаАлдервейрельд Тоби
90'+6
Ход матча
3'
1:0
19'
30'
52'
66'
79'
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
33
Танье
Антон
29
Д'Хасе
Робби
16
Девале
Сибен
10
Роша
Кенни
14
Dapo
Mebude
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Д'Хасе РоббиЗащитник
-
16 Девале СибенПолузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
-
14 Dapo MebudeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
-
34 Бэтцнер НикНападающий
- Нападающий
-
19 Manuel Osifo
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
История личных встреч
Антверпен
Остенде
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
26 матчей
46.2%
19.2%
34.6%
12 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|7 (3)
|0.54
|Фрай Микаэль
|5 (2)
|0.38
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.23
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.15
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0.08
|Геркенс Питер
|1
|0.08
|Наингголан Раджа
|1
|0.08
|Де Лат Ричи
|1
|0.08
|Миёши Коджи
|1
|0.08
|Винс Сэмюэл
|1
|0.08
|Скотт Кристофер
|1
|0.08
|Валенсия Энтони
|1
|0.08
|Стенгс Келвин
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амброз Тьерри
|3 (1)
|0.23
|Атанга Давид
|3
|0.23
|Бэтцнер Ник
|2
|0.15
|Хорнби Фрэйзер
|2
|0.15
|Д'Хасе Робби
|1
|0.08
|Медли Зех
|1
|0.08
|Матам Тео Ндика
|1
|0.08
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
|Боонен Инди
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|3
|0
|Янссен Винсент
|3
|0
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Алмейда Динис
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Кенни
|6
|0
|Альбанезе Алессандро
|1
|2
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Медли Зех
|4
|0
|Урогиде Осазе
|3
|0
|Кателарис Фанос
|1
|1
|Амаде Альфонс
|2
|0
|Атанга Давид
|0
|1
|Макгихан Кэмерон
|1
|0
|Гейе Махтар
|1
|0
|Девале Сибен
|1
|0
|Сакамото Тацухиро
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Mohamed Berte
|1
|0
|Andy Musayev
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
7
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
4
22%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
4
22%
4
57%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
29%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
7
13
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
4
57%
1
8%
1-15
1
14%
4
31%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
14%
4
31%
76-90
Забито
25
13
15 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
6
24%
3
23%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
7
28%
1
8%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
5
20%
5
38%
76-90
Пропущено
13
25
10 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
5
38%
2
8%
1-15
3
23%
4
16%
16-30
2
15%
4
16%
31-45
1
8%
5
20%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
1
8%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Стандард - Антверпен 3:0 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Кортрейк - Антверпен 2:1 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1
Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2
Остенде
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Остенде - Генк 1:2 Валансьен - Остенде 0:1
Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|13
|11
|1
|1
|33 - 12
|34
|2.
|Антверпен
|13
|11
|0
|2
|27 - 11
|33
|3.
|Брюгге
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|27 - 16
|28
|5.
|Стандард
|13
|7
|1
|5
|19 - 17
|22
|6.
|Гент
|13
|6
|2
|5
|23 - 16
|20
|7.
|АХ Лёвен
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|8.
|Вестерло
|13
|6
|1
|6
|23 - 26
|19
|9.
|Шарлеруа
|13
|5
|1
|7
|19 - 21
|16
|10.
|Андерлехт
|2:3
|13
|5
|1
|7
|21 - 16
|16
|11.
|Сент-Трейден
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|3
|6
|16 - 21
|15
|13.
|Мехелен
|13
|4
|2
|7
|19 - 24
|14
|14.
|Эйпен
|13
|4
|0
|9
|14 - 27
|12
|15.
|Кортрейк
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|16.
|Остенде
|13
|3
|2
|8
|13 - 25
|11
|17.
|Зульте-Варегем
|3:2
|13
|3
|2
|8
|15 - 28
|11
|18.
|Серен Юнайтед
|13
|3
|2
|8
|13 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|7
|7
|0
|0
|19 - 5
|21
|2.
|Генк
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|3.
|Брюгге
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|5.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|6.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|7.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|8.
|Андерлехт
|2:3
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|9.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|10.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|12.
|Сент-Трейден
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|14.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|3:2
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|17.
|Кортрейк
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|3.
|Брюгге
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|АХ Лёвен
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|6.
|Гент
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|7.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|8.
|Стандард
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|10.
|Сент-Трейден
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|11.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|12.
|Андерлехт
|2:3
|6
|2
|0
|4
|10 - 9
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|14.
|Эйпен
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|15.
|Вестерло
|7
|2
|0
|5
|11 - 20
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|3:2
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Остенде
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|6 (2)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Остенде
|Роша Кенни
|6
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Гент
|Нгадеу Майкл
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4