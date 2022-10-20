Тур: 27. Стадион: Guldfaageln Arena.
0'
0:1
21' ГолБергстрем Якоб
38' Желтая карточкаЙоханссон Херман
55' Желтая карточкаOtto Rosengren
0:2
68' ГолГустафссон Виктор
82' Желтая карточкаОлафссон Давид-Кристьян
1:2
90' ГолPapa Diouf1
90'+7
Ход матча
21'
0:1
38'
55'
68'
90'
1:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
72 Владение мячом, % 28
39
Саетра
Ларс
11
Скрабб
Симон
20
Берг
Оливер
14
Шамун
Ноа
11
Штоль
Адам
4
Эйле
Ноа
26
Перссон
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонПолузащитник
-
20 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамун НоаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Papa Diouf1
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Штоль АдамЗащитник
-
4 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
История личных встреч
Кальмар
Мьельбю
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
25 матчей
40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|6 (1)
|0.22
|Скрабб Симон
|3
|0.11
|Саетра Ларс
|3
|0.11
|Сахпекидис Филип
|3
|0.11
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0.07
|Шамун Ноа
|2
|0.07
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.07
|Янссон Исак
|1
|0.04
|Карлссон Йохан
|1
|0.04
|Линдаль Аксель
|1
|0.04
|Густафссон Карл
|1
|0.04
|Ромариньо Перейра
|1
|0.04
|Papa Diouf1
|1
|0.04
|Isak Bjerkebo
|1
|0.04
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silas Nwankwo
|8
|0.3
|Густафссон Виктор
|4
|0.15
|Йоханссон Херман
|3
|0.11
|Грасия Карлос
|3
|0.11
|Моро Мамудо
|2
|0.07
|Лёфквист Дэвид
|2 (1)
|0.07
|Бергстрем Якоб
|1
|0.04
|Перссон Ноа
|1
|0.04
|Густавссон Йеспер
|1
|0.04
|Кричак Иван
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
|Штоль Адам
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олафссон Давид-Кристьян
|5
|0
|Скрабб Симон
|4
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|4
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Бергквист Дуг
|2
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Линдаль Аксель
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|7
|0
|Йоханссон Херман
|6
|0
|Эйле Ноа
|4
|1
|Густавссон Йеспер
|5
|0
|Otto Rosengren
|5
|0
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|Халити Йетмир
|4
|0
|Густафссон Виктор
|4
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|1
|Штоль Адам
|3
|0
|Magnus Woerts
|3
|0
|Грасия Карлос
|3
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Рашиди Херади
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
4
27%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
2
13%
4
33%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
1
13%
4
33%
76-90
Забито
16
16
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
4
25%
7
44%
76-90
Пропущено
19
17
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
21%
2
12%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
4
21%
3
18%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
4
21%
5
29%
29%
76-90
Забито
31
28
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
5
16%
2
7%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
8
26%
3
11%
31-45
6
19%
3
11%
46-60
3
10%
7
25%
61-75
7
23%
10
36%
76-90
Пропущено
27
29
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
6
22%
3
10%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
5
19%
7
24%
31-45
5
19%
2
7%
46-60
3
11%
5
17%
61-75
5
19%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вернаму - Кальмар 1:3 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0 Норрчёпинг - Кальмар 2:2
Кальмар - Хеккен 1:1 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Твоокер - Кальмар 0:2 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Гётеборг 1:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0
Мьельбю
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1
Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Хесслехольм ИФ - Мьельбю 0:2 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Мальмё 1:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|27
|16
|9
|2
|60 - 33
|57
|2.
|Юргорден
|27
|15
|6
|6
|50 - 24
|51
|3.
|Хаммарбю
|27
|14
|8
|5
|53 - 23
|50
|4.
|Кальмар
|27
|14
|5
|8
|35 - 23
|47
|5.
|АИК
|27
|13
|8
|6
|43 - 33
|47
|6.
|Мальмё
|27
|12
|6
|9
|36 - 28
|42
|7.
|Эльфсборг
|27
|10
|10
|7
|49 - 34
|40
|8.
|Гётеборг
|27
|12
|3
|12
|37 - 34
|39
|9.
|Мьельбю
|27
|9
|10
|8
|27 - 30
|37
|10.
|Вернаму
|27
|9
|8
|10
|32 - 42
|35
|11.
|Норрчёпинг
|27
|8
|8
|11
|36 - 37
|32
|12.
|Сириус
|27
|8
|7
|12
|26 - 37
|31
|13.
|Варберг БоИС
|27
|7
|7
|13
|25 - 46
|28
|14.
|Дегерфорс
|27
|6
|8
|13
|28 - 46
|26
|15.
|Хельсинборг
|27
|4
|5
|18
|21 - 45
|17
|16.
|Сундсвалль
|27
|4
|2
|21
|26 - 69
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|13
|10
|1
|2
|34 - 10
|31
|2.
|Кальмар
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|3.
|Хаммарбю
|14
|8
|5
|1
|33 - 11
|29
|4.
|АИК
|14
|8
|4
|2
|21 - 10
|28
|5.
|Хеккен
|13
|8
|3
|2
|33 - 17
|27
|6.
|Мальмё
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|7.
|Эльфсборг
|13
|6
|5
|2
|28 - 18
|23
|8.
|Гётеборг
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Вернаму
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Дегерфорс
|14
|5
|5
|4
|17 - 18
|20
|11.
|Сириус
|13
|6
|1
|6
|15 - 14
|19
|12.
|Норрчёпинг
|14
|5
|4
|5
|24 - 19
|19
|13.
|Мьельбю
|13
|4
|6
|3
|16 - 17
|18
|14.
|Варберг БоИС
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|15.
|Сундсвалль
|14
|4
|0
|10
|18 - 35
|12
|16.
|Хельсинборг
|13
|2
|3
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|14
|8
|6
|0
|27 - 16
|30
|2.
|Хаммарбю
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|3.
|Юргорден
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|4.
|Мьельбю
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|5.
|АИК
|13
|5
|4
|4
|22 - 23
|19
|6.
|Кальмар
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|7.
|Гётеборг
|14
|6
|0
|8
|19 - 20
|18
|8.
|Эльфсборг
|14
|4
|5
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Мальмё
|13
|4
|3
|6
|13 - 17
|15
|10.
|Вернаму
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|11.
|Норрчёпинг
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|12.
|Сириус
|14
|2
|6
|6
|11 - 23
|12
|13.
|Варберг БоИС
|13
|3
|2
|8
|12 - 26
|11
|14.
|Хельсинборг
|14
|2
|2
|10
|13 - 27
|8
|15.
|Дегерфорс
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|16.
|Сундсвалль
|13
|0
|2
|11
|8 - 34
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|26 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|21
|Гётеборг
|Берг Маркус
|12 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (2)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 7
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|8