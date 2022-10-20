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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 27. Стадион: .
Кальмар
1:2
Конец матча
Мьельбю
0'
0:1
21' Гол
Бергстрем Якоб
38' Желтая карточка
Йоханссон Херман
55' Желтая карточка
Otto Rosengren
0:2
68' Гол
Густафссон Виктор
82' Желтая карточка
Олафссон Давид-Кристьян
1:2
90' Гол
Papa Diouf1
90'+7

Ход матча

21'
0:1
Бергстрем Якоб
(Перссон Ноа)
38'
 
Йоханссон Херман
46'
 
Моро Мамудо
Silas Nwankwo
55'
 
Otto Rosengren
56'
 
Рашиди Херади
Йоханссон Херман
62'
Сахпекидис Филип
Скрабб Симон
 
62'
Ромариньо Перейра
Шамун Ноа
 
68'
0:2
Густафссон Виктор
(Otto Rosengren)
69'
Линдаль Аксель
Карлссон Йохан
 
76'
 
Лёфквист Дэвид
Бергстрем Якоб
82'
Олафссон Давид-Кристьян
 
82'
Isak Bjerkebo
Нанаси Себастьян
 
82'
Papa Diouf1
Олафссон Давид-Кристьян
 
90'
Papa Diouf1
(Саетра Ларс)
1:2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 72 Владение мячом, % 28
1
Фридрих
Рикардо
13
Карлссон
Йохан
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
17
Густафссон
Карл
11
Скрабб
Симон
20
Берг
Оливер
12
Нанаси
Себастьян
14
Шамун
Ноа
35
Бролин
Самуэль
11
Штоль
Адам
4
Эйле
Ноа
5
Халити
Йетмир
14
Йоханссон
Херман
26
Перссон
Ноа
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
25
Otto
Rosengren
31
Silas
Nwankwo
16
Бергстрем
Якоб
Кальмар
4-2-3-1
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Кальмар
Мьельбю

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

25 матчей

40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

А
1:1
ТМК
3:1
А
4:0
А
1:0
ТМК
0:2
А
1:4
А
2:2
ТМК
0:1
ТМК
2:0
ТМК
1:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
А
0:2
А
2:1
А
2:1
А
0:2
А
1:0
А
1:2
ТМС
1:1
А
0:3
А
1:0
ТМС
0:0
А
1:1
А
0:0
ТМС
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 6 (1) 0.22
Скрабб Симон 3 0.11
Саетра Ларс 3 0.11
Сахпекидис Филип 3 0.11
Олафссон Давид-Кристьян 2 0.07
Шамун Ноа 2 0.07
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.07
Янссон Исак 1 0.04
Карлссон Йохан 1 0.04
Линдаль Аксель 1 0.04
Густафссон Карл 1 0.04
Ромариньо Перейра 1 0.04
Papa Diouf1 1 0.04
Isak Bjerkebo 1 0.04
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silas Nwankwo 8 0.3
Густафссон Виктор 4 0.15
Йоханссон Херман 3 0.11
Грасия Карлос 3 0.11
Моро Мамудо 2 0.07
Лёфквист Дэвид 2 (1) 0.07
Бергстрем Якоб 1 0.04
Перссон Ноа 1 0.04
Густавссон Йеспер 1 0.04
Кричак Иван 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Otto Rosengren 0 0
Штоль Адам 0 0
Эйле Ноа 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олафссон Давид-Кристьян 5 0
Скрабб Симон 4 0
Нетабай Нахом Гирмай 4 0
Ромариньо Перейра 2 0
Бергквист Дуг 2 0
Саетра Ларс 2 0
Густафссон Карл 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Линдаль Аксель 1 0
Янссон Исак 1 0
Бакман Виктор 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 7 0
Йоханссон Херман 6 0
Эйле Ноа 4 1
Густавссон Йеспер 5 0
Otto Rosengren 5 0
Лёфквист Дэвид 4 0
Халити Йетмир 4 0
Густафссон Виктор 4 0
Аль-Аммари Амир 2 1
Штоль Адам 3 0
Magnus Woerts 3 0
Грасия Карлос 3 0
Бергстрем Якоб 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Рашиди Херади 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Моро Мамудо 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Перссон Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
4
27%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
2
13%
4
33%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
1
13%
4
33%
76-90

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
4
25%
7
44%
76-90

Пропущено

19
17
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
21%
2
12%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
4
21%
3
18%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
4
21%
5
29%
29%
76-90

Забито

31
28
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
5
16%
2
7%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
8
26%
3
11%
31-45
6
19%
3
11%
46-60
3
10%
7
25%
61-75
7
23%
10
36%
76-90

Пропущено

27
29
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
6
22%
3
10%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
5
19%
7
24%
31-45
5
19%
2
7%
46-60
3
11%
5
17%
61-75
5
19%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вернаму - Кальмар 1:3 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0 Норрчёпинг - Кальмар 2:2
Кальмар - Хеккен 1:1 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Твоокер - Кальмар 0:2 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Гётеборг 1:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0
Мьельбю
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1
Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Хесслехольм ИФ - Мьельбю 0:2 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Мальмё 1:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 27 16 9 2 60 - 33 57
2. Юргорден 27 15 6 6 50 - 24 51
3. Хаммарбю 27 14 8 5 53 - 23 50
4. Кальмар 27 14 5 8 35 - 23 47
5. АИК 27 13 8 6 43 - 33 47
6. Мальмё 27 12 6 9 36 - 28 42
7. Эльфсборг 27 10 10 7 49 - 34 40
8. Гётеборг 27 12 3 12 37 - 34 39
9. Мьельбю 27 9 10 8 27 - 30 37
10. Вернаму 27 9 8 10 32 - 42 35
11. Норрчёпинг 27 8 8 11 36 - 37 32
12. Сириус 27 8 7 12 26 - 37 31
13. Варберг БоИС 27 7 7 13 25 - 46 28
14. Дегерфорс 27 6 8 13 28 - 46 26
15. Хельсинборг 27 4 5 18 21 - 45 17
16. Сундсвалль 27 4 2 21 26 - 69 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 13 10 1 2 34 - 10 31
2. Кальмар 14 9 2 3 16 - 7 29
3. Хаммарбю 14 8 5 1 33 - 11 29
4. АИК 14 8 4 2 21 - 10 28
5. Хеккен 13 8 3 2 33 - 17 27
6. Мальмё 14 8 3 3 23 - 11 27
7. Эльфсборг 13 6 5 2 28 - 18 23
8. Гётеборг 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Вернаму 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Дегерфорс 14 5 5 4 17 - 18 20
11. Сириус 13 6 1 6 15 - 14 19
12. Норрчёпинг 14 5 4 5 24 - 19 19
13. Мьельбю 13 4 6 3 16 - 17 18
14. Варберг БоИС 14 4 5 5 13 - 20 17
15. Сундсвалль 14 4 0 10 18 - 35 12
16. Хельсинборг 13 2 3 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 14 8 6 0 27 - 16 30
2. Хаммарбю 13 6 3 4 20 - 12 21
3. Юргорден 14 5 5 4 16 - 14 20
4. Мьельбю 14 5 4 5 11 - 13 19
5. АИК 13 5 4 4 22 - 23 19
6. Кальмар 13 5 3 5 19 - 16 18
7. Гётеборг 14 6 0 8 19 - 20 18
8. Эльфсборг 14 4 5 5 21 - 16 17
9. Мальмё 13 4 3 6 13 - 17 15
10. Вернаму 14 4 3 7 17 - 29 15
11. Норрчёпинг 13 3 4 6 12 - 18 13
12. Сириус 14 2 6 6 11 - 23 12
13. Варберг БоИС 13 3 2 8 12 - 26 11
14. Хельсинборг 14 2 2 10 13 - 27 8
15. Дегерфорс 13 1 3 9 11 - 28 6
16. Сундсвалль 13 0 2 11 8 - 34 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 26 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 21
Гётеборг Берг Маркус 12 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Мальмё Телин Исаак 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 7
Эльфсборг Рёмер Андре 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Желтая карточка
      38'
      Herman Johansson получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Бергстрем Якоб бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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