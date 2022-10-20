Тур: 2. Стадион: Эмирейтс.
0'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
30
Тёрнер
Мэтт
16
Холдинг
Роб
34
Джака
Гранит
21
Виейра
Фабиу
14
Нкетиа
Эдди
31
Макс
Филипп
23
Веерман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
20
Тиль
Гус
- Основной состав
-
30 Тёрнер МэттВратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
-
14 Нкетиа ЭддиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Нелсон РайсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
-
20 Тиль ГусНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мадуэке НониНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Савио IIIНападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкетиа Эдди
|2
|0.5
|Виейра Фабиу
|1
|0.25
|Маркус Аленсар
|1
|0.25
|Холдинг Роб
|1
|0.25
|Сака Букайо
|1
|0.25
|Тирни Киран
|0
|0
|Жезус Габриэль
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|3
|0.75
|Веерман Йоэй
|2
|0.5
|Вертессен Йорбе
|2
|0.5
|Эль-Гази Анвар
|1
|0.25
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.25
|Гутьеррес Эрик
|1
|0.25
|Симонс Хави
|1
|0.25
|Тиль Гус
|0
|0
|Обиспо Армандо
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|1
|0
|Парти Томас
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гакпо Коди
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
4
36%
1-15
4
67%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0
Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1
ПСВ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПСВ - Утрехт 6:1 ПСВ - Цюрих 5:0 Херенвен - ПСВ 0:1 Цюрих - ПСВ 1:5
Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (2)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|3 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Ференцварош
|Кнустер Матс
|4
Прогнозы на матч Арсенал 0:0 ПСВ
Исход игры
Арсенал
88% (132)
Ничья
9.3% (14)
ПСВ
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
79.17% (95)
Меньше
20.83% (25)
Обе команды забьют
Да
82.5% (99)
Нет
17.5% (21)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
44% (66)
3:1 Арсенал
11.3% (17)
2:0 Арсенал
11.3% (17)
1:1 Ничья
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:2 Арсенал
2% (3)
1:2 ПСВ
1.3% (2)
1:0 Арсенал
1.3% (2)
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