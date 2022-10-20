  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 2. Стадион: .
Арсенал
0:0
Первый тайм: 40'
ПСВ
0'

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 149
Арсенал 87.9% (131)
X 9.4% (14)
ПСВ 2.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
ПСВ
4.15
4.90
7.46
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Тёрнер
Мэтт
18
Томиясу
Такэхиро
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
23
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
21
Виейра
Фабиу
14
Нкетиа
Эдди
9
Жезус
Габриэль
1
Бенитес
Вальтер
29
Мвене
Филлипп
5
Рамальо
Андре
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
15
Гутьеррес
Эрик
7
Симонс
Хави
23
Веерман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
20
Тиль
Гус
Арсенал
4-2-3-1
ПСВ
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкетиа Эдди 2 0.5
Виейра Фабиу 1 0.25
Маркус Аленсар 1 0.25
Холдинг Роб 1 0.25
Сака Букайо 1 0.25
Тирни Киран 0 0
Жезус Габриэль 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 3 0.75
Веерман Йоэй 2 0.5
Вертессен Йорбе 2 0.5
Эль-Гази Анвар 1 0.25
Сангаре Ибрахим 1 0.25
Гутьеррес Эрик 1 0.25
Симонс Хави 1 0.25
Тиль Гус 0 0
Обиспо Армандо 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 1 0
Парти Томас 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Сака Букайо 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гакпо Коди 1 0
Ледесма Ричард 1 0
Симонс Хави 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
4
36%
1-15
4
67%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0
Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1
ПСВ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПСВ - Утрехт 6:1 ПСВ - Цюрих 5:0 Херенвен - ПСВ 0:1 Цюрих - ПСВ 1:5
Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2. ПСВ 0:0 Заявка 4 2 2 0 11 - 2 8
3. Будё-Глимт Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
4. Цюрих Заявка 4 0 0 4 3 - 14 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 0:0 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
2. Арсенал 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Будё-Глимт Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Цюрих Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 0:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. ПСВ 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Будё-Глимт Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
4. Цюрих Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (2)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Ференцварош Кнустер Матс 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    38'
    Теперь угловой с левого фланга исполняет Фабиу Виейра, в сутолоке мяч отскочил к Нкетиа, но тот пробить по воротам не смог, плюс офсайд закончил эту атаку "Арсенала".
  • 36'
    10 минут остается до перерыва в этой встрече, снова у "Арсенала" достаточно большое преимущество, ПСВ держится с трудом.
  • Угловой
    35'
    После навеса с углового Габриэль переиграл в воздухе Сангаре и скинул мяч на дальнюю штангу, где Жезусу в падении не удалось сыграть головой.
  • 34'
    Сака с левой исполняет подачу в штрафную, мяч от ноги Гакпо полетел за шиворот Бенитесу, но всё же перелетел через створ.
  • Офсайд
    33'
    Выпад голландцев завершается отмашкой бокового арбитра, в офсайде оказался Хави Симонс.
  • 31'
    Виейра получает мяч от Саки на правом краю штрафной, но прострел во вратарскую успевает нейтрализовать Рамальо.
  • Опасный момент
    30'
    Фабиу Виейра с правого фланга закручивает мяч к воротам, Жезус отклеивается от Рамальо, однако не попадает по мячу, который достается Бенитесу!
  • Фол, нарушение
    29'
    Позиционная атака "Арсенала" срывается свистком арбитра - Фабиу Виейра подыграл себе рукой.
  • 28'
    Сака с правого фланга исполняет подачу в штрафную - на выходе мяч забирает Бенитес.
  • 26'
    Длительное владение хозяев поля приводит к потере и контратаке ПСВ, Хави Симонс протащил мяч добрых 50 метров, однако пробил из-за пределов штрафной неточно.
  • Фол, нарушение
    24'
    Тиль впервые напомнил о себе, попытавшись разогнать контратаку ПСВ, но в центральном круге против экс-спартаковца сфолил Джака.
  • Угловой
    22'
    Фабиу Виейра с углового исполнил подачу на ближнюю штангу, но гости отбились без особого труда.
  • 21'
    Проход Тирни по левому флангу завершается подачей от лицевой линии, которую успевает заблокировать Мвене - угловой.
  • 20'
    Жезус получает мяч от Джаки перед штрафной и вторым касанием с 20 метров пробивает в ближний угол - снаряд проходит чуть левее створа.
  • 18'
    Локонга из центральной зоны исполняет заброс на левый край штрафной, где никого из партнеров не оказалось.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 17'
      Макс врывается в штрафную с левого края, опережая Томиясу, однако прострел в центр от защитника ПСВ не прошел.
    • 16'
      Первая позиционная атака ПСВ завершается подачей Гакпо в штрафную "Арсенала", но защитники легко разряжают обстановку.
    • 15'
      Треть первого тайма позади, постепенно гостям удается приноровиться к действиям "канониров" и перевести игру к центру поля.
    • Фол, нарушение
      14'
      Еще одно нарушение правил, теперь против Веермана не по правилам сыграл Локонга.
    • Фол, нарушение
      13'
      Жезус оказывается на газоне в чужой штрафной в борьбе с Веерманом, однако рефери определил у бразильца игру рукой.
    • 12'
      Жезус цепляется за мяч в чужой штрафной и оставляет под удар Джаке, но капитан "Арсенала" пробил мимо створа.
    • 10'
      Сака с правого фланга исполняет хороший прострел в центр, Нкетиа пробить по воротам не смог, а Тирни с левого края пальнул выше перекладины.
    • 8'
      Да, 81 процент игрового времени с мячом в начале встречи "Арсенал", но по-прежнему никаких событий в игре не происходит, за исключением редких аутов.
    • 6'
      Большое преимущество по владению мячом у "Арсенала", который в первой части сезона смотрится здорово, лидируя не только в Лиге Европы, но в и АПЛ.
    • 4'
      Без моментов проходит стартовый отрезок встречи, хотя "Арсенал" сразу же забирает инициативу себе.
    • 3'
      Встречаются у нас два лидера группы - "Арсенал" одержал две победы при одной ничьей, у ПСВ одна победа и две ничьи.
    • 2'
      Напомним, что эта встреча была перенесена с сентября, тогда в Лондоне команды не смогли сыграть из-за прощания с королевой Елизаветой II.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Арсенал 0:0 ПСВ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Арсенал 0:0 ПСВ

    Исход игры
    Арсенал
    88% (132)
    Ничья
    9.3% (14)
    ПСВ
    2.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.17% (95)
    Меньше
    20.83% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (99)
    Нет
    17.5% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    44% (66)
    3:1 Арсенал
    11.3% (17)
    2:0 Арсенал
    11.3% (17)
    1:1 Ничья
    3.3% (5)
    2:2 Ничья
    2.7% (4)
    3:2 Арсенал
    2% (3)
    1:2 ПСВ
    1.3% (2)
    1:0 Арсенал
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Арсенал
    ПСВ
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     