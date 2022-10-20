Фабиу Виейра с правого фланга закручивает мяч к воротам, Жезус отклеивается от Рамальо, однако не попадает по мячу, который достается Бенитесу!

Виейра получает мяч от Саки на правом краю штрафной, но прострел во вратарскую успевает нейтрализовать Рамальо.

Сака с левой исполняет подачу в штрафную, мяч от ноги Гакпо полетел за шиворот Бенитесу, но всё же перелетел через створ.

После навеса с углового Габриэль переиграл в воздухе Сангаре и скинул мяч на дальнюю штангу, где Жезусу в падении не удалось сыграть головой.

10 минут остается до перерыва в этой встрече, снова у "Арсенала" достаточно большое преимущество, ПСВ держится с трудом.

Теперь угловой с левого фланга исполняет Фабиу Виейра, в сутолоке мяч отскочил к Нкетиа, но тот пробить по воротам не смог, плюс офсайд закончил эту атаку "Арсенала".

Локонга из центральной зоны исполняет заброс на левый край штрафной, где никого из партнеров не оказалось.

Жезус получает мяч от Джаки перед штрафной и вторым касанием с 20 метров пробивает в ближний угол - снаряд проходит чуть левее створа.

Проход Тирни по левому флангу завершается подачей от лицевой линии, которую успевает заблокировать Мвене - угловой.

Фабиу Виейра с углового исполнил подачу на ближнюю штангу, но гости отбились без особого труда.

Тиль впервые напомнил о себе, попытавшись разогнать контратаку ПСВ, но в центральном круге против экс-спартаковца сфолил Джака.

Длительное владение хозяев поля приводит к потере и контратаке ПСВ, Хави Симонс протащил мяч добрых 50 метров, однако пробил из-за пределов штрафной неточно.

Сака с правого фланга исполняет подачу в штрафную - на выходе мяч забирает Бенитес.

17' Макс врывается в штрафную с левого края, опережая Томиясу, однако прострел в центр от защитника ПСВ не прошел.

16' Первая позиционная атака ПСВ завершается подачей Гакпо в штрафную "Арсенала", но защитники легко разряжают обстановку.

15' Треть первого тайма позади, постепенно гостям удается приноровиться к действиям "канониров" и перевести игру к центру поля.

14' Еще одно нарушение правил, теперь против Веермана не по правилам сыграл Локонга.

13' Жезус оказывается на газоне в чужой штрафной в борьбе с Веерманом, однако рефери определил у бразильца игру рукой.

12' Жезус цепляется за мяч в чужой штрафной и оставляет под удар Джаке, но капитан "Арсенала" пробил мимо створа.

10' Сака с правого фланга исполняет хороший прострел в центр, Нкетиа пробить по воротам не смог, а Тирни с левого края пальнул выше перекладины.

8' Да, 81 процент игрового времени с мячом в начале встречи "Арсенал", но по-прежнему никаких событий в игре не происходит, за исключением редких аутов.

6' Большое преимущество по владению мячом у "Арсенала", который в первой части сезона смотрится здорово, лидируя не только в Лиге Европы, но в и АПЛ.