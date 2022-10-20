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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 27. Стадион: .
Мальмё
2:0
Первый тайм: 40'
Юргорден
0'
1:0
5' Гол
Ракип Эрдаль
13' Желтая карточка
Телин Исаак
2:0
26' Гол
Рикс Сёрен

Ход матча

5'
Ракип Эрдаль
(Ларссон Хуго)
1:0
13'
Телин Исаак
 
26'
Рикс Сёрен
(Кристиансен Андерс)
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Юргорден
2.19
4.75
9.38
Все Коэффициенты
30
Диавара
Исмаэль
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
3
Кнудсен
Йонас
7
Ракип
Эрдаль
31
Ларссон
Хуго
10
Кристиансен
Андерс
36
Сейдиу
Патриот
9
Телин
Исаак
5
Рикс
Сёрен
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
33
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
16
Эдвардсен
Виктор
23
Викхейм
Густав
Мальмё
4-3-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Мальмё
Юргорден

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 13 побед

31 матч

45.2%
16.1%
38.7%
14 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

32.3%
25.8%
41.9%
10 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

А
4:0
К
0:1
А
1:1
А
3:1
А
3:2
А
1:0
А
0:1
А
1:1
К
3:0
А
1:0
А
3:0
А
0:1
А
3:2
А
3:1
А
1:0
А
0:2
А
1:1
А
2:0
А
2:2
А
0:2
А
3:2
А
3:1
А
2:3
А
1:0
А
0:1
А
1:0
А
2:1
А
1:2
А
2:1
А
1:2
А
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 11 0.41
Бирманчевич Велько 5 0.19
Сейдиу Патриот 4 0.15
Зейдан Мустафа 3 0.11
Тойвонен Ола 3 0.11
Кристиансен Андерс 2 (1) 0.07
Бергет Йо Инге 2 (1) 0.07
Абубакари Малик 2 0.07
Пенья Серхио 1 0.04
Ракип Эрдаль 1 0.04
Рикс Сёрен 1 0.04
Хаджикадунич Деннис 1 0.04
Ларссон Эрик 0 0
Нильсен Лассе 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Нанаси Себастьян 0 0
Буя Турай Мохамед 0 0
Ларссон Хуго 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 9 (2) 0.33
Асоро Йоэль 6 0.22
Викхейм Густав 5 0.19
Банда Эммануэль 4 0.15
Финнделл Хампус 4 0.15
Радетинац Харис 4 0.15
Экдаль Хьяльмар 3 0.11
Эрикссон Магнус 2 0.07
Хакшабанович Сеад 2 0.07
Хиен Исак 2 0.07
Андерссон Элиас 1 0.04
Шуллер Расмус 1 0.04
Хольмберг Карл 1 0.04
Сабович Бесард 1 0.04

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 6 0
Хаджикадунич Деннис 6 0
Ольссон Мартин 4 0
Тойвонен Ола 4 0
Нильсен Лассе 3 0
Бергет Йо Инге 3 0
Телин Исаак 3 0
Кристиансен Андерс 2 0
Кнудсен Йонас 2 0
Беихмо Феликс 2 0
Нанаси Себастьян 2 0
Сейдиу Патриот 2 0
Пенья Серхио 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Петр 5 0
Шуллер Расмус 4 0
Викхейм Густав 4 0
Эдвардсен Виктор 4 0
Финнделл Хампус 4 0
Андерссон Элиас 3 0
Радетинац Харис 2 0
Эрикссон Магнус 2 0
Сабович Бесард 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Хиен Исак 2 0
Бенгтссон Пьер 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Банда Эммануэль 1 0
Думбуя Амаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
14
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 2
15 Не забивали 19
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
4
29%
16-30
9
41%
1
7%
31-45
2
9%
4
29%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
6
27%
1
7%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Забито

15
32
9 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
4
27%
5
16%
1-15
3
20%
4
13%
16-30
2
13%
5
16%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
3
20%
7
22%
61-75
1
7%
6
19%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
13%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
27%
2
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Забито

37
46
20 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
5
14%
6
13%
1-15
4
11%
8
17%
16-30
11
30%
30%
6
13%
31-45
4
11%
9
20%
46-60
6
16%
10
22%
61-75
7
19%
7
15%
76-90

Пропущено

22
23
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
3
14%
5
22%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
5
23%
5
22%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
6
27%
3
13%
61-75
4
18%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гётеборг - Мальмё 2:1 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Мальмё - Вернаму 0:0 Мальмё - Унион Берлин 0:1
Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2
Юргорден
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Юргорден - АИК 1:2 Юргорден - Гент 4:2 Юргорден - Хеккен 0:1 Гент - Юргорден 0:1
Дегерфорс - Юргорден 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Сириус - Юргорден 0:1 Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 27 16 9 2 60 - 33 57
2. Хаммарбю 0:0 27 14 8 5 52 - 22 50
3. Юргорден 0:2 27 14 6 7 47 - 24 48
4. Кальмар 0:1 27 14 5 8 34 - 22 47
5. АИК 27 13 8 6 43 - 33 47
6. Мальмё 2:0 27 13 6 8 36 - 25 45
7. Гётеборг 1:0 27 13 3 11 37 - 31 42
8. Эльфсборг 27 10 10 7 49 - 34 40
9. Мьельбю 1:0 27 9 10 8 26 - 29 37
10. Вернаму 27 9 8 10 32 - 42 35
11. Норрчёпинг 27 8 8 11 36 - 37 32
12. Сириус 0:0 27 8 7 12 25 - 36 31
13. Варберг БоИС 27 7 7 13 25 - 46 28
14. Дегерфорс 0:1 27 5 8 14 25 - 46 23
15. Хельсинборг 27 4 5 18 21 - 45 17
16. Сундсвалль 27 4 2 21 26 - 69 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:2 13 10 1 2 34 - 10 31
2. Мальмё 2:0 14 9 3 2 23 - 8 30
3. Кальмар 0:1 14 9 2 3 15 - 6 29
4. Хаммарбю 0:0 14 8 5 1 32 - 10 29
5. АИК 14 8 4 2 21 - 10 28
6. Хеккен 13 8 3 2 33 - 17 27
7. Эльфсборг 13 6 5 2 28 - 18 23
8. Гётеборг 1:0 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Вернаму 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Сириус 0:0 13 6 1 6 15 - 14 19
11. Норрчёпинг 14 5 4 5 24 - 19 19
12. Мьельбю 1:0 13 4 6 3 16 - 17 18
13. Варберг БоИС 14 4 5 5 13 - 20 17
14. Дегерфорс 0:1 14 4 5 5 14 - 18 17
15. Сундсвалль 14 4 0 10 18 - 35 12
16. Хельсинборг 13 2 3 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 14 8 6 0 27 - 16 30
2. Хаммарбю 0:0 13 6 3 4 20 - 12 21
3. Гётеборг 1:0 14 7 0 7 19 - 17 21
4. Мьельбю 1:0 14 5 4 5 10 - 12 19
5. АИК 13 5 4 4 22 - 23 19
6. Кальмар 0:1 13 5 3 5 19 - 16 18
7. Юргорден 0:2 14 4 5 5 13 - 14 17
8. Эльфсборг 14 4 5 5 21 - 16 17
9. Мальмё 2:0 13 4 3 6 13 - 17 15
10. Вернаму 14 4 3 7 17 - 29 15
11. Норрчёпинг 13 3 4 6 12 - 18 13
12. Сириус 0:0 14 2 6 6 10 - 22 12
13. Варберг БоИС 13 3 2 8 12 - 26 11
14. Хельсинборг 14 2 2 10 13 - 27 8
15. Дегерфорс 0:1 13 1 3 9 11 - 28 6
16. Сундсвалль 13 0 2 11 8 - 34 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 26 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 21
Гётеборг Берг Маркус 12 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Мальмё Телин Исаак 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 7
Эльфсборг Рёмер Андре 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Юргорден
2.19
4.75
9.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мальмё 2:0 Юргорден онлайн

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