Тур: 27. Стадион: Эледа.
0'
1:0
5' ГолРакип Эрдаль
13' Желтая карточкаТелин Исаак
2:0
26' ГолРикс Сёрен
2:1
52' ГолАндерссон Элиас
59' Желтая карточкаРакип Эрдаль
2:2
62' ГолХольмберг Карл
69' Желтая карточкаКристиансен Андерс
90' Красная карточкаКнудсен Йонас
2:3
90' ПенальтиДаниэльссон Маркус
90' Желтая карточкаЮханссон Петр
90'+14
Ход матча
5'
1:0
13'
26'
2:0
52'
2:1
59'
62'
2:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 7
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
31
Ларссон
Хуго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Далин ЮханВратарь
-
23 Халуш МатейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Мальмё
Юргорден
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 13 побед
31 матч
45.2%
16.1%
38.7%
14 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
32.3%
25.8%
41.9%
10 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|11
|0.41
|Бирманчевич Велько
|5
|0.19
|Сейдиу Патриот
|4
|0.15
|Зейдан Мустафа
|3
|0.11
|Тойвонен Ола
|3
|0.11
|Кристиансен Андерс
|2 (1)
|0.07
|Бергет Йо Инге
|2 (1)
|0.07
|Абубакари Малик
|2
|0.07
|Пенья Серхио
|1
|0.04
|Ракип Эрдаль
|1
|0.04
|Рикс Сёрен
|1
|0.04
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.04
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Нильсен Лассе
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
|Буя Турай Мохамед
|0
|0
|Ларссон Хуго
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|9 (2)
|0.33
|Асоро Йоэль
|6
|0.22
|Викхейм Густав
|5
|0.19
|Банда Эммануэль
|4
|0.15
|Финнделл Хампус
|4
|0.15
|Радетинац Харис
|4
|0.15
|Экдаль Хьяльмар
|3
|0.11
|Эрикссон Магнус
|2
|0.07
|Андерссон Элиас
|2
|0.07
|Хакшабанович Сеад
|2
|0.07
|Хиен Исак
|2
|0.07
|Хольмберг Карл
|2
|0.07
|Шуллер Расмус
|1
|0.04
|Сабович Бесард
|1
|0.04
|Даниэльссон Маркус
|1 (1)
|0.04
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|7
|0
|Хаджикадунич Деннис
|6
|0
|Ольссон Мартин
|4
|0
|Тойвонен Ола
|4
|0
|Кнудсен Йонас
|2
|1
|Нильсен Лассе
|3
|0
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|Кристиансен Андерс
|3
|0
|Телин Исаак
|3
|0
|Беихмо Феликс
|2
|0
|Нанаси Себастьян
|2
|0
|Сейдиу Патриот
|2
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Петр
|6
|0
|Шуллер Расмус
|4
|0
|Викхейм Густав
|4
|0
|Эдвардсен Виктор
|4
|0
|Финнделл Хампус
|4
|0
|Андерссон Элиас
|3
|0
|Радетинац Харис
|2
|0
|Эрикссон Магнус
|2
|0
|Сабович Бесард
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Лёфгрен Йеспер
|2
|0
|Хиен Исак
|2
|0
|Бенгтссон Пьер
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Банда Эммануэль
|1
|0
|Думбуя Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
17
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 2
15 Не забивали 19
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
4
24%
16-30
9
38%
1
6%
31-45
2
8%
5
29%
29%
46-60
3
13%
4
24%
61-75
6
25%
2
12%
76-90
Пропущено
10
13
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 9
1
10%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Забито
15
32
9 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
4
27%
5
16%
1-15
3
20%
4
13%
16-30
2
13%
5
16%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
3
20%
7
22%
61-75
1
7%
6
19%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
13%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
27%
2
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Забито
39
49
22 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 29
19 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
6
15%
6
12%
1-15
5
13%
8
16%
16-30
11
28%
6
12%
31-45
4
10%
10
20%
46-60
6
15%
11
22%
61-75
7
18%
8
16%
76-90
Пропущено
25
25
8 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 17
3
12%
6
24%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
5
20%
5
20%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
7
28%
3
12%
61-75
5
20%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гётеборг - Мальмё 2:1 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Мальмё - Вернаму 0:0 Мальмё - Унион Берлин 0:1
Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2
Юргорден
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Юргорден - АИК 1:2 Юргорден - Гент 4:2 Юргорден - Хеккен 0:1 Гент - Юргорден 0:1
Дегерфорс - Юргорден 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Сириус - Юргорден 0:1 Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|27
|16
|9
|2
|60 - 33
|57
|2.
|Юргорден
|27
|15
|6
|6
|50 - 24
|51
|3.
|Хаммарбю
|27
|14
|8
|5
|53 - 23
|50
|4.
|Кальмар
|27
|14
|5
|8
|35 - 23
|47
|5.
|АИК
|27
|13
|8
|6
|43 - 33
|47
|6.
|Мальмё
|27
|12
|6
|9
|36 - 28
|42
|7.
|Эльфсборг
|27
|10
|10
|7
|49 - 34
|40
|8.
|Гётеборг
|27
|12
|3
|12
|37 - 34
|39
|9.
|Мьельбю
|27
|9
|10
|8
|27 - 30
|37
|10.
|Вернаму
|27
|9
|8
|10
|32 - 42
|35
|11.
|Норрчёпинг
|27
|8
|8
|11
|36 - 37
|32
|12.
|Сириус
|27
|8
|7
|12
|26 - 37
|31
|13.
|Варберг БоИС
|27
|7
|7
|13
|25 - 46
|28
|14.
|Дегерфорс
|27
|6
|8
|13
|28 - 46
|26
|15.
|Хельсинборг
|27
|4
|5
|18
|21 - 45
|17
|16.
|Сундсвалль
|27
|4
|2
|21
|26 - 69
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|13
|10
|1
|2
|34 - 10
|31
|2.
|Кальмар
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|3.
|Хаммарбю
|14
|8
|5
|1
|33 - 11
|29
|4.
|АИК
|14
|8
|4
|2
|21 - 10
|28
|5.
|Хеккен
|13
|8
|3
|2
|33 - 17
|27
|6.
|Мальмё
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|7.
|Эльфсборг
|13
|6
|5
|2
|28 - 18
|23
|8.
|Гётеборг
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Вернаму
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Дегерфорс
|14
|5
|5
|4
|17 - 18
|20
|11.
|Сириус
|13
|6
|1
|6
|15 - 14
|19
|12.
|Норрчёпинг
|14
|5
|4
|5
|24 - 19
|19
|13.
|Мьельбю
|13
|4
|6
|3
|16 - 17
|18
|14.
|Варберг БоИС
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|15.
|Сундсвалль
|14
|4
|0
|10
|18 - 35
|12
|16.
|Хельсинборг
|13
|2
|3
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|14
|8
|6
|0
|27 - 16
|30
|2.
|Хаммарбю
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|3.
|Юргорден
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|4.
|Мьельбю
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|5.
|АИК
|13
|5
|4
|4
|22 - 23
|19
|6.
|Кальмар
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|7.
|Гётеборг
|14
|6
|0
|8
|19 - 20
|18
|8.
|Эльфсборг
|14
|4
|5
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Мальмё
|13
|4
|3
|6
|13 - 17
|15
|10.
|Вернаму
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|11.
|Норрчёпинг
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|12.
|Сириус
|14
|2
|6
|6
|11 - 23
|12
|13.
|Варберг БоИС
|13
|3
|2
|8
|12 - 26
|11
|14.
|Хельсинборг
|14
|2
|2
|10
|13 - 27
|8
|15.
|Дегерфорс
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|16.
|Сундсвалль
|13
|0
|2
|11
|8 - 34
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|26 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|21
|Гётеборг
|Берг Маркус
|12 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (2)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 7
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|8