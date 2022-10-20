Тур: 27. Стадион: Теле2 Арена.
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
34
Вайо
Томми
31
Викман
Адам
12
Oli
Omarsson
- Основной состав
-
24 Довин ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Вагич ПавлеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конча ДавидНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
-
34 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Викман АдамПолузащитник
-
12 Oli OmarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сугита ЮкияНападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
История личных встреч
Хаммарбю
Сириус
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
17 матчей
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|10 (1)
|0.38
|Людвигсон Густав
|10
|0.38
|Сведберг Виллиот
|5
|0.19
|Боянич Дарьян
|4
|0.15
|Бериша Ветон
|4
|0.15
|Саиди Абдельрахман
|3
|0.12
|Джазе Моханад
|2
|0.08
|Нильссон Джоэл
|2
|0.08
|Куртулус Эдвин
|2
|0.08
|Сельмани Астрит
|2 (1)
|0.08
|Травалли Бубакарр
|2
|0.08
|Bjoern Paulsen
|1
|0.04
|Андерсен Йеппе
|1
|0.04
|Фенгер Мадс
|1
|0.04
|Лахдо Майкель
|1
|0.04
|Сандберг Симон
|0
|0
|Садику Лорет
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Колландер Деннис
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|6
|0.23
|Aron Bjarnason I
|4
|0.15
|Зейдан Мустафа
|2
|0.08
|Матисен Маркус
|2
|0.08
|Рогич Филип
|1 (1)
|0.04
|Хелльборг Адам
|1
|0.04
|Видгрен Деннис
|1
|0.04
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0.04
|Шабани Лаорент
|1
|0.04
|Бьоркстрем Тим
|1
|0.04
|Сугита Юкия
|1
|0.04
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|1
|0.04
|Мэтьюз Ташрик
|1
|0.04
|Ларсон Карл
|1
|0.04
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Райт Кевин
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртулус Эдвин
|7
|0
|Джазе Моханад
|6
|0
|Фенгер Мадс
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Садику Лорет
|3
|0
|Боянич Дарьян
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Довин Оливер
|2
|0
|Сведберг Виллиот
|2
|0
|Alper Demirol
|2
|0
|Бесара Нахир
|1
|0
|Блажевич Давор
|1
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Людвигсон Густав
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|9
|0
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|Бьоркстрем Тим
|5
|0
|Силисуфай Эди
|4
|0
|Хелльборг Адам
|4
|0
|Видгрен Деннис
|2
|1
|Рогич Филип
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Aron Bjarnason I
|3
|0
|Шабани Лаорент
|3
|0
|Олссон Филип
|3
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Роше Джейми
|2
|0
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|2
|0
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Нильссон Давид
|1
|0
|Сугита Юкия
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Райт Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
10
13 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
4
13%
1
10%
1-15
3
10%
3
30%
16-30
6
19%
1
10%
31-45
3
10%
2
20%
46-60
7
23%
1
10%
61-75
8
26%
2
20%
76-90
Пропущено
11
22
2 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
9%
1
5%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
9%
8
36%
31-45
1
9%
4
18%
46-60
3
27%
2
9%
61-75
5
45%
5
23%
76-90
Забито
20
14
13 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
2
10%
0
0%
1-15
7
35%
1
7%
16-30
4
20%
4
29%
31-45
2
10%
4
29%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
4
20%
2
14%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
25%
4
27%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
2
17%
3
20%
76-90
Забито
51
24
26 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 10
7 Не забивали 11
6
12%
1
4%
1-15
10
20%
4
17%
16-30
10
20%
5
21%
31-45
5
10%
6
25%
46-60
8
16%
4
17%
61-75
12
24%
4
17%
76-90
Пропущено
23
37
7 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 18
3
13%
2
5%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
4
17%
12
32%
31-45
4
17%
7
19%
46-60
5
22%
3
8%
61-75
7
30%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хеккен - Хаммарбю 1:1
Хаммарбю - Юргорден 0:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1 ИФК Нючепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0
Сириус
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сириус - Норрчёпинг 2:0 Дегерфорс - Сириус 0:0 Сириус - АИК 1:1 Эльфсборг - Сириус 3:0
Сириус - Вернаму 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Сандвикен Берген - Сириус 0:2 Гётеборг - Сириус 2:0 Сириус - Хеккен 0:1 Хельсинборг - Сириус 0:0 Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|27
|16
|9
|2
|60 - 33
|57
|2.
|Хаммарбю
|0:0
|27
|14
|8
|5
|52 - 22
|50
|3.
|Юргорден
|0:2
|27
|14
|6
|7
|47 - 24
|48
|4.
|Кальмар
|0:1
|27
|14
|5
|8
|34 - 22
|47
|5.
|АИК
|27
|13
|8
|6
|43 - 33
|47
|6.
|Мальмё
|2:0
|27
|13
|6
|8
|36 - 25
|45
|7.
|Гётеборг
|1:0
|27
|13
|3
|11
|37 - 31
|42
|8.
|Эльфсборг
|27
|10
|10
|7
|49 - 34
|40
|9.
|Мьельбю
|1:0
|27
|9
|10
|8
|26 - 29
|37
|10.
|Вернаму
|27
|9
|8
|10
|32 - 42
|35
|11.
|Норрчёпинг
|27
|8
|8
|11
|36 - 37
|32
|12.
|Сириус
|0:0
|27
|8
|7
|12
|25 - 36
|31
|13.
|Варберг БоИС
|27
|7
|7
|13
|25 - 46
|28
|14.
|Дегерфорс
|0:1
|27
|5
|8
|14
|25 - 46
|23
|15.
|Хельсинборг
|27
|4
|5
|18
|21 - 45
|17
|16.
|Сундсвалль
|27
|4
|2
|21
|26 - 69
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:2
|13
|10
|1
|2
|34 - 10
|31
|2.
|Мальмё
|2:0
|14
|9
|3
|2
|23 - 8
|30
|3.
|Кальмар
|0:1
|14
|9
|2
|3
|15 - 6
|29
|4.
|Хаммарбю
|0:0
|14
|8
|5
|1
|32 - 10
|29
|5.
|АИК
|14
|8
|4
|2
|21 - 10
|28
|6.
|Хеккен
|13
|8
|3
|2
|33 - 17
|27
|7.
|Эльфсборг
|13
|6
|5
|2
|28 - 18
|23
|8.
|Гётеборг
|1:0
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Вернаму
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Сириус
|0:0
|13
|6
|1
|6
|15 - 14
|19
|11.
|Норрчёпинг
|14
|5
|4
|5
|24 - 19
|19
|12.
|Мьельбю
|1:0
|13
|4
|6
|3
|16 - 17
|18
|13.
|Варберг БоИС
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|14.
|Дегерфорс
|0:1
|14
|4
|5
|5
|14 - 18
|17
|15.
|Сундсвалль
|14
|4
|0
|10
|18 - 35
|12
|16.
|Хельсинборг
|13
|2
|3
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|14
|8
|6
|0
|27 - 16
|30
|2.
|Хаммарбю
|0:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|3.
|Гётеборг
|1:0
|14
|7
|0
|7
|19 - 17
|21
|4.
|Мьельбю
|1:0
|14
|5
|4
|5
|10 - 12
|19
|5.
|АИК
|13
|5
|4
|4
|22 - 23
|19
|6.
|Кальмар
|0:1
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|7.
|Юргорден
|0:2
|14
|4
|5
|5
|13 - 14
|17
|8.
|Эльфсборг
|14
|4
|5
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Мальмё
|2:0
|13
|4
|3
|6
|13 - 17
|15
|10.
|Вернаму
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|11.
|Норрчёпинг
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|12.
|Сириус
|0:0
|14
|2
|6
|6
|10 - 22
|12
|13.
|Варберг БоИС
|13
|3
|2
|8
|12 - 26
|11
|14.
|Хельсинборг
|14
|2
|2
|10
|13 - 27
|8
|15.
|Дегерфорс
|0:1
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|16.
|Сундсвалль
|13
|0
|2
|11
|8 - 34
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|26 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|21
|Гётеборг
|Берг Маркус
|12 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (2)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 7
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|8