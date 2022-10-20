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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 27. Стадион: .
Хаммарбю
0:0
Первый тайм: 10'
Сириус
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Сириус
1.28
7.18
9.60
Все Коэффициенты
24
Довин
Оливер
2
Сандберг
Симон
21
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
6
Боянич
Дарьян
22
Нильссон
Джоэл
9
Бериша
Ветон
16
Людвигсон
Густав
34
Вайо
Томми
7
Рогич
Филип
8
Бьоркстрем
Тим
26
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
4
Да
Грака
Кристофер
14
Aron
Bjarnason
I
18
Стенссон
Даниэль
31
Викман
Адам
12
Oli
Omarsson
29
Силисуфай
Эди
23
Мэтьюз
Ташрик
Хаммарбю
4-3-3
Сириус
4-4-2

История личных встреч

Хаммарбю
Сириус

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

А
0:3
ТМК
1:3
А
0:1
ТМК
3:1
А
3:2
А
3:1
А
0:0
А
1:3
А
2:0
А
1:1
ТМК
2:1
А
3:1
А
3:3
А
1:1
С
4:1
С
2:1
ТМС
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 10 (1) 0.38
Людвигсон Густав 10 0.38
Сведберг Виллиот 5 0.19
Боянич Дарьян 4 0.15
Бериша Ветон 4 0.15
Саиди Абдельрахман 3 0.12
Джазе Моханад 2 0.08
Нильссон Джоэл 2 0.08
Куртулус Эдвин 2 0.08
Сельмани Астрит 2 (1) 0.08
Травалли Бубакарр 2 0.08
Bjoern Paulsen 1 0.04
Андерсен Йеппе 1 0.04
Фенгер Мадс 1 0.04
Лахдо Майкель 1 0.04
Сандберг Симон 0 0
Садику Лорет 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Колландер Деннис 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 6 0.23
Aron Bjarnason I 4 0.15
Зейдан Мустафа 2 0.08
Матисен Маркус 2 0.08
Рогич Филип 1 (1) 0.04
Хелльборг Адам 1 0.04
Видгрен Деннис 1 0.04
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.04
Шабани Лаорент 1 0.04
Бьоркстрем Тим 1 0.04
Сугита Юкия 1 0.04
Вельчерлинг-Перссон Якоб 1 0.04
Мэтьюз Ташрик 1 0.04
Ларсон Карл 1 0.04
Стенссон Даниэль 0 0
Райт Кевин 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртулус Эдвин 7 0
Джазе Моханад 6 0
Фенгер Мадс 4 0
Андерсен Йеппе 4 0
Садику Лорет 3 0
Боянич Дарьян 2 0
Сандберг Симон 2 0
Пинас Шакилль 2 0
Довин Оливер 2 0
Сведберг Виллиот 2 0
Alper Demirol 2 0
Бесара Нахир 1 0
Блажевич Давор 1 0
Bjoern Paulsen 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Вагич Павле 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Людвигсон Густав 1 0
Лахдо Майкель 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 9 0
Куаку Кристиан III 6 0
Бьоркстрем Тим 5 0
Силисуфай Эди 4 0
Хелльборг Адам 4 0
Видгрен Деннис 2 1
Рогич Филип 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Aron Bjarnason I 3 0
Шабани Лаорент 3 0
Олссон Филип 3 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Роше Джейми 2 0
Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
Да Грака Кристофер 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Нильссон Давид 1 0
Сугита Юкия 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Райт Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
10
13 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
4
13%
1
10%
1-15
3
10%
3
30%
16-30
6
19%
1
10%
31-45
3
10%
2
20%
46-60
7
23%
1
10%
61-75
8
26%
2
20%
76-90

Пропущено

11
22
2 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
9%
1
5%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
9%
8
36%
31-45
1
9%
4
18%
46-60
3
27%
2
9%
61-75
5
45%
5
23%
76-90

Забито

20
14
13 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
2
10%
0
0%
1-15
7
35%
1
7%
16-30
4
20%
4
29%
31-45
2
10%
4
29%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
4
20%
2
14%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
25%
4
27%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
2
17%
3
20%
76-90

Забито

51
24
26 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 10
7 Не забивали 11
6
12%
1
4%
1-15
10
20%
4
17%
16-30
10
20%
5
21%
31-45
5
10%
6
25%
46-60
8
16%
4
17%
61-75
12
24%
4
17%
76-90

Пропущено

23
37
7 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 18
3
13%
2
5%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
4
17%
12
32%
31-45
4
17%
7
19%
46-60
5
22%
3
8%
61-75
7
30%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хеккен - Хаммарбю 1:1
Хаммарбю - Юргорден 0:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1 ИФК Нючепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0
Сириус
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сириус - Норрчёпинг 2:0 Дегерфорс - Сириус 0:0 Сириус - АИК 1:1 Эльфсборг - Сириус 3:0
Сириус - Вернаму 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Сандвикен Берген - Сириус 0:2 Гётеборг - Сириус 2:0 Сириус - Хеккен 0:1 Хельсинборг - Сириус 0:0 Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 27 16 9 2 60 - 33 57
2. Хаммарбю 0:0 27 14 8 5 52 - 22 50
3. Юргорден 0:2 27 14 6 7 47 - 24 48
4. Кальмар 0:1 27 14 5 8 34 - 22 47
5. АИК 27 13 8 6 43 - 33 47
6. Мальмё 2:0 27 13 6 8 36 - 25 45
7. Гётеборг 1:0 27 13 3 11 37 - 31 42
8. Эльфсборг 27 10 10 7 49 - 34 40
9. Мьельбю 1:0 27 9 10 8 26 - 29 37
10. Вернаму 27 9 8 10 32 - 42 35
11. Норрчёпинг 27 8 8 11 36 - 37 32
12. Сириус 0:0 27 8 7 12 25 - 36 31
13. Варберг БоИС 27 7 7 13 25 - 46 28
14. Дегерфорс 0:1 27 5 8 14 25 - 46 23
15. Хельсинборг 27 4 5 18 21 - 45 17
16. Сундсвалль 27 4 2 21 26 - 69 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:2 13 10 1 2 34 - 10 31
2. Мальмё 2:0 14 9 3 2 23 - 8 30
3. Кальмар 0:1 14 9 2 3 15 - 6 29
4. Хаммарбю 0:0 14 8 5 1 32 - 10 29
5. АИК 14 8 4 2 21 - 10 28
6. Хеккен 13 8 3 2 33 - 17 27
7. Эльфсборг 13 6 5 2 28 - 18 23
8. Гётеборг 1:0 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Вернаму 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Сириус 0:0 13 6 1 6 15 - 14 19
11. Норрчёпинг 14 5 4 5 24 - 19 19
12. Мьельбю 1:0 13 4 6 3 16 - 17 18
13. Варберг БоИС 14 4 5 5 13 - 20 17
14. Дегерфорс 0:1 14 4 5 5 14 - 18 17
15. Сундсвалль 14 4 0 10 18 - 35 12
16. Хельсинборг 13 2 3 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 14 8 6 0 27 - 16 30
2. Хаммарбю 0:0 13 6 3 4 20 - 12 21
3. Гётеборг 1:0 14 7 0 7 19 - 17 21
4. Мьельбю 1:0 14 5 4 5 10 - 12 19
5. АИК 13 5 4 4 22 - 23 19
6. Кальмар 0:1 13 5 3 5 19 - 16 18
7. Юргорден 0:2 14 4 5 5 13 - 14 17
8. Эльфсборг 14 4 5 5 21 - 16 17
9. Мальмё 2:0 13 4 3 6 13 - 17 15
10. Вернаму 14 4 3 7 17 - 29 15
11. Норрчёпинг 13 3 4 6 12 - 18 13
12. Сириус 0:0 14 2 6 6 10 - 22 12
13. Варберг БоИС 13 3 2 8 12 - 26 11
14. Хельсинборг 14 2 2 10 13 - 27 8
15. Дегерфорс 0:1 13 1 3 9 11 - 28 6
16. Сундсвалль 13 0 2 11 8 - 34 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 26 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 21
Гётеборг Берг Маркус 12 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Мальмё Телин Исаак 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 7
Эльфсборг Рёмер Андре 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Сириус
1.28
7.18
9.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хаммарбю 0:0 Сириус онлайн

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