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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 27. Стадион: .
Дегерфорс
0:1
Первый тайм: 40'
Гётеборг
0'
0:1
8' Гол
Берг Маркус

Ход матча

8'
0:1
Берг Маркус
(Эрикссон Себастьян)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
Гётеборг
4.75
4.30
3.10
Все Коэффициенты
25
Галь
Джеффри
2
Гранат
Густав
15
Лагербильке
Густав
7
Ольссон
Себастьян
II
5
Гайаю
Джозеф-Клод
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
20
Elyas
Bouzaiene
40
Джурджич
Никола
8
Diego
Campos2
19
Фараж
Омар
99
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
4
Юханссон
Карл
II
20
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
19
Hussein
Carneil
13
Свенссон
Густаф
7
Эрикссон
Себастьян
6
Марковик
Эман
9
Берг
Маркус
14
Норлин
Густаф
Дегерфорс
4-2-3-1
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

Дегерфорс
Гётеборг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

А
2:0
А
0:1
А
2:3
ТМК
2:2
К
1:1
ТМС
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 6 0.22
Diego Campos2 5 0.19
Вукоевич Диян 3 0.11
Фараж Омар 3 0.11
Эрквист Расмус 2 0.07
Джурджич Никола 1 0.04
Бертильссон Юхан 1 0.04
Лагербильке Густав 1 0.04
Мёрфельт Альбин 1 0.04
Салмон Джастин 1 0.04
Гравиус Христос 0 0
Гайаю Джозеф-Клод 0 0
Линделль Эрик 0 0
Гранат Густав 0 0
Карлен Адам 0 0
Elyas Bouzaiene 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Раджамохан Адхаван 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 12 0.44
Норлин Густаф 8 0.3
Якоб Кевин 4 0.15
Терн Симон 2 0.07
Айеш Хосам 2 0.07
Вильхельмссон Оскар 2 0.07
Яллоу Александр 1 0.04
Саломонссон Эмиль 1 0.04
Hussein Carneil 1 0.04
Свенссон Густаф 1 0.04
Johan Bangsbo 1 0.04
Юханссон Карл II 1 0.04
Сорга Эрик 1 0.04
Сана Тобиас 0 0
Марковик Эман 0 0
Вендт Оскар 0 0
Эрикссон Себастьян 0 0
Бьярсмюр Маттиас 0 0
Salaou Hachimou 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джурджич Никола 6 1
Гайаю Джозеф-Клод 5 1
Карлен Адам 5 0
Diego Campos2 5 0
Ольссон Себастьян II 3 1
Гравиус Христос 4 0
Эрквист Расмус 4 0
Лагербильке Густав 3 0
Сабеткар Шон 3 0
Гранат Густав 3 0
Вукоевич Диян 2 0
Линделль Эрик 2 0
Уайтмэн Элфи 2 0
Саиди Абдельрахман 2 0
Салмон Джастин 2 0
Бертильссон Юхан 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Край Антон 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Фараж Омар 1 0
Elyas Bouzaiene 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Карл II 7 0
Берг Маркус 4 1
Терн Симон 5 0
Эрикссон Себастьян 5 0
Айеш Хосам 5 0
Вендт Оскар 4 0
Свенссон Густаф 3 0
Бьярсмюр Маттиас 3 0
Яллоу Александр 3 0
Вильхельмссон Оскар 3 0
Сана Тобиас 2 0
Хан Уорнер 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Норлин Густаф 2 0
Salaou Hachimou 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
20
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
2
17%
2
10%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
3
25%
3
15%
61-75
4
33%
6
30%
76-90

Пропущено

19
15
13 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 7
8
42%
2
13%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
21%
6
40%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Забито

11
18
1 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
9%
7
39%
31-45
4
36%
2
11%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
5
45%
3
17%
76-90

Пропущено

28
14
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
5
18%
0
0%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
4
14%
3
21%
31-45
3
11%
3
21%
46-60
2
7%
3
21%
61-75
11
39%
4
29%
76-90

Забито

23
38
5 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 16
10 Не забивали 5
2
9%
3
8%
1-15
2
9%
4
11%
16-30
1
4%
13
34%
31-45
5
22%
4
11%
46-60
4
17%
5
13%
61-75
9
39%
9
24%
76-90

Пропущено

47
29
25 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 16
19 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 16
13
28%
2
7%
1-15
4
9%
2
7%
16-30
8
17%
9
31%
31-45
4
9%
6
21%
46-60
4
9%
6
21%
61-75
14
30%
30%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Сириус 0:0 Дегерфорс - Юргорден 3:0 АИК - Дегерфорс 1:1
Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Хеккен - Дегерфорс 2:2 Худдинге - Дегерфорс 1:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1
Гётеборг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Юргорден - Гётеборг 3:0
Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Торнс - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Сириус 2:0 Кальмар - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 27 16 9 2 60 - 33 57
2. Хаммарбю 0:0 27 14 8 5 52 - 22 50
3. Юргорден 0:2 27 14 6 7 47 - 24 48
4. Кальмар 0:1 27 14 5 8 34 - 22 47
5. АИК 27 13 8 6 43 - 33 47
6. Мальмё 2:0 27 13 6 8 36 - 25 45
7. Гётеборг 1:0 27 13 3 11 37 - 31 42
8. Эльфсборг 27 10 10 7 49 - 34 40
9. Мьельбю 1:0 27 9 10 8 26 - 29 37
10. Вернаму 27 9 8 10 32 - 42 35
11. Норрчёпинг 27 8 8 11 36 - 37 32
12. Сириус 0:0 27 8 7 12 25 - 36 31
13. Варберг БоИС 27 7 7 13 25 - 46 28
14. Дегерфорс 0:1 27 5 8 14 25 - 46 23
15. Хельсинборг 27 4 5 18 21 - 45 17
16. Сундсвалль 27 4 2 21 26 - 69 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:2 13 10 1 2 34 - 10 31
2. Мальмё 2:0 14 9 3 2 23 - 8 30
3. Кальмар 0:1 14 9 2 3 15 - 6 29
4. Хаммарбю 0:0 14 8 5 1 32 - 10 29
5. АИК 14 8 4 2 21 - 10 28
6. Хеккен 13 8 3 2 33 - 17 27
7. Эльфсборг 13 6 5 2 28 - 18 23
8. Гётеборг 1:0 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Вернаму 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Сириус 0:0 13 6 1 6 15 - 14 19
11. Норрчёпинг 14 5 4 5 24 - 19 19
12. Мьельбю 1:0 13 4 6 3 16 - 17 18
13. Варберг БоИС 14 4 5 5 13 - 20 17
14. Дегерфорс 0:1 14 4 5 5 14 - 18 17
15. Сундсвалль 14 4 0 10 18 - 35 12
16. Хельсинборг 13 2 3 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 14 8 6 0 27 - 16 30
2. Хаммарбю 0:0 13 6 3 4 20 - 12 21
3. Гётеборг 1:0 14 7 0 7 19 - 17 21
4. Мьельбю 1:0 14 5 4 5 10 - 12 19
5. АИК 13 5 4 4 22 - 23 19
6. Кальмар 0:1 13 5 3 5 19 - 16 18
7. Юргорден 0:2 14 4 5 5 13 - 14 17
8. Эльфсборг 14 4 5 5 21 - 16 17
9. Мальмё 2:0 13 4 3 6 13 - 17 15
10. Вернаму 14 4 3 7 17 - 29 15
11. Норрчёпинг 13 3 4 6 12 - 18 13
12. Сириус 0:0 14 2 6 6 10 - 22 12
13. Варберг БоИС 13 3 2 8 12 - 26 11
14. Хельсинборг 14 2 2 10 13 - 27 8
15. Дегерфорс 0:1 13 1 3 9 11 - 28 6
16. Сундсвалль 13 0 2 11 8 - 34 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 26 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 21
Гётеборг Берг Маркус 12 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Мальмё Телин Исаак 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 7
Эльфсборг Рёмер Андре 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Берг Маркус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
Гётеборг
4.75
4.30
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дегерфорс 0:1 Гётеборг онлайн

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