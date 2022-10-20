Тур: 27. Стадион: Стора Валла. Зрители: 3389
0'
0:1
8' ГолБерг Маркус
1:1
49' ГолОльссон Себастьян
65' Желтая карточкаЮханссон Карл
2:1
66' ГолЛагербильке Густав
3:1
84' ГолElyas Bouzaiene
90'+4
Ход матча
8'
49'
65'
66'
84'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 5
-
7 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
25
Галь
Джеффри
21
Карлен
Адам
19
Фараж
Омар
- Основной состав
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фараж ОмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Tobias Solberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Alai Ghasem
-
Главный тренер: Mikael Stahre
История личных встреч
Дегерфорс
Гётеборг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|6
|0.22
|Diego Campos2
|5
|0.19
|Вукоевич Диян
|3
|0.11
|Фараж Омар
|3
|0.11
|Эрквист Расмус
|2
|0.07
|Лагербильке Густав
|2
|0.07
|Elyas Bouzaiene
|1
|0.04
|Джурджич Никола
|1
|0.04
|Ольссон Себастьян II
|1
|0.04
|Бертильссон Юхан
|1
|0.04
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.04
|Салмон Джастин
|1
|0.04
|Гайаю Джозеф-Клод
|0
|0
|Гравиус Христос
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Раджамохан Адхаван
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|12
|0.44
|Норлин Густаф
|8
|0.3
|Якоб Кевин
|4
|0.15
|Терн Симон
|2
|0.07
|Айеш Хосам
|2
|0.07
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.07
|Яллоу Александр
|1
|0.04
|Саломонссон Эмиль
|1
|0.04
|Hussein Carneil
|1
|0.04
|Свенссон Густаф
|1
|0.04
|Johan Bangsbo
|1
|0.04
|Юханссон Карл II
|1
|0.04
|Сорга Эрик
|1
|0.04
|Сана Тобиас
|0
|0
|Марковик Эман
|0
|0
|Вендт Оскар
|0
|0
|Эрикссон Себастьян
|0
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|0
|0
|Salaou Hachimou
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джурджич Никола
|6
|1
|Гайаю Джозеф-Клод
|5
|1
|Карлен Адам
|5
|0
|Diego Campos2
|5
|0
|Ольссон Себастьян II
|3
|1
|Гравиус Христос
|4
|0
|Эрквист Расмус
|4
|0
|Лагербильке Густав
|3
|0
|Сабеткар Шон
|3
|0
|Гранат Густав
|3
|0
|Вукоевич Диян
|2
|0
|Линделль Эрик
|2
|0
|Уайтмэн Элфи
|2
|0
|Саиди Абдельрахман
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Бертильссон Юхан
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Фараж Омар
|1
|0
|Elyas Bouzaiene
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Карл II
|8
|0
|Берг Маркус
|4
|1
|Терн Симон
|5
|0
|Эрикссон Себастьян
|5
|0
|Айеш Хосам
|5
|0
|Вендт Оскар
|4
|0
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Вильхельмссон Оскар
|3
|0
|Сана Тобиас
|2
|0
|Хан Уорнер
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Salaou Hachimou
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
21
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
4
27%
3
14%
61-75
5
33%
6
29%
76-90
Пропущено
20
18
14 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
9
45%
2
11%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
20%
6
33%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
3
15%
1
6%
76-90
Забито
11
18
1 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
9%
7
39%
31-45
4
36%
2
11%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
5
45%
3
17%
76-90
Пропущено
28
14
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
5
18%
0
0%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
4
14%
3
21%
31-45
3
11%
3
21%
46-60
2
7%
3
21%
61-75
11
39%
4
29%
76-90
Забито
26
39
5 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 17
10 Не забивали 5
2
8%
4
10%
1-15
2
8%
4
10%
16-30
1
4%
13
33%
31-45
6
23%
4
10%
46-60
5
19%
5
13%
61-75
10
38%
9
23%
76-90
Пропущено
48
32
26 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 19
20 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 17
14
29%
29%
2
6%
1-15
4
8%
2
6%
16-30
8
17%
9
28%
31-45
4
8%
7
22%
46-60
4
8%
7
22%
61-75
14
29%
29%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Сириус 0:0 Дегерфорс - Юргорден 3:0 АИК - Дегерфорс 1:1
Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Хеккен - Дегерфорс 2:2 Худдинге - Дегерфорс 1:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1
Гётеборг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Юргорден - Гётеборг 3:0
Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Торнс - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Сириус 2:0 Кальмар - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|27
|16
|9
|2
|60 - 33
|57
|2.
|Юргорден
|27
|15
|6
|6
|50 - 24
|51
|3.
|Хаммарбю
|27
|14
|8
|5
|53 - 23
|50
|4.
|Кальмар
|27
|14
|5
|8
|35 - 23
|47
|5.
|АИК
|27
|13
|8
|6
|43 - 33
|47
|6.
|Мальмё
|27
|12
|6
|9
|36 - 28
|42
|7.
|Эльфсборг
|27
|10
|10
|7
|49 - 34
|40
|8.
|Гётеборг
|27
|12
|3
|12
|37 - 34
|39
|9.
|Мьельбю
|27
|9
|10
|8
|27 - 30
|37
|10.
|Вернаму
|27
|9
|8
|10
|32 - 42
|35
|11.
|Норрчёпинг
|27
|8
|8
|11
|36 - 37
|32
|12.
|Сириус
|27
|8
|7
|12
|26 - 37
|31
|13.
|Варберг БоИС
|27
|7
|7
|13
|25 - 46
|28
|14.
|Дегерфорс
|27
|6
|8
|13
|28 - 46
|26
|15.
|Хельсинборг
|27
|4
|5
|18
|21 - 45
|17
|16.
|Сундсвалль
|27
|4
|2
|21
|26 - 69
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|13
|10
|1
|2
|34 - 10
|31
|2.
|Кальмар
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|3.
|Хаммарбю
|14
|8
|5
|1
|33 - 11
|29
|4.
|АИК
|14
|8
|4
|2
|21 - 10
|28
|5.
|Хеккен
|13
|8
|3
|2
|33 - 17
|27
|6.
|Мальмё
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|7.
|Эльфсборг
|13
|6
|5
|2
|28 - 18
|23
|8.
|Гётеборг
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Вернаму
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Дегерфорс
|14
|5
|5
|4
|17 - 18
|20
|11.
|Сириус
|13
|6
|1
|6
|15 - 14
|19
|12.
|Норрчёпинг
|14
|5
|4
|5
|24 - 19
|19
|13.
|Мьельбю
|13
|4
|6
|3
|16 - 17
|18
|14.
|Варберг БоИС
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|15.
|Сундсвалль
|14
|4
|0
|10
|18 - 35
|12
|16.
|Хельсинборг
|13
|2
|3
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|14
|8
|6
|0
|27 - 16
|30
|2.
|Хаммарбю
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|3.
|Юргорден
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|4.
|Мьельбю
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|5.
|АИК
|13
|5
|4
|4
|22 - 23
|19
|6.
|Кальмар
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|7.
|Гётеборг
|14
|6
|0
|8
|19 - 20
|18
|8.
|Эльфсборг
|14
|4
|5
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Мальмё
|13
|4
|3
|6
|13 - 17
|15
|10.
|Вернаму
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|11.
|Норрчёпинг
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|12.
|Сириус
|14
|2
|6
|6
|11 - 23
|12
|13.
|Варберг БоИС
|13
|3
|2
|8
|12 - 26
|11
|14.
|Хельсинборг
|14
|2
|2
|10
|13 - 27
|8
|15.
|Дегерфорс
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|16.
|Сундсвалль
|13
|0
|2
|11
|8 - 34
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|26 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|21
|Гётеборг
|Берг Маркус
|12 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (2)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 7
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|8