Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

47' Команда Фулхэм играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Фулхэм

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Бэйли Леон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Хорошую попытку сделал Уоткинс Олли . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Макгинн Джон бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

42' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Хорошую попытку сделал Кебано Нескенс . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Виллиан Боргес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Соарес Дуглас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Хорошую попытку сделал Ингс Дэнни . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Конса Эзри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Команда Фулхэм забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

36' Г О О О О Л - Рид Харрисон из команды Фулхэм правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

36' Перейра Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Виллиан Боргес пробует нанести удар издали, но Эмилиано Мартинес держит все под контролем

33' Рид Харрисон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Игра в одни ворота сейчас. Астон Вилла доминирует и владеет мячом

31' Уоткинс Олли пробует нанести удар издали, но Бернд Лено держит все под контролем

31' Уоткинс Олли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Макгинн Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Рид Бобби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Фулхэм

25' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Виллиан Боргес пробует нанести удар издали, но Эмилиано Мартинес держит все под контролем

24' Виллиан Боргес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Перейра Андреас из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Перейра Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Перейра Андреас бьет со штрафного в створ, но Эмилиано Мартинес держит все под контролем

18' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

17' Оооо... вот это был удар! Митрович Александар должен был забить с этой позиции.

16' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновится спорным мячом

15' Ох, нехорошо это выглядит. Мингс Тайрон получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Мингс Тайрон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Ингс Дэнни нанес удар головой, но Бернд Лено спокойно отбил мяч.

12' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Рид Бобби создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Рид Бобби из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Соарес Дуглас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Игра в одни ворота сейчас. Фулхэм доминирует и владеет мячом

8' Рид Бобби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Соарес Дуглас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Мингс Тайрон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Хорошую попытку сделал Виллиан Боргес . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Митрович Александар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Фулхэм начинает с центра поля