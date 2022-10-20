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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 23508 Главный судья: Оливер Майкл
Фулхэм
3:0
Конец матча
Астон Вилла
0'
1:0
36' Гол
Рид Харрисон
57' Желтая карточка
Бэйли Леон
60' Желтая карточка
Мингс Тайрон
62' Красная карточка
Соарес Дуглас
2:0
68' Пенальти
Митрович Александар
3:0
83' Гол в свои ворота
Мингс Тайрон
90'+4

Ход матча

36'
Рид Харрисон
1:0
46'
 
Кэш Мэтти
Беднарек Ян
57'
 
Бэйли Леон
58'
 
Буэндия Эмилиано
Бэйли Леон
60'
 
Мингс Тайрон
62'
 
Соарес Дуглас
68'
Митрович Александар
2:0
69'
 
Дендонкер Леандер
Ингс Дэнни
73'
Кэрни Том
Рид Харрисон
 
73'
Джеймс Дэниэл
Виллиан Боргес
 
81'
 
Арчер Камерон
Рамси Джакоб
83'
Мингс Тайрон
3:0
85'
Митрович Александар
Кебано Нескенс
 
85'
Уилсон Гарри
Винисиус Карлос
 
87'
Харрис Люк
Перейра Андреас
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Фулхэм 48.8% (62)
X 36.2% (46)
Астон Вилла 15% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
14
Рид
Бобби
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
26
Пальинья
Жоау
6
Рид
Харрисон
7
Кебано
Нескенс
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
9
Митрович
Александар
1
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
20
Беднарек
Ян
5
Мингс
Тайрон
18
Янг
Эшли
41
Рамси
Джакоб
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
31
Бэйли
Леон
9
Ингс
Дэнни
11
Уоткинс
Олли
Фулхэм
4-2-3-1
Астон Вилла
4-3-3

История личных встреч

Фулхэм
Астон Вилла

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

22 матча

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

18.2%
59.1%
22.7%
4 победы 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
К
2:1
Ч
0:1
Ч
2:0
Ч
2:1
Ч
3:1
Ч
1:0
ТМК
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 8 (3) 0.73
Рид Бобби 2 0.18
Рид Харрисон 2 0.18
Пальинья Жоау 2 0.18
Перейра Андреас 1 0.09
Адарабиойо Олуватосин 1 0.09
Диоп Исса 1 0.09
Кебано Нескенс 0 0
Тете Кенни 0 0
Виллиан Боргес 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 1 0.09
Бэйли Леон 1 0.09
Рамси Джакоб 1 0.09
Янг Эшли 1 0.09
Ингс Дэнни 1 0.09
Буэндия Эмилиано 1 0.09
Соарес Дуглас 1 0.09

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 5 0
Рид Бобби 4 0
Тете Кенни 4 0
Рид Харрисон 4 0
Митрович Александар 3 0
Перейра Андреас 2 0
Робинсон Энтони 2 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Рим Тим 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Диоп Исса 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Марку Силва 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамси Джакоб 4 0
Макгинн Джон 3 0
Соарес Дуглас 1 1
Янг Эшли 2 0
Коутиньо Филиппе 2 0
Ингс Дэнни 2 0
Динь Люка 2 0
Бэйли Леон 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Конса Эзри 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Мингс Тайрон 1 0
Камара Бубакар I 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
9%
1
25%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
15%
3
30%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
2
15%
2
20%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
33%
2
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

17
9
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
2
12%
1
11%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
3
18%
3
33%
76-90

Пропущено

22
14
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
3
14%
4
29%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
5
23%
4
29%
61-75
5
23%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фулхэм - Борнмут 2:2 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3
Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Борнмут - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Престон Норт Энд 3:0
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 33 - 10 23
3. Тоттенхэм Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
4. Челси Заявка 10 6 2 2 15 - 10 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 15 - 15 19
6. Ньюкасл Заявка 11 4 6 1 18 - 9 18
7. Ливерпуль Заявка 10 4 4 2 22 - 12 16
8. Фулхэм Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
9. Брайтон Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
10. Брентфорд Заявка 11 3 5 3 18 - 17 14
11. Кристал Пэлас Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
12. Борнмут Заявка 11 3 4 4 10 - 23 13
13. Вест Хэм Заявка 11 3 2 6 9 - 12 11
14. Саутгемптон Заявка 11 3 2 6 10 - 18 11
15. Эвертон Заявка 11 2 4 5 8 - 12 10
16. Лидс 0:2 Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
17. Астон Вилла Заявка 11 2 3 6 7 - 16 9
18. Вулверхэмптон Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
19. Лестер 2:0 Заявка 11 2 2 7 17 - 24 8
20. Ноттингем Форест Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
12. Лидс 0:2 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
13. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
14. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
15. Лестер 2:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
16. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
17. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
18. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
19. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
3. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
8. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
12. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Лидс 0:2 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
19. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
20. Лестер 2:0 Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 11
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 90'
      Лено Бернд из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      90'
      Янг Эшли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Контроль мяча: Фулхэм: 60%, Астон Вилла: 40%.
    • 90'
      Диоп Исса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Астон Вилла контролирует мяч.
    • 89'
      Робинсон Энтони из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      89'
      Судья сигнализирует, что Люк Харрис из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Мингс Тайрон
    • 88'
      Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Фулхэм 48.8% (62)
    X 36.2% (46)
    Астон Вилла 15% (19)
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    Прогнозы на матч Фулхэм 3:0 Астон Вилла

    Исход игры
    Фулхэм
    48.8% (62)
    Ничья
    36.2% (46)
    Астон Вилла
    15% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.02% (50)
    Меньше
    57.98% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    78.15% (93)
    Нет
    21.85% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (43)
    2:1 Фулхэм
    26.8% (34)
    1:0 Фулхэм
    13.4% (17)
    1:2 Астон Вилла
    10.2% (13)
    2:0 Фулхэм
    4.7% (6)
    0:1 Астон Вилла
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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