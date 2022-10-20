Тур: 12. Стадион: Крэйвен Коттедж. Зрители: 23508 Главный судья: Оливер Майкл
3:0
Конец матча
0'
1:0
36' ГолРид Харрисон
57' Желтая карточкаБэйли Леон
60' Желтая карточкаМингс Тайрон
62' Красная карточкаСоарес Дуглас
2:0
68' ПенальтиМитрович Александар
3:0
83' Гол в свои воротаМингс Тайрон
90'+4
Ход матча
36'
1:0
46'
57'
60'
62'
68'
83'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 6
-
9 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
17
Лено
Бернд
14
Рид
Бобби
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
20
Беднарек
Ян
18
Янг
Эшли
41
Рамси
Джакоб
31
Бэйли
Леон
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
-
14 Рид БоббиЗащитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Мбабу КевинЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Харрис ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонНападающий
- Нападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фулхэм
Астон Вилла
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
22 матча
45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
18.2%
59.1%
22.7%
4 победы 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|8 (3)
|0.73
|Рид Бобби
|2
|0.18
|Рид Харрисон
|2
|0.18
|Пальинья Жоау
|2
|0.18
|Перейра Андреас
|1
|0.09
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.09
|Диоп Исса
|1
|0.09
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Тете Кенни
|0
|0
|Виллиан Боргес
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|1
|0.09
|Бэйли Леон
|1
|0.09
|Рамси Джакоб
|1
|0.09
|Янг Эшли
|1
|0.09
|Ингс Дэнни
|1
|0.09
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.09
|Соарес Дуглас
|1
|0.09
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|5
|0
|Рид Бобби
|4
|0
|Тете Кенни
|4
|0
|Рид Харрисон
|4
|0
|Митрович Александар
|3
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Робинсон Энтони
|2
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Рим Тим
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Винисиус Карлос
|1
|0
|Марку Силва
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Макгинн Джон
|3
|0
|Соарес Дуглас
|1
|1
|Янг Эшли
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|2
|0
|Ингс Дэнни
|2
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Бэйли Леон
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Конса Эзри
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Мингс Тайрон
|1
|0
|Камара Бубакар I
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
9%
1
25%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
15%
3
30%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
2
15%
2
20%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
33%
2
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
17
9
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
2
12%
1
11%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
3
18%
3
33%
76-90
Пропущено
22
14
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
3
14%
4
29%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
5
23%
4
29%
61-75
5
23%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фулхэм - Борнмут 2:2 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3
Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Борнмут - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Престон Норт Энд 3:0
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|33 - 10
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 15
|19
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 9
|18
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 12
|16
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|9.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 17
|14
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|12.
|Борнмут
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 23
|13
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 12
|11
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|15.
|Эвертон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|16.
|Лидс
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 16
|9
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|19.
|Лестер
|2:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|17 - 24
|8
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|11.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|12.
|Лидс
|0:2 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 4
|8
|14.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|15.
|Лестер
|2:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 5
|8
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|9
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 18
|5
|10.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|18.
|Лидс
|0:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|20.
|Лестер
|2:0 Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|11
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
Прогнозы на матч Фулхэм 3:0 Астон Вилла
Исход игры
Фулхэм
48.8% (62)
Ничья
36.2% (46)
Астон Вилла
15% (19)
Тотал 2.5
Больше
42.02% (50)
Меньше
57.98% (69)
Обе команды забьют
Да
78.15% (93)
Нет
21.85% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (43)
2:1 Фулхэм
26.8% (34)
1:0 Фулхэм
13.4% (17)
1:2 Астон Вилла
10.2% (13)
2:0 Фулхэм
4.7% (6)
0:1 Астон Вилла
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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