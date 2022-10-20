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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Зульте-Варегем
3:2
Второй тайм: 90+'
Андерлехт
0'
1:0
5' Гол
Воссен Йелле
15' Желтая карточка
Оффор Чинонсо
19' Желтая карточка
Сиранни Алессандро
39' Желтая карточка
Дерейк Тимоти
1:1
41' Пенальти
Силва Фабио
45' Желтая карточка
Дебас Зено
1:2
58' Гол
Диавара Амаду
64' Желтая карточка
Воссен Йелле
72' Красная карточка
Арнстад Кристиан
72' Желтая карточка
Moudou Tambedou
2:2
81' Гол
Сиссако Абдулайе
90' Желтая карточка
Ндур Алиун
90' Желтая карточка
Сиссако Абдулайе
3:2
90' Гол
Гано Зиньо
25
Бостин
Луи
14
Сиранни
Алессандро
4
Дерейк
Тимоти
31
Lukas
Willen
26
Novatus
Disma
20
Nicolas
Rommens
18
Moudou
Tambedou
8
Кристенсен
Лассе
9
Воссен
Йелле
27
Оффор
Чинонсо
7
Фадера
Алию
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
56
Дебас
Зено
4
Худт
Уэсли
14
Вертонген
Ян
62
Мурильо
Микаэль
5
Н'Диайе
Мусса
29
Струйкенс
Марио
21
Диавара
Амаду
61
Арнстад
Кристиан
76
Стассин
Лукас
99
Силва
Фабио
Зульте-Варегем
4-3-3
Андерлехт
3-5-2

История личных встреч

Зульте-Варегем
Андерлехт

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

112.5%
100%
9 побед 8 ничьих 0 побед

34 матча

14.7%
85.3%
0 побед 5 ничьих 29 побед

Первый тайм

26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 22 победы

Второй тайм

20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 18 побед

42 матча

14.3%
16.7%
69%
6 побед 7 ничьих 29 побед

Первый тайм

9.5%
38.1%
52.4%
4 победы 16 ничьих 22 победы

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
9 побед 15 ничьих 18 побед

История матчей

ПДА
1:2
ТМК
3:0
ПДА
3:2
ПДА
4:1
ПДА
2:2
ПДА
7:0
ПДА
1:2
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПДА
2:3
ПДА
2:0
С
2:1
ЛППОЧГ
2:0
ЛППОЧГ
1:2
ЛП
4:2
ЛП
3:2
ЛП
2:0
ЛП
1:2
ЛП
3:0
ЛП
0:4
ЛЖ
0:0
КБ
4:2
КБ
0:3
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
4:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
6:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 3 0.23
Фадера Алию 2 0.15
Nicolas Rommens 1 0.08
Лопес Борха 1 0.08
Оффор Чинонсо 1 0.08
Драмбаев Aлександр 1 0.08
Stan Braem 1 0.08
Moudou Tambedou 1 0.08
Гано Зиньо 1 (1) 0.08
Цука Рави 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Ндур Алиун 0 0
Novatus Disma 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 6 (1) 0.46
Рафаэлов Лиор 2 (1) 0.15
Ашимеру Маджид 2 0.15
Амузу Френсис 2 0.15
Струйкенс Марио 2 0.15
Мурильо Микаэль 1 0.08
Версхарен Яри 1 0.08
Вертонген Ян 1 0.08
Раман Бенито 1 0.08
Диавара Амаду 1 0.08
Эспозито Себастьяно 1 0.08
Дюранвилль Юлиен 1 0.08
Требель Адриен 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Н'Диайе Мусса 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Novatus Disma 4 1
Фадера Алию 4 0
Воссен Йелле 3 0
Сиссако Абдулайе 3 0
Оффор Чинонсо 3 0
Moudou Tambedou 3 0
Рамирес Даниэль 1 1
Дерейк Тимоти 2 0
Лопес Борха 2 0
Nicolas Rommens 2 0
Цука Рави 2 0
Сиранни Алессандро 2 0
Lukas Willen 2 0
Боссут Сэмми 1 0
Кристенсен Лассе 1 0
Mamadou Sangare 1 0
Драмбаев Aлександр 1 0
Stan Braem 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнстад Кристиан 2 1
Струйкенс Марио 3 0
Абдулразак Исхак 1 1
Силва Фабио 2 0
Диавара Амаду 2 0
Дебас Зено 2 0
Садики Ноа 2 0
Вертонген Ян 1 0
Рафаэлов Лиор 1 0
Требель Адриен 1 0
Худт Уэсли 1 0
Ван Кромбрюгге Хендрик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Кана Марко 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Версхарен Яри 1 0
Nilson Angulo 1 0
Дюранвилль Юлиен 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
4
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

19
6
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
11%
3
50%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
1
17%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
3
16%
1
17%
61-75
5
26%
1
17%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
2
40%
3
27%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
2
25%
5
71%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
3
27%
7
37%
61-75
3
27%
2
11%
76-90

Пропущено

27
13
9 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
15%
3
23%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
3
11%
1
8%
31-45
8
30%
30%
1
8%
46-60
5
19%
6
46%
61-75
5
19%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Зульте-Варегем
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3
Гент - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2
Андерлехт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Андерлехт - Брюгге 0:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Вест Хэм 0:1
Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 13 11 1 1 33 - 12 34
2. Антверпен 13 11 0 2 27 - 11 33
3. Брюгге 13 9 1 3 26 - 12 28
4. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 27 - 16 28
5. Стандард 13 7 1 5 19 - 17 22
6. Гент 13 6 2 5 23 - 16 20
7. АХ Лёвен 13 6 2 5 23 - 23 20
8. Вестерло 13 6 1 6 23 - 26 19
9. Шарлеруа 13 5 1 7 19 - 21 16
10. Андерлехт 2:3 13 5 1 7 21 - 16 16
11. Сент-Трейден 13 4 4 5 12 - 15 16
12. Серкль Брюгге 13 4 3 6 16 - 21 15
13. Мехелен 13 4 2 7 19 - 24 14
14. Эйпен 13 4 0 9 14 - 27 12
15. Кортрейк 13 3 2 8 12 - 23 11
16. Остенде 13 3 2 8 13 - 25 11
17. Зульте-Варегем 3:2 13 3 2 8 15 - 28 11
18. Серен Юнайтед 13 3 2 8 13 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 7 7 0 0 19 - 5 21
2. Генк 7 6 1 0 18 - 6 19
3. Брюгге 7 5 1 1 16 - 6 16
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 5 0 1 10 - 5 15
5. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
6. Стандард 7 4 1 2 12 - 7 13
7. Гент 6 3 1 2 12 - 8 10
8. Андерлехт 2:3 7 3 1 3 11 - 7 10
9. Мехелен 7 3 1 3 13 - 12 10
10. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
11. Серкль Брюгге 6 2 3 1 9 - 6 9
12. Сент-Трейден 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Шарлеруа 7 2 1 4 11 - 14 7
14. Остенде 6 2 0 4 6 - 13 6
15. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
16. Зульте-Варегем 3:2 7 2 0 5 10 - 20 6
17. Кортрейк 6 1 1 4 4 - 11 4
18. Серен Юнайтед 6 0 1 5 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6 5 0 1 15 - 6 15
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 17 - 11 13
3. Брюгге 6 4 0 2 10 - 6 12
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. АХ Лёвен 7 3 2 2 16 - 13 11
6. Гент 7 3 1 3 11 - 8 10
7. Серен Юнайтед 7 3 1 3 12 - 12 10
8. Стандард 6 3 0 3 7 - 10 9
9. Шарлеруа 6 3 0 3 8 - 7 9
10. Сент-Трейден 7 2 3 2 5 - 6 9
11. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
12. Андерлехт 2:3 6 2 0 4 10 - 9 6
13. Серкль Брюгге 7 2 0 5 7 - 15 6
14. Эйпен 6 2 0 4 6 - 13 6
15. Вестерло 7 2 0 5 11 - 20 6
16. Зульте-Варегем 3:2 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Остенде 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Мехелен 6 1 1 4 6 - 12 4
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Топ бомбардиров
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Остенде Роша Кенни 6
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Гент Нгадеу Майкл 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
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    • Желтая карточка
      46'
      Дебас Зено получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Силва Фабио из команды Андерлехт забивает с точки!
    • Желтая карточка
      39'
      Дерейк Тимоти получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Силва Фабио бьет в цель!
    Лучшие коэффициенты
    Зульте-Варегем
    Ничья
    Андерлехт
    5.40
    5.00
    5.32
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Зульте-Варегем 3:2 Андерлехт онлайн

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